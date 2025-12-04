Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок

Спор вокруг квартиры Ларисы Долиной нарушает принцип реституции — журналист Соседов

Скандал вокруг Ларисы Долиной обнажил слабые места системы: миллионы потеряны, доверие зрителей разрушено, концерты отменяются, а судьба добросовестной покупательницы стала символом правовой несправедливости. История с квартирой Ларисы Долиной — правовой парадокс и удар по доверию к артистке, считает журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.

Жёсткая и прагматичная: портрет Долиной без иллюзий

Мне сегодня пишут многие — зрители, слушатели, простые люди. Все просят высказать мнение о ситуации вокруг Ларисы Долиной: покупка, продажа её квартиры, отмена сделки. Скажу сразу: я не верю, что Ларису Долину могли так грубо и вульгарно развести мошенники. Простите, но это не тот человек, не тот типаж. Это не та женщина, которую можно обвести вокруг пальца. Я знаю Ларису около тридцати лет, несколько раз брал у неё интервью.

Это человек холодный, жёсткий, расчётливый. В интервью она дозирует каждое слово: ничего лишнего, только строго по делу.

Чтобы она витала в облаках, вспоминала поклонников или случайные истории — такого с ней не бывает.

Я спрашивал её о песнях, как она их записывает. Лариса отвечала: "Песня нравится — я её записываю. Нет — сразу отметаю". Она не понимает, как другие артисты выжидают, дают песне "созреть". Пугачёва, например, любит выдерживать песни годами. У Долиной всё иначе: да — значит да, нет — значит нет. Чёрное-белое. И потому трудно поверить, что какие-то телефонные мошенники могли её "развести".

Мошенники звонят всем, мне, например, звонят через день — предлагают такое, что мама не горюй. Но поверить, что Долина могла купиться на подобные уловки, я не могу. Не верят этому ни коллеги, ни зрители.

Народный вердикт: почему публика отвернулась

Я вчера почитал в интернете мнения о Долиной. Таких слов врагу не пожелаешь: "мошенница", "воровка". Я был поражён. Оказывается, публика её не любит. Может, автор одного письма из ста и сомневается, но 99% категорически против. Значит, и большой народной любви не было. И это не проплаченные боты — это реальные люди, соседи, знакомые, друзья.

Закон или грабёж? Судебный парадокс в деле квартиры

Ещё больше зрителей и посетители сайтов, соцсетей удивляет вердикт суда. Как может быть, что честный покупатель передаёт деньги за квартиру, а в итоге остаётся и без денег, и без квартиры? Полину Лурье никто не признал недобросовестным покупателем, напротив. Добросовестный покупатель приобретает квартиру, передает деньги через банковские ячейки или на счета, а в итоге оказывается и без этих денег, и без квартиры.

Простите, что это за закон? Это похоже на грабёж, такого не должно быть.

Закон должен базироваться на логике вещей: если Полина Лурье добросовестный покупатель, а не мошенница, она должна получить или квартиру, за которую она заплатила Долиной, или деньги, если сделка признана недействительной.

Когда закон превращается в парадокс: реституция без логики

Депутат Госдумы, глава комитета по собственности Сергей Гаврилов справедливо заметил: судебный вердикт, лишивший Полину Лурье 112 миллионов рублей и квартиры, нарушает основополагающий принцип гражданского права — принцип двусторонней реституции. Если сделка признана недействительной, обе стороны обязаны вернуть друг другу всё полученное. Так гласит закон.

Но на практике всё обернулось иначе. В сети бурные обсуждения, люди негодуют. Пенсионеры, продавшие жильё несколько лет назад, требуют вернуть им имущество, утверждая, что были введены в заблуждение мошенниками. Суд принимает их сторону. А честные покупатели — молодые семьи, работающие на двух-трёх работах, берущие ипотеку и вкладывающие последние деньги, — остаются ни с чем.

Квартира возвращается прежнему владельцу, а деньги исчезают, потому что у пенсионеров их уже нет.

Суд признает, что сделка была совершена ими в состоянии невменяемости, что они были введены в заблуждение.

Верховный суд России обязан поставить точку в этом конфликте. Полина Лурье должна получить назад свои 112 миллионов рублей. И вернуть их должна именно Долина, ведь деньги за квартиру были переданы ей, а не каким-то мифическим мошенникам. Я не верю в эти происки мошенников. Имею право не верить — и миллионы людей тоже не верят.

Железный контроль и холодный взгляд: образ Долиной вне схем

Я читаю в интернете: Ларисе Долиной якобы выдали справку о психической неустойчивости. Простите, но когда я это увидел, засмеялся гомерическим хохотом.Я видел многих артистов, как журналист — очень многих.

Более уравновешенного, трезвомыслящего, всё тщательно продумывающего, железно контролирующего свои эмоции человека, чем Лариса Долина, я не встречал.

Ей не свойственны истерики, крики, бросание вещей, капризы за кулисами. Ничего подобного. Всегда холодный, надменный, отстранённый взгляд. Она вроде здесь, но в то же время будто не здесь. Всё строго, всё под контролем. Какая психическая неуравновешенность?

И если уж Ларисе дали такое заключение, то тогда вся Россия просто большая психиатрическая больница.

Это все очень странно и наводит на нехорошие размышления. Я ничего не утверждаю, но не верю в эти схемы мошенников, в судебно‑психиатрические экспертизы, которые нам показывают. У меня не сходятся пазлы. Одно противоречит другому. И главное — сам образ певицы не вписывается в эту схему.

Несостыковки в рассказанной истории: артистка не пенсионерка

Пенсионеров обманывают, но Долина не немощная пенсионерка. Это гастролирующая артистка, прекрасно знающая, как составляются контракты, как прописываются условия, райдеры, гонорары. И вдруг её не удивляет предложение "сделки" по поимке преступников?

Я не представляю, как Лариса могла собирать баулы с миллионами рублей и отдавать их курьерам. Это не Лариса Долина.

Она в интервью лишнего слова не скажет, отвечает скупо, односложно. Мне приходилось использовать всё журналистское мастерство, чтобы сделать её интервью удобоваримым. И вдруг — готовность отдать всё по первому звонку? Более чем странно.

Где были адвокаты? Вопросы к советникам

Почему она не посоветовалась с юристами, которые теперь защищают её с пеной у рта? Где они были, когда Ларису якобы обрабатывали по телефону три месяца? Почему она не спросила у адвокатов, что это за операция, кто её проводит — ФСБ или кто-то ещё?

Нам ничего внятно не объяснили. Вся эта история с мошенниками неубедительна. Лариса была советником президента по культуре, членом общественной палаты. Неужели у неё не было возможности узнать, проводятся ли такие операции? В это невозможно поверить.

Эффект Долиной: деньги должны быть возвращены

Я высказываю своё мнение, говорю то, во что верю. Но точки над "i" должны быть расставлены. Полина Лурье, добросовестная покупательница квартиры, обязана получить назад свои 112 миллионов рублей. И выплатить их должна именно Лариса Долина. Поскольку Полина Лурье не общалась с мошенниками, она не обязана их ловить. Это уже вообще за гранью не только закона, но и здравого смысла.

Я надеюсь, что Верховный суд разберётся в этом деле и вынесет справедливое решение. Иначе мы получим "эффект Долиной": покупатели будут бояться приобретать жильё, ведь в любой момент его могут отобрать, если продавца признают невменяемым. Это возмутительная, выпиющая ситуация, требующая скорейшего разрешения.

Последствия для Ларисы Долиной

Меня спрашивают: что будет с Ларисой Долиной? Уже пишут об отменах её концертов, люди сдают билеты, корпоративы срываются. Что я могу сказать? Виновата в этом сама Лариса. Она заняла неверную позицию, лишив Полину Лурье огромных средств. 112 миллионов — это колоссальные деньги. Интересно, как бы сама Долина запела, если бы у неё отняли такую сумму? В этом смысле мне её не жаль. Она должна понимать, к чему ведёт эта история.

Зрители — опора артиста

Люди не встали на её сторону. Не надо всех людей считать проплаченными ботами. И вообще, Лариса, за дураков людей считать не надо. Они ваши зрители. Благодаря им вы существуете как артистка, имеете квартиры, гонорары, спонсоров. Потому что без зрителей любой артист — никто и ничто. Это надо очень хорошо понимать.