Машины, которые не смогли сломать ни время, ни дороги: как тройка становится легендой

Классические Жигули собирают фестивали в России — автоэксперт Александр Виноградов

Почему классические "Жигули" до сих пор собирают фестивали, сколько стоит восстановить "копейку" или "четвёрку" и зачем это делать? В авторской передаче Игоря Моржаретто "Нам по пути" программы "АвтоПравда" на Правда ТВ объясняет Александр Виноградов, член клуба LADA History и редактор журнала "За рулём".

— На улицах наших городов сегодня можно увидеть самые разные машины — современные, только что представленные, которые уже появились на дорогах. Но есть автомобили, которые неизменно привлекают взгляд. Саша, ты прекрасно разбираешься в автомобилях. Почему же именно LADA History? Откуда такая особая привязанность к этому советскому автомобилю?

— Думаю, ты частично сам ответил: это ностальгия. Я, наверное, последнее поколение, которое застало эти машины как повседневные, а не как "объект из прошлого". Всё детство прошло на Жигулях — у родственников, соседей на даче, соседей по квартире. У нас первая машина была "Жигули". И вот сидишь на заднем сиденье, смотришь на два круглых дефлектора, отражающихся в стекле, чувствуешь звуки и запахи — всё это из детства. Со временем захотелось сохранить частичку истории. И получилось даже дважды — я приобрёл два таких автомобиля. Оба — "классика". Один — "единичка", базовая, 1976-го.

— То есть это первое поколение?

— Да. Одиннадцатая модель уже выпускалась, тринадцатая только собиралась, но моя — самая первая генерация. Вторая машина — "Тройка", тоже 1976-го, в следующем году ей исполнится 50 лет. Не специально так вышло, но это всегда была моя мечта — самая элегантная модель среди классических Жигулей. Я полтора года искал автомобиль нужного цвета и определённого периода выпуска. И чудо случилось — я нашёл её. Причём буквально боролся за неё: кто первый приедет, тот заберёт. Я оказался самым быстрым.

— Машины были на ходу?

— "Тройка" — в шикарном состоянии. Ни намёка на ржавчину, пробег 40 тысяч, ни одна деталь никогда не красилась. "Единичка" похуже, но тоже очень достойная: частично перекрашена, но без полной реставрации, в отличной комплектности и технике.

— Ты тестируешь современные автомобили. Каково пересаживаться из футуристичного китайского "корабля" в машину 50-летней давности?

— Переход занимает секунды — профессиональная деформация. Но в этом кайф: современные машины одинаковые, а старые — честные. В них ты отвечаешь за всё. Никаких помощников, никакой электроники. Ты чувствуешь механику — зазоры в рулевом управлении, боковой увод узкой высокопрофильной шины, её подламывание в повороте. И это вызывает детский восторг: ты едешь сам, полностью контролируешь машину. Даже усилителя тормозов нет. Усилитель появился как роскошь только на "тройке". На ранних моделях его не было.

Качество Жигулей и личные воспоминания

— Помню свой шок, когда пересел с разваливающегося ИЖ-2126 на 20-летний ВАЗ-011 — и он был роскошью по сравнению с новым "Ижом".

— Да, в 70-е и начале 80-х качество действительно было высоким. Жигули тех лет — одни из самых надёжных отечественных автомобилей. Потом наступили тяжёлые 2000-е: комплектующие были слабее, модели задерживались на конвейере слишком долго. Но в своё время это были современные машины.

Сейчас ВАЗ-2107 — самый продаваемый автомобиль на вторичном рынке. И это логично: он держался на конвейере дольше остальных.

Как устроен клуб LADA History

— Допустим, у человека есть мечта — как у тебя. Он находит свою машину и ищет единомышленников. Откуда вообще берутся такие клубы?

— В моём случае клуб нашёл меня: увидели машину, узнали, что я из "За рулём", и пригласили. Сегодня клубы становятся специализированными. LADA History — один из первых клубов, сфокусированных на одной марке. Сначала принимали только классические модели — первая, вторая, третья. Потом парк расширился за счёт ранних переднеприводных и уникальных редких машин. У нас, например, есть сохранённые опытные ВАЗ-21 и ВАЗ-23, НИВА-2 с десятой оптикой.

Главный принцип клуба — качество. Машина должна быть максимально близка к заводскому виду, минимум "колхоза". Поэтому на фестивали нас приглашают с уверенностью: наши машины выглядят так, будто сошли с плакатов автоэкспорта.

Клубные мероприятия и участие в фестивалях

— Что представляют собой клубные мероприятия? Вы встречаетесь в гараже по пятницам?

— Нет, всё гораздо масштабнее. Главное событие — ежегодный фестиваль "Жигули" в Тольятти, в день рождения АВТОВАЗа. Второе — фестиваль "Спутник" в Калуге. Есть сезонные мероприятия — открытие и закрытие сезона на территории музея ГОН на ВДНХ, а также участие в ретро-выставках: ретро-рейс МГУ, "Автострада" в Туле, большие события на ВДНХ.

На каждой машине — информационная табличка, стенды, фирменные ограждения. Это красиво оформленные экспозиции.

Как проходит фестиваль в Тольятти

— Расскажи, что такое фестиваль в Тольятти. Это большой всероссийский слёт?

— Трёхдневный фестиваль, открытая сцена, выступления групп, ретро-ралли. Старт — у здания заводоуправления АВТОВАЗа, финиш — в музее Сахарова. В музее огромная коллекция техники: от печатных машинок до подводной лодки. Фестиваль для Тольятти — масштабное городское событие. В первый год пришло около 300 машин, теперь — несколько тысяч.

Фестиваль "Спутник" в Калуге и участие крупной техники

— На "Спутник" приезжают в основном владельцы переднеприводных Lada?

— Приезжают на всём. Мы следим за качеством: откровенно убитые машины не допускаем. В этом году впервые приехала крупная техника — калужский троллейбус "Ветеран" ЗИУ-682, пожарный ЗИЛ-130, а также автобусы клуба "Мост Ретро Транс", включая 256-й и огромный гармошку 280-й "Икарус". Размещать его было целое приключение.

Пробеги на старых Жигулях и лучшие реставраторы

— Какой максимальный пробег ты проходил на своих машинах?

— На "тройке" — поездка в Тольятти и обратно, почти 2,5 тысячи километров. Потом стал возить её на автовозе — жалко машину, мало ли, камень влетит. На юбилее 50-летия "копейки" мы стартовали с Красной площади сотней машин. Тогда я познакомился с Денисом — у него "копейка" и "двушка". Он каждый год ездит на "двушке" в Крым. Не боится. Он один из лучших реставраторов Lada в России. Таких мастеров — единицы.

Как сегодня обслуживать классические Жигули

— Раньше Жигули требовали постоянного ухода и дефицитных деталей. Как всё устроено сейчас?

— Сейчас проще. Запчасти доступны, обслуживание нужно реже. Современные масла, бензин, тормозные жидкости — качественнее. Жигули и тогда были менее требовательны, чем Волги и Москвичи. Сейчас — тем более. Сейчас и ремни, и масла совсем другие. Плюс важная особенность — Жигули стали первым советским автомобилем, где использовался тосол с расширительным бачком. Это была огромная революция: машина заводилась зимой без слива воды.

Редкие детали, обмен и ценность оригинала

— Сейчас обмен происходит не запчастями, а декором: шильдиками, хромом, оригинальными элементами, которые давно не производятся.

— Помню историю, как при продаже гаража наш знакомый нашёл гору деталей для Москвичей — и их тут же скупили оптом.

— Это обычное дело. Редкие детали ценятся очень высоко. Например, оригинальная эмблема "Тольятти" 1970 года стоит 50-70 тысяч рублей.

Стоимость восстановления и семейные реликвии

— Во сколько обходится восстановление машины?

— Если делать правильно — сумма семизначная. И это оправдано в двух случаях: когда машина ранних выпусков (их ценность растёт ежегодно) или когда это семейный автомобиль, связанный с историей семьи. Тогда вопрос денег не стоит.

Финансирование клуба и партнёры

— Есть ли у клуба взносы и партнёры?

— Да, ежемесячные взносы. На крупные мероприятия собираем дополнительные средства. Закупаем флаги, оформительские элементы. Есть мерч. Партнёров немного: раньше помогал Motul, теперь — Syntec. АВТОВАЗ частично поддерживает фестиваль в Тольятти и сотрудничает с нами через музей.

— Сколько человек в клубе?

— Около 50 активных участников, машин — гораздо больше. Клуб зародился в Тольятти: три человека у истоков. Сейчас география огромная: Тольятти, Самара, Пермь, Москва, Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж.

— Какой возраст участников?

— От 20 лет до 60-65. Молодёжь приходит благодаря родителям — некоторые сыновья одноклубников уже купили свои первые машины. Но что важно — глаза горят у всех одинаково.

— Моя любимая машина — белая "четвёрка" начала 90-х. Универсальная, надёжная…

— "Четвёрка" — одна из самых сложных машин для поиска в хорошем состоянии. Их эксплуатировали "в хвост и в гриву". Найти ранний, оригинальный, живой экземпляр почти нереально.

Практичность "четвёрки" и история коммерческих авто

— Тогда ведь не было коммерческих автомобилей. "Четвёрка" была находкой: и груз перевезти, и на люди не стыдно показаться. А ИЖ-2715 продавали только организациям.

— Да. Иногда едешь и понимаешь по цвету кузова, что перед тобой ранняя советская "четвёрка" — цвета корида, рубин. Но чаще такие машины уже не спасти: они ржавые, перегруженные.

— У меня была реэкспортная "четвёрка" из Бельгии — в прекрасном состоянии.

— Недавно у нас в клубе была немецкая "новая комби" — с люком, рейлингами, литым дисками, бежевым салоном, дилерскими полосами. Очень стильная машина.

Хобби, которое требует времени и любви

— Твоё хобби — замечательное. Я сам нередко думаю: может, поискать "копейку" или "двушку"? Но понимаю, что это требует времени и вложений.

— Да, это значительная часть жизни — временные, материальные, моральные затраты. Но если есть время и ресурсы — это великолепное занятие, позволяющее сохранить автомобильную историю.

Нива — первый в мире кроссовер

— Многие считают, что в СССР не было своего автопрома — всё заимствовали. Но есть пример Нивы.

— Нива — первый в мире кроссовер, созданный у нас и запущенный в серию. Это был самый модный автомобиль Европы десятилетиями. Когда мы ездили в Европу, встречали огромное количество Нив.

— Британская сельская полиция в 80-90-е ездила на Нивах. Это показатель уважения.

— В зарубежном кино Нива мелькает чаще всех отечественных машин. Недавно видел фильм, где Стэтхем ездил на ней в Болгарии.

— Это хобби требует полной отдачи. Я даже завидую. Не знаю, будет ли у меня классическая машина, но на ваши выставки я всегда приеду. Это часть нашей истории.

— На выставках ради этого всё и делается. Подходят люди и говорят: "У нас такая была", "Только другого цвета", "Другого года". Это приятно каждый раз.

