Эпоха бумажных обещаний уходит: как унция золота пережила век финансовых иллюзий

Центральные банки печатают деньги, а потом меняют их на металл, который считался "пережитком". Золото дорожает быстрее инфляции, и даже редкоземы не дают такой защиты. Почему именно оно остаётся тихой гаванью для капитала? В программе "Точка зрения" на Правда ТВ объясняет экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Отказ от доллара и роль золота

— Основатель файлообменников, очень известный предприниматель Ким Дотком заявил, что нужно избавляться от доллара и переходить в золото. Сейчас во всём мире происходит отказ от расчётов между странами в долларах, но в США заговорили об этом впервые. На ваш взгляд, почему это произошло?

— Для Соединённых Штатов доллар — это национальная валюта и привычное средство расчётов. Кроме того, он является мировой резервной валютой. Американцы пользуются им с момента образования страны. Исторически первые американские доллары восходят к испанской монете "8 песо" — её вес и характеристики легли в основу новой денежной единицы. Это были серебряные обеспеченные деньги.

Потом доллар трансформировался. В 1913-м году, после того, как появилась ФРС (Федеральная резервная систем а США), частные доллары, которые выпускались различными банками, стали потихонечку вытесняться валютой Федрезерва. И сама она постепенно в течение нескольких десятилетий из обеспеченной валюты превратилась к 1971 году в валюту необеспеченную. Это открыло шлюзы для безграничной эмиссии.

Поскольку сама конструкция доллара была основана на долге, то увеличение денежной массы было напрямую связано с увеличением долга. К сегодняшнему моменту это более 37 трлн долларов. Все прекрасно понимают, что такой долг законным образом погашен быть не может. Возможны либо дефолт, что не очень хорошо из чисто политических соображений, либо инфляция и обесценивание доллара, то есть снижение его покупательной способности.

— Это очень плохо для экономики. Может ли это вызвать социальные потрясения?

— Я такого совершенно не исключаю, судя по развитию событий за последние месяцы, особенно после прихода к власти Трампа, разделение синих и красных штатов становится всё более отчётливым. Выльется это в гражданскую войну или нет — покажет время.

— Предлагают хранить сбережения в золоте, то есть переводить их именно в этот драгоценный металл. Почему выбор пал именно на золото? Возможно, существуют и другие металлы, столь же ценные, куда можно было бы вложить средства.

— Традиционно золото было важнейшим монетарным металлом. Основными металлами были:

золото, которое использовалось для крупных покупок, для межгосударственных расчётов, для больших сделок,

серебро физическое, которое использовалось в повседневной жизни.

О золоте и неизбежном переходе на него мировой финансовой системы я пишу уже больше 15 лет. Наши граждане тоже проявляют к золоту достаточный интерес.

Цифровые валюты и биткойн — конец бумажных денег?

— Может быть, мы говорим уже о конце доллара как резервной валюты и переходе к другой резервной валюте, например к цифровой? И вообще, как бы вы оценили перспективу цифрового рубля, цифрового доллара, биткойнов? Нас ждёт переход в принципиально другой вид валюты, и скоро мы перестанем держать в руках бумажные деньги, забудем, что это такое, и нас будет окружать сплошная цифра?

— Тут сразу много совершенно различных моментов.

Во‑первых, форма. Важно чётко разделять форму и содержание. Сегодня все пользуются необеспеченными валютами: рублями, долларами, евро и другими. За ними ничего не стоит. На российских банкнотах прямо указано: "Билет Банка России". Он ничем не обеспечен и ни к чему не обязывает. По сути, Банк России в любой момент может отказаться от него.

— То есть на доверии, получается?

— Совершенно верно. Массовая эмиссия, происходящая во всём мире, подрывает доверие к валютам. Покупательная способность рубля, доллара и евро постоянно снижается. При этом внешняя форма банкноты остаётся прежней: сто рублей в 2000 году и сто рублей сегодня выглядят одинаково, но их ценность и покупательная способность совершенно разные.

Форма может быть различной — наличной, безналичной или цифровой. Но суть всех этих форм современных валют едина: они остаются необеспеченными валютами.

В истории человечества так бывало всегда: необеспеченные валюты рано или поздно приходят к своему краху. После этого происходил возврат к деньгам, к обеспеченным деньгам. И золото является как раз этими самыми деньгами.

Скорее всего, возврат к золоту произойдёт по ряду причин.

Золото ценно само по себе.

Золото наднационально.

Золото не является чьим-то обещанием и не несет в себе риска контрагента.

Золото — достаточно редкий металл, и его невозможно напечатать в любых количествах.

Золото удобно в расчётах.

Золото традиционно на протяжении столетий человеческой истории было и остается деньгами.

Вы можете рассчитываться им совершенно спокойно: оно инертно, нерадиоактивно, компактно. Унция золота это не десятки и сотни бочек нефти.

Исторически люди уже выбрали самый удобный инструмент для расчётов. Именно поэтому золото и стало деньгами. Если мы посмотрим, например, на принципиальные отличия золота в качестве денег от нынешних валют, то увидим: то нынешние валюты обладают всего одной функцией из пяти, которые присущи деньгам (пять функций денег — это мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления или образования сокровищ и мировые деньги), — расчётной. Они не являются мерой стоимости, потому что она постоянно меняется. Валюта девальвируется и теряет свою покупательную способность.

— В то время как золото растёт со временем, замечаю.

— Самое показательное в этой истории — золото остаётся неизменным. Унция золота, как и сотни лет назад, остаётся тем же кусочком металла. Для сравнения: американская золотая монета "двойной орёл" весом примерно в унцию когда‑то соответствовала банкноте в 20 долларов. Сегодня сама банкнота так и осталась двадцаткой, а монета стоит уже более четырёх тысяч долларов. Получается, что покупательная способность доллара за это время сократилась почти до нуля — от прежней ценности осталось лишь около 0,05%.

Цифровой мир, контроль и отмена наличных

— Вы не могли бы описать кратко, если возможно, цифровой мир цифровой валюты? Каким он будет для простых людей, для народа?

— Если честно, мне достаточно сложно сказать, каким он будет. Цели, которые закладываются, достаточно очевидны. Основная, и этого не скрывал главный организатор, вдохновитель всего этого процесса — Банк международных расчётов в лице его главы, — это контроль за населением.

Для этого делается цифровая валюта. Чтобы они могли отслеживать наши покупки, наши траты. Чтобы они могли контролировать, по сути, всю нашу жизнь и управлять ею.

Это была стратегическая цель — полностью убрать из обращения наличные, которые, помимо прочих функций, обеспечивают ещё и анонимность расчётов, для того чтобы все транзакции были подконтрольны, прозрачны и понятны, тогда любым человеком можно управлять. Соус, под которым это подаётся, — это позволит лучше контролировать расходы бюджета, но это плохо реализуемо на самом деле.

— Отслеживать взятки чиновников и коррупционные схемы…

— Вопрос в том, о каких коррупционных схемах идёт речь. Если говорить о крупных фигурах, то способов обхода достаточно много — даже через цифровые валюты. Механизмы понятны уже сейчас, хотя система ещё не запущена. На низовом уровне ситуация похожая: обходить будут и там. Скорее это попытка ограничить коррупцию в среднем слое.

При этом нельзя забывать: механизмы борьбы с коррупцией существуют и сейчас, законы действуют, и мы регулярно видим, как коррупционеров задерживают и отправляют в тюрьму.

Россия, санкции и шанс рубля стать резервной валютой

— Россия перешла на расчёты с контрагентами в национальных валютах. Несмотря на санкции, торговля продолжается. Если ограничения будут сняты и международная торговля восстановится, есть ли шанс у рубля стать резервной валютой?

— До определённого момента мы наблюдали глобализацию, стремление поставить всё под единый контроль. После начала СВО процесс сменился регионализацией, активнее проявилась тема мультиполярности.

Европа и США стали использовать валюты как инструмент давления: блокировка российских счетов, заморозка и фактическая конфискация активов. Европейцы угрожают их изъятием, что наносит удар и по их собственной финансовой системе. Формально это звучит как заморозка, но по сути активы уже украдены, они нам недоступны — мы не можем ими пользоваться.

Европейцы и американцы лишь ищут способ придать этому легальную форму. Заблокированные 300 млрд можно было списать ещё весной 2022 года.

Что касается возврата украденного, вопрос остаётся открытым: взыскание потребует усилий, но уверенность в том, что Россия вернёт свои средства, есть. Ещё Бисмарк предупреждал европейцев, что русские всегда приходят за своими деньгами.

На глобальном уровне идёт процесс регионализации: мир распадается на макрорегионы, и в каждом из них формируются собственные доминирующие валюты.

— Какие это макрорегионы?

— Это Китай со своим макрорегионом. Это Индия, которая несколько менее активна, чем китайцы, но тем не менее она тоже может сформировать. Это вполне может быть и Россия, тем более, что условия для этого существуют. Значительный положительный торговый баланс Российской Федерации в торговле со странами бывших союзных республик — особенно Средняя Азия, Казахстан, Узбекистан и так далее.

Активно и потихонечку развивается торговля и с африканскими странами, и с латиноамериканскими. Все эти страны вполне могут оказаться в зоне российского рубля.

И я уже неоднократно говорил, что для этого необходимо, чтобы Банк России и минфин просто вели более активную политику в этой сфере. Но мы видим, что нынешнее руководство Банка России либо не способно, либо просто категорически не хочет этого делать.

Личные финансы: депозиты, золото и рискованные инструменты

— Дайте совет как экономист: куда вкладывать свои средства, чтобы они приносили высокую доходность — только в золото или есть ещё какие-то активы?

— Универсального совета здесь нет: у каждого своя ситуация — финансы, активы, долги, доходы. Поэтому говорить "вкладывайте в золото или серебро" было бы безответственно.

Варианты разные.

Традиционно — депозиты: они не компенсируют инфляцию, но снижают потери от неё. Они подходят для коротких вложений.

Для крупных накоплений возможны физические драгоценные металлы. Причём физическое золото интересно именно на долгую перспективу — например, если вы создаёте резерв на пенсию или планируете оплату обучения детей. На срок менее года покупать физические металлы смысла нет, для этого есть другие инструменты.

Для коротких вложений подходят депозиты. Ценные бумаги тоже возможны, если вы хорошо разбираетесь в рынке,

— Хотя это рискованный инструмент, зависящий от политической ситуации. Допустим, будет достигнут мир — и акции могут резко вырасти.

— Вы правы: инструмент рискованный, в отличие от депозита, который лежит, приносит небольшой процент и выглядит надёжно. Золото же процентов не даёт, но за счёт обесценивания валют растёт в цене, причём быстрее инфляции, потому что спрос есть. И первыми недоверие к собственным валютам демонстрируют именно центральные банки.

Центральные банки и золото как "варварский пережиток"

— Центральные банки Польши, Индии, Китая, а теперь и некоторые африканские страны активно покупают золото. Логика вроде бы противоречивая: сами печатают деньги, а потом меняют их на металл, который считают "варварским пережитком".

Они онимают: валюты обесцениваются, а золото остаётся деньгами. Как сказал американский финансист Морган ещё в начале XX века: "Золото — это деньги, всё остальное — кредит". С тех пор ничего не изменилось.

Редкоземельные металлы: спекуляция или "тихая гавань"?

— Сейчас все говорят о редкоземельных металлах. Могут ли они стать такой же "тихой гаванью", как золото, и приносить даже большую доходность?

— Вкладывать можно куда угодно — в редкозёмы, акции, облигации, нефть, чёрные или драгоценные металлы. Всё зависит от цели. Если задача — купить дешевле и продать дороже, это спекуляция. Это желание заработать.

А если цель — защитить капитал, то это совсем другая стратегия, другие сроки. И здесь лучше золота пока ничего не придумали. Ещё можно рассмотреть серебро, если средств на золото не хватает.

— То есть вы согласны с Кимом Доткомом, который призвал: продавайте доллары и покупайте золото?

— Да, в долгосрочной перспективе это разумный шаг.