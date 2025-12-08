Необычные звуки и странные игры: родители умиляются, но специалисты видят первые тревожные симптомы

Генетические мутации определяют часть случаев аутизма у детей — эксперт Суворинова

Аутизм остаётся диагнозом, полным мифов и противоречий. Его признаки — задержка речи, особые движения и необычные интересы. О том, в каком возрасте они проявляются и как помочь детям, рассказывает в программе "Точка зрения" на Правда ТВ доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Н.И. Пирогова врач‑невролог Наталья Суворинова.

— Давайте начнём с того, что вообще такое аутизм?

— Аутизм — это нарушение психологического развития, когда ребёнок развивается не так, как большинство. Его развитие, мыслительная деятельность, эмоциональная сфера отличаются от того, к чему мы все привыкли.

Как проявляется аутизм

— А какие конкретно проявления этого диагноза? Как себя ведёт ребёнок?

— Главное проявление аутизма — это нарушение коммуникации. Ребёнок не стремится к общению с другими людьми, в том числе со своими близкими. Он с ними общается, но на своём уровне, который не похож на то, что мы привыкли видеть.

Нарушение коммуникации как ключевой признак

— Нарушение коммуникации проявляется по-разному, но у детей раннего возраста это прежде всего задержка или отсутствие развития речи. Ребёнок долго не начинает говорить и слабо реагирует на речь окружающих. Создаётся впечатление, что он её не понимает, но вещи, которые ему действительно интересны или важны, он понимает. Если его зовут делать то, что ему нравится, он откликается, а на другие обращения не реагирует.

Первый признак — задержка речевого развития. При этом у ребёнка может быть собственная речь, условно называемая "птичьим языком". Дети произносят много звуков, не похожих ни на один язык. Это своеобразная, эмоциональная речь, напоминающая чириканье. Ребёнок может долго говорить "сам с собой" или "разговаривать" с телефоном, игрушкой — очень эмоционально, с интонациями. Родителям это часто кажется умилительным.

Особенности моторного развития

— Второе — своеобразное двигательное развитие. Дети часто рано начинают ходить и бегать, много двигаются, любят залезать на высоту, карабкаться, проявляют ловкость. Многие долго ходят на носочках. Есть и стереотипные движения — мы называем их "крылышками", когда ребёнок машет руками при волнении или радости. Некоторые дети крутятся на месте или бегают по кругу.

Стереотипная игра и необычные интересы

— Игра у таких детей однотипная и повторяющаяся. Они катают машинки взад-вперёд, выстраивают предметы в ряд, потом разрушают и снова выстраивают. Любят открывать и закрывать дверцы шкафов, собирать предметы в пакеты. Часто проявляют интерес к ключам и другим "неигрушечным" предметам, носят их в пакете, снова и снова открывают и закрывают дверцы.

Проблемы с едой и навыками самообслуживания

— У части детей есть проблемы с едой: они долго отказываются жевать твёрдую пищу, долго питаются смесями и жидкими кашами. Наблюдается выраженная избирательность: ребёнок ест всего два-три привычных блюда и категорически отказывается от всего остального.

Навыки самообслуживания формируются медленно. Дети могут долго отказываться от горшка, не желают одеваться, хотя в целом самостоятельны: на улице идут, куда хотят, не просят помощи. Но обслуживать себя не стремятся.

Беспокойство и особенности зрительного контакта

— Существует мнение, что такие дети сидят в углу и не смотрят в глаза. Это не так. Это беспокойные дети, которые много двигаются. Если испытывают дискомфорт, могут кричать — громко, пронзительно. Крик своеобразный, тоже немного "птичий", ребёнка трудно успокоить. Это связано с отсутствием речи: он не может объяснить, чего хочет, и добивается своего криком или падением на пол.

По поводу зрительного контакта: аутисты смотрят в глаза. Они могут внимательно изучать лицо человека, будто рассматривают объект, который раньше не видели. Особенно если человек незнакомый. Поэтому отсутствие взгляда — не абсолютный признак.

Когда проявляются первые признаки

— В каком возрасте чаще всего проявляются описанные признаки?

— С года до двух — самый характерный период. Некоторые специалисты отмечают, что отдельные черты заметны уже до года. Ребёнок может быть слишком спокойным, "удобным", мало требовать внимания — это тоже настораживает. Но большинство симптомов проявляется до двух лет.

— А официально когда можно ставить диагноз?

— Как только врач увидит признаки. Никакого обязательного возраста нет. Опытный психиатр сразу всё увидит.

Роль родителей

— А родители могут заметить раньше?

— Конечно. Обычно они и приходят первыми. Опытные родители сравнивают со старшими детьми, неопытные — со сверстниками. И видят, что что-то идёт не так.

Аутизм и взаимодействие с другими детьми

— Тяжело ли ребёнку с аутизмом в обществе обычных детей, например, в детском саду?

— Аутистам детский сад не противопоказан. Они могут взаимодействовать с другими детьми, особенно если форма не тяжёлая. Они подражают другим детям, интересуются ими, могут включаться в игру, если их не обижают. Но не всегда начинают говорить — подражательная речь может не сформироваться. В целом же многие адаптируются хорошо. Но случаев много, и каждый индивидуален.

Агрессия и рост числа диагнозов

— Проявляют ли они агрессию?

— Агрессия для маленьких детей не характерна. Дома, если ребёнка не понимают, он может замахнуться на маму, ударить, но это не оющее для всех правило.

— А таких детей стало больше?

— Есть ощущение, что больше. Возможно, из-за лучшей диагностики. Цифр, к сожалению, нет.

Генетика и факторы риска

— Это всё-таки гены или мутации?

— Вопрос остаётся открытым. Предполагается, что это генетические мутации — впервые возникшие или на основе родительских. Примерно у 10% детей находят подтверждённый генетический диагноз. У остальных ген может быть просто не выявлен.

— А беременность или роды могут повлиять?

— Маловероятно. Разве что очень сильная недоношенность или тяжёлая родовая травма. Но большинство детей с аутизмом родились после нормальной беременности и родов.

Диагностика аутизма

— Как врач выявляет аутизм? Есть какие-то специальные тесты?

— Самый распространённый для маленьких — МЧАТ. Он в свободном доступе, родители могут пройти его сами и получить предварительную оценку вероятности аутизма.

— Он достоверен?

— Достаточно достоверен.

— Бывают ошибки в диагнозе?

— Нет, потому что обычно такой диагноз ставит врач, который реально знает, с чем он имеет дело. Если врач не знает, что такое аутизм, да, он может сказать: "Ничего страшного, заговорит позже". Но тот, кто знает синдром, ставит диагноз сразу. Пересматривать нормы речи неправильно — это означало бы, что мозг стал развиваться хуже, чем тысячу лет назад.

— Как реагируют родители?

— Очень по-разному. Кто-то уже пережил отрицание и пришёл готовым работать. Сейчас появляются молодые родители, которые с воодушевлением говорят: "У нас особенный ребёнок, будем заниматься!" Но большинство сначала расстроены, ходят по разным специалистам — логопедам, психологам, — надеясь, что диагноз ошибочный. Многое зависит от зрелости мамы и готовности принять особенности ребёнка.

Как помочь детям с аутизмом

— Полностью вылечить аутизм нельзя, но можно помочь?

— Да. Помощь заключается в коррекция нарушений. Это работа психолога, дефектолога, логопеда. Ребёнка учат общаться с помощью карточек, жестов. Мама учится понимать ребёнка. Некоторые дети осваивают речь и практически не отличаются от нормы — это высокофункциональный аутизм, раньше называемый синдромом Аспергера. Такие дети нередко успешны в точных науках. И они хорошо компенсируются.

Но таких детей немного, большинству нужны специальные программы. В Москве они есть — обучение определяется медико-педагогической комиссией. Дети должны учиться, социализироваться, нельзя изолировать, держать их дома.

Это проблема даже не столько медицинская, сколько социальная. Мы только помогаем. Медицина сегодня развивается, технологии тоже. Мы компенсируем отдельные симптомы медикаментозно — тревожность, страхи, нарушения поведения. Подход должен быть комплексным. Сейчас таким детям жить легче: есть специальные школы, социальные учреждения, они получают знания и опыт взаимодействия.