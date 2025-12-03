Чёрное море становится декорацией иллюзий: Киев шумит изо всех сил, пока фронт рассыпается

Украина наносит удары по объектам КТК в Чёрном море — политолог Петр Колчин

Украина активизирует атаки морскими дронами на Чёрном море, пытаясь компенсировать провалы на фронте и создать видимость успехов. Политолог Петр Колчин объясняет в программе "Точка зрения" на Правда ТВ, как Киев формирует иллюзию побед и какой ответ готовит Россия.

Как Киев создает иллюзию побед на фоне поражений

— Петр Алексеевич, 28-29 ноября Украина атаковала морскими дронами танкеры в морской экономической зоне Турции в Черном море. Там же находится КТК — Каспийский трубопровод: Казахстан по нему качает нефть, привозит, в Новороссийске её загружают на танкеры и вывозят на экспорт. Эти объекты были атакованы безэкипажными катерами, морскими дронами. Сегодня я прочитала новость, что якобы еще одно российское гражданское судно, которое везло масло, тоже было атаковано. Не знаю, насколько эти данные проверены, но, тем не менее, налицо какой-то новый тренд — эскалация в Черном море. Зачем это нужно Украине, как вы считаете?

— Украина сейчас находится в бесконечном потоке негативных инфоповодов, связанные и с развалом фронтаи с корруп ционными разборками. И ей нужно рисовать хоть какую-то картинку, которая могла бы объяснить её видение перспектив конфликта.

Теперь украинское руководство бросает ресурсы на морские провокации, несущие риски для многих стран.

Все это призвано продемонстрировать военные возможности, рычаги влияния, как и многие другие провокации, они создают нформационный шум, но Россия успешно к ним приспосабливается, устраивает оборону так, чтобы эффективно справляться с рисками.

Сейчас мы видим очередную информационную операцию Украины по созданию видимости своих успехов.

Зеленскому это критически важно сейчас, потому что гастролировать по Европе без красивой картинки максимально сложно. Украина терпит поражение по целому ряду направлений на фронте, что было подтверждено опубликованным вчера видео посещения президентом пункта командования. Уже освобождны Молчанск, Красноармейск, у Украины на фронте большие угрозы обрушения и отхода назад.

Угроза Черноморскому судоходству: реальный риск или информационный шум

— Я думала, что это не картинка, а эскалация, которая будет угрожать судоходству в Черном море и снабжению Крыма нефтепродуктами. Если танкеры шли в Турцию, вероятно, туда везли нефть. Если они пустыми возвращались в Россию, значит лнги экспортировали масло. Насколько это опасный прецедент для России? Он может заблокировать наше судоходство в Чёрном море, если такие атаки будут продолжаться? Или это, что называется, просто картинка, а потом они затихнут?

Почему Украина не способна развить морские атаки в устойчивую стратегию

— Конечно, украинскому руководству хочется сделать видимость того, что оно может блокировать российское судоходство, взять под контроль вообще все Чёрное море и использовать это как преимущество при переговорах.

Но возможности Киева в этом направлении ограничены. Поставки западного вооружения не помогают спасать ситуацию, и концентрировать ресурсы приходится на отдельных акциях, которые создают видимость успеха.

Этими иллюзиями успеха Киев пытается пользоваться максимально сильно для отвлечения внимания от коррупционных скандалов и новых побед российской армии.

Конечно, это определенная эскалация, и мы не раз видели, как и в случае Курского приграничья, что это призвано создавать видимость успеха, но за каждой такой акцией следовал российский ответ, несоизмеримо более болезненный для Украины. Я уверен, что есть возможность ответить и на этот раз.

Чем Москва может ответить на провокации в Черном море

— А какой будет ответ, по-вашему?

— Мы не раз уже доказывали, что имеем хороший доступ к украинской портовой инфраструктуре. Можно предположить, что прибрежная инфраструктура Киева будет под прицелом наших сил, и Украина снова получит хорошее предупреждение. Но, конечно, первостепенные задачи для нашей армии находятся на фронте, и мы видим, что она их успешно решает.

— Будут ли организованы конвои для защиты торговых судов, как вы считаете? Я думаю, что судов там немного, 2-3, может, с десяток судов.

— Уверен, что ресурсы для организации конвоев, конечно же, есть, но насколько это будет эффективно и необходимо, командование будет ещё выяснять.

Насколько, в целом, у Киева есть ресурсы на то, чтобы систематично выстраивать эту картину. Но, к тому же, нельзя забывать, что у нас есть и другие возможности системы ПВО без организации непосредственно конвоев.

Почему атаки Украины раздражают её же партнеров

— Нападение было не только на российские интересы, но и на турецкие, и на казахстанские. Со стороны Казахстана послежовала достаточно жёсткая реакция. Он предупредил, что если Украина будет продолжать такие атаки на КТК, это приведет к резкому ухудшению отношений между двумя странами. Я напоминаю, что Казахстан и экономически и политически поддерживает Украину. Со стороны Турции Реджеп Эрдоган выступил и почему-то предупредил не только Украину, но всех участников мореплавания, что надо остановиться. Почему Украину это не пугает? Ведь они нападают на своих союзников.

— Я бы ни в коем случае не назвал Казахстан союзником Украины. Это союзник России по ОДКБ, наш партнер по ЕАЭС, связи которого с Россией гораздо сильнее и крепче, чем с Украиной. Конечно, Казахстан пытался лавировать на дипломатическом поле, но сейчас мы видим, что страна начинает менять свою риторику в связи с тем, что Украина готова поступиться интересами других держав для реализации своих военных планов.

В случае Турции, уверен, что возможно были какие-то согласования, учитывая теплую риторику Анкары, пристутствующую в адрес Украины раз за разом.

Киев идет на новые риски, потому что у него нет других выходов. Им нужно как-то показывать себя, и поэтому то, что Украина не позволяла себе прежде, теперь становится реальностью. Других инструментов, других карт в руке просто не остается.

След британцев в морских атаках: координация или авантюра

— Говорят, что за этим всем стоят британцы. Как вы оцениваете это? Это конспирология или действительно Британия в очередной раз гадит, как говорил Суворов?

— Уверен, что в целом подобные решения не принимались без определенного согласования и с Лондоном, и с Брюсселем. Не считаю, что это исключительно британская и нициатива. Европейцы тоже должны были поддержать такие рискованные действия. Конечно, они как главная партия войны, как разжигатели войны стараются эскалировать конфликты и репутационно вытаскивать Киев из болота, который украинское руководство угодило очень основательно.

— Эти катера — производство Британии. Где они их делают? Почему мы не можем уничтожить саму базу.

— Российская армия последовательно уничтожает цеха производств, которые были открыты на Украине.

— Известно, в каком месте они собираются?

— В большей степени нет, но приоритетно это портовые города — Николаев, Одесса, Одесская область, где они могут производиться и запускаться. Конечно, их производство не обошлось без натовских специалистов, но, в целом, мы видим, что Киеву приходится копить эти резервы для каких-то актов. На постоянной основе он не может это делать, что косвенно свидетельствует об успешности нанесения ударов по производству.

Болезненный ответ России: от Дуная до "Орешника"

— Я помню, мы как-то ответили в устье Дуная: туда зашёл наш безэкипажный катер и поразил, если я не ошибаюсь, очень дорогой украинский разведывательный корабль,. Это было хорошим ответом. Какой ещё болезненный удар кроме ударов по портовой структуре иы можем нанести? "Орешник", например?

— Уверен, что орешник в российском арсенале заготовлен под более знаковые ответы, если они потребуются. Российская армия продолжит истреблять скрытые производственные мощности, которые украинцы пытаются воскресить. И, конечно, будет дальше уничтожаться военная портовая инфраструктура, которая и так стремительно теряет эффективность.

Почему атаки Украины — больше шоу, чем стратегияк

— Насколько я вас поняла, эти атаки носят больше пропагандистский характер. Они могут перерасти в тренд, в постоянное нападение на наши суда?

— Если бы у Украины были военно-промышленные возможности систематически устраивать такие налеты, то они начались бы не сейчас, а пораньше. Но мы видим, что в целом эти возможности Киева истощаются. Концентрировать ресурсы для подобных акций Украина способна, но добиться систематичности, которую демонстрирует ВСРФ, уничтожая военную инфраструктуру врага, Киев уже не в состоянии.

Военные удары вместо дипломатии: почему Россия не спешит выходить в ООН

— Я думаю, что мы ещё дипломатическим путем можем с американцами поговорить, сказать им, что они делают. Туркам сказать то же самое: вы их покрываете. Дипломатическим путем как-то можно организоваться в ООН.

— Уверен, что если бы эта ситуация представляла для России серьёзный риск, мы бы активнее подняли вопрос на дипломатическом уровне. А так мы на подобные провокации ответили простыми, но эффективным военными ударами. Щелчок по носу для тех, кто пытается вытащить свой информационный фронт из глубокого кризиса. На любую провокацию мы ответим верно и решительно, уничтожая дальше врага и его возможности.