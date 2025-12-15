Секреты бюджета: повышение НДС до 22% вызовет рост цен — какие товары подорожают

Рост НДС до 22% уже закладывают в цены, бизнес пересматривает стратегии, а потребители готовятся платить больше. Насколько вырастет инфляция, ударит ли это по малому бизнесу и возможен ли откат ставки в будущем — об этом в программе "Точка зрения" на Правда ТВ рассказывает экономист Олег Александров.
— Правительство повысило ставку НДС с 20 до 22 процентов. На ваш взгляд, почему было принято именно такое решение?
— Прежде всего хотел бы напомнить, что налоги являются основным источником доходов федерального бюджета. Все решения, связанные с повышением налоговых ставок, направлены на увеличение доходной части бюджета.
Соответственно, чтобы выполнить эту задачу, необходимо искать дополнительные источники доходов. Самым очевидным из них является НДС. Он легко собирается, поскольку хорошо администрируется. Уже существует отлаженная система его взимания, и уклониться от уплаты этого налога достаточно сложно. Именно поэтому правительство приняло такое решение.
— Почему именно повышение ставки НДС оказалось для правительства самым удобным способом пополнения бюджета?
— Исходя из общей практики, НДС — это самый легко собираемый налог. Существует отлаженная система его администрирования, механизм отслеживания правильности начисления, мониторинг уплаты НДС крупными компаниями, автоматизированная система счетов-фактур. Все остальные налоги требуют более сложного администрирования. Поэтому с точки зрения правительства НДС — наиболее простой и удобный инструмент.
— Как повышение ставки затронет малый бизнес? Есть ли риск, что многие компании могут закрыться, не выдержав нагрузки? И вообще, насколько чрезмерны совокупные налоги для малого бизнеса?
— Что касается малого бизнеса, то большая часть индивидуальных предпринимателей и микробизнеса не являются плательщиками НДС. Поэтому повышение ставки затрагивает их в меньшей степени, и существенных изменений здесь я не вижу.
Для малого бизнеса более чувствительны социальные взносы и отчисления в фонды, поскольку именно они составляют основную часть его расходов.
Повышение НДС затронет прежде всего средний и крупный бизнес. Для них это действительно ощутимо, поскольку долгое время ставка НДС оставалась стабильной, и компании строили свои планы, исходя из прежних условий.
Крупному и среднему бизнесу придётся пересматривать стратегии, возможно, ограничивать выплаты дивидендов, часть выручки может сократиться.
Малый бизнес это касается в меньшей степени. Исключение — введение НДС для крупных компаний финансового сектора. Например, со следующего года банки будут платить НДС с эквайринговых комиссий — доходов, которые они получают, в том числе, от малого и среднего бизнеса.
— Многие эксперты считают, что повышенная ставка будет заложена в стоимость товаров и услуг. Вы разделяете эту точку зрения? Если да, то насколько могут вырасти цены?
— Безусловно, НДС напрямую влияет на стоимость товаров и услуг и, как правило, перекладывается на конечного потребителя. При увеличении ставки растёт и цена соответствующих товаров.
Я ожидаю, что стоимость товаров и услуг, облагаемых НДС, вырастет как минимум на 2%.
При этом рост будет дифференцированным — в зависимости от отрасли и конкретного товара. На продовольствие действуют другие ставки, и здесь серьёзных изменений я не ожидаю. А вот по товарам длительного пользования — мебели, автомобилям, технике, одежде — рост цен вполне возможен.
— Есть опасения, что компании могут уйти в тень. Насколько это реально, учитывая контроль со стороны налоговой службы?
— Я бы не говорил о "тени" в прямом смысле. Например, если говорить об эквайринговых комиссиях, малый бизнес может начать чаще принимать наличные, а не безналичные платежи. То есть возможен рост наличного оборота. Такие опасения действительно есть.
— Зампред Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк распределит дополнительные 2% НДС по банковским услугам не на крупный бизнес, а на мелкий, который затем переложит нагрузку на физических лиц. Если это произойдёт, насколько могут подорожать банковские услуги?
— Речь идёт не обо всех банковских услугах, а именно об эквайринговых комиссиях — доходах банков от таких операций. В среднем они составляют от 1,5 до 2,5% от суммы операций, и НДС будет начисляться именно на эту величину.
Поэтому мы не говорим о росте цен на 22%. Речь идёт о долях процента.
Другое дело — насколько вообще правомерно взимание таких комиссий в условиях, когда государство ставит цель перехода от наличного оборота к безналичному.
Подобные комиссии, наоборот, тормозят этот процесс. Здесь есть риски ухода в наличный оборот, и правительству действительно придётся искать баланс, принимая такие решения.
— Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение ставки НДС увеличит инфляцию всего на 1%. Насколько реалистичен такой прогноз?
— Минфин занял среднюю позицию. По прогнозу Банка России вклад повышения НДС в инфляцию составляет 0,6-0,7%, по оценке Сбербанка — около 2%. Прогноз Минфина примерно посередине, и, на мой взгляд, он ближе к истине, чем крайние оценки.
— А если рассмотреть пессимистичный сценарий? Насколько могут вырасти цены, если бизнес попытается не только компенсировать расходы, но и заработать?
— Если финансовые институты воспримут это как возможность увеличить комиссионные сборы — а, кстати, тот же Сбербанк прогнозирует рост комиссионных доходов на 5-7%, — это не пойдёт на пользу ни инфляции, ни малому и среднему бизнесу, ни потребителю. Важно ограничивать аппетиты финансовых институтов и более жёстко регулировать эту сферу.
Я надеюсь, что решение по НДС носит временный характер — для закрытия дефицита бюджета. Начиная с 2027 года возможно возвращение к прежней ставке, а в перспективе — даже к уровню 18%.
Всё будет зависеть от конъюнктуры и состояния бюджета.
— Темпы роста экономики замедляются. Как, на ваш взгляд, можно простимулировать бизнес, чтобы ускорить развитие и не отстать в глобальной конкуренции?
— Налоговая система действительно сильно влияет на темпы роста. Низкие ставки и благоприятный режим положительно сказываются на развитии экономики — это подтверждает и отечественная, и зарубежная практика.
Но речь идёт не только о налогах. Важно сочетание мер. Например, снижение ключевой ставки Центрального банка удешевляет кредиты и делает их доступнее для бизнеса. Если одновременно, решив проблему дефицита бюджета, правительство начнёт снижать налоговые ставки и акцизы, это высвободит ресурсы для инвестиций и роста, увеличит спрос со стороны населения.
— Стоит ли дополнить этот набор мер снижением административного давления и оптимизацией регулирования?
— Я полностью согласен. Избыточные административные барьеры и жёсткое регулирование перегружают экономику.
Процесс регуляторной гильотины, начатый 5-7 лет назад, должен получить новое дыхание. Когда на одно новое регулирование отменяется несколько старых — это нормально. Но если новые требования вводятся постоянно, а старые не упраздняются, ведение бизнеса усложняется.
С учётом возможностей искусственного интеллекта, дистанционного контроля, без выездных проверок можно создать действительно благоприятную предпринимательскую среду. Я надеюсь, что правительство вернётся к этой теме и начнёт активнее использовать такие механизмы.
