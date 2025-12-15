Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сначала дождь, потом снег: странная зима в Москве заставила насторожиться

Погода в Москве зимой будет колебаться около нуля — метеоролог Киктёв
Почему зима в Москве приходит всё позже и стоит ли ждать снега на Новый год? В программе "Точка зрения" на Правда ТВ заместитель директора Гидрометцентра России, Заслуженный метеоролог РФ Дмитрий Киктёв рассказывает о погодных аномалиях, холодных майских праздниках и причинах резкой изменчивости климата.

Почему зима не спешит в Москву

Зима в Москву и в Центральную часть России уже не первый год приходит с опозданием. Почему так происходит?

— Да, зима в этом году действительно не торопится. Однако уже в ближайшие выходные температура заметно понизилась. Ночью дождь переходил в мокрый снег и снег, и в центральном регионе мы увидели наступление зимы, правда ненадолго.

Погода на ближайшую неделю

Какая погода ожидается на этой неделе?

— В субботу, воскресенье и понедельник температура в Москве и области была ниже нормы — это вполне зимняя погода, но снега выпало немного.

Начиная со вторника температура снова повысится. Во второй половине недели ночные значения будут в пределах от минус трёх до плюс двух градусов, днём — от минус двух до плюс трёх. Осадки возможны в разных формах — снег, мокрый снег, дождь. Температура будет колебаться около нуля.

Будут ли снег и мороз на Новый год

Многих волнует погода на Новый год. За последние годы нередко случается, что праздник проходит без снега. Чего ждать на этот раз?

— Говорить о деталях пока рано: точный прогноз возможен примерно за неделю. Тем не менее предварительные оценки есть.

Сильных морозов пока не видно. Температуры ожидаются выше климатической нормы на один-два градуса, но это всё равно означает лёгкий минус. Средняя январская температура в Москве — около минус шести градусов, так что даже при отклонении вверх погода останется зимней.

Снежный покров и первый сугроб

—  Есть шанс покататься на лыжах и санках? Стоит ли ждать устойчивого снежного покрова?

— Шансы есть. К этому вполне стоит быть готовыми.

Холодные майские праздники — новая норма?

Майские праздники всё чаще сопровождаются похолоданием и снегопадами. Почему весна стала такой холодной?

— Прошлый год действительно был показателен, но это проявление межгодовой изменчивости климата. Год на год не приходится, хотя общие закономерности сохраняются. Причин таких колебаний довольно много.

Что влияет на резкие погодные колебания

— В первую очередь это изменения в крупномасштабной атмосферной циркуляции. Существуют долгопериодные колебания — Эль-Ниньо, Ла-Нинья, североатлантическое и арктическое колебания. Они могут усиливать или компенсировать друг друга.

Также влияют атмосферные блокировки, ультраполярные вторжения, приток тёплого воздуха с юга. Всё это делает погоду более изменчивой, "дёрганой", как часто говорят в медиа, и в этом действительно есть доля правды.

Может ли человек управлять климатом

На фоне климатических аномалий всё чаще говорят о возможности искусственного влияния на погоду. Насколько это реально?

— В определённой степени человек действительно влияет на климат. Например, на востоке Китая в прошлом наблюдалось региональное похолодание на фоне глобального потепления из-за сильного загрязнения атмосферы, которое задерживало солнечную радиацию.

Однако в целом возможности человечества влиять на климат весьма ограничены, их не стоит переоценивать.

Климатическое оружие и управление осадками

А существуют ли технологии, способные вызывать дожди или засуху?

— Возможны лишь локальные воздействия на погоду. В разных странах, включая Россию и Китай, применяют методы воздействия на отдельные облачные структуры — например, засеивание кучево-дождевых облаков для преждевременного выпадения осадков.

Но оценить эффективность таких методов сложно: атмосфера у нас одна, и провести чистый эксперимент невозможно.

Глобальное потепление и риск похолодания

Некоторые учёные считают, что за глобальным потеплением может последовать похолодание из-за изменения океанических течений, в том числе Гольфстрима. 

— В истории Земли подобные эпизоды уже случались. Климатические процессы бывают разного масштаба — от десятков лет до сотен тысяч лет, как, например, цикл Миланковича.

Сегодня мы наблюдаем уникально быструю скорость климатических изменений. Это результат сочетания естественной изменчивости и антропогенного воздействия. Сценарий замедления океанических течений теоретически возможен, такие расчёты существуют.

Как быстро может измениться климат

То есть резких изменений ждать не стоит?

— Да, эти процессы небыстрые. Человек может в некоторой степени на них влиять — через характер землепользования, состояние лесов, объёмы сжигания топлива. Но климат меняется постепенно, а не одномоментно.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
