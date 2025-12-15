Секреты бюджета: повышение НДС до 22% вызовет рост цен — какие товары подорожают

Повышение НДС до 22% не отразится на ценах на продукты — экономист Александров

Рост НДС до 22% уже закладывают в цены, бизнес пересматривает стратегии, а потребители готовятся платить больше. Насколько вырастет инфляция, ударит ли это по малому бизнесу и возможен ли откат ставки в будущем — об этом в программе "Точка зрения" на Правда ТВ рассказывает экономист Олег Александров.

Почему правительство повысило ст\авку НДС

— Правительство повысило ставку НДС с 20 до 22 процентов. На ваш взгляд, почему было принято именно такое решение?

— Прежде всего хотел бы напомнить, что налоги являются основным источником доходов федерального бюджета. Все решения, связанные с повышением налоговых ставок, направлены на увеличение доходной части бюджета.

В этом году сложилась ситуация, при которой дефицит бюджета к концу года составляет около 2,6% ВВП.

В следующем году правительство и Минфин поставили цель снизить дефицит до уровня 1,6% ВВП.

Соответственно, чтобы выполнить эту задачу, необходимо искать дополнительные источники доходов. Самым очевидным из них является НДС. Он легко собирается, поскольку хорошо администрируется. Уже существует отлаженная система его взимания, и уклониться от уплаты этого налога достаточно сложно. Именно поэтому правительство приняло такое решение.

— Почему именно повышение ставки НДС оказалось для правительства самым удобным способом пополнения бюджета?

— Исходя из общей практики, НДС — это самый легко собираемый налог. Существует отлаженная система его администрирования, механизм отслеживания правильности начисления, мониторинг уплаты НДС крупными компаниями, автоматизированная система счетов-фактур. Все остальные налоги требуют более сложного администрирования. Поэтому с точки зрения правительства НДС — наиболее простой и удобный инструмент.

Малый бизнес и налоговая нагрузка

— Как повышение ставки затронет малый бизнес? Есть ли риск, что многие компании могут закрыться, не выдержав нагрузки? И вообще, насколько чрезмерны совокупные налоги для малого бизнеса?

— Что касается малого бизнеса, то большая часть индивидуальных предпринимателей и микробизнеса не являются плательщиками НДС. Поэтому повышение ставки затрагивает их в меньшей степени, и существенных изменений здесь я не вижу.

Для малого бизнеса более чувствительны социальные взносы и отчисления в фонды, поскольку именно они составляют основную часть его расходов.

Повышение НДС затронет прежде всего средний и крупный бизнес. Для них это действительно ощутимо, поскольку долгое время ставка НДС оставалась стабильной, и компании строили свои планы, исходя из прежних условий.

Крупному и среднему бизнесу придётся пересматривать стратегии, возможно, ограничивать выплаты дивидендов, часть выручки может сократиться.

Малый бизнес это касается в меньшей степени. Исключение — введение НДС для крупных компаний финансового сектора. Например, со следующего года банки будут платить НДС с эквайринговых комиссий — доходов, которые они получают, в том числе, от малого и среднего бизнеса.

Рост цен и перекладывание налогового бремени на потребителя

— Многие эксперты считают, что повышенная ставка будет заложена в стоимость товаров и услуг. Вы разделяете эту точку зрения? Если да, то насколько могут вырасти цены?

— Безусловно, НДС напрямую влияет на стоимость товаров и услуг и, как правило, перекладывается на конечного потребителя. При увеличении ставки растёт и цена соответствующих товаров.

Я ожидаю, что стоимость товаров и услуг, облагаемых НДС, вырастет как минимум на 2%.

При этом рост будет дифференцированным — в зависимости от отрасли и конкретного товара. На продовольствие действуют другие ставки, и здесь серьёзных изменений я не ожидаю. А вот по товарам длительного пользования — мебели, автомобилям, технике, одежде — рост цен вполне возможен.

Риски ухода в наличный оборот

— Есть опасения, что компании могут уйти в тень. Насколько это реально, учитывая контроль со стороны налоговой службы?

— Я бы не говорил о "тени" в прямом смысле. Например, если говорить об эквайринговых комиссиях, малый бизнес может начать чаще принимать наличные, а не безналичные платежи. То есть возможен рост наличного оборота. Такие опасения действительно есть.

Банковские комиссии и эквайринг

— Зампред Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк распределит дополнительные 2% НДС по банковским услугам не на крупный бизнес, а на мелкий, который затем переложит нагрузку на физических лиц. Если это произойдёт, насколько могут подорожать банковские услуги?

— Речь идёт не обо всех банковских услугах, а именно об эквайринговых комиссиях — доходах банков от таких операций. В среднем они составляют от 1,5 до 2,5% от суммы операций, и НДС будет начисляться именно на эту величину.

Поэтому мы не говорим о росте цен на 22%. Речь идёт о долях процента.

Другое дело — насколько вообще правомерно взимание таких комиссий в условиях, когда государство ставит цель перехода от наличного оборота к безналичному.

Подобные комиссии, наоборот, тормозят этот процесс. Здесь есть риски ухода в наличный оборот, и правительству действительно придётся искать баланс, принимая такие решения.

Прогноз инфляции и позиция Минфина

— Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение ставки НДС увеличит инфляцию всего на 1%. Насколько реалистичен такой прогноз?

— Минфин занял среднюю позицию. По прогнозу Банка России вклад повышения НДС в инфляцию составляет 0,6-0,7%, по оценке Сбербанка — около 2%. Прогноз Минфина примерно посередине, и, на мой взгляд, он ближе к истине, чем крайние оценки.

Пессимистичный сценарий

— А если рассмотреть пессимистичный сценарий? Насколько могут вырасти цены, если бизнес попытается не только компенсировать расходы, но и заработать?

— Если финансовые институты воспримут это как возможность увеличить комиссионные сборы — а, кстати, тот же Сбербанк прогнозирует рост комиссионных доходов на 5-7%, — это не пойдёт на пользу ни инфляции, ни малому и среднему бизнесу, ни потребителю. Важно ограничивать аппетиты финансовых институтов и более жёстко регулировать эту сферу.

Я надеюсь, что решение по НДС носит временный характер — для закрытия дефицита бюджета. Начиная с 2027 года возможно возвращение к прежней ставке, а в перспективе — даже к уровню 18%.

Всё будет зависеть от конъюнктуры и состояния бюджета.

Налоги, рост экономики и стимулы для бизнеса

— Темпы роста экономики замедляются. Как, на ваш взгляд, можно простимулировать бизнес, чтобы ускорить развитие и не отстать в глобальной конкуренции?

— Налоговая система действительно сильно влияет на темпы роста. Низкие ставки и благоприятный режим положительно сказываются на развитии экономики — это подтверждает и отечественная, и зарубежная практика.

Но речь идёт не только о налогах. Важно сочетание мер. Например, снижение ключевой ставки Центрального банка удешевляет кредиты и делает их доступнее для бизнеса. Если одновременно, решив проблему дефицита бюджета, правительство начнёт снижать налоговые ставки и акцизы, это высвободит ресурсы для инвестиций и роста, увеличит спрос со стороны населения.

Административные барьеры и регуляторная гильотина

— Стоит ли дополнить этот набор мер снижением административного давления и оптимизацией регулирования?

— Я полностью согласен. Избыточные административные барьеры и жёсткое регулирование перегружают экономику.

Процесс регуляторной гильотины, начатый 5-7 лет назад, должен получить новое дыхание. Когда на одно новое регулирование отменяется несколько старых — это нормально. Но если новые требования вводятся постоянно, а старые не упраздняются, ведение бизнеса усложняется.

С учётом возможностей искусственного интеллекта, дистанционного контроля, без выездных проверок можно создать действительно благоприятную предпринимательскую среду. Я надеюсь, что правительство вернётся к этой теме и начнёт активнее использовать такие механизмы.