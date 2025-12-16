Россиян напугала не бедность и не война — главный триггер конца года оказался другим

Потеря мессенджеров усилила чувство одиночества у россиян — депутат Светлана Бессараб

В программе "Точка зрения" на Правда ТВ обсуждается рост тревожности россиян и страх потери привычной цифровой связи. Светлана Бессараб, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, объясняет, почему мессенджеры стали важнее экономических рисков и как информационный фон усиливает чувство неуверенности.

Страх потери связи как главный тревожный фактор

— Как вы оцениваете результаты рейтинга тревожности и почему именно интернет стал главным страхом конца года?

— Думаю, это связано прежде всего со старшим поколением. Пожилые люди привыкли к бесплатным мессенджерам: дети и внуки часто живут в других городах, и именно этим способом поддерживается связь. Многие уже отказались от домашних телефонов, поэтому возможное отключение интернета воспринимается как угроза потери общения с близкими.

Речь идёт не столько о потере информации, сколько о страхе разрыва человеческих связей — с родственниками, друзьями, одноклассниками.

Тревожность молодёжи и цифровое неравенство

— А молодёжь — её тоже волнует эта проблема?

— Да, безусловно. Даже дети это чувствуют. Недавно была отключена популярная игровая платформа, где дети не только играли, но и учились программированию, коммуникации, работе с контентом.

Конечно, родительский контроль необходим, но полное отключение цифровых ресурсов лишает детей возможности развиваться наравне со сверстниками из других стран.

Цифровая стабильность важнее экономической

— Можно ли говорить, что цифровая стабильность сегодня важнее экономической?

— В определённой степени — да. Потеря связи означает и экономические потери: мы работаем, общаемся с коллегами и партнёрами онлайн. Менять устоявшийся формат коммуникаций людям сложно.

Появился мессенджер MAX, он достаточно удобен, но пользователи переходят на него неохотно. Это связано с тем, что ранее уже были заблокированы иностранные платформы, люди несколько раз вынужденно меняли каналы связи и теперь опасаются, что их снова лишат привычных инструментов.

Недоверие к новым мессенджерам и страх слежки

— Почему вокруг MAX так много скепсиса и страхов?

— Это типичная боязнь всего нового. Кроме того, СМИ часто подогревают тревожность, распространяя слухи о якобы тотальной слежке. Но если уж бояться слежки, то тогда стоит бояться и иностранных мессенджеров.

При этом не стоит воспринимать MAX как защиту от мошенников. Мы уже видим, что мошенники начинают использовать и его. Особенно уязвимы пожилые люди, которые считают, что если платформа — "государственная", значит, она полностью безопасна.

Главное правило — не передавать коды и данные нигде и никому. Опасность мошенничества сегодня куда реальнее, чем риск остаться без связи. Цифровые технологии останутся с нами надолго, каналы связи будут меняться, но общение не исчезнет.

Почему страх одиночества сильнее страха финансовых потерь

— Почему возможное отключение мессенджеров пугает сильнее реальных угроз — мошенников и финансовых потерь?

— Потому что мы больше всего боимся одиночества. Быть обманутым неприятно, но остаться одному — страшнее. Общение для многих — это защита от этого страха.

Как тревожность влияет на качество жизни

— Как рост тревожности отражается на жизни и работе людей?

— Людям важно объяснять: глобально ничего катастрофического не происходит. Да, мы можем сменить один мессенджер на другой. Реальные потери возможны только у тех, кто зарабатывает на цифровых платформах или имеет платные подписки.

Для большинства людей это просто смена пространства общения, как если бы ремонтировали гостиную и все временно перешли на кухню, — жизнь от этого не заканчивается.

Основной источник тревожности — переизбыток информации. Сегодня новостные ресурсы стремятся первыми сообщить самую "горячую" новость, а самой "горячей" чаще всего оказывается тревожная. Это и создаёт ощущение постоянного кризиса.

Роль информационного фона в мироощущении россиян

— Что сильнее усиливает страхи — реальные риски или информационный шум?

— Безусловно, информационный фон. Мы просыпаемся и сразу берём в руки смартфон, читаем тревожные новости, и создаётся ощущение, что в мире всё плохо.

Поэтому люди всё чаще избегают новостей и тянутся к позитивному контенту — к информации о праздниках, благоустройстве городов, хороших событиях. В этом есть естественная потребность.

Сигналы для законодателей в рейтинге тревожности

— Какой главный вывод из рейтинга тревожности должны сделать законодатели?

— Запретами проблему не решить. Избыточное вмешательство в работу средств связи только усиливает страхи. Если ресурс не нарушает закон, не нужно создавать ощущение, что его вот-вот закроют.

Сегодня смартфоны стали таким же каналом связи, как раньше домашний телефон. Потеря доступа к ним вызывает тревогу, но бояться этого не стоит — связь сохранится.

Важно учить людей фильтровать информацию. В США, например, одним из слов года стало понятие, обозначающее информационный мусор — фейковые и сгенерированные сообщения. Эта проблема глобальна.

Нужно бороться именно с фейками, а не закрывать каналы, которые помогают детям учиться, пожилым — общаться, студентам — получать знания.

Как защитить пожилых людей от тревожности

— Как можно защитить пожилых и социально уязвимых людей от избыточной тревоги?

— Технические фильтры важны, но они не решают проблему психологического состояния. Лучшее средство — внимание и участие близких.

Если пожилой человек теряет связь, ему нужно помочь освоить новый ресурс, чтобы он не боялся остаться один. Важно окружить заботой и обязательно напоминать: нельзя передавать коды, особенно от госуслуг.

Даже если звонят по видеосвязи и кажется, что это близкий человек, доверять можно только личному, живому контакту. Современные технологии способны имитировать и голос, и изображение.

Искусственный интеллект: страх или ресурс

— Люди боятся и искусственного интеллекта. Может ли он быть социальным ресурсом?

— В сфере занятости и соцподдержки — вряд ли, но он уже стал частью нашей жизни. Отказ от него означал бы потерю технологического суверенитета.

К нему нужно относиться как к инструменту и помощнику, не одушевляя его. Да, люди разговаривают с навигаторами и дают им имена — это нормально, но важно понимать, что перед нами не живое существо.

Чего сегодня не хватает обществу

— Чего россиянам, на ваш взгляд, сегодня не хватает больше всего — правил, уверенности или человеческого тепла?

— Судя по тревожности, нам не хватает именно общения. Мы боимся одиночества и потери связи друг с другом.

Самое важное — дарить тепло, заботиться о старших, внимательно относиться к детям и контролировать их интернет-общение, чтобы они не попадали в опасные ситуации.