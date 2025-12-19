Гастротуризм в Калуге оказался не мифом: за этим блюдом выстроились очереди

В программе "Турподход" на Правда ТВ руководитель проектов Евразийского содружества специалистов в туриндустрии ECOT Елена Сергеева беседует с Ириной Мельниковой, учредителем АНО "Центр развития и продвижения туризма и культуры "Индикатор", продюсером, автором проектов в сфере гастротуризма.
Выпуск посвящён Калужской области: региональным специалитетам, калужскому тесту, книге "Калужская кухня", фестивалю "Космическая еда" и проекту Росатома "Атомы вкуса", где кухня становится частью культурного кода и туристического развития региона.
— С Калугой много ассоциаций: колыбель космонавтики, война 1812 года, Малоярославец, Полотняный завод, Наталья Гончарова, Стояние на Угре… Но гастрономический туризм в этот ряд обычно не ставят. Он в Калужской области существует?
— Гастрономический туризм в Калуге существует и активно развивается, последние три-четыре года — прямо на взлёте.
Всё началось с калужского теста: это мягкий пряник, который стали продвигать как гастрономический специалитет Калуги и области.
— Калужское тесто появилось даже раньше тульского пряника. Но тульский знают все, а калужское тесто — меньше. Почему так?
— Кто первый встал — того и тапки. Кто первым забрендировал пряник, тот и получил его как бренд региона. Хотя пряники есть почти у каждого региона: их пекли испокон веков и передавали рецепты из поколения в поколение.
Тульский стал общенациональным брендом, потому что его первыми "упаковали" как специалитет территории. Но это не мешает другим регионам продвигать свои пряники — и в Калужской области, и в Ленинградской области, и под Санкт-Петербургом.
В Калуге калужское тесто продвигается везде: есть музеи, мастер-классы, мы участвуем в выставках и мероприятиях, и калужский мягкий пряник часто дарят как обязательный сувенир.
При этом у Калуги было много специалитетов, о которых кто-то забыл. Например, Завьяловская баранка: на ней девушки гадали — по цвету цуката, когда выйдешь замуж. Зелёный — летом, красный — осенью.
Был известен мосальский колобок — его можно купить и попробовать только в Мосальске. Сейчас, насколько я знаю, Мещовский "гусь" победил в премии как гастрономический специалитет. Такие истории оживают и развиваются.
— Со старинными рецептами Калужской области теперь можно познакомиться благодаря проекту "Путеводитель со вкусом". Первая книга серии — "Калужская кухня. История одной культуры": там не просто рецепты, а истории о людях и местах. Вы к этой книге имеете прямое отношение…
— Мне хотелось сделать не просто сборник рецептов, а показать историю и культуру края. Поэтому это не просто "книга рецептов", а путеводитель со вкусом.
Открываешь книгу — и путешествуешь от села к селу, от города к городу, от района к району, от истории к истории. И параллельно узнаёшь, что там росло и растёт, как готовили раньше и что готовят сейчас.
Это путь от "как было когда-то" к тому, что делают сегодня. Местные повара и жители вдохновляются старинными рецептами, узнают новые сюжеты — и создают новые продукты. Например, у нас есть торт "Калуга", есть фермерский салат с калужским тестом. Мы так много говорим о калужском тесте, что пора объяснить, что это такое.
— Секрет в специях: используется большой спектр, и важно соблюсти пропорции. Рецепт есть в книге, его можно приготовить. Но пропорции специй у мастеров, которые восстанавливали рецепт, выведать почти невозможно.
Поэтому мы предлагаем "поиграть": где-то больше одной специи, где-то меньше — сделать свой мягкий пряник, своё калужское тесто. Его можно подсушить, сделать более твёрдым или более мягким.
Калужское тесто очень вкусное. Я рекомендую есть его с молоком — это прекрасная история.
— Перед Новым годом все думают о меню. Что из вашей книги подойдёт к праздничному столу?
— Меня вдохновила цесарка, которую производят в калужском регионе. Для меня было открытием, что котлеты из цесарки — мягкие, деликатесные и очень вкусные. Гости пробуют и удивляются.
Цесарка — домашняя птица. Мне говорили, что у неё очень маленькая голова, и чем меньше голова у птицы — тем вкуснее мясо.
В книге есть и неожиданные рецепты — например, улитки. В Калужской области есть улиточная ферма, туда можно приехать. В книге есть адреса, куда можно поехать и что посетить.
В регионе много сыроварен, сыров действительно много, и они очень разные. Куда ни приедешь — везде вкусно, из этих сыров можно сделать массу блюд.
— У нас есть международный проект "Кухни народов мира и России": с 2019 года мы проводим гастрономические ужины.
Во время пандемии мы подумали: почему мы должны ехать к культуре и кухне, если можно "привезти" её к нам, в Калужскую область. Мы рассказываем, как приготовить блюда страны или региона из продуктов, которые выращивают или производят у нас. Да, какие-то специалитеты привозим, но многое можно сделать на месте.
Когда повар из другой страны говорит: "У вас прекрасный сыр, отличные томаты", — это дорогого стоит. Любая кухня может прийти в дом и стать семейной: её будут передавать из поколения в поколение.
Традиции меняются: печь заменили духовки, появляются новые технологии, которые ускоряют процессы. Мы вдохновляемся историческими рецептами — и создаём свои новые.
— Калуга — колыбель космонавтики. В городе уже несколько лет проходит международный фестиваль "Космическая еда". Что это за формат и что там можно попробовать?
— В 2021 году мы думали: есть фестиваль космического кино, есть музей космонавтики — хотелось добавить ещё "космического". Если Калуга — колыбель космонавтики, значит, можно говорить о еде не просто как о еде, а как о части космоса.
"Космическая еда" — это про питание в космосе и про технологии, которые разрабатывают на Земле и для космоса: как хранить продукты дольше, как делать их полезнее. Многие решения потом применяются на Земле.
Лекции читают специалисты высокого уровня: профессора, научные работники, космонавты, исследователи, лётчики. И особенно сильный отклик был у детей и молодёжи: дети с пяти-шести лет задавали вопросы — про выращивание продуктов в космосе, про эксперименты.
Обсуждаем и новости: кофе варили в космосе в кофемашине, а из последнего — даже мясо жарили. Нам важно делиться такими историями не только со специалистами, но и с детьми, чтобы они вдохновлялись и выбирали профессию для себя.
Кто-то станет космонавтом, кто-то лётчиком, кто-то исследователем, а кто-то — шеф-поваром, который будет создавать новые вкусы. Я всё время говорю: нужна лаборатория вкусов — чтобы соединять вкусы и получать новые сочетания и продукты. Это и есть развитие гастрономии.
— Нельзя не спросить про ещё один проект калужского региона: Обнинск — первый российский наукоград, где построили первую в мире атомную электростанцию. В год 80-летия атомной отрасли Росатом провёл конкурс "Атомы вкуса. Кулинарное наследие городов Росатома", и вы были в жюри…
— Было чуть иначе. Мы с командой были операторами и организаторами конкурса. Да, я входила в жюри, но всего участвовал 21 эксперт.
Мы проехали девять городов присутствия корпорации и проводили очные этапы. Был и заочный этап: оценивали заявки, смотрели проекты, вдохновлялись тем, что участники делают в своих городах. Подали 68 заявок, в финал вышли 50.
— Что это были за заявки — от заведений?
— Конкурс был про развитие гастрономии в регионах и поддержку действующих проектов. Ресторан должен быть работающим: грант могли запросить на оборудование, обновление меню, восстановление традиционных блюд и подачу их как специалитета региона.
Были проекты гастроэкскурсий и гастротуризма — они тоже просили средства на развитие. Были истории про восстановление рецептов "отцов-основателей" атомной отрасли: что любил Курчатов, что любил Зельдович.
Цель состояла в том, чтобы в городах присутствия корпорации развивался не только туризм, но и гордость жителей за кухню, рестораны, традиции. Когда переезжаешь или приезжаешь в регион, ты хочешь не только смотреть памятники, но и пробовать что-то вкусное: вкусовая память соединяется с визуальной и эмоциональной — и хочется вернуться.
Было много активностей: 42 лекции и мастер-класса. У предприятий общепита появлялись идеи, они дорабатывали рецепты вместе с экспертами.
Финалом стал гастрономический ужин в отеле "Националь" в Москве, в гастротеатре "Калейдоскоп". Мы представили блюда девяти городов, показали, что даже в небольших городах есть гастрономические истории, туристам это интересно.
Уже идёт подготовка книги "Атомы вкуса. Кулинарное наследие городов Росатома-2025". Туда войдут рецепты, которые участвовали в конкурсе — не только победители. Я уже написала тексты к рецептам, дальше — вёрстка и печать. Надеюсь, к февралю следующего года книга выйдет.
Вам понадобятся:
Посыпка:
Солист блюда — ножка цесарки из экологичного фермерского хозяйства Калужской области.
Мясо обжариваем на сливочном масле, солим и перчим.
В форму собираем яблочный сок, нарезанные яблоки и апельсины. Добавляем бадьян и гвоздику.
После закладываем обжаренную ножку и плотно закрываем пищевой плёнкой. Томим 2,5 часа в духовом шкафу при температуре 120 градусов.
После приготовления ножку вынимаем и процеживаем соус, который увариваем до состояния деми-гляс. При необходимости затягиваем его сливочным маслом.
Для особенного вкуса блюда подготавливаем посыпку — ароматные специи, толчёные в ступке.
