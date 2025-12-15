Сначала дождь, потом снег: странная зима в Москве заставила насторожиться

Почему зима в Москве приходит всё позже и стоит ли ждать снега на Новый год? В программе "Точка зрения" на Правда ТВ заместитель директора Гидрометцентра России, Заслуженный метеоролог РФ Дмитрий Киктёв рассказывает о погодных аномалиях, холодных майских праздниках и причинах резкой изменчивости климата.
— Зима в Москву и в Центральную часть России уже не первый год приходит с опозданием. Почему так происходит?
— Да, зима в этом году действительно не торопится. Однако уже в ближайшие выходные температура заметно понизилась. Ночью дождь переходил в мокрый снег и снег, и в центральном регионе мы увидели наступление зимы, правда ненадолго.
— Какая погода ожидается на этой неделе?
— В субботу, воскресенье и понедельник температура в Москве и области была ниже нормы — это вполне зимняя погода, но снега выпало немного.
Начиная со вторника температура снова повысится. Во второй половине недели ночные значения будут в пределах от минус трёх до плюс двух градусов, днём — от минус двух до плюс трёх. Осадки возможны в разных формах — снег, мокрый снег, дождь. Температура будет колебаться около нуля.
— Многих волнует погода на Новый год. За последние годы нередко случается, что праздник проходит без снега. Чего ждать на этот раз?
— Говорить о деталях пока рано: точный прогноз возможен примерно за неделю. Тем не менее предварительные оценки есть.
Сильных морозов пока не видно. Температуры ожидаются выше климатической нормы на один-два градуса, но это всё равно означает лёгкий минус. Средняя январская температура в Москве — около минус шести градусов, так что даже при отклонении вверх погода останется зимней.
— Есть шанс покататься на лыжах и санках? Стоит ли ждать устойчивого снежного покрова?
— Шансы есть. К этому вполне стоит быть готовыми.
— Майские праздники всё чаще сопровождаются похолоданием и снегопадами. Почему весна стала такой холодной?
— Прошлый год действительно был показателен, но это проявление межгодовой изменчивости климата. Год на год не приходится, хотя общие закономерности сохраняются. Причин таких колебаний довольно много.
— В первую очередь это изменения в крупномасштабной атмосферной циркуляции. Существуют долгопериодные колебания — Эль-Ниньо, Ла-Нинья, североатлантическое и арктическое колебания. Они могут усиливать или компенсировать друг друга.
Также влияют атмосферные блокировки, ультраполярные вторжения, приток тёплого воздуха с юга. Всё это делает погоду более изменчивой, "дёрганой", как часто говорят в медиа, и в этом действительно есть доля правды.
— На фоне климатических аномалий всё чаще говорят о возможности искусственного влияния на погоду. Насколько это реально?
— В определённой степени человек действительно влияет на климат. Например, на востоке Китая в прошлом наблюдалось региональное похолодание на фоне глобального потепления из-за сильного загрязнения атмосферы, которое задерживало солнечную радиацию.
Однако в целом возможности человечества влиять на климат весьма ограничены, их не стоит переоценивать.
— А существуют ли технологии, способные вызывать дожди или засуху?
— Возможны лишь локальные воздействия на погоду. В разных странах, включая Россию и Китай, применяют методы воздействия на отдельные облачные структуры — например, засеивание кучево-дождевых облаков для преждевременного выпадения осадков.
Но оценить эффективность таких методов сложно: атмосфера у нас одна, и провести чистый эксперимент невозможно.
— Некоторые учёные считают, что за глобальным потеплением может последовать похолодание из-за изменения океанических течений, в том числе Гольфстрима.
— В истории Земли подобные эпизоды уже случались. Климатические процессы бывают разного масштаба — от десятков лет до сотен тысяч лет, как, например, цикл Миланковича.
Сегодня мы наблюдаем уникально быструю скорость климатических изменений. Это результат сочетания естественной изменчивости и антропогенного воздействия. Сценарий замедления океанических течений теоретически возможен, такие расчёты существуют.
— То есть резких изменений ждать не стоит?
— Да, эти процессы небыстрые. Человек может в некоторой степени на них влиять — через характер землепользования, состояние лесов, объёмы сжигания топлива. Но климат меняется постепенно, а не одномоментно.
