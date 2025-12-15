Русская душа не терпит пустоты: почему именно сейчас патриотическая повестка стала судьбоносной

Патриотизм возвращает себе статус ключевой ценности — Елена Соколова

Патриотическая повестка меняется: от повседневных инициатив до крупных проектов, наставничества и адаптации ветеранов. Как создаётся новый общественный стержень и кто становится его главным драйвером — в программе "Казачья правда" на Правда ТВ рассказывает сотрудник отдела СМИ и взаимодействия со СМИ Роспатриотцентра Елена Соколова.

Патриотическая повестка сегодня

— Первый вопрос про патриотизм в целом. Что такое патриотическая повестка сегодня в нашей стране? Насколько уместна "мода на патриотизм" и можно ли встроить модную повестку в патриотическую?

— Вы говорите — модная повестка, а часть людей слово "патриотизм" воспринимает с негативной коннотацией, как будто это навязывается, звучит "из каждого утюга". Надо сказать, нам больше 30 лет навязывали колониальное мышление: любить свою страну стыдно, где-то там, где нас нет, намного лучше…

Но патриотизм — это не лозунги. Слово "патри" — отец, отечество, род, родина. Это в первую очередь про семью: как мы относимся к родителям, детям, насколько наши отношения построены на любви. Это и есть патриотизм.

Если человек честно работает с 9 до 18, повышает квалификацию, добросовестно выполняет свои обязанности — это тоже патриотизм.

Когда каждый "винтик" на своем месте делает для страны чуть больше, проявляет инициативу — это и есть патриотизм.

Мой дедушка всегда говорил: настоящий патриотизм начинается с фантика от конфеты. Если ты бросаешь бумажку мимо урны — грош цена твоему патриотизму, ты не ценишь пространство, которое создавали до тебя. А если донес до урны, выбросил, увидел, что она покосилась — починил, сделал шаг, чтобы пространство вокруг стало лучше, — вот с чего патриотизм начинается патриотизм, именно с таких маленьких шажков.

И один в поле воин

— Часто говорят: один в поле не воин, без эффективной команды и без денег ничего не сделать. А потом смотришь: человек начинает один, потому что у него горят глаза и душа болит за какое-то дело — и команда сама к нему прилипает, находятся ресурсы, приходят те, кто умеет писать заявки на гранты.

Была удивительная история. Роспатриотцентр проводил всероссийский конкурс "Быть, а не казаться" для наставников, было более 70 тыс. участников. Я была экспертом на финале в Казани. Пришла учительница сельской школы, географ по образованию. Однажды она увидела по федеральному каналу сюжет о кадетском корпусе, где дети сами собирают дроны и учатся на них летать. Её зацепило: обычная школа, нет инженерного образования, но она захотела, чтобы у них было так же.

Набрала девять мальчишек, они начали искать в интернете, какие нужны комплектующие, как собрать дрон. Она дозвонилась до того кадетского корпуса, выбила экскурсию, чтобы им показали, как всё устроено. В итоге детей пригласили, всё показали, дали комплектующие и инструкцию.

Ребята денно и нощно собирали дрон — и собрали. Потом поехали на соревнования: у них один дрон, первые шаги, только-только научились поднимать его в воздух — и сразу 9-е место из 13.

Для неё это была победа: "Я думала, будем последними!" Теперь кружок работает, детям интересно, у неё самой горят глаза.

Сейчас чем больше формируются информационные пузыри, клиповое мышление, тем сильнее рвется нить, соединяющая поколения, мы друг друга уже совершенно не понимаем. А такие инициативы восстанавливают связь: межпоколенческое взаимодействие, горящие глаза у детей и взрослых, движение вперёд без давления. Настоящее наставничество — когда не мешаешь, а помогаешь, подталкиваешь, иногда просто стоишь рядом, чтобы человек сделал свой прорыв.

Как Роспатриотцентр ищет и поддерживает лидеров

— Ровно этим мы в Роспатриотцентре и занимаемся. Выявляем людей, которые умеют вести за собой, отправляем их на форумы, программы повышения квалификации, конкурсы. Они получают лучшие практики, возвращаются в свои регионы и становятся локомотивами, двигающими патриотическую повестку.

Патриотическое воспитание — это всегда общественная нагрузка по зову сердца и души. Наша задача — поддержать этих людей, чтобы они не выгорали и не сдавались. Путь наставника тернист, особенно когда речь идёт о профилактике деструктивного поведения среди молодежи и подростков. Это тяжелый труд, но дети и молодежь — наше будущее, именно им мы передадим страну.

Мерч, шевроны и духовно-нравственные ценности

— Если говорить про патриотизм и моду: у патриотизма разные измерения, бывает "квасной" патриотизм, когда есть атрибутика, но нет содержания. И всё же патриотический мерч — надписи вроде "с нами Бог" — помогает или мешает?

— Я как раз писала научную статью о неуставных шевронах и о том, являются ли они формой визуальной коммуникации. Шевроны — хорошая история. Из военной среды они перекочевали в гражданскую. На улицах Москвы часто вижу людей с шевронами — с надписями, картинками про специальную военную операцию, патриотическими лозунгами или просто с чем-то смешным.

Шеврон — и психологическая компенсация и способ идентичности: "свой — чужой". Ты сразу понимаешь: этот человек из твоего "племени" или нет, стоит ли выстраивать с ним более тесную коммуникацию. В этом смысле мерч — классный инструмент.

Сейчас мода на кокошники и подобные вещи. В СССР была государственная идеология. Сейчас идеологии нет, но есть Указ Президента №809 о традиционных духовно-нравственных ценностях. В чём отличие нравственности от духовности?

Нравственность — это когда ты перевёл бабушку через дорогу. Но если в голове в этот момент: "Бабка, шевелись быстрее, мне на работу надо", — формально ты делаешь хорошее дело, но внутренне это не про добро.

Никто мыслей не прочитает, но есть Творец, Бог, который нас создал по образу и подобию.

Поэтому духовность стоит первой: духовно-нравственные. Нравственные проявления — бережное отношение, сопереживание, сопричастность. Но духовность на первом месте, когда ты в помыслах своих чист.

Русская душа не может жить в пустоте — мы ищем, откуда черпать духовность и нравственность. Это наша литература, музыка, русская православная церковь.

Недавно мой командир в интернациональной бригаде "Пятнашка" сказал: у каждой ручки, которая пишет историю, есть свой стержень. Стержень — русский народ, русская православная церковь и русская земля. Красивая, метафоричнвя формулировка.

Наш стержень — в ценностях. Я убеждена, что Россия — душа мира. Настолько богата культура, которая воспитывает всё лучшее в человеке, залечивает внутренние раны. Наши Достоевский, Пушкин, Лермонтов, богатая русская литература, музыка Рахманинова, Шостаковича, Чайковского, моего земляка Сергея Сергеевича Прокофьева — попробуйте найти композитора такого масштаба.

Тренды и закон о патриотическом воспитании

— Если говорить про тренды в патриотической повестке: что нас ждет в 2026 году? Роспатриотцентр — организация объединяющая, поддерживающая, работающая с теми, кто несет патриотическую повестку в регионы. Какие ключевые направления вы видите?

— Сейчас Роспатриотцентр собрал по стране лучшие практики патриотического воспитания. Почти в каждом регионе есть свои законы, регулирующие эту сферу. Патриотических организаций много, а вот единых подходов и методических рекомендаций долго не было.

Сейчас разработан комплекс мер и методические рекомендации. Роспатриотцентр вместе с Экспертным советом работает над единым федеральным законом о патриотическом воспитании — он будет действовать по всей России. Это огромная, фундаментальная работа.

Отдельно хочу отметить роль нашего директора Елены Александровны Беликовой. У неё можно учиться бесконечно. Она включена во все процессы, недавно проводила урок в исправительной колонии для подростков.

Патриоты — это все люди страны, от самых маленьких до самых пожилых. Возраст не помеха любить свою страну. Поэтому главный тренд — законодательное оформление патриотического воспитания. Такого ещё не было.

Второе направление — профилактика деструктивных проявлений. В следующем году Роспатриотцентр будет еще активнее заниматься этим: по всей стране проходят семинары по обучению специалистов, которые будут работать в этой сфере. Роспатриот тоже включён в этот процесс.

Плюс — мы снимаем фильмы. В этом году были на Шумшу, острове в Охотском море, где завершилась Вторая мировая: там прозвучал последний выстрел, прошла Курильская десантная операция. Там были большие мероприятия, реконструкции, и Роспатриотцентр своими силами снял документальный фильм о тех событиях. Мало кто вообще знает, что там происходило, а нам важно привлечь внимание.

Эта работа — по сохранению исторической памяти — будет продолжена. Есть целый ряд проектов, в том числе "Семейная память", когда семьи изучают подвиги своих предков, свое семейное древо. Как я уже говорила, патриотизм начинается с семьи, и это настоящая исследовательская работа внутри рода.

Дети пробуют себя в роли исследователей. Плюс к 2030 году по поручению президента мы идем к юбилею — 300-летию со дня рождения Суворова. Был конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось", в Москве прошло большое мероприятие "Любимый полководец в истории России".

Проект "Твой герой" и адаптация ветеранов

— Направлений много. А вы как справляетесь со всем?

— Легко и непринужденно, потому что это любимая работа. Проект "Твой герой" — всероссийский проект служения по адаптации и социализации ветеранов специальной военной операции и боевых действий. Это переобучение, помощь через наставничество: ветераны, возвращаясь, получают возможность проводить уроки мужества в школах.

Не все умеют говорить с детьми, педагогика требует подготовки. Поэтому мы помогаем им приобрести эти компетенции. Сейчас очень активно включены школы, университеты, система среднего профобразования. Введены уроки мужества, куда приглашают героев СВО, и важно, чтобы они приходили подготовленными.

"Твой герой" — это уже семья, сообщество, в которое приезжаешь с любовью. Мы вместе и плачем, и работаем, и учимся медиаобразованию. Ветераны постепенно раскрепощаются, начинают шутить на камеру, перестают бояться публичности. А потом приходят в класс — 30 детей минимум — и им уже легче.

Это дорогого стоит — видеть, как люди, прошедшие войну, учатся говорить, открываться, работать с детьми разных возрастов. Это вклад и в них самих, и в тех, кому они передают свой опыт.

Российский патриотический форум

— Российский патриотический форум стартует 7 числа. Большое, масштабное мероприятие. Казачество тоже принимает участие. Расскажите о нем чуть подробнее — по масштабам такого форума я не припомню.

— В прошлом году форум уже проходил, но сейчас людей будет куда больше. Не знаю, как мы всё это сделаем, но с Божьей помощью сделаем.

— Почему он так важен? Это центральное мероприятие в патриотической повестке?

— Это финал Года защитника Отечества. Мы подводим итоги, и в этом году форум уже можно назвать международным. Приедут специалисты по патриотическому воспитанию из других стран, зарегистрировалась иностранная пресса, проявили интерес.

— А из каких стран?

— Пока не могу афишировать, узнаете на форуме. В целях безопасности это нормально: будет много детей, военных, поэтому вопросы безопасности — в приоритете.

Будем говорить о поддержке ветеранов СВО, о семейной истории: как воспитывать патриотов в семье, как вернуть понимание, что любить свою страну не стыдно. Потеряно целое поколение, но нынешних детей и молодежь мы, по крайней мере, не упустили — работа активно идет. Только нужно работать и с родителями.

Это люди моего поколения: родились в 90-е, взрослели в 2000-е, родители были всё время на работе, нас воспитывала внешняя среда и телевизор.

У нас появляются свои дети, и мало у кого за спиной такой опыт семей, где удалось дать настоящий стержень, воспитать искреннюю любовь к стране и деятельный патриотизм, а не равнодушие.

Очень важно научиться работать и с родителями, иначе побеждает стратегия "моя хата с краю, я ничего не знаю" — мы видим, к чему она привела, в том числе на Украине.

На форуме будут известные люди, герои России, общественные деятели. Я буду модерировать секцию, где выступит полковник в отставке СВР Елена Вавилова. Она много лет работала в США в интересах нашей страны. Это пример настоящего патриота, который не принадлежит себе, принадлежит своей стране. Такой альтруизм и самопожертвование — отдельная тема разговора.

— Есть ли три-четыре ключевые темы, вокруг которых строится форум?

— Во-первых, тренды в патриотическом воспитании: как воспитывать настоящих патриотов. Во-вторых, информационные технологии и медиаобразование: как правильно подавать эти смыслы. И, конечно, работа с ветеранами СВО.

Я сама ветеран специальной военной операции и знаю, как сложно вернуться. Мне проще: я из медийной среды, умею говорить, не боюсь формулировать чувства. Но большинство ветеранов так не умеют.

Многие закрываются: душа в руинах, а надо строить мирную жизнь. На фронте всё понятно: вот друг, вот враг. Здесь — многополярное общество, множество оттенков.

Общество должно понимать, что эти парни сделали ради нас, почему мы можем спокойно работать, пить кофе, заниматься своими делами. И ветераны должны чувствовать, что общество это ценит и знает.

Нужен симбиоз, консолидация и единство. Об этом тоже будем говорить, тем более что будут международные гости. Страна сильна только тогда, когда общество собрано в один кулак, в один порыв.

Нетворкинг и обмен практиками

— 20-го декабря пройдет Екатерининский форум, посвященный привлечению в Россию иностранцев, повышению привлекательности страны для переезда и жизни.

— На патриотическом форуме будут главы субъектов: с ними будем обсуждать льготы, финансирование, грантовую поддержку, интеграцию ветеранов в разные процессы, в молодежную политику. Много будем говорить о патриотизме.

Но главная задача форума, на мой взгляд, даже не в образовательных программах и секциях, хотя их будет много и они важны.

Самая ключевая задача форума — это возможность для лидеров из регионов встретиться лично, обменяться практиками и контактами, придумать совместные проекты и начать их реализовывать.

Когда люди оказываются в одной среде, происходит переопыление — это и есть главный результат.

— Сейчас это модно называть словом "нетворкинг".

— Да, нетворкинг — это самое важное. Секции дадут знания, но главное на форуме — встречи, обмен контактами, знакомство с лучшими практиками и лучшими людьми в сфере патриотического воспитания. Я считаю, это ключевая ценность.

Продолжение следует...