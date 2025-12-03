Импортозамещение туристов по-китайски: чем обернётся для России новый безвиз

Безвиз с Китаем увеличит туристический поток и нагрузку на регионы — Кирилл Котков

Безвиз между Россией и Китаем может резко изменить туристический поток и нагрузку на регионы. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в программе "Точка зрения" на Правда ТВ объясняет, к чему готовиться и как правильно оценивать риски.

Зачем России безвиз для Китая?

— Кирилл Анатольевич, вчера наш президент подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в Российскую Федерацию сроком на 30 дней. Это ответный шаг на решение китайской стороны. Этот безвиз распространяется на туристические поездки, но не распространяется на обучение, работу, автомобильные перевозки. Он будет обслуживать туристический поток. Скажите, пожалуйста, чем вызван этот ответный шаг? Я понимаю, что надо было отвечать, но хорошо ли мы всё продумали?

— Честно говоря, я в этом очень сомневаюсь. Есть такое выражение: англичанин думает сидя, француз — стоя, американец — прохаживаясь, русский думает потом. Очень часто у нас бывает именно так. Но поскольку ответная мера была подписана буквально вчера, это означает, что пытались просчитать риски, сообразить, что из этого будет в конце концов, но делать нечего, в итоге подписали.

— А вот что просчитывали? Какие риски?

— Я за то, чтобы у нас было как можно больше безвизовых стран по обоюдному соглашению. В этом ничего плохого нет.

Зачем вообще нужен безвиз Китая? Все очень просто — импортозамещение туристов. В стране серьёзные проблемы с экономикой, везде, где можно, где нельзя, повышают налог, поток туристов из европейских стран и из Нового Света начиная с 2014 года стал падать, а после 2022 года он практически иссяк.

И возникла прекрасная идея: давайте импортозаместим китайцами всех остальных. Опыт последних трёх лет показал, что Китай нам может заместить едва ли не всё.

Поэтому подписали и решили посмотреть, как это будет выглядеть в течение года. Я подчёркиваю, что этот безвиз с обеих сторон носит временный характер, он продлится до 14 сентября следующего года. По результатам будет видно, получится или нет, продлевать или не продлевать.

— Но все же риски вы мне не описали. Риски-то какие?

— Давайте обратимся к истории и поговорим о том, как это было в нулевые и в десятые годы, потому что это очень важно.

Исторический опыт: как работал безвизовый туризм раньше

— Я напомню, что еще с нулевых годов у нас в России действовал безвизовый групповой туризм по приему китайских туристов — они приезжали по так называемым групповым визам, был список с фамилиями и именами тех, кто въезжает. И на этом списке стоял коллективный для въезжающих туристов штамп.

Поначалу половину туристов принимала наша сторона, то есть российские турфирмы, а половину — китайские турфирмы, которые стали быстро образовываться на территории нашей страны. Но к середине десятых годов приём китайских туристов, причём не только визовых, но и безвизовых, сосредоточился в руках китайских же турфирм.

В результате к концу десятых годов имела место замкнутая схема, при которой китайские туристы, въезжавшие в Россию, обслуживались китайскими фирмами, нелегальными китайскими гидами, ели в китайских ресторанах. И практически вся прибыль с этих туристов вывозилась обратно в Китай. Получался замкнутый круг.

Потом случился ковид, все это прикрылось. Затем, в позапрошлом году, туристы поехали снова, их поток постепенно увеличивался. Но схема по сути та же самая.

В нулевые, десятые годы из-за очень низких цен сюда ехал определённый контингент: по очень дешёвым программам приезжали малокультурные туристы, которые оставляли не лучшее впечатление на местных жителей.

Сейчас цены несколько другие. В сезон, например, тур в России из Китая стоит порядка 9000-10000 юаней, то есть в районе 100 тысяч рублей. Вне сезона — 4000 юаней. Исключение - зимний туризм, ориентированный, например, на Кольский полуостров, туда едут смотреть "Северное сияние", там цены высокие.

Те туристы, которые поехали после ковида, уже совсем другие, поскольку цена увеличилась, но схема осталась прежней. Более того, член комитета Госдумы по туризму прямо заявил: наша задача — это видеть китайских туристов, пусть даже их обслуживают нелегальные гиды. То есть смысл очень простой, ну хотя бы 3 копеечки они оставят. Но по факту они столько и оставляют. Особенно ярко это проявилось в 10-е годы.

"Китайская мафия", рынки и новый образ туриста

— Да мало того, по-моему, китайские туристы на Черкизовском рынке стали торговать, образовали там свои чайна-тауны. И вообще китайская мафия в 90-е годы, подпольная торговля, были очень распространены. Сейчас этого не будет?

— В 90-е, в нулевые годы ситуация была несколько иной. К тому же Черкизовского рынка уже не существует, визуально китайские торговцы не так заметны. Я лично был в Хабаровске в позапрошлом году, встретил всего 5 китайцев. Правда, это было весной, в апреле.

Сейчас китайцы стали другие, челноков, мешочников уже не осталось, тем более, речь все-таки идет про туризм. Мы не обсуждаем сейчас бизнес, мы говорим именно про туризм.

— Только они въезжать будут под видом туристов, а потом оседать здесь, не возвращаться, возможно, даже жениться на русских женщинах, они прямо пишут это.

— Оседают, как правило, мигранты, приезжающие из более бедных стран. Если бы китайцы хотели оседать в России, они давно бы уже это сделали. Извините, в Китае зарплаты выше, чем у нас. В 90-е годы при всем том, что у нас творилось, уровень жизни в России был выше, чем в Китае. Тогда имело смысл приезжать с дешёвыми шмотками в Россию, торговать. Сейчас это выглядит иначе.

Важно то, что китайцы в России оседать и не пытаются. Другое дело — США, Канада, туда активно едут, там оседают.

В России оседают бизнесмены-неудачники, которые каким-то непостижимым образом не смогли реализовать себя в Китае.

Вот они приезжают в Россию, зарабатывает здесь какие-то деньги, и, как правило, уезжают. Я что-то не заметил, чтобы китайцы активно стремились оседать в России. Конечно, если им будет дана команда, то, наверное, будут. Но пока такой команды нет.

Как организовать поток: риски для инфраструктуры и регионов

— Вы владеете цифрами, сколько сейчас туристов уезжает из Китая, сколько будет после ввода безвиза, насколько увеличится этот поток?

— То, что поток увеличится, сомнений нет. Вопрос в другом, как будет организован прием этих туристов. Будет ли он регулирован, или это все будет сделано так, как это было шесть-десять лет назад, когда сверху фактически была спущена команда: этих не трогать, потому что это "священные коровы" и наши лучшие друзья. Или это все-таки будет в рамках приличий.

Здесь не к китайцам вопрос, здесь вопрос прежде всего к нашим властям. Сумеете ли вы сделать так, чтобы у нас не было ситуации, как было в 10-х годах, когда в музей было невозможно попасть из-за толп китайских туристов, которые вели себя малокультурно, сорили, мусорили.

Если мы сумеем грамотно все отрегулировать, если с туристами будут работать наши соотечественники, которые сегодня сидят без работы, если всё будет организовано так, что это не окажет влияние на экологическую обстановку, если говорим о природном туризме, то да, безвиз, конечно же, можно продлевать.

Китай ведь нам тоже сделал безвиз и сразу поднял цены: стоимость билетов в Китае выросла на 15-20 процентов.

Как безвиз повлияет на российских туристов в Китае

— А что китайцы говорят о том, как они оценивают безвиз? Вы знаете, что они там… Я читала, что там какие-то обыски начали наших туристов проводить, что-то ищут там у них.

— Коллеги по переводческой линии, которые часто ездят в Китай, сообщают, что случаи отказа на границе буквально единичные.

Смотрят паспорта, есть ли там пометки о пребывании в Турции более 28 дней. Китай рассматривает Турцию не без оснований, кстати, как одну из стран, поддерживающих терроризм. Но если там короткое пребывание, проблем нет.

И потом не забывайте, российский туризм в Китае — это прежде всего деловой туризм. На втором месте — культурно-познавательный туризм. А вот самый популярный пляжный туризм сильно ограничен практически одним местом. Это город Санья на острове Хайнань. Туда и раньше приезжали, получая визу по прибытию.

Но Хайнань как курорт проигрывает Вьетнаму, Таиланду. Поэтому рассчитывать на то, что наш поток сильно увеличится в плане пляжного туризма, не стоит. Что касается, кстати, китайского туризма к нам. Я полагаю, что он увеличится, но надо делать поправку на СВО.

Безопасность, СВО и возможное недовольство в регионах

— Что значит "поправка"? То есть не поедут много?

— Ну как, знаете, китайцы очень болезненно реагируют, если происходит теракт, если там кто-то пострадал. Это абсолютно нормальная реакция.

— А не будет ли какое-то протестное движение, особенно в приграничных районах, я имею в виду Иркутскую область? Как там относятся к резкому увеличению потока туристов на тот же Байкал?

— Это зависит от того, как наши власти сами организуют этот туризм. Если это будет бесконтрольно, как это было в нулевые, в десятые годы, конечно, будет недовольство, конечно, будут протесты. Если это будет все сделано цивилизованно и законы будут соблюдаться, то никаких протестов не будет, все будут "за". Если опять начнут на прилегающих Байкалу территориях строить китайские нелегальные гостиницы со сливом нечистот в озеро, как это уже имело место, да, конечно, это никому не понравится.

Современный китайский турист и его возможности

— Китайцы, которые приезжают к нам последние два года, отличаются в гораздо лучшую сторону от тех туристов, которые к нам ехали в нулевые и десятые годы. Это бывалый контингент, они побывали во многих странах, уже не так активно покупают. В нулевые, в десятые годы туристы из Китая тратили деньги на сувениры, одежды, модные бренды. Они считали, что мы — Европа, а значит, "Прадо" и "Шанель" у нас настоящие.

Но сейчас-то санкции, и это ограничивает платежные возможности китайцев: карточки не работают, это тоже влияет на покупательную способность, а китайцы очень сильно отвыкли от наличных за последнее время.

Кстати, важная информация для тех, кто собирается въехать в Китай в качестве туристов: в Китае очень сильно сократилась оплата наличными, поэтому надо заранее закачивать приложения, ориентированные на внутреннего потребителя, надо научиться ими пользоваться, в общем, делать в Китае покупки не так-то просто.