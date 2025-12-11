Нефть остаётся, Китай сближается, США нервничают: почему поездка Путина в Индию изменила расклад

Отношения России и Индии развиваются в контексте мировой политики — Татьяна Шаумян

Визит Владимира Путина в Индию обострил вопросы о реальном содержании "особого стратегического партнёрства" Москвы и Дели, о судьбе российской нефти на индийском рынке, о роли Индии в противостоянии с США и о том, зачем России индийские мигранты. Обо всём этом в программе "Точка зрения" на Правда ТВ рассказывает руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

23-я встреча на высшем уровне и "особое стратегическое партнёрство"

— Татьяна Львовна, состоялся визит Владимира Путина в Индию. Какие главные выводы мы можем сделать по результатам этого визита?

— Я сразу хочу напомнить вам, что это 23-я встреча на высшем уровне в истории советско-российско-индийских отношений. Владимир Владимирович был в последний раз там в 21-м году.

У нас есть традиция последовательности визитов наших руководителей в Индию и индийских к нам. 23-й год был пропущен по ряду причин, но этот визит, который прошёл сейчас, был успешным.

Принимали Владимира Путина прекрасно. Нарендра Моди, как премьер-министр, проявил искренние гостеприимство, любезность и внимание. Моди даже выходил за рамки протокола. Например, он приехал в аэропорт и утром у самолёта встречал Владимира Владимировича. Обычно они просто садятся в одну машину и едут в город уже вместе.

Те переговоры и те контакты, которые были у Путина, показывают и разносторонность наших отношений, и понимание обеими сторонами их важности — и с точки зрения двусторонних отношений, и с точки зрения их влияния на мировую политику. Визит Владимира Путина в Индию привлёк внимание очень широких кругов и прессы, и зарубежной, и индийской, и российской.

Было подписано около 29 всякого рода документов по самым различным отраслям наших отношений: по политическим, по экономическим, по торговым, в области медицины, в области экологии. Например, мне очень понравилось соглашение об охране популяции больших кошек — тигров, львов. Я думаю, что это дорогого стоит — на таком уровне.

Было подтверждено специальное, особое стратегическое партнёрство между нашими странами. Отношения между Россией и Индией практически никогда не прекращались, никогда не возникало каких-то противоречий, которые могли бы привести к их осложнению.

У нас активно развиваются торгово-экономические связи. Они сегодня составляют где-то 68 млрд долларов. Причём рост за последние годы произошёл очень значительный. Предполагается их довести до 100 млрд.

Список того, чем мы торгуем с Индией, — это очень широкий круг товаров. Мы поставляем туда и промышленную продукцию, и машины, сотрудничаем в области освоения космического пространства. Здравоохранение, медицина... Мы с вами, между прочим, пользуемся индийскими лекарствами. Фармацевтика в Индии очень сильно развита.

Мы развиваемся, и наши отношения развиваются в контексте мировой политики. И для нас, и для Индии существенным фактором являются отношения с Соединёнными Штатами. С Соединёнными Штатами, с Трампом, отношения у Нарендры Моди вполне сложились, и они основаны на взаимном уважении.

У Индии есть очень серьёзный железный принцип внешней политики — в двусторонние отношения никогда не должны вмешиваться третьи силы. Есть проблема отношений с Пакистаном. Трамп сказал, что он намерен помирить Индию с Пакистаном. Нарендра Моди на это среагировал очень негативно, подчеркнув вот этот принцип индийской внешней политики.

Есть у Индии также претензии в связи с известными тарифными изменениями, которые Соединённые Штаты сейчас применяют в отношении Индии. И, конечно, это вряд ли украшает отношения этих двух государств. Но тем не менее давайте не будем заблуждаться, отношения с Соединёнными Штатами для Индии — важный фактор. Индийская диаспора — несколько миллионов человек индийцев проживают на территории Соединённых Штатов, и они связаны со своей страной.

Российская нефть и энергетическое сотрудничество с Индией

— Будет ли Индия продолжать покупать нашу нефть? Трамп всё время говорит: "Индия скоро перестанет покупать российскую нефть". Агентство Reuters пишет, что Индия прекратила покупать российскую нефть.

— Это заблуждения, это абсолютно не соответствует действительности. В сфере энергоносителей отношения между Россией и Индией продолжаются. Это очень важное обстоятельство, потому что Индия нуждается в энергоносителях, а Россия имеет возможность поставлять их.

Здесь дело не только в поставках нефти, но и, например, в строительстве и расширении атомных станций, которые там есть, Куданкулам совершенствуется и расширяется.

Санкции, вооружения и совместные предприятия России и Индии

— А в чём Россия заинтересована больше всего — в обходе санкций или ещё в чём-то?

— Вы правильно упомянули санкции. Конечно, это имеет значение, потому что Индия практически поддержала Российскую Федерацию на мировой арене в сложный для нас период.

Мы для Индии — стратегические партнёры, партнёры в области вооружения. Причём тут дело даже не только и не столько в том, что мы поставляем готовое оружие. Дело в том, что мы создаём совместные предприятия на территории Индии, которые производят ракеты, вертолёты, самолёты, другие различные виды вооружений. Причём интересно, что часть этой продукции мы поставляем вместе в третьи страны. Вопрос обороноспособности индийская сторона оценивает высоко.

— Как вы оцениваете отношения Индии и Китая?

— Отношения с Китаем у Индии сейчас идут в сторону улучшения. Разные волны были в этих отношениях, но мы знаем, что в Казани на ШОСовском саммите китайские и индийские лидеры встречались и обсуждали совместные проблемы. У обеих сторон хватает мудрости не обострять отношения.

Чем Индия может ответить США

— Китай, понятно, почему очень успешно противостоит Соединённым Штатам. Потому что редкоземельные элементы есть, которых ни у кого больше нет. Есть соя, которую Китай покупал и вдруг прекратил, и американцы вздрогнули… А какой рычаг влияния на Соединённые Штаты у Индии?

— Американцы с самого начала, ещё в период холодной войны, были заинтересованы в Южной Азии, поскольку тогда был рядом Советский Союз и создать какую-то опору вблизи границ Советского Союза — это была важная для США задача.

Советский Союз активно развивал отношения с Индией ещё с 1955 года, после первых визитов Неру в Москву,. Соединённые Штаты укрепляли отношения с антагонистом Индии — Пакистаном. Именно там создавалась американская база, опорный пункт США был на территории Пакистана.

Это, конечно, осложняло ситуацию в Южной Азии. И когда Китай в начале 60-х годов стал на базе осложнения отношений с Индией устанавливать отношения с Пакистаном, Индия оказалась, не хочу сказать, что в изоляции, но в окружении. С одной стороны — Пакистан… И Бангладеш сейчас… Вот ещё Афганистан появился со своими проблемами…

QUAD, демарши Моди и новый мировой полюс

— Есть стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией — QUAD. Что там происходит?

— Учения, саммиты… Кстати, Моди не поехал на саммит в Малайзию, отказался встречаться с Трампом. Моди — реально самостоятельный политик. Он имеет поддержку у себя в стране. Индия — гигант, полтора миллиарда человек, крупнейшая страна. Поэтому она позволяет себе такие демарши: отказ Моди говорить по телефону с Трампом, отказ от встречи в Малайзии. Это дорогого стоит.

— Сейчас все говорят о том, что Индия, Китай и Россия формируют новый мировой полюс. И этот полюс будет противостоять США. Это действительно так или всё-таки здесь каждый будет искать свой национальный интерес? Я имею в виду Россию, Китай, Индию.

— Эта идея была предложена Евгением Примаковым в 98-м году. Он был в Индии, и он там выступал перед журналистами на пресс-конференции.

Тогда все пытались понять, что это и во что это выльется. Мы говорили: "Ну вот Россия, Индия, Китай. Россия и Индия очень хороши. Россия и Китай — тоже. А вот Индия и Китай — это уже проблемы".

Но тем не менее этот формат существует. Одно время проходили тройственные встречи — и руководителей, и министров иностранных дел — на платформе ООН, в том числе. Общие интересы есть всё равно, в том числе и в противостоянии нажиму со стороны Соединённых Штатов. Все три страны заинтересованы в формировании многополярного мира, потому что мы уже нахлебались с однополярностью.

Это предмет для обсуждения на научном уровне… У нас в Институте Дальнего Востока проходила серия трёхсторонних семинаров во главе с академиком Титаренко — в Москве, в Дели, в Китае. Есть ещё нерешенные проблемы на отдельных двухсторонних уровнях. Но тем не менее мир меняется, и из этих ситуаций надо выходить каким-то образом.

Индия как стратегический партнёр России

— И всё же визит Путина в Индию позитивен для России. Стало понятно, что Индия находится не в лагере США, а в нашем.

— Да, Индия — стратегический партнёр России с незапамятных времён, со времён Индиры Ганди, Джавахарлала Неру…

В России первый индийский кинофестиваль состоялся в 55-м году. Мы все смотрели фильм "Бродяга" с Раджем Капуром. Я, по-моему, шесть раз смотрела его тогда… У нас с Индией есть какое-то духовное родство.

— Да, согласна с вами. С китайцами такого нет, как с индийцами…

— Китайцы — более сдержанные, более закрытые люди.

Индийские мигранты и российский рынок труда

— Но всё-таки нужны нам мигранты из Индии или не нужны?

— У нас есть нехватка рабочей силы. Около трёхсот тысяч нам не хватает квалифицированных рабочих. Индийцы, наверное, могут в этом нам помочь.

Конечно, у них свои обычаи, и они будут пытаться, может быть, внедрить их к нам. Но я думаю, что этого опасаться особенно не надо. Кстати, в отличие от других мигрантов из Центральной Азии индийцы приезжают без семей. Соответственно, нам не нужно будет специально создавать для для них какую-то дополнительную инфраструктуру. К тому же традиционные индийцы не будут злоупотреблять алкоголем и тому подобными вещами.

— Кроме того, это какой-то шаг с нашей стороны в благодарность Индии за то, что она не испугалась угроз Трампа. Поэтому мы помогаем индийцам решать проблему трудоустройства…

— Согласна, они помогают нам, присылая рабочую силу, а мы обеспечиваем их занятость. Так что я думаю, что это всё к приведёт к взаимной выгоде наших стран.