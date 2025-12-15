Карибское море вооружено до зубов: зачем США стягивают флот к берегам Венесуэлы

Эскалация США вокруг Венесуэлы, угрозы военной операции, фактор нефти, позиция Мадуро и риски для региона. Почему давление Вашингтона может обернуться провалом и кто поддержит Каракас — в авторской программе "Личное мнение" секретаря Объединенной Коммунистической Партии, председателя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной.
— На этой неделе продолжается и нарастает эскалация вокруг Боливарианской Республики Венесуэла, в отношении которой Дональд Трамп уже неоднократно анонсировал начало военной операции.
Трамп не уточнил, будет ли эта операция иметь наземный характер или он ограничится авиационными бомбардировками. Однако практика показывает: когда Трамп кому-то угрожает, ему почему-то надо верить.
Мы неоднократно видели это за последний год в отношении разных стран. А поскольку Венесуэла — давний системный, политический, идеологический, военный, ментальный и глобальный противник Соединенных Штатов, то в данном случае есть все основания верить американским угрозам.
Пока агрессия носит словесный и демонстративный характер. Мы видим наращивание военно-морской группировки на Карибском побережье. К обычным кораблям присоединился авианосец "Джеральд Форд" и субмарины. Увеличивается военный контингент в Тринидаде и Тобаго и в Пуэрто-Рико — двух крупнейших военных опорных пунктах США в регионе. Всё это уже "попахивает" горячей войной.
Венесуэльское общество уже месяц живёт в режиме напряжённого ожидания, а агрессия никак не начнется. Некоторые наблюдатели сохраняют призрачную надежду, что она так и не начнется. Но столько всего сказано и анонсировано, такие силы задействованы, что способность, а главное — готовность американцев отмотать ситуацию назад лично у меня вызывает большие сомнения.
Конечно, какой-то удар по Венесуэле будет нанесен. В наземную операцию я не верю. Я не военный эксперт, но как человек, который понимает политику региона, разделяю мнение большинства латиноамериканистов: будет максимально демонстративная подготовка и ограниченный, но показательный удар.
То, чем занимается сегодня Дональд Трамп и весь американский госдепартамент в его латиноамериканском блоке, — это чистой воды политический хайп. Но очень часто такой хайп заканчивается кровавой трагедией.
Мы наблюдали это летом в Исламской Республике Иран, когда Трамп долго "плясал с бубном" вокруг Ирана, а потом последовала бомбардировка с крайне неочевидными результатами. Эти результаты мы не знаем до сих пор: ни одна из сторон, ни атакующая, ни атакуемая, детали до сих пор не раскрывает.
Каждый фактор по отдельности может показаться мелким, но, если сложить их в одну мозаику, любой фрагмент может сыграть роковую роль.
Латиноамериканисты условно делятся на две группы. Одну группу условно назовём вульгарными марксистами. Они считают, что всё дело в знаменитой венесуэльской нефти.
Действительно, Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. По свежим опубликованным данным, они оцениваются примерно в 303 с лишним миллиарда баррелей. Для сравнения: у традиционной американской "бензоколонки" — Саудовской Аравии — около 267 миллиардов. То есть разница почти 50 миллиардов баррелей.
У России и США — порядка 80 и 55 миллиардов соответственно.
В Венесуэле нефти в четыре раза больше, чем в России, и в шесть раз больше, чем в Соединённых Штатах.
Есть замечательный латиноамериканист Андрей Шитов, он цитирует своего латиноамериканского друга: если у тебя Венесуэла в кармане, то ты не будешь стелить красные ковровые дорожки арабским шейхам — они будут стелить их тебе.
Интерес США к венесуэльской нефти — один из базовых факторов, особенно с учётом того, что Вашингтон анонсировал полное переформатирование и переоснащение своей ядерной инфраструктуры. Для этого нужна и лёгкая нефть, которой у США хоть залейся, и тяжёлая нефть, которую они могут "позаимствовать" у Венесуэлы в преференциальном режиме, по сути бесплатно, просто наложив лапу на эти 303 миллиарда баррелей.
Конечно, это весомый аргумент, и я, как марксист, ставлю его на одно из первых мест, но всё-таки не на первое.
Венесуэла — это не только нефть, не только "бензоколонка", а целый комплекс политических, идеологических, экономических, ментальных, культурных и культурно-исторических факторов.
Интеллектуальное и идеологическое лидерство в Латинской Америке, которое раньше безраздельно принадлежало Кубе, с начала нулевых годов делится между Кубой и Венесуэлой. Чавистские реформы — реформы Уго Чавеса, а затем Николаса Мадуро, его наследника и идейного соратника — были по духу и по букве социалистическими. Они расположили население огромной, более чем 30-миллионной Венесуэлы в пользу собственного правительства. Это главный ресурс стойкости как Уго Чавеса, так и Николаса Мадуро после 2013 года.
Многие латиноамериканисты называют системную ненависть США к Кубе и Венесуэле продолжением доктрины Монро.
Почти два столетия назад была сформулирована доктрина Монро, которая предопределила политику США в отношении так называемого "заднего двора".
Для Вашингтона вся Латинская Америка — это задний двор Соединённых Штатов.
Эта доктрина распространялась практически на всё западное полушарие, за исключением США и Канады.
Это была квинтэссенция колонизационной политики в отношении народов Латинской и Центральной Америки. Сегодня многие американские журналисты иронизируют и говорят уже не о доктрине Монро, а о "доктрине Донро" — от имени Дональда Трампа.
Разница проста. Исходная доктрина 200-летней давности предполагала некие взаимные обязательства Старого и Нового света о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Обязательства были неравноправными, но система выглядела хотя бы формально билатеральной: "вы к нам не лезете, и мы к вам не лезем".
Нынешний американский подход куда более однобок: вы к нам не суйтесь, а вот что будем делать мы — это наше дело, и никого не касается.
Этот принцип чётко прописан в новой редакции стратегии национальной безопасности США — по сути внешнеполитической доктрине Трампа. В ней доктрина Монро, переосмысленная как принцип Донро, зафиксирована вполне однозначно: вы не можете поднимать руку на Соединённые Штаты, а США сами решат, на кого им эту руку поднимать.
Сегодня ВМС США сосредоточили в Карибском море ударную группу кораблей, более 16 тысяч солдат. Уже потоплено около 20 катеров и моторных лодок — в основном рыбацких. Погибло более сотни человек. Продолжается фактически рандомный отстрел рыбацких судов под благородным, пафосным предлогом "борьбы с наркокартелями и наркотрафиком". Это было бы смешно, если бы не было так грустно и если бы при этом не гибли люди.
Дальше начинается череда загадок.
Давайте разберёмся, откуда растут корни антимадуровской, антивенесуэльской пропаганды, которая продолжает линию старой античавистской кампании США. Это очень изощрённая, продуманная и во многом эффективная система. Американцам пока не удалось убедительно навесить на Мадуро образ главы наркокартеля, но в странах, которые зависят от Вашингтона чуть более чем полностью, медиа исправно штампуют статьи и аналитические материалы о том, какой он коррупционер, наркомафози и прочее.
Почему Мадуро американцы называют главой картеля "Los Soles"? Что это за "картель солнц" и из какого пальца его высосали американские пропагандисты?
Здесь нам на помощь приходит другая англосаксонская страна, не связанная с США узами вассальной верности и желающая сыграть на их внутренних противоречиях. Британская BBC сообщает, что название "cartel de los soles" появилось в прессе в начале 1990-х годов — задолго до Мадуро и даже до Чавеса, ещё при проамериканских президентах Венесуэлы, при диктатурах относительно демократических, но полностью ориентированных на США режимах.
Привязывать этот термин к Мадуро и Чавесу абсолютно абсурдно. Более того, выражение "cartel de los soles" употребляли сами венесуэльские официальные СМИ в разоблачительных антикоррупционных материалах.
Действительно, при всех режимах венесуэльское государство боролось с внутренней коррупцией и обвиняло в причастности к контрабанде наркотиков генералов нацгвардии ещё в 1990-е годы. У этих генералов на погонах были золотые солнца — знаки различия. Отсюда и название. То есть это глубоко внутренний венесуэльский термин, а вовсе не американская придумка.
Термин постепенно распространился на всех венесуэльских чиновников, подозреваемых в нечистоплотности, причастности к наркотрафику, воровству, взяточничеству. Это широкий штамп, которым обозначают власть в целом, если о ней говорят без симпатии.
Таким образом, "картель Los Soles" в нынешнем американском дискурсе — фантазия и журналистский штамп. США заимствовали венесуэльский термин, раскрутили его и выдали за смертельную угрозу своему населению. Вся бешеная милитаристская кампания объясняется псевдоугрозой от мифического, в реальности не существующего картеля.
Недавно министр обороны США, ныне официально именуемый "министром войны", Пит Хегсет заявил, что "наркотеррористы из венесуэльского правительства — это настоящая Аль-Каида*.
Если искать российский аналог, это выглядело бы так: Америка объявляет военную операцию против России под предлогом борьбы с криминальной группировкой "оборотней в погонах". Примерно такой уровень логики.
Недавно Трамп якобы разговаривал с Мадуро по телефону. Американская пресса написала, что он в ультимативном тоне предложил Мадуро покинуть страну в недельный срок.
Мы знаем, что никаких подобных требований Трамп не выдвигал, и ничем подобным Мадуро не отвечал. Ужасно дико читать в российской прессе, как наши журналисты абсолютно бездумно перепечатывают слухи, сплетни и утки о том, что Мадуро согласился уйти в отставку в обмен на гарантии, отдать часть власти, назначить по совету американцев треть правительства и так далее.
Для любого здравомыслящего человека очевидно: это не просто неточная информация, а откровенная ерунда. Ультиматум якобы заключался в том, чтобы Мадуро улетел из страны, уволил правительство, отправил в отставку Диосдадо Кабельо, Делси Родригес и других ключевых фигур. Всё это — чушь собачья.
Венесуэльцы, близкие к руководству, говорят, что разговор прошёл хоть и в достаточно жёстком, но корректном и даже в какой-то степени уважительном тоне. В этом нет ничего удивительного: Трамп относится к Мадуро с уважением как к реальному лидеру, который полностью контролирует ситуацию в своей стране.
Поэтому ни о каких ультиматумах, приказах и указах речи быть не может. Венесуэла — страна не только суверенная, но и опирающаяся на поддержку большинства стран ООН и значительной части Латинской Америки.
На что рассчитывает Трамп и зачем ему столь недешёвая эскалация? Представьте, сколько стоит держать атомный авианосец у чужого побережья.
Есть очевидный расчёт на "закошмаривание" — психологическое давление, которое должно вынудить Мадуро либо уйти добровольно, либо спровоцировать силовиков на дворцовый переворот. Но это малореальный сценарий: многолетняя история показывает, что любое давление северного соседа, любые попытки грингос ставить ультиматумы действуют на венесуэльский народ как красная тряпка на быка.
Американские угрозы приводят лишь к сплочению и консолидации нации. В этом смысле Венесуэла выглядит даже устойчивее, чем Иран, который в последнее время был достаточно раздерганным и нестабильным. А после американской воздушной операции июня 2025 года Иран мгновенно собрался и консолидировался, и туманные перспективы его нынешнего режима стали намного более прочными.
Николас Мадуро — очень умный и дальновидный политик. В отношении оппозиции он проводит единственно верную тактику: "разделяй и властвуй".
Он раскалывает оппозицию: кого-то приближает, даёт льготы и преференции, добивается лояльности, "покупая" её не только деньгами, но и другими ресурсами, а кого-то выделяет в непримиримые и старается изолировать и маргинализировать. Эта тактика уже много лет срабатывает безошибочно и, скорее всего, будет действовать и дальше.
Американский Госдеп серьёзно недорабатывает. Либо не понимает, что происходит, либо в данный момент просто не может ничего противопоставить.
Особенность любой латиноамериканской страны в том, что опорой режима является армия. И здесь Мадуро ведёт себя очень мудро: он присвоил генеральские звания более чем двум тысячам военнослужащих. При общей численности армии около 130 тысяч человек это означает, что почти две тысячи — генералы. В сопоставимых цифрах это почти вдвое больше, чем в вооружённых силах США.
При всём этом не только мудрая политика Мадуро и правящей партии сыграла свою роль. Огромное значение имеет внешний фактор — поддержка Венесуэлы извне.
Сколотить полноценный антимадуровский комплот у США не получилось. Исходя из этого, в Сенат США демократы на прошлой неделе внесли двухпартийный проект резолюции о военных полномочиях, запрещающий боевые действия против Венесуэлы без согласия Конгресса. Это сделано прежде всего затем, чтобы Трамп не смог "двинуть полки" в одиночку, не спросившись у американской элиты.
Отсутствие внешней легитимности агрессии дополняет позиция Папы Римского, который, будучи выходцем из Латинской Америки, предостерёг Вашингтон от вторжения и призвал искать путь диалога.
Внутренняя нестабильность в США тоже не добавляет Трампу уверенности. Когда американцы обстреляли рыбацкие лодки и одну из них "не дотопили", последовало разбирательство, стрелки перевели на одного из адмиралов. Это не усиливает легитимность Трампа ни в глазах общества, ни в элите. Есть по крайней мере одна официальная жалоба на США от родственников погибших моряков.
В целом ситуация складывается отнюдь не в пользу Трампа. Мы недавно говорили, что он помиловал экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который был приговорён в США к 45 годам тюрьмы. Эрнандеса помиловали, а Мадуро при этом объявляют главой "картеля Los Soles". Абсурд доведён до гротеска.
В Америке сейчас практически не на кого опереться: ни на международное право, ни на внутреннюю поддержку населения, ни на традиционных союзников. Перспективы авантюры выглядят более чем сомнительными. Если Трамп начнёт интервенцию, его поддержат единицы.
Главный фактор, который сейчас подталкивает Трампа "решить венесуэльский вопрос", — политический. Не потому, что нефть перестала быть важной, а потому, что именно политический мотив вышел на первый план.
В 2019 году Марко Рубио, будучи сенатором от штата Флорида, говорил, что с Мадуро скоро "разберутся", и публиковал фотографии, напоминающие о расправах над Муаммаром Каддафи в Ливии и Николае Чаушеску в Румынии. Рубио — иммигрант с Кубы, для него борьба с коммунистической Кубой и боливарианской Венесуэлой носит почти экзистенциальный характер.
Тогда Трамп смеялся над Рубио. Сегодня он сделал его своим госсекретарём во второй каденции, а тот, в свою очередь, стал правой рукой вице-президента Джея Вэнса. Это один политический лагерь.
На Украине у Трампа, мягко говоря, мало что получается — ни Путин, ни Зеленский, ни Россия, ни Украина "мириться" не собираются. Значит, внимание переключается на Венесуэлу.
Другие латиноамериканисты прямо говорят: доминирует политический фактор — вытеснение российского и китайского капитала из Венесуэлы. Ось Россия-Китай-Венесуэла столь же раздражает Вашингтон, как на Ближнем Востоке раздражала ось Россия-Иран-Сирия.
Я бы на месте России очень насторожилась: с антиимпериалистической осью Россия-Иран-Сирия мы, к сожалению, знаем, что произошло. Этой оси больше нет, как, по сути, нет и прежнего сирийского государства.
Если Трамп всё-таки решится на интервенцию, на кого он может рассчитывать?
С высокой вероятностью его поддержат Аргентина при Хавьере Милее, Эквадор, Парагвай, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико, Гайана. С Гайаной всё понятно: Венесуэла претендует минимум на две трети её территории, конфликт вокруг Эссекибо помнят все. С учётом результатов недавних выборов, возможно, к этому лагерю присоединится Боливия.
Но лагерь тех, кто интервенцию не одобрит или выступит категорически против, куда более обширен: Куба, Никарагуа, Бразилия — крупнейшая страна региона, Мексика, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Гренада и многие другие. Антитрампистская коалиция весьма внушительна.
Президент Бразилии Лула да Силва уже предложил свои услуги посредника на американо-венесуэльских переговорах. Впрочем, Трамп до сих пор не ответил и, скорее всего, не ответит: переговоры ему не нужны, он хочет давить дальше.
Для России сохранить Венесуэлу как суверенного союзника — вопрос чести. Разгром Каракаса не позволит Москве сохранить лицо. При всём внешнем "дружелюбии" риторики между российскими и трамповскими дипломатами, бесконечных встречах и заискивающих интонациях, Россия прекрасно понимает: Трамп не только не снимает санкции, но и ведёт курс на полную изоляцию Москвы.
Это видно и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе. Венесуэльский эпизод — ещё одно звено одной и той же цепи. Причём звено не маленькое: 303 миллиарда баррелей — это, как говорится, не шутки.
Профит для США может быть огромным, но и проигрыш в случае провала будет катастрофическим — не только репутационно, но и политически. Если Трамп "обкакается" в Венесуэле, республиканцы с высокой долей вероятности лишатся большинства и в Конгрессе, и в Сенате. Это совсем не то, к чему он стремится.
Отсюда и интересный нюанс: инициированная демократами резолюция, запрещающая Трампу атаковать Венесуэлу без одобрения Конгресса, может стать для него спасительной "отмазкой".
Если агрессия не начнётся и Трампу зададут неприятные вопросы в духе: "Почему вы так угрожали, а ничего не сделали?", он сможет сослаться на то, что конгресс не разрешил. Формально резолюцию внесла Демпартия, но я не исключаю, что сама идея могла быть негласно инспирирована окружением Трампа.
Венесуэльская армия по латиноамериканским меркам очень сильна, и агрессия не будет для США лёгкой прогулкой. Тем не менее логистические возможности для внешней помощи со стороны России и Китая сильно ограничены. Скорее всего, дело ограничится поставками оружия. Но надо отдать должное Москве и Пекину: без них венесуэльская армия не была бы столь хорошо оснащена.
Всё, что сегодня готовят США, очень слабо напоминает борьбу с наркокартелями. Это подготовка к карательной операции против неугодного политического режима. Лицемерить здесь бессмысленно.
Мир и без того нестабилен, "чаша весов" постоянно кренится в одну сторону. Потеря ещё одной зоны антиимпериалистического сопротивления была бы крайне болезненной.
Ваша покорная слуга должна была вылететь в Каракас буквально послезавтра, чтобы вести репортаж оттуда и показывать вам, как всё обстоит на самом деле. Но, как это часто бывает, вмешалась бюрократия: мой паспорт заканчивается в январе 2026 года, и в этом месяце в Каракас я не попаду.
Зато мой муж и коллега Саид Гафуров будет в Каракасе, и мы с нетерпением ждём от него подробной информации.
По тем данным, которые я уже получаю из Каракаса, в Венесуэле, с одной стороны, сохраняют почти олимпийское спокойствие, а с другой — активно набирают ополчение. Несколько миллионов человек в ополчении — это реальность.
"Держать порох сухим" — вот их принцип. Внешне на улицах Каракаса всё как всегда: обычная жизнь, привычный ритм. Но люди прекрасно понимают: если тебя всерьёз пугают угрозами бомбардировок, относиться к ним стоит серьёзно.
Венесуэльцы воспринимают происходящее философски: надеются на бога, но сами не плашают.
Скоро мы узнаем о том, что происходит в Венесуэле и Каракасе, из первых рук.
