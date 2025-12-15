Переговоры по Ближнему Востоку оказались под ударом: теракт в Сиднее может быть не случайным

Антисемитизм в Европе меняет форму: после теракта в Сиднее всплыла опасная тенденция

Трагедия в Австралии стала напоминанием о том, что терроризм больше не знает границ. В эфире программы "Точка зрения" на Правда ТВ капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассуждает о причинах атаки на еврейскую общину в Сиднее, связи теракта с ближневосточными конфликтами и росте радикальных настроений в Европе.

Теракт в Австралии: что произошло и почему цель — еврейская община

— В Австралии, в Сиднее, произошёл теракт: двое исламских террористов расстреляли еврейскую общину, праздновавшую Хануку на пляже. По разным данным, погибли до 16 человек, около 40 ранены, в том числе россиянка, её состояние сейчас стабильное. Почему, на ваш взгляд, целью атаки стала именно еврейская община?

— Подобные случаи происходят уже не впервые — и в Европе, и в других регионах. Попытки есть и у нас, хотя у России огромный опыт борьбы с терроризмом, в том числе исламским, прежде всего на Северном Кавказе.

Происходящее связано с общей ситуацией на Ближнем Востоке. После событий в Газе, когда под удары попадают не только террористы, но и десятки тысяч мирных жителей, создаётся питательная среда для роста экстремистских организаций. Речь идёт о структурах вроде ИГИЛ*. Несмотря на серьёзные удары по ним, в частности в Сирии, их ячейки сохраняются по всему миру. Сегодня практически не осталось мест, где они бы ни присутствовали.

Локальная атака или часть глобальной террористической сети

— Можно ли говорить, что это были местные радикалы, или всё же часть глобальной террористической сети?

— Думаю, это покажет расследование. Известно, что одного из нападавших задержали. Сейчас нет проблем ни с передвижением, ни с обучением — подготовку можно проходить и очно на Ближнем Востоке, и дистанционно. Но, как правило, без участия центров, находящихся в основных очагах экстремизма, такие атаки не обходятся.

Существует координация, идеологическая и практическая подготовка, обучение обращению с оружием. Всё это системная работа.

Опыт борьбы с терроризмом и ошибки западной безопасности

— То есть речь идёт не о спонтанной мести, а о продолжении глобального радикального террора?

— Именно так. Мы видели отлаженный поток наёмников в Сирию — из России, стран Средней Азии, СНГ. Люди уезжали целыми семьями. Это была масштабная, плановая деятельность.

Существуют хорошо подготовленные штабы, которые ведут вербовку, в том числе среди людей, на первый взгляд далёких от экстремизма. Россия через это уже проходила — взрывы в метро, теракты в самолётах, подготовка бомб.

Когда террористы чувствуют слабость правоохранительной системы, как, например, в Австралии, они этим пользуются. Сегодня не существует "далёких" или "безопасных" уголков планеты.

Исламский фактор и политический антисемитизм

— В Европе сейчас усиливают охрану еврейских объектов. В Москве в этом году даже отказались от традиционного зажигания ханукального светильника по соображениям безопасности. На ваш взгляд, причина происходящего — религиозный фактор или политизированный антисемитизм?

— Религиозная привязка, безусловно, есть, хотя экстремизм осуждается в самом исламе. Но существуют радикальные течения, сектантские формы, которые есть в любой религии.

Обстановка на Ближнем Востоке: войны, конфликты, постоянное напряжение, — напрямую влияет на радикально настроенных последователей по всему миру, в том числе в Австралии и Европе. Усиление мер безопасности — оправданное решение, но одними запретами проблему не решить.

Нужна глубокая работа спецслужб и понимание происходящих процессов. Мы видим искажение религии, своего рода сатанизм, в том числе и в отношении традиционных конфессий — будь то ислам или православие. Об этом сегодня говорят мало, но проблема никуда не исчезла.

Толерантность как слабость и рост радикализма в Европе

— При этом европейские власти часто идут навстречу радикально настроенным мигрантам, ограничивая собственные традиции — рождественские ярмарки, символику. Может ли это привести к росту радикализма?

— Здесь необходима жёсткость. Толерантность в таких случаях воспринимается как слабость. Есть примеры, когда ношение радикальной символики или закрывающей лицо одежды запрещено — и неслучайно. Это вопрос безопасности.

Важно понимать: дело не в конкретной религии. Проблема в том, что кто-то начинает считать себя вправе диктовать условия, угрожать, применять насилие. За такими действиями стоят деньги, спонсоры, организованные структуры.

Цель — запугивание и захват пространства, будь то Европа или Австралия. Террористы считают, что уже добились определённого эффекта.

Ближний Восток и попытки сорвать мирные переговоры

— Как этот теракт может повлиять на переговоры по ближневосточному урегулированию, которые продвигают США?

— Вполне возможно, что подобные атаки совершаются именно для срыва переговоров. Экстремисты есть по обе стороны конфликта — не только в Газе, но и, например, в Ливане, где действует "Хезболла".

События в Австралии вписываются в общую цепочку попыток сорвать любые договорённости. После всего, что произошло на Ближнем Востоке, экстремизм получил дополнительный импульс по всему миру. Это тревожный сигнал, на который уже начали реагировать.

Угроза правого радикализма и исторические параллели

— Последний вопрос. Помимо исламского терроризма, возможен ли рост правого радикализма и антисемитизма среди коренного населения Европы?

— Такие проявления уже есть — пока в виде надписей, акций у синагог. Но если на это не реагировать, ситуация может ухудшиться. История гитлеровской Германии показывает, к чему приводит падение уровня жизни и поиск "виноватых".

Сегодня в Европе ухудшается экономическая ситуация, растёт социальное напряжение, усиливается недовольство миграционной политикой. Всё это может привести к возрождению радикальных идеологий.

Добавим к этому нелегальный оборот оружия — с Украины, из Сирии, где арсеналы оказались разворованы. Экстремисты умеют маскироваться и действовать незаметно. Поэтому бдительность и жёсткая реакция государства сейчас критически важны.

*- организация, признанная террористической и запрещенная в России.