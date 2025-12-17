Терпели годами, а потом взорвалось — почему семьи разваливаются в один момент

Совпадение личного и семейного кризиса повышает риск развода — семейный психолог

В программе "Точка зрения" на Правда ТВ семейный психолог и гештальт-терапевт, доцент Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова рассказывает о кризисе среднего возраста и его влиянии на семейные отношения. Почему после 40 лет растёт число разводов, как совпадают личные и семейные кризисы и в каких случаях брак можно сохранить, а когда расставание становится осознанным выбором.

Кризис среднего возраста: существует ли он на самом деле

— Существует ли кризис среднего возраста как научно подтверждённое явление? И в каком возрасте он возникает у мужчин и женщин?

— Да, кризис среднего возраста существует. В разных возрастных периодизациях он может называться по-разному: кризис середины жизни, перевал в середине жизни. Но суть одна — это нормативный этап развития.

Он связан с переходом от первого взросления, которое начинается ещё в подростковом возрасте, ко второму взрослению — тому, где человек впервые по-настоящему сталкивается с темами старения и конечности жизни.

Почему кризис отражается на семье

— Давайте поговорим о семейных отношениях. Люди вместе проходят молодость, строят карьеру, растят детей, но именно после 40 лет часто сталкиваются с кризисом, который нередко заканчивается разводом. Есть ли статистика: кто чаще инициирует расставание — мужчины или женщины?

— Такая статистика есть. Чаще инициаторами разводов после 40 лет становятся женщины.

Это связано с различиями мужской и женской психологии. Женщины раньше начинают ощущать внутренний дискомфорт, раньше взрослеют психологически. Если смотреть по возрасту, то кризис обычно приходится на период примерно с 37 до 43 лет.

Этот промежуток очень сложен для семьи, потому что совпадают сразу несколько кризисов: личный кризис супругов и кризис жизненного цикла семьи. У кого-то в этот момент ребёнок — подросток, у кого-то дети уже готовы покинуть дом. Всё это создаёт сильное напряжение, которое семье бывает сложно выдержать.

Когда семья расшатывается

— В этот период родителей самих качает из стороны в сторону. Им приходится одновременно решать личные задачи: переосмысливать свою жизнь, принимать возрастные изменения, — и продолжать выполнять родительские функции.

Мы видим, как меняется тело, как мы стареем, и это непросто принять. А параллельно нужно помогать ребёнку социализироваться, отпускать его. Нагрузка становится чрезмерной, и иногда выходом кажется разрыв отношений.

Попытка "начать сначала"

— Что чаще подталкивает людей к расставанию: накопленные проблемы или желание вернуть утраченное чувство страсти с новым партнёром?

— Попытка пробудить чувства с новым партнёром — это, по сути, попытка вернуться в молодость и начать всё сначала. Но это не решает задачу.

Новая семья всё равно проходит те же стадии развития, что и предыдущая. В семейной системе есть определённые этапы: кризис первого года, трёх лет, семи лет, четырнадцати. Они неизбежны.

Этапы кризисов в семейной жизни

— Часто говорят о "кризисе трёх лет". Это действительно так?

— Трёхлетний кризис — не первый.

Первый кризис — это первый год совместной жизни, когда супруги учатся жить вместе и договариваться.

Три года — период появления детей, и снова нужно перестраивать договорённости.

Семь лет — ребёнок идёт в школу, возрастает социальная нагрузка.

Четырнадцать лет — подростковый кризис.

Дальше — период "опустевшего гнезда", примерно в 21-22 года, когда дети уходят из дома.

В этот момент супруги впервые за долгое время остаются вдвоём. Всё это время они жили в режиме родительства, часто за счёт терпения. Терпение — это когда человек молчит, не проговаривает недовольство, сглаживает конфликты. Но всё накопленное рано или поздно прорывается, и супруги выливают друг на друга старые обиды. Выдержать это бывает очень сложно.

Как понять, что кризис уже наступил

— На какие сигналы стоит обратить внимание, чтобы понять, что кризис в отношениях уже начался, и что с этим можно сделать?

— В паре редко бывает, чтобы оба партнёра были одинаково нечувствительными. Обычно один чувствует раньше и начинает говорить: предлагает проводить время вместе, гулять, общаться.

Если в этот момент отмахнуться и обесценить переживания партнёра, кризис усугубляется. А если откликнуться — многое можно смягчить.

Даже на более поздних этапах полезно обратиться к семейному психологу. Третий человек помогает снова научиться слышать друг друга. Ключевое здесь — именно слышать.

Жить вместе ради детей — выход или ловушка

— А если отношения стали холодными и формальными: супруги живут как соседи, ради привычки или ради детей. Стоит ли сохранять такую семью?

— Детей сложно обмануть. Они не всегда всё видят, но очень хорошо чувствуют. Часто такие дети делают вывод: "В моей семье будет иначе".

Решение оставаться вместе или расходиться пара принимает сама.

Но важно понимать, что функция семьи со временем изменилась. Сегодня семья — это не про выживание, а про качество жизни и внутреннее благополучие. Если отношения больше не выполняют эту функцию, возникает закономерный вопрос — зачем их сохранять.

Когда в отношениях появляется давление и абьюз

— Бывает и так, что один партнёр психологически подавляет другого. Человек возвращается домой как на горячую сковородку. Есть ли в таких ситуациях шанс что-то изменить?

— Здесь есть важный критерий — наличие позитивного прошлого.

Если у пары было хорошее, тёплое прошлое, оно может стать ресурсом для выхода из кризиса. Это своего рода топливо.

Задача — начать создавать позитивное настоящее, которое со временем станет новым позитивным прошлым.