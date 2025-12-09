Разум против фармацевтической гонки: почему нас лечат неправильно и как выбраться из ловушки

Стресс и психосоматика влияют на развитие заболеваний — врач Евдокименко

Гипердиагностика, "мусорная" еда, лишние витамины и лекарства, неверные нагрузки и противоречивая информация ИИ — всё это ускоряет развитие болезней. Как восстановить свое здоровье, не навредив ему, — объясняет автор 12-ти книг о здоровье, популярный блогер доктор Евдокименко в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора".

ИИ в медицине: умный помощник или генератор ошибок?

— Сегодня у меня в гостях доктор Евдокименко, автор 12-ти книг о здоровье, очень популярный автор, блогером, наверное, называть вас неудобно, но число ваших подписчиков вызывает зависть и слезы у самых популярных блогеров России.

Павел Валерьевич, сейчас в мире искусственный интеллект активно используется пользователями для того, чтобы получить рецепты на лечение, поставить диагноз. Я знаю, что врачи к этому относятся очень иронически и скептически. Как вы видите роль искусственного интеллекта в лечении людей?

— Здесь скорее бы просить моего сына-программиста, который в этом разбирается гораздо лучше. Искусственный интеллект — это скорее поисковая машина, которая собирает кучу информации, не умея отделить правдивую от фейковой.

Мне как-то написал один пациент с оттенком превосходства: Павел Алеевич, вы стараетесь, пишете сценарии по восемь часов, а я теперь с помощью искусственного интеллекта могу вам сценарий для ваших видео написать за пять минут.

Я ему дал самую простую тему, он присылает набросок условного сценария, что он нам собрал о болезни искусственного интеллекта. Все заблуждения, которые есть в интернете, он там вывел: 50% правильной информации и 50% заблуждений.

На сегодняшний день ИИ — это мощная, сильная, но всего лишь поисковая машина, которая собирает и ошибки, и правильную информацию.

Чтобы отделить зёрна от плевел, надо обладать некими знаниями. Мы возвращаемся к тому, что я не могу пользоваться даже при написании сценария для своих медицинских программ искусственным интеллектом. Я не знаю, что будет дальше, может быть, эта машина станет совершенной и научится каким-то образом отделять фейки от правдивой информации. Пока на 50% верной информации приходится 50%ложной.

— Я понимаю, что когда задаешь простые вопросы и не разбираешься а теме, он тебе расскажет все, что угодно. Мы слышим о том, что человек говорит, что не хочет есть соль, три месяца пьёт бромид, потому что соль вредная, в итоге попадает чуть ли не в психбольницу. То есть дословно слушать нельзя, но можно разговаривать, задавать вопросы, уточнять, если человек понимает предмет.

— Я пока не увидел никакой для себя выгоды в отделении ложной информации от правильной. Для меня очень важно, чтобы информация, которую я доношу до людей, была максимально правильной, чтобы человек мог этим пользоваться. Именно поэтому у меня более шести миллионов подписчиков в соцсетях — я даю информацию, которые люди пользуются, и она им помогает.

Начиная с гимнастики, которая им помогает, заканчивая темами по психосоматике и методами решения этих проблем. Это все работает, поэтому и так много подписчиков. Не потому что я делаю что-то необычное в плане продвижения себя, я вообще не занимаюсь продвижением, я даю людям информацию. Но поскольку она работает, то люди потом приходят ко мне снова.

Психосоматика без иллюзий: когда болит от эмоции, а когда дело в организме

— Есть люди, которые очень любят искать у себя диагнозы, любят болеть, лежать в больницах. Я не скажу, что тех, кто любит лежать в больницах, много, но на счёт поиска у себя диагнозов — это каждый первый. Как определить, это психосоматика, это эмоциональное настроение человека или всё-таки это какие-то не связанные с этим заболеваниями.

— В моей книге по психосоматике "Каждая глава" делится на две части, психосоматика и антипсихосоматика. Надо понимать, что сваливать все на психосоматику и сводить все именно к ней, это большая ошибка. Психосоматика, эмоциональная причина болезни во многих случаях играет большую роль, но не менее важную роль играют и физические причины.

Сейчас я бы сказал, что больше бедой стала не столько психосоматика, хотя она, безусловно, остается.

Сейчас беда — это химические отравления, потому что люди пьют безумное количество лекарств.

Я писал об этом и в книгах: всё может быть и ядом, и лекарством. В разумных дозах это приносит пользу, но когда средство начинают использовать годами подряд, на приём приходит множество пациентов, пострадавших от него.

Как стресс запускает серьёзные заболевания

— Не надо все сводить к одной психосоматике, хотя, безусловно, наши эмоции влияют на наш организм.

Если человек волнуется, у него учащается сердцебиение.

Если человек волнуется постоянно, то это может привести со временем к аритмии, повышению давления.

У меня многие пациенты, особенно женщины, которые рассказывают мне одну и ту же историю: никакие таблетки не помогают, я вот каждый день пью лекарства от давления, и все равно, как поволнуюсь, давление подскакивает. Так зачем же ты пьешь каждый день таблетки от давления, когда только в моменты волнения у тебя давление повышается? Значит тебе надо работать с нервной системой.

В момент повышения давления на нервной почве надо принимать успокаивающие мягкие средства или использовать методики, которые могут успокоить. Понятно, что психосоматика, эмоциональные выбросы — это гормоны. Когда человек волнуется, у него вырабатывается определенный гормон. Это на нас очень сильно влияет.

— Я понимаю, все болезни от нервов.

— Но я еще раз говорю, что не все, и тут надо учитывать оба фактора — психосоматика, антипсихосоматика.

Что происходит с телом, когда напряжение не находит выхода

— Человеку, наверное, сложно разобраться, но ведь могут запуститься и гораздо более серьезные болезни. Та же онкология у многих людей связана со стрессом. Бывают хронические стрессы, хроническая депрессия, хронические проблемы, которые человек не может решить и с этим живет, и это вызывает гораздо более серьезные вещи.

— Да, мы с вами говорили, что есть две причины:

условно взаимоматериальная,

эмоциональная.

Безусловно, хронический стресс, особенно если нервное напряжение не сбрасывается, может приводить к серьезным заболеваниям: начиная с сердечных болезней и давления заканчивая другими болезнями. Когда я говорю "не сбрасывается стресс", я имею в виду, что в дикой природе эта психоэмоциональная составляющая не просто так возникает.

Если на человека в дикой природе нападает тигр, стрессовые гормоны помогают — нужно либо драться, либо убегать.

А сегодня человек сидит перед телевизором или в соцсетях, читает тревожные новости. Иногда и в жизни происходят действительно страшные события. Но человек сидит и о ничего не делает. Это прямой путь к психосоматическим заболеваниям. Если человек физически на это отреагировал, риск возникновения психосоматической болезни будет намного ниже.

Ходьба как лекарство: когда ноги лечат

— Мне рассказывал знакомый: у него были проблемы и сильный стресс. Я посоветовала — ходи больше, быстро и активно. Он ответил: "Да я и так прохожу по 25-30 тысяч шагов в день, но никакого толку". Тогда я предложила заняться добрыми делами, но на эту идею он отреагировал без особого энтузиазма.

— Когда у меня был колоссальный стресс — это было в Испании, был очень неприятный звонок о неприятных событиях, — мы тогда с женой отходили 30 километров. Это очень много, особенно в нашем уже не совсем юном возрасте. Мы уже просто доползли до квартирки, которую тогда снимали, но стресс у меня вылетел.

Ходить — это замечательно, но чтобы сбросить стресс, это надо делать на физическом напряжении: не просто погулять чуть-чуть, а как минимум сильно устать.

Остеохондроз как миф и реальность

— Павел Валерьевич, я знаю, что к вам невозможно записаться. Люди, у которых проблемы с суставами, со спиной, радикулиты, остеохондрозы. Нервы-то тут при чем, вы же невролог.

— Остеохондроз — это не отложение солей, это миф. Я ревматолог, специалист по суставам и невролог. Я изучал болезни позвоночника с точки зрения неврологии. Остеохондроз — это мифический диагноз. Моя первая книга называлась "Остеохондроз — миф и реальность". Чаще всего этот диагноз ставят, когда доктор просто не знает, что же случилось.

— Как вегетососудистая дистония.

— Там еще более реальная вещь, пожалуй. Остеохондроз даже в учебниках нормально не могут объяснить. Там пишут, что остеохондроз — это возрастные изменения позвоночника. Но при этом смешной диагноз бывает — юношеский остеохондроз позвоночника.

Когда ставят такой диагноз, значит, врач просто не нашёл причины того, что у человека на самом деле происходит.

Что касается влияния стресса на спину, никакого отношения к отложениям соли это не имеет, хотя сейчас появилось одно исключение. Сейчас всё чаще встречается хондрокальциноз — состояние, при котором в организме откладываются соли кальция. Особенно это наблюдается у людей, которые увлекаются приёмом больших доз витамина D или кальция.

— Когда принимают витамин Д, нужно следить за его уровнем, сдавать анализ регулярно.

— Этот анализ мы разбирали в одной из наших программ. Анализ непонятно чего, непонятно кем придуман. Мы вернемся к психосоматике спины. Как это работает, почему психосоматика влияет очень сильно на спину или на шею.

Когда человек волнуется, он сильно напряжен, мышцы спины сжимаются, а они очень сильные, поэтому могут защемить нервы. Происходит дикий спазм, который приводит к очень сильным болям.

То же самое шея: человек напрягаясь, непроизвольно сжимает мышцы шеи, от этого возникают боли в затылке, так называемые головные боли напряжения, или защемления. Так что спина это очень психосоматический орган.

Как научиться расслабляться правильно

— Я общалась с человеком: когда он очень волновался, появлялись проблемы с речью, он сильно напрягался. Я уже понимал, — говорил он, — что я буду сейчас сильнее заикаться от напряжения. А что тут поможет?

— Я же говорю, первое, сбрасывать напряжение за счет каких-то движений, физических упражнений. А вообще, по-хорошему, я владею несколькими техниками релаксации, и я эти методики записывал и выкладывал у нас на канале.

Это начиная от простого дыхания, заканчивая методикой поэтапной релаксации, поэра, которую можно обучиться постепенно и научиться вовремя сбрасывать свое напряжение.

— Ну, вроде так просто, но это же надо себя заставить.

— Ну, если кому-то чем себя заставлять, проще болеть на фоне нервов.

Разумная медицина против фарм-гонки

— Вы говорите про разумную медицину, а что это означает, что у нас медицина неразумная или китайская медицина, например?

— Если говорить о современной медицине, то в первую очередь это медицина фармакологическая. Последний период, когда медицина была действительно ориентирована на здоровье, а не на прибыль фармкомпаний, — это Советский Союз. Конечно, она не была идеальной, но тогда реально думали о человеке.

Советский Союз никто не обвинит, в том, что тогда была коммерческая медицина. Он оставил миру очень много научных достижений. Чего-то не хватало постоянно, но не было засилия в аптеках навязанных препаратов.

После того, как система рухнула, начали менять нормативы того же холестерина. С каждым годом их стали снижать, чтобы люди пили препараты. Сейчас уже дошли до абсурда: 6,5% у человека, говорят — пей статины.

Скоро скажут, что вообще должен быть ноль, и все должны пить статины безоговорочно, невзирая на их побочные эффекты.

Мы стараемся до людей доносить: не надо пить лишнюю химию, почитайте побочные эффекты.

В Советском Союзе даже лекарственные травы изучались с точки зрения науки, поэтому один из разделов у меня на канале называется "Забытая медицина". Когда я рассказываю о каком-то препарате, я говорю: что-то с успехом применялось раньше, тот же кальций-аглюконат для лечения аллергии очень успешно, это эффективная штука.

Пришла ко мне на прием суставы подлечить женщина, она аллерголог еще советской, старой школы. Она рассказала, что кальций глюконат сейчас не используют. А им в советское время успешно лечили. Но его невыгодно использовать, он очень дешёвый. Таблетки от аллергии приходится принимать постоянно, потому что они не лечат аллергию, а только снимают симптомы. А принимая кальций-глюконат коротким курсом есть шанс вылечить аллергию. Но это невыгодно. Сколько он стоит? Сто рублей?

— Двести. Приходишь в аптеку, а тебе начинают предлагать лекарства: вот у нас акция на то, на это, но ведь есть люди, которые не могут сказать "нет". Провизоров так ориентируют, они должны это делать. И как поступать в этой ситуации? Люди покупают, они привыкли верить.

— Не верить. Уже была одна модная болезнь. Помните, два года сидели по домам, призывали всех верить.

Ковид: спор о лечении и последствиях

— Это вы про ковид?

— Мы с вами тогда за него пострадали, тем не менее потом-то мы оказались правы.

— Мы оказались правы, но от ковида все равно погибло огромное количество людей.

— От лечения ковида — нет.

— Я, несмотря на прививку, переболела ковидом. Причем все проблемы были именно из-за лекарств: я какими-то пятнами покрылась как раз от лекарств, которые пила.

— А наш метод — у меня миллионы просмотров о лечении ковида и только одни сплошные спасибо — помогал всем за шесть часов, максимум, за один день. Так что умирали не от ковида, а от лечения ковида в основном.

Витамины без иллюзий

— То есть вы против витаминов, против БАДов.

— Нет, что значит против витаминов? Что такое разумная медицина? Помнить главный принцип: все есть яд, все есть лекарства, вопрос лишь в дозировке. Тот же витамин Д может помочь во многих ситуациях. Вопрос в дозировке и сроках применения. Есть люди, которым он нужен, принимай его 1-2 месяца и не в каких-то безумных дозах.

В каких-то ситуациях, при гриппе, при простудах, может помочь витамин С, он меняет кислотность в организме, и вирусам это некомфортно. Но это не значит, что его надо есть постоянно.

— Сейчас погода противная, вирусы, трамваи, троллейбусы, все кашляют, чихают, Как профилактика он не работает?

— Витамин С изменяет кислотность крови, в момент болезни он, скорее всего, сработает. Как профилактическая мера он может работать, но он не повышает иммунитет, как считают многие. Если мы говорим об иммунитете, я пью сок алоэ. Какие-то очень мощные препараты без крайней нужды принимать не надо.

Что действительно поддерживает иммунитет

— Я разговаривала с одной знакомой: она рассказала, что главный тренер сборной СССР советовал неопытным принимать дигидрокверцетин. А ещё один химик, доктор, профессор, академик — они всей семьёй принимают астаксантин. Он утверждает, что это универсальный детокс для организма и больше ничего не нужно. Как вы относитесь к такому подходу?

— Есть детоксы, которые работали в COVID. Банальный активированный уголь, великолепное лекарственное растение ортосифон тычиночный, который помогал при COVID за один день. И если мы говорим об иммунитете, великолепная вещь — сок алоэ, который продается в аптеках, прополис, но с ним аккуратней, он у многих вызывает довольно сильную аллергию, поэтому не всем подходит. Вот это то, что реально, с моей точки зрения, работает.

— Хорошо. Что вы скажете о питании? Насколько с помощью питания можно скорректировать какие-то заболевания?

— Питание, конечно, на нас влияет, безусловно, и основная проблема современных людей. Во-первых, у нас явный избыток углеводов идет в питании. Я и сам люблю сладенькое, но сейчас почти ушел от этого.

Мне всегда говорят, что я сильно похудел, но я просто резко сократил количество углеводов сладкого.

Наеденный диабет, нехватка движения плюс огромное количество сладкого, огромное количество углеводов и нехватка движения.

Что такое углеводы? Это питание для того, чтобы мы двигались, а если человек сидит, ест и не двигается, вот вам и диабет второго типа. Я в книге писал об этом болезни, которая, по сути, выдумана.

Хочешь вылечить диабет второго типа, просто начинай двигаться и меньше ешь углеводов и сладкого.

Вторая проблема, касающаяся питания, — огромное количество супермаркетов. Это суммарное количество химической еды, бедной полезными веществами, безусловно, влияет на организм.

Вместо того, чтобы есть обедненную химическую еду и потом запивать это все огромным количеством витаминов, лучше получать витамины и микроэлементы из натуральных овощей и фруктов, даже из мясных продуктов нормального качества.

Сегодня очень модно быть вегетарианцем, не есть мясо. Но мало кто знает, что для лёгких, особенно людям, живущим в северных странах, обязательно нужны животные жиры. Поэтому как минимум сливочное масло или немножко сала надо есть обязательно.

Из животных и растительных в меньшей степени вырабатываются многие гормоны. Поэтому есть, конечно, небольшой процент людей, которым подходит быть вегетарианцем, но в большинстве случаев нам все-таки нужно сочетать и животные жиры, и растительную пищу тоже.

— Вроде бы всё просто: откажись от вредной еды и выбирай полезное. Но я смотрю на молодёжь — они тянутся к "мусорной" еде. Даже если она относительно безопасна, всё равно содержит консерванты. Мне рассказывала одна девочка: мама готовит дома вкусные и полезные блюда, но она говорит — если не съест уличную еду, чувствует себя плохо, обязательно нужен хот‑дог или сосиска. Она понимает, что это вредно, но всё равно выбирает. Мы теряем поколение: многие молодые люди сидят на "дошираках".

— В 20 лет я и сам такие вещи ел, наверное, но тут ведь Еще проблема в том, что во многих условно полезных продуктах там же усилители вкуса, а они, действует на организм по сути как наркотик — человек на него буквально подсаживается.

Мой опыт показывает: увещевания бесполезны. Пока человек здоров, он наслаждается вредными привычками. Лишь болезнь заставляет задуматься и что‑то менять. Хотелось бы, чтобы люди избавлялись от них легко, но в реальности всё происходит только "когда приспичит".

Можно ли воздействовать на подростка

— Ко мне, например, очень часто мамы любят приводить детей-подростков с нарушением, например, осанки, со сколиозом, хотя я везде говорю: не приводите насильно ко мне пациентов, человек должен сам захотеть прийти. И вот сидит этот подросток с кривым лицом, его все бесит: родители, доктор. Мне это не надо.

Ребенок сам захочет: ему стукнет 25, он влюбится со своей кривой спиной, а ему скажут — как тебя можно в ответ любить, ты же весь кривой.

И вот тогда этот мальчик сам ко мне прибежит и скажет, доктор, давайте справлять мою осанку.

— Говорят: попробуй изменить себя — и поймёшь, как трудно менять других.

— Только сам ребёнок должен созреть. Когда мой сын заболел, ему было 15. Он сказал: "Ну ладно, давайте ваши методики". Я ответил: "Нет. Сам начинай заниматься. Захочешь — подскажем. Но заставлять мы не будем".

Почему путь к здоровью часто бывает долгим

— Им сложно, да и не только подросткам. Приведение организма в гармонию — это долгий процесс. Это не "посидел — и всё стало хорошо". Сейчас полно быстрых диет, курсов детокса, дорогущих программ в санаториях. Как вы к этому относитесь?

— Давайте разделим вопросы.

Путь к здоровью действительно часто долгий. Если болезнь хроническая или запущенная — особенно заболевания костей и суставов — быстрое исцеление редкость.

Но есть болезни, которые поддаются лечению быстро. Бывает, по щелчку удаётся привести человека в порядок. Другое дело — изменит ли он образ жизни после этого.

Похудение, детокс и "быстрые решения"

— А что насчёт похудения, диет, "мусорной еды"? Там ведь быстро не получится.

— Очищение организма происходит быстро — если человек меняет питание. За две-три недели — отличный результат. Если помочь организму энтеросорбентами вроде активированного угля или ортосифоном — детокс идёт ещё быстрее.

Но если произошло разрушение органов — это не быстро восстанавливается.

Что касается быстрых диет, санаторных курсов — эффект такой же быстрый, как и откат.

Санатории: польза или вред

— Санаторий — хорошая вещь, если не доводить до абсурда.

В советское время люди ехали туда на месяц-два-три. Смена обстановки — часть лечения. Некоторые болезни, например бронхиальная астма, требуют смены места жительства, хотя бы временной.

А сегодня человек приезжает в санаторий на две недели и требует "побольше процедур". У кого проблемы с суставами — я этого боюсь особенно: лечишь человека месяцами, а он за две недели интенсивных процедур получает обострение.

Приведу пример. Моя мама поехала в прекрасный санаторий в Белоруссии. Я просил: массаж мягкий, побольше плавания, минимум нагрузок. Но она набрала массу процедур — и позвонила: "Нога болит, всё плохо". Переработала, воспалились связки. Хорошо, что это вылечилось быстро. Но таких случаев много.

Изначально концепция санатория другая — приехать, восстановиться после какой-то болезни, не за две недели, а за месяц-два-три. И не лечить болезнь, особенно в какой-то острой стадии, а восстановить себя.

Ловушки "активного долголетия"

— Сейчас популярна тема активного долголетия. В парках полно людей, в пансионатах — целые программы.

— Всё - лекарство и яд, вопрос дозировки. Двигаться человеку в возрасте надо обязательно. Но моя практика показывает: половина пациентов — это те, кто получил травмы от несоответствия нагрузок возрасту.

Одна из самых частых причин заболеваний коленей и тазобедренных суставов, это как раз несоответствующая возрасту нагрузка.

Я на днях получил легкую травму — подвернул неудачно ногу. В 20 лет зажило бы за три дня. Сейчас прошло четыре недели, а боль только начала уходить. Это и есть возрастные изменения: восстановление замедляется.

Мы с женой Ланой везде повторяем: "медленно и плавно".

Для людей старше 45-50 — никаких резких движений. Микротравмы возникают легко. Человек быстро поприседал — и получил воспаление коленей.

Потянулся в позу лотоса — травмировал сустав. Есть исключения — люди, которые были активны всю жизнь. Но это исключения.

Есть дополнительный фактор: у всех людей разная способность к самовосстановлению. Но моя практика показывает: больше половины пациентов — это те, кто пострадал от несоответствия нагрузок возрасту. Огрмный поток пациентов начинается с открытием дачного сезона.

Приехал человек, напахался, наприседался — получил травму колена или артроз. Потаскал тяжести — повредил тазобедренный сустав. Каждый год одно и то же.

— Я смотрю периодически в парке, бабушки занимаются. Их под эгидой мэрии Москвы собирают. Сколько денег вкладывает правительство?

— Мы о деньгах в данном случае думать не будем. Саму оздоровительную программу я поддерживаю. Это же шикарно: что люди не просто сидят у телевизора, а как-то двигаются, общаются. Только двигаться надо правильно. Тебе больше пятидесяти — значит медленно и плавно, спокойно.

— Павел Валерьевич, вы пишете книги, мы с вами еще во времена ковида встречались, у вас тогда уже было космическое количество подписчиков, для доктора вообще немыслимое. Но какова вероятность того, что вас прочтут, поймут правильно. "Я делаю, как доктор сказал", а сам доктор пришел бы в дикий ужас, узнав, как его поняли.

Есть же фраза "как бы внятно ты не высказала свою мысль, всегда найдутся те, кто тебя поймут неправильно".

— В целом, я даю максимально простые советы, но против глупостей никто не застрахован. Мы с доктором Мочерейкиным только что записали программу про последствия приема избытка витамина D.

Мне казалось, мы там все рассказали предельно понятно и просто. К нам приходят мои же пациенты, которые очень внимательно читают и слушают меня. И, тем не менее, посмотрев эту программу, задают множество примитивных вопросов.

Как можно застраховаться от ошибок всех буквально людей?

Я стараюсь все давать максимально просто и понятно. Я распечатываю назначения. Один-два листа человека заставляю прочитать: если что-то непонятно — спроси, это сводит риск ошибок к минимуму. Соответственно, когда мы снимаем программу о какой-то болезни и способах победить её, я призываю смотреть ссылки под видео.

Мы стараемся информацию дублировать и доносить максимально просто и понятно.

— На самом деле, вы делаете то, что должны, даете те знания, тот опыт, который у вас есть, а там уж будет, что будет. Вас действительно любят, и это самое главное.