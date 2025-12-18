Новый 2026 год для автолюбителей: к чему придётся привыкать уже скоро

Средняя цена автомобиля в России приблизилась к 3,4 млн рублей — автоэксперты

В авторской программе "Нам по пути" Игорь Моржаретто вместе с обозревателем МИЦ "Известия" Кириллом Сазоновым обсуждают, что ждёт автомобилистов в 2026 году. Главные темы — рост цен, утильсбор, налоги, автокредиты, локализация такси, ОСАГО, новые знаки и реформа автошкол.

Что ждать автомобилистам в 2026 году

— До Нового года остались считанные дни, и хочется понять, готовиться ли к росту расходов или можно немного выдохнуть.



— С 1 декабря у нас уже изменился порядок расчёта утилизационного сбора, и это, мягко говоря, не самая приятная новость. Когда проект впервые появился на regulation.gov.ru, он собрал огромное количество откликов.

— Причём больше ста тысяч — негативных.

— Да, более ста тысяч негативных отзывов и примерно пятьсот положительных (было понятно, от кого они исходят). Но, несмотря на это, документ приняли. Его отложили всего на месяц, и это уже привело к росту цен, который мы пока не увидели, но, скорее всего, увидим ближе к марту.

Утилизационный сбор и рост цен

— Надо уточнить: с 1 декабря речь шла не столько о повышении, сколько об изменении порядка расчёта утильсбора для автомобилей, которые ввозят физические лица, до 160 лошадиных сил.

— Не совсем так. Для физических лиц резкое удорожание происходит при мощности двигателя свыше 160 лошадиных сил. Раньше человек платил условные 3400 рублей, а теперь за тот же Toyota RAV4 сумма могла бы составить около 900 тысяч.

Кроме того, вырос утильсбор и для официальных импортёров, но там рост более умеренный — примерно на 15%.

— В итоге пересмотр правил сильнее всего ударил именно по частному импорту. Для физлиц это оказалось болезненно. Если говорить о машинах с ДВС — это всё, что выше 160 лошадиных сил.

По гибридам и электромобилям ситуация иная: там учитывается пиковая мощность до 80 лошадиных сил. С 1 января ставки сохраняются, но вводятся новые коэффициенты. Это не новость — решение о ежегодной индексации приняли ещё осенью прошлого года.

— Ставки будут индексироваться ежегодно, вплоть до 2029 года. Самый резкий рост был с 1 января 2025 года — тогда повышение составило 40-60%. Сейчас рост более плавный: в среднем 10-15%, в отдельных категориях — до 20%.

Импорт, локализация и субсидии на авто

— В любом случае это приведёт к росту цен на автомобили, которые ввозят напрямую. Российским производителям часть этих денег возвращают в виде промсубсидий, но не сразу и не полностью.

— Да, если модель соответствует требованиям по локализации, автозаводу компенсируют утильсбор полностью.

Но далеко не все модели подходят под эти критерии. В зависимости от уровня локализации компенсация может составлять 40, 60% или даже меньше.

Кроме того, правительство в очередной раз сдвинуло сроки уплаты утильсбора для автозаводов. Раньше они платили авансом, теперь выплаты распределены во времени. Суммы не меняются, но нагрузка становится менее жёсткой.

— Однако в любом случае импортные автомобили подорожают...

— Это сто процентов.

— А вслед за ними подтянутся и цены на машины, произведённые в России. Рынок так устроен: если дорожает один товар, остальные неизбежно тянутся следом.

— Это касается и подержанных автомобилей. Когда новая машина становится дороже, растёт и стоимость машин на вторичном рынке.

Прогноз авторынка и автокредиты

— Мы ожидаем рост цен на все автомобили. Прогноз "Автостата" на 2025 год практически сбылся: средняя цена машины приблизилась к 3,4 млн. В 2026 году ожидается ещё плюс…

— ...около 10%.

— Это утильсбор, плюс повышение НДС до 22%. Эти деньги неизбежно закладываются в конечную цену.

— В итоге за всё заплатит конечный потребитель.

— По прогнозам аналитиков, рынок в начале года будет слабым. Январь, февраль, март — провальные месяцы.

— Возможно, спад затянется даже до апреля.

К тому же остаётся фактор ключевой ставки. Сейчас она около 16,5%. Возможно, её немного снизят, но серьёзного влияния на рынок это не окажет. Автокредиты остаются дорогими.

— Продажи в кредит за 11 месяцев упали примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

— Да, раньше ставки доходили до 37-40%. Сейчас средняя ставка 23-25%, что всё равно очень много.

Учитывая, что до 70-80% автомобилей продавались в кредит, такие условия для многих стали неподъёмными. Многие предпочитают держать деньги на депозитах.

Закон о локализации такси

— С 1 марта вступит в силу закон о локализации такси. Его активно критикуют, но отменить положения до вступления в силу невозможно.

— Я бы не назвал его сверхжёстким.

Во-первых, он действует не по всей стране: Калининград, Сибирь и Дальний Восток получили отсрочку. Во-вторых, закон касается только новых автомобилей, которые будут включаться в реестр такси. Уже работающие машины сохраняют разрешения до окончания их срока.

— Основная проблема — неопределённость. Таксопарки и самозанятые не понимают, какие модели будут в списке.

— Самая сложная ситуация именно у самозанятых, которые работают на личных автомобилях. Если человек не сможет продлить разрешение и не имеет возможности купить новую локализованную машину, есть риск ухода в тень.

— То есть возможен рост нелегальных перевозок и цен.

— Да, такой риск существует. И примеры уже есть — в том числе, через Telegram-каналы и чат-боты, где заказы принимаются вне официальных сервисов.

Транспортный налог и эвакуация автомобилей

— Во многих регионах запланировано повышение транспортного налога. Особенно для маломощных автомобилей, которые раньше либо не облагались налогом, либо платили минимум.

— Регион вправе увеличивать или снижать ставку в пределах, установленных федеральным законом.

— Кроме того, в Москве повышаются тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей.

— При этом тариф по-прежнему зависит от мощности двигателя, а не от массы или габаритов, что вызывает вопросы. За машины, одинаковые по весу, но с разной мощностью, платят совершенно по-разному.

ОСАГО и страховые выплаты

— В ОСАГО та же история: стоимость полиса зависит от мощности двигателя, хотя доказательств связи мощности и аварийности нет.

Планируются изменения, которые позволят сначала получить выплату, а затем компенсировать разницу после ремонта.

— Я отношусь к таким инициативам скептически. Страховые компании уже продвигали натуральное возмещение, но по факту оно работает лишь в 5% случаев.

Основная проблема — оторванные от реальности справочники цен. Например, норматив стоимости часа ремонта Porsche в Москве — 900 рублей. Таких цен в реальности не существует.

Новые дорожные знаки и реформа автошкол

— С 1 января вступает в силу новый ГОСТ по дорожным знакам, но он необязательный. Все изменения носят косметический характер.

— Да, принципиально новых знаков нет. Многие просто объединяют существующие элементы.

— С марта начинается реформа автошкол: увеличивается количество практики, появляется возможность частично дистанционного обучения.

— Но "дистанционка" будет строго контролироваться, и она не может заменить все занятия.

Также появится возможность практики на территории автопредприятий — это важно для автобусных парков и логистических компаний.

— Кроме того, вводится рейтинг автошкол. Пока критерии до конца не определены, но идея — правильная.

— Главное, чтобы оценка была комплексной, а не строилась только на количестве ДТП выпускников.

Зато не будет новых штрафов...

— Очевидно, что 2026 год будет непростым: рост цен, слабый рынок в первом полугодии. Но есть и позитив — ожидаются новые модели, возможные запуски производств.

— И важно, что с 1 января не вступает в силу никаких новых штрафов и изменений ПДД.