Диана Сорокина

Россиян напугала не бедность и не война — главный триггер конца года оказался другим

Потеря мессенджеров усилила чувство одиночества у россиян — депутат Светлана Бессараб
В программе "Точка зрения" на Правда ТВ обсуждается рост тревожности россиян и страх потери привычной цифровой связи. Светлана Бессараб, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, объясняет, почему мессенджеры стали важнее экономических рисков и как информационный фон усиливает чувство неуверенности.

Страх потери связи как главный тревожный фактор

Как вы оцениваете результаты рейтинга тревожности и почему именно интернет стал главным страхом конца года?

— Думаю, это связано прежде всего со старшим поколением. Пожилые люди привыкли к бесплатным мессенджерам: дети и внуки часто живут в других городах, и именно этим способом поддерживается связь. Многие уже отказались от домашних телефонов, поэтому возможное отключение интернета воспринимается как угроза потери общения с близкими.

Речь идёт не столько о потере информации, сколько о страхе разрыва человеческих связей — с родственниками, друзьями, одноклассниками.

Тревожность молодёжи и цифровое неравенство

А молодёжь — её тоже волнует эта проблема?

— Да, безусловно. Даже дети это чувствуют. Недавно была отключена популярная игровая платформа, где дети не только играли, но и учились программированию, коммуникации, работе с контентом.

Конечно, родительский контроль необходим, но полное отключение цифровых ресурсов лишает детей возможности развиваться наравне со сверстниками из других стран.

Цифровая стабильность важнее экономической

Можно ли говорить, что цифровая стабильность сегодня важнее экономической?

— В определённой степени — да. Потеря связи означает и экономические потери: мы работаем, общаемся с коллегами и партнёрами онлайн. Менять устоявшийся формат коммуникаций людям сложно.

Появился мессенджер MAX, он достаточно удобен, но пользователи переходят на него неохотно. Это связано с тем, что ранее уже были заблокированы иностранные платформы, люди несколько раз вынужденно меняли каналы связи и теперь опасаются, что их снова лишат привычных инструментов.

Недоверие к новым мессенджерам и страх слежки

Почему вокруг MAX так много скепсиса и страхов?

— Это типичная боязнь всего нового. Кроме того, СМИ часто подогревают тревожность, распространяя слухи о якобы тотальной слежке. Но если уж бояться слежки, то тогда стоит бояться и иностранных мессенджеров.

При этом не стоит воспринимать MAX как защиту от мошенников. Мы уже видим, что мошенники начинают использовать и его. Особенно уязвимы пожилые люди, которые считают, что если платформа — "государственная", значит, она полностью безопасна.

Главное правило — не передавать коды и данные нигде и никому. Опасность мошенничества сегодня куда реальнее, чем риск остаться без связи. Цифровые технологии останутся с нами надолго, каналы связи будут меняться, но общение не исчезнет.

Почему страх одиночества сильнее страха финансовых потерь

Почему возможное отключение мессенджеров пугает сильнее реальных угроз — мошенников и финансовых потерь?

— Потому что мы больше всего боимся одиночества. Быть обманутым неприятно, но остаться одному — страшнее. Общение для многих — это защита от этого страха.

Как тревожность влияет на качество жизни

Как рост тревожности отражается на жизни и работе людей?

— Людям важно объяснять: глобально ничего катастрофического не происходит. Да, мы можем сменить один мессенджер на другой. Реальные потери возможны только у тех, кто зарабатывает на цифровых платформах или имеет платные подписки.

Для большинства людей это просто смена пространства общения, как если бы ремонтировали гостиную и все временно перешли на кухню, — жизнь от этого не заканчивается.

Основной источник тревожности — переизбыток информации. Сегодня новостные ресурсы стремятся первыми сообщить самую "горячую" новость, а самой "горячей" чаще всего оказывается тревожная. Это и создаёт ощущение постоянного кризиса.

Роль информационного фона в мироощущении россиян

Что сильнее усиливает страхи — реальные риски или информационный шум?

— Безусловно, информационный фон. Мы просыпаемся и сразу берём в руки смартфон, читаем тревожные новости, и создаётся ощущение, что в мире всё плохо.

Поэтому люди всё чаще избегают новостей и тянутся к позитивному контенту — к информации о праздниках, благоустройстве городов, хороших событиях. В этом есть естественная потребность.

Сигналы для законодателей в рейтинге тревожности

Какой главный вывод из рейтинга тревожности должны сделать законодатели?

— Запретами проблему не решить. Избыточное вмешательство в работу средств связи только усиливает страхи. Если ресурс не нарушает закон, не нужно создавать ощущение, что его вот-вот закроют.

Сегодня смартфоны стали таким же каналом связи, как раньше домашний телефон. Потеря доступа к ним вызывает тревогу, но бояться этого не стоит — связь сохранится.

Важно учить людей фильтровать информацию. В США, например, одним из слов года стало понятие, обозначающее информационный мусор — фейковые и сгенерированные сообщения. Эта проблема глобальна.

Нужно бороться именно с фейками, а не закрывать каналы, которые помогают детям учиться, пожилым — общаться, студентам — получать знания.

Как защитить пожилых людей от тревожности

Как можно защитить пожилых и социально уязвимых людей от избыточной тревоги?

— Технические фильтры важны, но они не решают проблему психологического состояния. Лучшее средство — внимание и участие близких.

Если пожилой человек теряет связь, ему нужно помочь освоить новый ресурс, чтобы он не боялся остаться один. Важно окружить заботой и обязательно напоминать: нельзя передавать коды, особенно от госуслуг.

Даже если звонят по видеосвязи и кажется, что это близкий человек, доверять можно только личному, живому контакту. Современные технологии способны имитировать и голос, и изображение.

Искусственный интеллект: страх или ресурс

Люди боятся и искусственного интеллекта. Может ли он быть социальным ресурсом?

— В сфере занятости и соцподдержки — вряд ли, но он уже стал частью нашей жизни. Отказ от него означал бы потерю технологического суверенитета.

К нему нужно относиться как к инструменту и помощнику, не одушевляя его. Да, люди разговаривают с навигаторами и дают им имена — это нормально, но важно понимать, что перед нами не живое существо.

Чего сегодня не хватает обществу

Чего россиянам, на ваш взгляд, сегодня не хватает больше всего — правил, уверенности или человеческого тепла?

— Судя по тревожности, нам не хватает именно общения. Мы боимся одиночества и потери связи друг с другом.

Самое важное — дарить тепло, заботиться о старших, внимательно относиться к детям и контролировать их интернет-общение, чтобы они не попадали в опасные ситуации.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
