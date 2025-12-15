Переговоры по Ближнему Востоку оказались под ударом: теракт в Сиднее может быть не случайным

Трагедия в Австралии стала напоминанием о том, что терроризм больше не знает границ. В эфире программы "Точка зрения" на Правда ТВ капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассуждает о причинах атаки на еврейскую общину в Сиднее, связи теракта с ближневосточными конфликтами и росте радикальных настроений в Европе.
— В Австралии, в Сиднее, произошёл теракт: двое исламских террористов расстреляли еврейскую общину, праздновавшую Хануку на пляже. По разным данным, погибли до 16 человек, около 40 ранены, в том числе россиянка, её состояние сейчас стабильное. Почему, на ваш взгляд, целью атаки стала именно еврейская община?
— Подобные случаи происходят уже не впервые — и в Европе, и в других регионах. Попытки есть и у нас, хотя у России огромный опыт борьбы с терроризмом, в том числе исламским, прежде всего на Северном Кавказе.
Происходящее связано с общей ситуацией на Ближнем Востоке. После событий в Газе, когда под удары попадают не только террористы, но и десятки тысяч мирных жителей, создаётся питательная среда для роста экстремистских организаций. Речь идёт о структурах вроде ИГИЛ*. Несмотря на серьёзные удары по ним, в частности в Сирии, их ячейки сохраняются по всему миру. Сегодня практически не осталось мест, где они бы ни присутствовали.
— Можно ли говорить, что это были местные радикалы, или всё же часть глобальной террористической сети?
— Думаю, это покажет расследование. Известно, что одного из нападавших задержали. Сейчас нет проблем ни с передвижением, ни с обучением — подготовку можно проходить и очно на Ближнем Востоке, и дистанционно. Но, как правило, без участия центров, находящихся в основных очагах экстремизма, такие атаки не обходятся.
Существует координация, идеологическая и практическая подготовка, обучение обращению с оружием. Всё это системная работа.
— То есть речь идёт не о спонтанной мести, а о продолжении глобального радикального террора?
— Именно так. Мы видели отлаженный поток наёмников в Сирию — из России, стран Средней Азии, СНГ. Люди уезжали целыми семьями. Это была масштабная, плановая деятельность.
Существуют хорошо подготовленные штабы, которые ведут вербовку, в том числе среди людей, на первый взгляд далёких от экстремизма. Россия через это уже проходила — взрывы в метро, теракты в самолётах, подготовка бомб.
Когда террористы чувствуют слабость правоохранительной системы, как, например, в Австралии, они этим пользуются. Сегодня не существует "далёких" или "безопасных" уголков планеты.
— В Европе сейчас усиливают охрану еврейских объектов. В Москве в этом году даже отказались от традиционного зажигания ханукального светильника по соображениям безопасности. На ваш взгляд, причина происходящего — религиозный фактор или политизированный антисемитизм?
— Религиозная привязка, безусловно, есть, хотя экстремизм осуждается в самом исламе. Но существуют радикальные течения, сектантские формы, которые есть в любой религии.
Обстановка на Ближнем Востоке: войны, конфликты, постоянное напряжение, — напрямую влияет на радикально настроенных последователей по всему миру, в том числе в Австралии и Европе. Усиление мер безопасности — оправданное решение, но одними запретами проблему не решить.
Нужна глубокая работа спецслужб и понимание происходящих процессов. Мы видим искажение религии, своего рода сатанизм, в том числе и в отношении традиционных конфессий — будь то ислам или православие. Об этом сегодня говорят мало, но проблема никуда не исчезла.
— При этом европейские власти часто идут навстречу радикально настроенным мигрантам, ограничивая собственные традиции — рождественские ярмарки, символику. Может ли это привести к росту радикализма?
— Здесь необходима жёсткость. Толерантность в таких случаях воспринимается как слабость. Есть примеры, когда ношение радикальной символики или закрывающей лицо одежды запрещено — и неслучайно. Это вопрос безопасности.
Важно понимать: дело не в конкретной религии. Проблема в том, что кто-то начинает считать себя вправе диктовать условия, угрожать, применять насилие. За такими действиями стоят деньги, спонсоры, организованные структуры.
Цель — запугивание и захват пространства, будь то Европа или Австралия. Террористы считают, что уже добились определённого эффекта.
— Как этот теракт может повлиять на переговоры по ближневосточному урегулированию, которые продвигают США?
— Вполне возможно, что подобные атаки совершаются именно для срыва переговоров. Экстремисты есть по обе стороны конфликта — не только в Газе, но и, например, в Ливане, где действует "Хезболла".
События в Австралии вписываются в общую цепочку попыток сорвать любые договорённости. После всего, что произошло на Ближнем Востоке, экстремизм получил дополнительный импульс по всему миру. Это тревожный сигнал, на который уже начали реагировать.
— Последний вопрос. Помимо исламского терроризма, возможен ли рост правого радикализма и антисемитизма среди коренного населения Европы?
— Такие проявления уже есть — пока в виде надписей, акций у синагог. Но если на это не реагировать, ситуация может ухудшиться. История гитлеровской Германии показывает, к чему приводит падение уровня жизни и поиск "виноватых".
Сегодня в Европе ухудшается экономическая ситуация, растёт социальное напряжение, усиливается недовольство миграционной политикой. Всё это может привести к возрождению радикальных идеологий.
Добавим к этому нелегальный оборот оружия — с Украины, из Сирии, где арсеналы оказались разворованы. Экстремисты умеют маскироваться и действовать незаметно. Поэтому бдительность и жёсткая реакция государства сейчас критически важны.
*- организация, признанная террористической и запрещенная в России.
Быстрорастущая лиана способна всего за три недели закрыть забор плотной фиолетовой изгородью. Почему долихос выбирают дачники и как добиться лучшего результата.