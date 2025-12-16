Вакцина есть, а тревога растёт: грипп снова заставил россиян насторожиться

Циркуляцию гриппа H3N2 зафиксировали в России — врач-инфекционист Викулов

В программе "Точка зрения" на Правда ТВ к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, руководитель герпетического центра, зав. по иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова, врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказывает о ситуации с гриппом в России.

Эксперт объясняет, какие штаммы циркулируют в этом сезоне, помогает ли вакцинация, какие симптомы характерны для гриппа и почему миф о "пятидневной" болезни не соответствует реальности.

Что происходит с гриппом в этом сезоне

— В России активно обсуждают так называемый "пятидневный" грипп типа А. Его называют агрессивным, говорят о высокой температуре и низкой эффективности вакцинации. Чем этот штамм отличается от сезонного гриппа?

— Прежде всего нужно внести ясность. Не существует классификации "обычный" и "необычный" грипп. Грипп бывает эпидемический (ежегодно циркулирующий) и пандемический — когда появляется новый, ранее неизвестный подтип вируса с изменёнными свойствами.

В текущем эпидемическом сезоне 2025-2026 годов был сделан прогноз по циркуляции вирусов гриппа А и В, и он в целом сбывается. Сейчас циркулирует несколько подтипов вируса гриппа А и вирус гриппа В.

Наиболее распространённый в России — вирус гриппа А, подобный гонконгскому H3N2. Он не является тем самым гонконгским гриппом, вызвавшим пандемию в 1966 году, но антигенно близок к нему.

— То есть корректнее говорить "подобный гонконгскому", а не "гонконгский"?

— Совершенно верно. Более того, мутации, произошедшие в этом вирусе, нельзя назвать существенными. Да, изменения антигенной структуры есть, но эффективность вакцинации остаётся высокой — более 85%.

Мы это видим по числу тяжёлых случаев среди привитых — их крайне мало. Кроме того, в докладах главного государственного санитарного врача отмечено, что после вакцинации риск заражения гриппом снижается примерно в 150 раз.

Эффективность вакцинации от гриппа и группы риска

— В России применяются трёх- и четырёхвалентные вакцины, причём предпочтение отдается четырёхвалентным. В их состав входит штамм, подобный H3N2. Эффективность вакцинации подтверждена для разных возрастных групп.

Прививки делают детям с шести месяцев, взрослым, пожилым людям. В группе особого риска — маленькие дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

Кроме того, вакцинация обязательна для медицинских работников, преподавателей, военнослужащих и всех, кто активно контактирует с людьми. Медики традиционно прививаются одними из первых.

Симптомы и течение заболевания

— Перейдём к самому заболеванию. Какие симптомы должны насторожить взрослых и родителей детей?

— Специфических симптомов именно для этого сезона нет. Проявления типичны для гриппозной инфекции: острое начало, резкий подъём температуры до 38,5-39 градусов, иногда до 40.

Под "резким" понимается ситуация, когда человек засыпает здоровым, а просыпается ночью или утром с выраженной лихорадкой. В течение нескольких часов температура может значительно повыситься.

Часто появляются сухой кашель, сухой насморк, боль в мышцах, ломота в теле, признаки трахеобронхита. Иногда временно снижается обоняние, но это не является специфическим признаком — подобные симптомы встречаются и при других ОРВИ, которых существует около 300.

Нередко встречаются сочетанные инфекции: грипп может протекать одновременно с другими вирусными заболеваниями.

При этом за последнюю неделю фиксируется даже некоторое снижение числа новых случаев. В целом уровень заболеваемости в стране сейчас оценивается как умеренный.

Важно подчеркнуть: утверждение, что вирус "уничтожает организм за 48 часов", некорректно. Да, вирус поражает клетки, но в большинстве случаев течение болезни лёгкое или средней тяжести. Тяжёлые случаи сейчас практически не встречаются.

Опасность для уязвимых групп

— А если говорить о пожилых людях и пациентах с хроническими заболеваниями?

— Для большинства населения тяжёлых форм действительно не наблюдается. Однако у пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и пациентов с иммунодефицитами риск осложнений выше.

Основная опасность — гриппозная пневмония, то есть вирусное воспаление лёгких, которое часто осложняется вторичной бактериальной инфекцией. Это утяжеляет и удлиняет течение болезни.

Поэтому тезис о "пятидневном гриппе" неверен. Грипп — это не кратковременное заболевание. Если учитывать период от заражения до полного выздоровления, он длится значительно дольше пяти дней.

Грипп — коварная и опасная инфекция, и даже у людей с нормальным иммунитетом восприимчивость к ней высокая. Именно поэтому так важна профилактика.

Сейчас охват вакцинацией в России приближается к 60%. Более 80 млн человек привиты, что составляет около 54,5% населения.

Помогает ли вакцинация при мутациях вируса

— Существует мнение, что вакцинация неэффективна из-за постоянных мутаций вируса. Насколько это справедливо?

— Стопроцентной защиты не существует ни для одной вакцины. Исключения — единичные инфекции, например, бешенство, где вакцинация жизненно необходима.

Что касается гриппа, вакцинация доказала свою эффективность за годы наблюдений. Она не всегда предотвращает заражение, но существенно снижает риск тяжёлого течения и попадания в реанимацию.

Да, вирус гриппа, РНК-вирус, мутирует. Но вакцины обновляются ежегодно. Штаммовый состав определяется заранее, обычно уже летом, и именно поэтому требуется ежегодная иммунопрофилактика, особенно для групп риска.

Важно понимать: вакцина защищает только от гриппа. Но существуют сотни других респираторных вирусов — риновирусы, метапневмовирус, бокавирус и другие, которые также активно циркулируют в этом сезоне.

Пути передачи вирусов и меры защиты

— Эти вирусы передаются воздушно-капельным путём?

— Да, основной путь — воздушно-капельный: через аэрозоли при кашле, чихании, разговоре. Возможна и контактная передача — через заражённые поверхности.

— Какую дистанцию стоит держать от человека, который кашляет?

— Идеально безопасная дистанция — около семи метров. На открытом воздухе риск ниже, в закрытых помещениях и транспорте — выше, особенно при отсутствии защиты дыхательных путей.

Попадание вирусных частиц на слизистые оболочки носа и глаз может привести к заражению.

— То есть маски по-прежнему актуальны?

— Это рекомендация мирового медицинского сообщества. Международные исследования и систематические обзоры показали: правильное использование респираторов снижает вирусную нагрузку и риск инфицирования.

Одноразовые маски следует менять каждые два-три часа. Их нужно носить правильно — обязательно закрывая нос. Иначе эффективность теряется.

Кроме того, важны гигиена рук и разумное использование антисептиков — без фанатизма.

Готовность системы здравоохранения

— Стоит ли ожидать роста госпитализаций, как это было во время пандемии?

— Госпитализация проводится строго по медицинским показаниям. Система противоэпидемического реагирования в России хорошо отработана, что было продемонстрировано в период пандемии.

Сейчас нет оснований ожидать жёстких ограничений или массового развёртывания госпиталей. Роспотребнадзор постоянно мониторит ситуацию по регионам, и при необходимости меры будут приниматься точечно.

В целом система здравоохранения готова: специалисты имеют большой опыт работы с респираторными инфекциями и смогут оказать помощь на амбулаторном и стационарном уровнях.

Вместе с тем я призываю заранее позаботиться о своём здоровье и пройти вакцинацию. Используются инактивированные вакцины — они не вызывают заболевание, но готовят иммунную систему к быстрой защите.