Карибское море вооружено до зубов: зачем США стягивают флот к берегам Венесуэлы

США наращивают военное присутствие у берегов Венесуэлы — Дарья Митина

Эскалация США вокруг Венесуэлы, угрозы военной операции, фактор нефти, позиция Мадуро и риски для региона. Почему давление Вашингтона может обернуться провалом и кто поддержит Каракас — в авторской программе "Личное мнение" секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной.

Эскалация вокруг Венесуэлы

— На этой неделе продолжается и нарастает эскалация вокруг Боливарианской Республики Венесуэла, в отношении которой Дональд Трамп уже неоднократно анонсировал начало военной операции.

Трамп не уточнил, будет ли эта операция иметь наземный характер или он ограничится авиационными бомбардировками. Однако практика показывает: когда Трамп кому-то угрожает, ему почему-то надо верить.

Мы неоднократно видели это за последний год в отношении разных стран. А поскольку Венесуэла — давний системный, политический, идеологический, военный, ментальный и глобальный противник Соединенных Штатов, то в данном случае есть все основания верить американским угрозам.

Пока агрессия носит словесный и демонстративный характер. Мы видим наращивание военно-морской группировки на Карибском побережье. К обычным кораблям присоединился авианосец "Джеральд Форд" и субмарины. Увеличивается военный контингент в Тринидаде и Тобаго и в Пуэрто-Рико — двух крупнейших военных опорных пунктах США в регионе. Всё это уже "попахивает" горячей войной.

Венесуэльское общество уже месяц живёт в режиме напряжённого ожидания, а агрессия никак не начнется. Некоторые наблюдатели сохраняют призрачную надежду, что она так и не начнется. Но столько всего сказано и анонсировано, такие силы задействованы, что способность, а главное — готовность американцев отмотать ситуацию назад лично у меня вызывает большие сомнения.

Конечно, какой-то удар по Венесуэле будет нанесен. В наземную операцию я не верю. Я не военный эксперт, но как человек, который понимает политику региона, разделяю мнение большинства латиноамериканистов: будет максимально демонстративная подготовка и ограниченный, но показательный удар.

То, чем занимается сегодня Дональд Трамп и весь американский госдепартамент в его латиноамериканском блоке, — это чистой воды политический хайп. Но очень часто такой хайп заканчивается кровавой трагедией.

Мы наблюдали это летом в Исламской Республике Иран, когда Трамп долго "плясал с бубном" вокруг Ирана, а потом последовала бомбардировка с крайне неочевидными результатами. Эти результаты мы не знаем до сих пор: ни одна из сторон, ни атакующая, ни атакуемая, детали до сих пор не раскрывает.

Какова же реальная цель американской эскалации?

Всё ли упирается в запасы нефти?

Какова тактика правительства Николаса Мадуро ?

? Чем живёт Венесуэла и как она готовится к отражению нападения?

Насколько велика коалиция сторонников и противников Трампа в Латинской и Центральной Америке?

Каждый фактор по отдельности может показаться мелким, но, если сложить их в одну мозаику, любой фрагмент может сыграть роковую роль.

Нефть как повод, а не единственная причина

Латиноамериканисты условно делятся на две группы. Одну группу условно назовём вульгарными марксистами. Они считают, что всё дело в знаменитой венесуэльской нефти.

Действительно, Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. По свежим опубликованным данным, они оцениваются примерно в 303 с лишним миллиарда баррелей. Для сравнения: у традиционной американской "бензоколонки" — Саудовской Аравии — около 267 миллиардов. То есть разница почти 50 миллиардов баррелей.

У России и США — порядка 80 и 55 миллиардов соответственно.

В Венесуэле нефти в четыре раза больше, чем в России, и в шесть раз больше, чем в Соединённых Штатах.

Есть замечательный латиноамериканист Андрей Шитов, он цитирует своего латиноамериканского друга: если у тебя Венесуэла в кармане, то ты не будешь стелить красные ковровые дорожки арабским шейхам — они будут стелить их тебе.

Интерес США к венесуэльской нефти — один из базовых факторов, особенно с учётом того, что Вашингтон анонсировал полное переформатирование и переоснащение своей ядерной инфраструктуры. Для этого нужна и лёгкая нефть, которой у США хоть залейся, и тяжёлая нефть, которую они могут "позаимствовать" у Венесуэлы в преференциальном режиме, по сути бесплатно, просто наложив лапу на эти 303 миллиарда баррелей.

Конечно, это весомый аргумент, и я, как марксист, ставлю его на одно из первых мест, но всё-таки не на первое.

Венесуэла — это не только нефть, не только "бензоколонка", а целый комплекс политических, идеологических, экономических, ментальных, культурных и культурно-исторических факторов.

Интеллектуальное и идеологическое лидерство в Латинской Америке, которое раньше безраздельно принадлежало Кубе, с начала нулевых годов делится между Кубой и Венесуэлой. Чавистские реформы — реформы Уго Чавеса, а затем Николаса Мадуро, его наследника и идейного соратника — были по духу и по букве социалистическими. Они расположили население огромной, более чем 30-миллионной Венесуэлы в пользу собственного правительства. Это главный ресурс стойкости как Уго Чавеса, так и Николаса Мадуро после 2013 года.

От доктрины Монро к "доктрине Донро"

Многие латиноамериканисты называют системную ненависть США к Кубе и Венесуэле продолжением доктрины Монро.

Почти два столетия назад была сформулирована доктрина Монро, которая предопределила политику США в отношении так называемого "заднего двора".

Для Вашингтона вся Латинская Америка — это задний двор Соединённых Штатов.

Эта доктрина распространялась практически на всё западное полушарие, за исключением США и Канады.

Это была квинтэссенция колонизационной политики в отношении народов Латинской и Центральной Америки. Сегодня многие американские журналисты иронизируют и говорят уже не о доктрине Монро, а о "доктрине Донро" — от имени Дональда Трампа.

Разница проста. Исходная доктрина 200-летней давности предполагала некие взаимные обязательства Старого и Нового света о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Обязательства были неравноправными, но система выглядела хотя бы формально билатеральной: "вы к нам не лезете, и мы к вам не лезем".

Нынешний американский подход куда более однобок: вы к нам не суйтесь, а вот что будем делать мы — это наше дело, и никого не касается.

Этот принцип чётко прописан в новой редакции стратегии национальной безопасности США — по сути внешнеполитической доктрине Трампа. В ней доктрина Монро, переосмысленная как принцип Донро, зафиксирована вполне однозначно: вы не можете поднимать руку на Соединённые Штаты, а США сами решат, на кого им эту руку поднимать.

"Борьба с наркотрафиком" как ширма

Сегодня ВМС США сосредоточили в Карибском море ударную группу кораблей, более 16 тысяч солдат. Уже потоплено около 20 катеров и моторных лодок — в основном рыбацких. Погибло более сотни человек. Продолжается фактически рандомный отстрел рыбацких судов под благородным, пафосным предлогом "борьбы с наркокартелями и наркотрафиком". Это было бы смешно, если бы не было так грустно и если бы при этом не гибли люди.

Дальше начинается череда загадок.

Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой в качестве анонса скорого начала наземной операции.

Венесуэльские власти заверяют, что полностью контролируют суверенную территорию страны, включая воздушное пространство.

Трамп объявил о скорой интервенции и закрытии неба, попросил американских граждан покинуть Венесуэлу — и тут же канадцы, европейцы, все цивилизованно "скипнули" из страны.

Российские туристы, наоборот, ломанулись, потому что цены на путёвки обрушились в полтора-два с половиной раза.

Давайте разберёмся, откуда растут корни антимадуровской, антивенесуэльской пропаганды, которая продолжает линию старой античавистской кампании США. Это очень изощрённая, продуманная и во многом эффективная система. Американцам пока не удалось убедительно навесить на Мадуро образ главы наркокартеля, но в странах, которые зависят от Вашингтона чуть более чем полностью, медиа исправно штампуют статьи и аналитические материалы о том, какой он коррупционер, наркомафози и прочее.

Мифический картель "Los Soles"

Почему Мадуро американцы называют главой картеля "Los Soles"? Что это за "картель солнц" и из какого пальца его высосали американские пропагандисты?

Здесь нам на помощь приходит другая англосаксонская страна, не связанная с США узами вассальной верности и желающая сыграть на их внутренних противоречиях. Британская BBC сообщает, что название "cartel de los soles" появилось в прессе в начале 1990-х годов — задолго до Мадуро и даже до Чавеса, ещё при проамериканских президентах Венесуэлы, при диктатурах относительно демократических, но полностью ориентированных на США режимах.

Привязывать этот термин к Мадуро и Чавесу абсолютно абсурдно. Более того, выражение "cartel de los soles" употребляли сами венесуэльские официальные СМИ в разоблачительных антикоррупционных материалах.

Действительно, при всех режимах венесуэльское государство боролось с внутренней коррупцией и обвиняло в причастности к контрабанде наркотиков генералов нацгвардии ещё в 1990-е годы. У этих генералов на погонах были золотые солнца — знаки различия. Отсюда и название. То есть это глубоко внутренний венесуэльский термин, а вовсе не американская придумка.

Термин постепенно распространился на всех венесуэльских чиновников, подозреваемых в нечистоплотности, причастности к наркотрафику, воровству, взяточничеству. Это широкий штамп, которым обозначают власть в целом, если о ней говорят без симпатии.

Таким образом, "картель Los Soles" в нынешнем американском дискурсе — фантазия и журналистский штамп. США заимствовали венесуэльский термин, раскрутили его и выдали за смертельную угрозу своему населению. Вся бешеная милитаристская кампания объясняется псевдоугрозой от мифического, в реальности не существующего картеля.

Недавно министр обороны США, ныне официально именуемый "министром войны", Пит Хегсет заявил, что "наркотеррористы из венесуэльского правительства — это настоящая Аль-Каида*.

Если искать российский аналог, это выглядело бы так: Америка объявляет военную операцию против России под предлогом борьбы с криминальной группировкой "оборотней в погонах". Примерно такой уровень логики.

Телефонный миф: Трамп, Мадуро и "ультиматум"

Недавно Трамп якобы разговаривал с Мадуро по телефону. Американская пресса написала, что он в ультимативном тоне предложил Мадуро покинуть страну в недельный срок.

Мы знаем, что никаких подобных требований Трамп не выдвигал, и ничем подобным Мадуро не отвечал. Ужасно дико читать в российской прессе, как наши журналисты абсолютно бездумно перепечатывают слухи, сплетни и утки о том, что Мадуро согласился уйти в отставку в обмен на гарантии, отдать часть власти, назначить по совету американцев треть правительства и так далее.

Для любого здравомыслящего человека очевидно: это не просто неточная информация, а откровенная ерунда. Ультиматум якобы заключался в том, чтобы Мадуро улетел из страны, уволил правительство, отправил в отставку Диосдадо Кабельо, Делси Родригес и других ключевых фигур. Всё это — чушь собачья.

Венесуэльцы, близкие к руководству, говорят, что разговор прошёл хоть и в достаточно жёстком, но корректном и даже в какой-то степени уважительном тоне. В этом нет ничего удивительного: Трамп относится к Мадуро с уважением как к реальному лидеру, который полностью контролирует ситуацию в своей стране.

Поэтому ни о каких ультиматумах, приказах и указах речи быть не может. Венесуэла — страна не только суверенная, но и опирающаяся на поддержку большинства стран ООН и значительной части Латинской Америки.

Зачем Трампу вся эта эскалация

На что рассчитывает Трамп и зачем ему столь недешёвая эскалация? Представьте, сколько стоит держать атомный авианосец у чужого побережья.

Есть очевидный расчёт на "закошмаривание" — психологическое давление, которое должно вынудить Мадуро либо уйти добровольно, либо спровоцировать силовиков на дворцовый переворот. Но это малореальный сценарий: многолетняя история показывает, что любое давление северного соседа, любые попытки грингос ставить ультиматумы действуют на венесуэльский народ как красная тряпка на быка.

Американские угрозы приводят лишь к сплочению и консолидации нации. В этом смысле Венесуэла выглядит даже устойчивее, чем Иран, который в последнее время был достаточно раздерганным и нестабильным. А после американской воздушной операции июня 2025 года Иран мгновенно собрался и консолидировался, и туманные перспективы его нынешнего режима стали намного более прочными.

Тактика Мадуро: "разделяй и властвуй"

Николас Мадуро — очень умный и дальновидный политик. В отношении оппозиции он проводит единственно верную тактику: "разделяй и властвуй".

Он раскалывает оппозицию: кого-то приближает, даёт льготы и преференции, добивается лояльности, "покупая" её не только деньгами, но и другими ресурсами, а кого-то выделяет в непримиримые и старается изолировать и маргинализировать. Эта тактика уже много лет срабатывает безошибочно и, скорее всего, будет действовать и дальше.

Американский Госдеп серьёзно недорабатывает. Либо не понимает, что происходит, либо в данный момент просто не может ничего противопоставить.

Особенность любой латиноамериканской страны в том, что опорой режима является армия. И здесь Мадуро ведёт себя очень мудро: он присвоил генеральские звания более чем двум тысячам военнослужащих. При общей численности армии около 130 тысяч человек это означает, что почти две тысячи — генералы. В сопоставимых цифрах это почти вдвое больше, чем в вооружённых силах США.

Внешняя поддержка и ограничения для Трампа

При всём этом не только мудрая политика Мадуро и правящей партии сыграла свою роль. Огромное значение имеет внешний фактор — поддержка Венесуэлы извне.

Сколотить полноценный антимадуровский комплот у США не получилось. Исходя из этого, в Сенат США демократы на прошлой неделе внесли двухпартийный проект резолюции о военных полномочиях, запрещающий боевые действия против Венесуэлы без согласия Конгресса. Это сделано прежде всего затем, чтобы Трамп не смог "двинуть полки" в одиночку, не спросившись у американской элиты.

Отсутствие внешней легитимности агрессии дополняет позиция Папы Римского, который, будучи выходцем из Латинской Америки, предостерёг Вашингтон от вторжения и призвал искать путь диалога.

Внутренняя нестабильность в США тоже не добавляет Трампу уверенности. Когда американцы обстреляли рыбацкие лодки и одну из них "не дотопили", последовало разбирательство, стрелки перевели на одного из адмиралов. Это не усиливает легитимность Трампа ни в глазах общества, ни в элите. Есть по крайней мере одна официальная жалоба на США от родственников погибших моряков.

В целом ситуация складывается отнюдь не в пользу Трампа. Мы недавно говорили, что он помиловал экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который был приговорён в США к 45 годам тюрьмы. Эрнандеса помиловали, а Мадуро при этом объявляют главой "картеля Los Soles". Абсурд доведён до гротеска.

В Америке сейчас практически не на кого опереться: ни на международное право, ни на внутреннюю поддержку населения, ни на традиционных союзников. Перспективы авантюры выглядят более чем сомнительными. Если Трамп начнёт интервенцию, его поддержат единицы.

Политический фактор: внутренний расчёт Трампа

Главный фактор, который сейчас подталкивает Трампа "решить венесуэльский вопрос", — политический. Не потому, что нефть перестала быть важной, а потому, что именно политический мотив вышел на первый план.

В 2019 году Марко Рубио, будучи сенатором от штата Флорида, говорил, что с Мадуро скоро "разберутся", и публиковал фотографии, напоминающие о расправах над Муаммаром Каддафи в Ливии и Николае Чаушеску в Румынии. Рубио — иммигрант с Кубы, для него борьба с коммунистической Кубой и боливарианской Венесуэлой носит почти экзистенциальный характер.

Тогда Трамп смеялся над Рубио. Сегодня он сделал его своим госсекретарём во второй каденции, а тот, в свою очередь, стал правой рукой вице-президента Джея Вэнса. Это один политический лагерь.

На Украине у Трампа, мягко говоря, мало что получается — ни Путин, ни Зеленский, ни Россия, ни Украина "мириться" не собираются. Значит, внимание переключается на Венесуэлу.

Другие латиноамериканисты прямо говорят: доминирует политический фактор — вытеснение российского и китайского капитала из Венесуэлы. Ось Россия-Китай-Венесуэла столь же раздражает Вашингтон, как на Ближнем Востоке раздражала ось Россия-Иран-Сирия.

Я бы на месте России очень насторожилась: с антиимпериалистической осью Россия-Иран-Сирия мы, к сожалению, знаем, что произошло. Этой оси больше нет, как, по сути, нет и прежнего сирийского государства.

Коалиции за и против интервенции

Если Трамп всё-таки решится на интервенцию, на кого он может рассчитывать?

С высокой вероятностью его поддержат Аргентина при Хавьере Милее, Эквадор, Парагвай, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико, Гайана. С Гайаной всё понятно: Венесуэла претендует минимум на две трети её территории, конфликт вокруг Эссекибо помнят все. С учётом результатов недавних выборов, возможно, к этому лагерю присоединится Боливия.

Но лагерь тех, кто интервенцию не одобрит или выступит категорически против, куда более обширен: Куба, Никарагуа, Бразилия — крупнейшая страна региона, Мексика, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Гренада и многие другие. Антитрампистская коалиция весьма внушительна.

Президент Бразилии Лула да Силва уже предложил свои услуги посредника на американо-венесуэльских переговорах. Впрочем, Трамп до сих пор не ответил и, скорее всего, не ответит: переговоры ему не нужны, он хочет давить дальше.

Венесуэла и Россия: испытание на союзничество

Для России сохранить Венесуэлу как суверенного союзника — вопрос чести. Разгром Каракаса не позволит Москве сохранить лицо. При всём внешнем "дружелюбии" риторики между российскими и трамповскими дипломатами, бесконечных встречах и заискивающих интонациях, Россия прекрасно понимает: Трамп не только не снимает санкции, но и ведёт курс на полную изоляцию Москвы.

Это видно и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе. Венесуэльский эпизод — ещё одно звено одной и той же цепи. Причём звено не маленькое: 303 миллиарда баррелей — это, как говорится, не шутки.

Профит для США может быть огромным, но и проигрыш в случае провала будет катастрофическим — не только репутационно, но и политически. Если Трамп "обкакается" в Венесуэле, республиканцы с высокой долей вероятности лишатся большинства и в Конгрессе, и в Сенате. Это совсем не то, к чему он стремится.

Отсюда и интересный нюанс: инициированная демократами резолюция, запрещающая Трампу атаковать Венесуэлу без одобрения Конгресса, может стать для него спасительной "отмазкой".

Если агрессия не начнётся и Трампу зададут неприятные вопросы в духе: "Почему вы так угрожали, а ничего не сделали?", он сможет сослаться на то, что конгресс не разрешил. Формально резолюцию внесла Демпартия, но я не исключаю, что сама идея могла быть негласно инспирирована окружением Трампа.

Военный баланс и ограниченные возможности помощи

Венесуэльская армия по латиноамериканским меркам очень сильна, и агрессия не будет для США лёгкой прогулкой. Тем не менее логистические возможности для внешней помощи со стороны России и Китая сильно ограничены. Скорее всего, дело ограничится поставками оружия. Но надо отдать должное Москве и Пекину: без них венесуэльская армия не была бы столь хорошо оснащена.

Всё, что сегодня готовят США, очень слабо напоминает борьбу с наркокартелями. Это подготовка к карательной операции против неугодного политического режима. Лицемерить здесь бессмысленно.

Мир и без того нестабилен, "чаша весов" постоянно кренится в одну сторону. Потеря ещё одной зоны антиимпериалистического сопротивления была бы крайне болезненной.

Личный штрих и венесуэльское "олимпийское спокойствие"

Ваша покорная слуга должна была вылететь в Каракас буквально послезавтра, чтобы вести репортаж оттуда и показывать вам, как всё обстоит на самом деле. Но, как это часто бывает, вмешалась бюрократия: мой паспорт заканчивается в январе 2026 года, и в этом месяце в Каракас я не попаду.

Зато мой муж и коллега Саид Гафуров будет в Каракасе, и мы с нетерпением ждём от него подробной информации.

По тем данным, которые я уже получаю из Каракаса, в Венесуэле, с одной стороны, сохраняют почти олимпийское спокойствие, а с другой — активно набирают ополчение. Несколько миллионов человек в ополчении — это реальность.

"Держать порох сухим" — вот их принцип. Внешне на улицах Каракаса всё как всегда: обычная жизнь, привычный ритм. Но люди прекрасно понимают: если тебя всерьёз пугают угрозами бомбардировок, относиться к ним стоит серьёзно.

Венесуэльцы воспринимают происходящее философски: надеются на бога, но сами не плашают.

Скоро мы узнаем о том, что происходит в Венесуэле и Каракасе, из первых рук.