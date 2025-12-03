Конфискация превращается в бумеранг: почему план изъятия российских активов до сих пор не работает

Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев

Европа не может договориться, кто возьмёт на себя ответственность за выдачу кредитов Украине и замороженные российские активы. Об опасностях прецедентов и перспективах возврата средств в программе "Точка зрения" на Правда ТВ подробно рассказывает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

— Михаил Кимович, сейчас новостная повестка заполнена предложениями Евросоюза об изъятии замороженных российских активов в Европе или выдаче под них кредита Украине для того, чтобы она могла поддерживать свою экономику на плаву, поскольку в апреле кончаются средства даже на зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам. Буквально каждый день звучат новые предложения, но они не проходят. То Бельгия отказывается, то европейский центральный банк сказал, что он не будет гарантировать возврат Бельгии этих средств, если вдруг Россия выиграет суды. Давайте разберёмся поэтапно, что же происходит. СМИ и наш доблестный телевизор часто подают всё в виде каши, а в финансовом мире у каждого явления есть своё имя, смысл и конкретные правовые последствия.

Почему конфискация невозможна: закон и собственность

— Прежде всего важно понимать: слова "воровство", "конфискация" или "изъятие" в юридическом плане означают строгое правовое обоснование. Чтобы изъять средства, необходимо изменить право собственности.

Банк не имеет права распоряжаться деньгами на пассивных счетах без команды владельца. Собственником остаёмся мы, так что эти деньги нельзя у нас ни конфисковать, ни изъять, ни своровать.

Если банки начнут переводить эти деньги без распоряжения клиентов- это будет прямое нарушение, фактически кража. Такой прецедент может обернуться против них же — мы можем поступать точно таким же образом. Заморозка — уже неправовой шаг: банкам дана команда не проводить операции даже по распоряжению владельца, но сами суммы на счетах не уменьшаются.

Если они вдруг придумают какую‑то правовую формулу, которая, как им покажется, позволит изъять эти деньги, то, во‑первых, этого не случится — и позже я объясню почему. А во‑вторых, такая норма даст возможность любому государству или корпорации присваивать чужие средства по своему усмотрению. В этом и главная опасность.

Речь не о падении доверия к европейским банкам или оттоке капитала — это слишком поверхностный взгляд на вещи.

В рыночной экономике подобная формула просто разрушит всю систему, базирующуюся на неприкосновенном праве собственности. Все закончится сразу не начавшись.

Поэтому такая формула не может быть изобретена никогда — они уже 4 года над этим бьются безрезультатно, придумать ничего не могут и не придумают.

Так что за основные деньги мы можем быть спокойны. Дальше всё зависит от политики: возможно, отношения потеплеют, санкции снимут, и средства вернутся. Они остаются в целости и сохранности.

Как банки превращают пассивы в кредиты

— Теперь вторая часть, вокруг которой, собственно, весь сыр-бор. Если у банка, у финансовой организации, есть какие-то пассивные средства, или, как это называется по-банковски, ресурсы, то на основании этих ресурсов банк может проводить активные операции. Это абсолютно законно.

— То есть под эти деньги можно выдавать кредиты?

— Да. В банке средства выступают в обезличенной форме: банки не дифференцируют потоки, есть общая масса. У них общая масса денег, единственное, что учитывается — сроки и стоимость этих самых денег. Вот о доходах и идёт дальше речь.

От щедрот к займам: чем Европа рискует, кредитуя Киев

— Сначала бельгийские банки исправно получали доходы от этих ресурсов, как и положено. В первое время европейцы могли позволить себе снабжать Украину деньгами просто так. Но позже, когда экономика и бюджеты стали проседать, возник вопрос: почему мы должны давать бесплатно? Решили, что лучше кредитовать — из этих же средств.

Но кредит просто так не выдаётся. Кредит имеет две характеристики:

возвратность и платность.

Платность — значит проценты надо платить, возвратность — его когда-то надо вернуть. Бессрочных кредитов не бывает. Тогда встал вопрос: из каких средств Украина будет расплачиваться? Промышленность работает слабо, денег нет.

Придумали так: после окончания СВО Россия должна будет выплатить репарации, и именно из них Украина начнёт погашать кредит.

Но это ещё не всё. Понятно, что никаких репараций не будет, но на бумаге нужно было что‑то написать. А кроме того, кредит требует гарантий: просто так его не выдают. Нужно какое-то обеспечение, тем более что они понимают, хотя не говорят об этом, что Украина не победит, а значит никакого возврата денег не будет.

Значит придётся отвечать самим — и по сумме, и по процентам. Вот вокруг этого и разгораются споры.

Кто отвечает за кредит: спор между ЕС и Бельгией

— Европейцы показывают на бельгийский "Евроклир": раз деньги лежат там, пусть они и отвечают. Бельгийцы возражают: да, средства у нас, но инициатива не наша, отвечать должны все вместе. Давайте хотя бы распределим ответственность пропорционально.

Европейский центральный банк тоже отстраняется: мол, при чём тут мы, если отвечать — так всем. Дальше идут вопросы какие инструменты применять: ценные бумаги или какой-нибудь вид кредита. Суть в том, что операция согласовывается с трудом: речь идёт не просто о том, чтобы дать Украине деньги, а о том, кто будет за них отвечать.

И когда европейцы понимают, что ответственность ляжет на них, становится неуютно. Поэтому договориться, на мой взгляд, не то что сложно — просто невозможно.

Почему прецедент опаснее самого изъятия

— То есть вы оптимистично смотрите на исход этой истории?

— Я бы сказал, не столько оптимистично, сколько профессионально.

— А почему они не боятся, что мы изымем их активы?

— По той же причине, по какой и они не могут изъять наши. Если мы сделаем это первыми, они тут же сошлются на прецедент: мол, мы лишь заморозили, а Россия изъяла. К тому же их средства лежат на наших специальных счетах, использовать их можно только на определённые цели. Если мы начнём изымать активы, они скажут: прецедент создан.

— А вот Бельгия, "Евроклир", они ведь процент берут?

— Да, есть ставка, под которую деньги отправляют работать. Выдали кредит, например, под 4% — значит заработали 4%, и никаких 20% нет. Более того, они могут из этих доходов откладывать часть на наш счёт, показывая, что проценты выплачиваются, а всё сверх этого расходовать по своему усмотрению. С нашей точки зрения цели этих расходов бандитские, направленные на финансирование преступного режима, но с позиции банковской техники это формально допустимый вариант.

Экономика без резервов: как Россия адаптировалась к заморозке активов

— Насколько это вообще серьезная история для российской экономики, для финансирования специальной военной операции?

— Знаете, скажу так: экономика умеет зализывать свои раны. Когда эти 300 миллиардов осели на счетах, это, конечно, было чувствительно. Но прошло почти пять лет, и экономика уже адаптировалась. Средства продолжают числиться в наших активах и отчётах, другое дело, что мы сами ими распоряжаться не можем: под одни пассивы нельзя провести операции дважды.

Так что этот блок фактически изъят из оборота. Но речь идёт о резервах, а резервы участвуют в экономическом процессе и в экономическом обороте только в умозрительном виде включаются только тогда, когда возникают чрезвычайные ситуации. К счастью, пока таких не было.

Где хранятся активы и структура золотовалютных резервов

— А где мы сейчас храним активы, в каких депозитариях?

— Депозитариев немного, и с 2022 года данные по ним закрыты. Известно лишь, что часть средств размещена в Гонконге, на Ближнем Востоке, в Китае — понемногу в разных местах.

Если говорить о золотовалютных резервах, они делятся на четыре части:

золото в металлическом виде,

иностранная валюта,

квоты в специальных правах заимствования (инструмент МВФ),

позиции в МВФ.

Золото у нас стабильно держится на уровне 20-25%. Бесконечно наращивать его нецелесообразно. Надо понять, что в экономике ничего бесконечного не бывает, везде есть пределы, и нет смысла это золото наращивать.

Мы значительно снизили наши резервы в долларах США, заменив их в своё время, до 1922 года, на евро. Тут мы промахнулись, потому что в тот момент Соединённые Штаты были строго недружественны, а Европа была вроде дружественна, а сейчас ситуация изменилась.

Остальное распределено примерно по 10% между Японией, Великобританией, Францией и другими странами.

Возврат активов и вопрос их использования

— Будем надеяться, что мы вернём свои миллиарды, терять их не хочется. Может быть, американцы надавят на европейцев?

— Если отношения постепенно будут нормализоваться, узел санкций развяжется, мы получим эти деньги.

Но тогда перед страной встанет другой вопрос: как ими распорядиться. Мы можем радоваться самому факту возврата, но важно правильно использовать эти средства. А с этим, как вы понимаете, у нас не всегда всё складывается удачно.