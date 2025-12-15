Кукла вуду и древние боги: что связывает оккультные символы и военные элиты

Отказ от христианства и рост неоязычества в украинских батальонах — Андрей Кормухин

Кукла вуду, "родные боги", отказ от христианства и культ смерти — почему оккультные практики выходят за пределы элит, проникают в армию и формируют жёсткое мировоззрение. Об этом — в программе "Точка зрения" на Правда ТВ размышляет лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

— Во время обыска у бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака были обнаружены магическая и оккультная символика, кукла вуду, странные, нетрадиционные иконы. На ваш взгляд, насколько в целом украинская элита пропитана оккультизмом и почему она выбрала именно этот путь?

— Я бы не говорил, что именно украинская элита этим особенно пропитана. Оккультизм всегда привлекал элитарные группы во все времена. Мы помним, что тайные общества появлялись не среди крестьян или рабочих, они возникали именно среди элит — в том числе и в России. Но если говорить конкретно о событиях, связанных с Ермаком, то, конечно, нужно смотреть в корень — кто за ним стоит.

"Мы воюем с сатанистами"

— Наш президент ещё почти четыре года назад сказал, что мы воюем с сатанистами. Так оно и есть на самом деле. Ермак — это всего лишь производная тех глобальных сатанистов, которые стоят за этим трансгуманистическим глобальным проектом. Он просто копирует своих хозяев.

Мы прекрасно видим, что они делают с православной церковью на Украине. Для них православная церковь — главный враг, поэтому они делают всё, чтобы её уничтожить. И то, что у человека, который во многом стоит за этим уничтожением православия, находят всевозможные оккультные предметы, лишь красноречиво доказывает: он раб своих хозяев и выполняет то, что ему предписано теми, кто стоит выше него.

От элит к солдатам: расширение культа

— Среди глобалистов действительно немало поклонников подобных тёмных течений. Достаточно вспомнить открытие Олимпиады во Франции или сопротивление, которое оказывается Трампу в США за его приверженность традиционным ценностям. Но если раньше оккультизмом увлекались в основном элиты, то сегодня это распространяется и на более низкие слои — в том числе на солдат и офицеров, причём чаще всего из националистических батальонов. Они массово отказываются от христианства и принимают неоязычество, как правило скандинавского толка. В чём причина этого явления?

— Вы правильно сказали — не только элита. Просто для элит существуют другие языческие обряды. Как правило, они уходят корнями в греческую и римскую античность, в египетские или вавилонские жреческие культы.

А для черни, для солдат, для рабов существуют культы рангом пониже. Для них и придумывают все эти изводы — славянское неоязычество, скандинавское неоязычество.

Да, безусловно, и у славян, и у скандинавов были языческие периоды. Но, во-первых, это было очень давно. Уже много веков и те и другие являются христианами.

Зачем в XX веке воскресили неоязычество

— Почему же сатанисты высокого ранга именно в XX веке достали из рукава эти неоязыческие течения и начали их навязывать? Это тоже понятно. Нужно было разрушить то, что цементировало национальные государства, их суверенитет. А вера была одним из основополагающих, фундаментальных факторов этого суверенитета.

Им сказали: "Ваш Бог — это всё придумано для управления. А вот родные боги — настоящие".

Почему в "Азове"* и других националистических батальонах выбрали именно скандинавское язычество? Мы были на Украине во время Майдана в 2014 году, и я бы не сказал, что там выбрано только оно. Там, честно говоря, идеологический винегрет — как и в головах у этих людей.

Но скандинавское язычество действительно превалирует. Скорее всего, для того чтобы подчеркнуть свою приверженность Европе. Если уж выбирать язычество, то "европейское", а не славянское.

Славянское неоязычество — это для более низкого ранга. А для более высокого — европейское. То, которое якобы победило, завоевало. Но, поверьте, там хватает и славянского неоязычества, и Велесов, и Перунов — в полном избытке.

Опасность неоязычества для армии

— К сожалению, подобные явления наблюдаются и у нас — в том числе среди воюющих. Насколько это опасно для психики и духовного состояния армии?

— Конечно, это опасно. Именно поэтому его и навязывали, в том числе среди силовых структур. Тягу русского человека к Богу очень трудно унять. Человек девять веков был верующим, православным, и вдруг в 1917 году ему сказали, что Бога нет. А тяга-то осталась.

Когда в девяностые рухнули и вера, и даже те идеалы, которые насаждались в советский период, мы зажили в либерализме. И тут появились эмиссары различных западных спецслужб, которые сказали: "А зачем вам возвращаться к православию? У вас были родные боги".

Но этим ребятам забывают напомнить, чем всё это сопровождалось. Мы помним первых мучеников — Ивана и Фёдора, дружинников князя Владимира, которых убили за отказ приносить в жертву собственного ребёнка.

В язычестве были и каннибализм, и жертвоприношения. Ели сердца врагов, чтобы стать сильнее. Была и садомия, потому что она не считалась грехом. Всё это разрушает психику человека, особенно русского человека, который теряет правильную ориентацию, данную православием и евангельскими заповедями.

Культ смерти против веры жизни

— Многие отмечают, что воины, принявшие неоязычество, становятся более жестокими и потом не могут вернуться к мирной жизни. Почему так происходит?

— Потому что им навязывается культ смерти и культ воина. Не культ жизни. Жизнь у них присутствует через смерть. Им говорят: чем больше ты убьёшь, тем больше завоюешь — тем лучше тебе будет потом.

Вспомните Вальгаллу: умри с мечом в руках — и тебя там будут ждать. Там культивируется жестокость: убей, разрежь, достань сердце, съешь его.

А теперь вспомните православие. Господь принёс Себя в жертву, чтобы люди перестали приносить жертвы. У нас — жизнь через жизнь. "Смертию смерть поправ". У нас вера любви. А у них — вера смерти, жестокости, каннибализма и жертвоприношений.

Молодёжь, эзотерика и опасная игра

— Сегодня всё чаще говорят о духовных болезнях общества. Среди молодёжи появился тренд — "продажа души дьяволу" ради успеха и благ. Насколько это опасно?

— Это следствие советского и либерального безбожного периода. Нам подменили богоцентричность человекоцентричностью. Сказали: "Бога нет, вы сами творцы".

Люди стали копаться в своём эгоцентризме и искать самореализацию любой ценой. В прошлом году граждане России потратили около 2,4 триллиона рублей на эзотерические и магические услуги.

Если общество тратит на колдунов столько же, сколько на еду, значит, оно больно. И если люди продают душу ради денег и успеха, то в итоге дьявол всё отбирает, а человек остаётся один на один со своими проблемами — когда уже поздно.

*- организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.