Земля под ногами просыпается: какие города могут однажды повторить судьбу Атлантиды

Таяние вечной мерзлоты усиливает риски для инфраструктуры России — Киселёв

Фото: Pravda.Ru Андрей Киселев о погодных аномалиях и природных катаклизмах

Природные катаклизмы усиливаются, а климат становится всё менее предсказуемым. В программе "Точка зрения" на Правда ТВ кандидат физико‑математических наук Андрей Киселёв, автор книги "Парадоксы климата", рассказывает, как рост температуры меняет осадки, океаны и атмосферу, чем опасно таяние вечной мерзлоты и какие сюрпризы ждут погоду в ближайшие десятилетия.

Климат меняется не только из-за температуры

— В чём причина того, что частота природных бедствий растёт год от года, а их сила увеличивается? Разве в этом виноват только антропогенный фактор или всё же есть какие-то другие причины?

— Когда говорят об изменениях климата, в первую очередь возникает ассоциация с повышением температуры — так называемым глобальным потеплением. На самом деле это более широкое понятие. Оно включает не только изменение температуры, её рост, но и изменения в гидрологическом цикле — процессе образования осадков и их выпадения.

Затем меняется циркуляция атмосферы и океана, увеличивается число аномальных погодных явлений. Всё это и есть изменение климата. Но, конечно, для обычного человека понятнее всего именно температура. Все знают, что это такое, и это не требует специальных расшифровок. Так вот, изменение температуры, как известно, приводит к увеличению энергии всей системы.

А энергия всегда требует выхода. И это, в частности, проявляется в том, что всё чаще происходят различные аномальные явления.

— Они стали сильнее тоже по этой же причине?

— Они стали сильнее и чаще — это подтверждается мировой статистикой, которая показывает, что за последние 45-50 лет число таких явлений выросло в 3-4 раза. Российская статистика, она говорит о том же.

По данным Росгидрометцентра, за последние 25 лет, до 2022-2023 годов, среднее число таких событий на территории Российской Федерации в год составляло 371.

Это означает, что практически каждый день где-то на территории страны происходила какая-то климатическая или погодная аномалия.

За последнее десятилетие произошло уже 408 таких событий в год. Рекордным был прошлый год, когда число таких событий достигло 493. Речь идёт о тех явлениях, которые нанесли ущерб либо здоровью людей, либо их благополучию, либо экономике — или всему сразу. Если же говорить о более "безобидных" аномалиях, то их было примерно в 2,5-3 раза больше.

Что касается вопроса об антропогенном факторе, ситуация здесь следующая. Это не только влияние человека — существует и внутренняя изменчивость климатической системы. И, как показывает практика, за каждое отдельное событие отвечает именно эта внутренняя изменчивость: особенности рельефа, локальные условия.

А вот за то, что такие события происходят всё чаще и чаще, отвечает уже антропогенный фактор.

Эль-Ниньо и "нервная" погода в России

— Многие эксперты говорят, что выросла активность Солнца, ослабевает магнитное поле Земли, и это тоже влияет на климат. Но если говорить о России, нельзя не отметить: зимы стали теплее, а лето — нестабильное. То жарко, то прохладно. Эксперты указывают, что одна из причин — феномен Эль-Ниньо. Расскажите подробнее, так ли это.

— Что касается Эль-Ниньо. Это природное явление, которое, с одной стороны, можно назвать периодическим, а с другой — у него нет строгого периода. Иногда оно происходит раз в два года, иногда раз в семь лет, но время от времени Эль-Ниньо наступает.

Что это такое? Существует холодное течение у побережья Перу, оно несёт воды с юга на север, к экватору. Достигнув экваториальной зоны, это течение меняет направление и становится зональным, то есть идёт вдоль круга широты. При этом вода нагревается, поскольку экватор — это зона повышенной инсоляции. В результате поверх океана распространяется слой тёплой воды, примерно на 0,5-1 градус теплее окружающей.

Это влияет не только на конкретный регион, но и на интенсивность торговых ветров, пассатов. Перестраивается циркуляция атмосферы и циркуляция воды в океане.

— То есть, несмотря на то что это явление происходит очень далеко от России, оно может влиять и на наш климат?

— Да. Температура — это такая величина, которая охватывает весь земной шар. Она влияет и на осадки, и на другие процессы. Если говорить о российской территории, то осадки от Эль-Ниньо зависят не слишком сильно, а вот температура — зависит.

Если посмотреть, как растёт среднеглобальная температура у поверхности Земли, то рекордные значения, как правило, достигаются в годы сильного Эль-Ниньо. Это был 2016 год, затем 2023 и 2024 годы.

Это не означает, что каждый следующий год должен быть теплее предыдущего. Между 2016 и 2023 годами тоже были тёплые годы, но они не были рекордными.

Таким образом, Эль-Ниньо активно влияет и на глобальную, и на региональную температуру.

Почему зима теплеет быстрее лета

— В России иногда звучат прогнозы, что через сто лет средняя температура и зимой, и летом будет в районе 10-15 градусов. Сценарий кажется фантастическим, но зимы действительно стали теплее, а лето не всегда жаркое. Почему так происходит?

— На самом деле потепление происходит и летом, и зимой. Просто здесь срабатывает психология. Когда зимой температура чуть выше или чуть ниже нормы, это воспринимается как нечто обычное. А вот лето — по которому большая часть страны, всё-таки северной, тоскует, — вызывает более острую реакцию. И каждый раз, когда лето оказывается прохладным или дождливым, это сразу фиксируется и людьми, и специалистами.

При этом статистика показывает: потепление зимой действительно происходит интенсивнее, чем летом. Это подтверждённый факт.

Важно понимать, что когда мы говорим о климате, речь идёт не о прогнозе на следующий год, а о тенденциях, о трендах. Это не означает, что каждый следующий год должен быть теплее предыдущего. На климат влияют Эль-Ниньо, локальные факторы, конкретные условия местности. Очевидно, что, например, снежные лавины не могут сходить там, где нет гор. Всё это в комплексе и формирует ту картину, которую мы наблюдаем.

Подъём уровня океана и города риска

— Самое активное потепление наблюдается в Арктике и Антарктиде. Тают ледяные щиты, растёт уровень океана. Какие страны и города находятся под угрозой?

— Если говорить о статистике, то за весь прошлый век уровень Мирового океана поднялся примерно на 17 сантиметров. Но этот процесс не стационарный — его интенсивность увеличивается.

Если говорить о реалистичных прогнозах, то за этот век уровень океана, вероятно, поднимется на 60-100, возможно, до 120 сантиметров.

Один метр подъема уровня океана для кого-то пустяк, а для кого-то вопрос жизни и смерти. В первую очередь это угроза для малых островных государств.

Если говорить о городах, то список достаточно стандартный:

Венеция,

прибрежные районы Индии,

Ирландии,

отчасти Санкт-Петербург.

У Петербурга есть дамба, которая защищает город, но прибрежные территории вне городской черты окажутся уязвимыми. Пока это серьёзная, но не смертельная проблема. Важно учитывать и опыт Нидерландов, где накоплен многовековой опыт борьбы с водой с помощью дамб и инженерных решений.

Многолетняя мерзлота как глобальный риск

— Вернёмся к России. Таяние многолетней мерзлоты усиливается. К каким проблемам это может привести, в том числе с учётом выбросов метана?

— Для нашей страны это одна из самых актуальных задач, потому что две трети территории Российской Федерации находятся в зоне многолетней мерзлоты, которая до сих пор изучена недостаточно. Сейчас создаётся сеть станций наблюдения, их число планируется довести до 140, но результаты пока предварительные.

Прежде всего возрастают риски аварий на уже существующей инфраструктуре. Особенно уязвимы линейные объекты — нефте- и газопроводы, линии электропередачи, дороги. Конечно, под угрозой и здания.

Когда эта инфраструктура строилась, никто не предполагал, что мерзлота будет так себя вести.

Кроме того, в мерзлоте содержатся парниковые газы — CO₂ и метан. При деградации они попадают в атмосферу. Метан образуется в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий. Пока они находятся в холоде, они словно "спят". При потеплении они активизируются, усиливая парниковый эффект. Это эффект обратной связи.

Есть и ещё одна потенциальная угроза — обнажение древних могильников и возможное высвобождение патогенов, последствия чего пока трудно оценить.

Климатическая инерция и прогнозы на будущее

— Чего ждать от климата в ближайшие годы?

— Достоверно ответить на этот вопрос невозможно. Климатологи могут говорить о тенденциях на 10-20 лет. В ближайшие десятилетия будет продолжаться рост температуры, увеличится число аномальных погодных явлений, изменится режим осадков — в мире и в России. Климатическая система очень инерционна. Поэтому, что бы мы ни делали сегодня, быстрых изменений ждать не приходится.