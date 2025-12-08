Когда ИИ оживляет первого Деда Мороза страны: юбилейная новогодняя ёлка в Колонном Зале Дома Союзов превращается в шоу будущего

Юбилейная елка в Колонном зале будет отмечать 90 лет. Она соединит старые традиции и современные технологии, чтобы создать незабываемый праздник для детей. Подробности в программе "Точка зрения" на Правда ТВ раскрывает автор идеи генеральный директор АНО "Агентство по международному развитию, культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая.

Сталинская ёлка — в 2026 год

— Первая ёлка в нашей стране прошла в 1936 году, и в 2026 году мы отмечаем её 90-летний юбилей. Скажите, пожалуйста, кому пришла в голову идея в то непростое сталинское время провести такой большой праздник для детей в центре столицы?

— Это идея пришла Постышеву Павлу Петровичу и 28 декабря 1935 года он опубликовал в газете «Правда» статью под заголовком: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!». Эта публикация считается новым витком по «реабилитации» Нового года, который был объявлен буржуазным пережитком и официально запрещён в конце 1920-х.

Предложение Постышева поддержал Иосиф Сталин, и уже 29 декабря 1935 года по городам СССР разослали срочную телеграмму с указанием организовать на Новый год ёлку для детей. А я эту идею о праздновании юбилея Всесоюзной Ёлки -90 лет задумала вместе со своей командой. Всегда планирую много проектов в течение года. Мы обратились к истории страны и увидели то, что было неизвестно, хотя и оставалось на виду.

В газете "Правда" было объявление о том, что нужно возродить имперскую елку. 01 января 1936 года Сталин объявил: "Дорогие мои граждане СССР, поздравляю вас с Новым годом и рад сообщить о том, что в каждом доме может быть ёлка". То есть он разрешил ставить ёлки. 31 декабря 1936 была первая ёлка в Колонном зале Дома Союзов. Поэтому 02 января 2026 года мы делаем официальное открытие. Мероприятия начнутся с 24 декабря 2025 года и до 10 января 2026 года.

Задумка праздника: сочетание истории и современности

— Расскажите про вашу креативную идею.

— Задумка праздника — совместить исторические факты с современными технологиями, создать реконструкцию места, которое было священным для многих представителей многих поколений, соединить историю и современность в одном пространстве, связать поколения, не нарушая законов жанра.

Наша задача, чтобы современность оставалась современностью, историческая составляющая — исторической.

Эти два измерения сосуществуют рядом, дружат в одном пространстве. Взрослый ребёнок, придя на праздник, увидит его иначе и уйдёт с пониманием: история открывает широкий простор, чтобы почувствовать себя настоящим русским человеком. Даже у ёлки есть своя история.

— Это и есть ваше главное послание?

— Безусловно, это наша миссия. Я люблю делать необычные проекты. Данный контекст уникален сам по себе: 90 лет, колонный зал Дома Союзов, связь поколений, традиции, современность. Для этого нужна просто креативный подход, чем мы и занимаемся: создаем уникальность, и зритель уходит, наполненный абсолютно новыми впечатлениями.

Реконструкция ёлки в Колонном зале Дома Союзов

— Я в детстве бывал на ёлке в Колонном зале. Сценарии меняются?

— В 1936 году елка стояла в центре зала. Колонный зал имеет театральную рассадку. Мы воссоздали реконструкцию: поставили Ёлку в центр и сократили 400 мест, поставили кресла по кругу, как в цирке, только без манежа. Раньше детки стояли вместе по кругу от ёлки, хлопали в ладоши, играли. Сейчас в центре у нас стоит ёлка, вокруг на 360 градусов будут выстроены большие 3-х метровые и подвесные экраны, действие будет происходить на трехметровой сцене внутри. Реконструкция с современным подходом удалась.

Старый праздник — новые технологии

— Вы знаете, когда дети приходят на елку, они, конечно, хотят столкнуться с неким чудом, с какими-то сюрпризами. Что их ожидает на Новый год? Какие сюрпризы вы им подготовили? Конечно же, обо всех не рассказывайте, но хотя бы какие-то намеки, чтобы сюрприз оставался сюрпризом, естественно.

— Современные дети прекрасно знакомы с новыми технологиями. Мы решили применить их в создании нашей ёлки — это уникальный опыт, такого ещё никто не делал. Главный герой — аватар Звездочка, воплощение искусственного интеллекта. У неё есть голос, записанный артисткой, певицей Светланой Артемьевой, и актёрское воплощение.

Всё сделано по‑взрослому, почти как у Джеймса Кэмерона, только в формате новогодней ёлки и с одним персонажем.

Кроме того, мы подготовили масштабный видеоряд. Пролог полностью создан искусственным интеллектом: мы воссоздали Михаила Гаркави — первого Деда Мороза, появившегося в 1936‑м году. Его образ создан максимально точно. Так как он был иллюзионистом, пролог получился особенно зрелищным: искусственный интеллект отработал детали воплотить все красоты и знаковые места России и Спасской башни, где живёт наша аватар Звездочка, готовая спасти Новый год.

Кастинг актёров на роли Деда Мороза и Снегурочки

— Главные персонажи на детском новогоднем празднике — Дед Мороз и Снегурочка. Я помню, как был поражён, увидев огромного Деда Мороза в Колонном зале — он сильно отличался от тех, кто приходил ко мне домой или в детский сад. Как проходит кастинг? Выбираете профессиональных актёров или достаточно фактурного человека, который просто подходит по образу?

-Кастинг проводила наш режиссёр‑постановщик Светлана Титова, достаточно известный режиссер, она работает с крупными мероприятиями. На отбор пришло около 300 человек, и мы решили сделать ставку на молодых актёров — 18-24 лет. Именно молодые артисты будут сопровождать всю сказку.

Наш Дед Мороз тоже молод, но в образе он предстанет взрослым перед зрителями, большим и серьёзным, с соответствующим костюмом и бородой. А для детей мы приготовили сюрприз: роль Снегурочки исполняет наша "Звёздочка".

— У вас очень много энергии, но одной сложно справиться с такой серьёзной задачей. Расскажите о вашей творческой команде. Кто в нее входит?

— У нас очень мощная творческая и организационная команда: от визуала, который создают дизайнеры до музыкального сопровождения. Музыку для нас написал знаменитый композитор Владимир Купцов, который поставил "Аленький цветочек" в Государственном Кремлевском дворце. Это не просто ноты, это большое музыкальное заявление.

Вчера записывались в студии, вложили много сил, так как это сложный процесс. В спектакле задействован симфонический оркестр, который будет сидеть прямо на сцене. В оркестровой записи участвовало около 50-ти музыкантов и получилось уникальное музыкальное приношение празднику Новый Год.

Но и конечно наша красивая заснеженная анимационная анфилада. В ней гостей будут ждать старые и новые друзья: Дед Мороз на санях со Снегурочкой, совы, льдины, белые медведи. Анфилада Колонного зала посвящена Арктике, завоевываем её пошагово (смеётся).

Очень много заявок от китайских делегаций, хотя я не знаю, как они будут понимать по-русски. Будет работать арктическое кафе, в программе выступления гимнасты и 12-ть танцующих Дедов Морозов.

Доступность билетов и социальная программа

— В советское время билеты на такие праздники было достать очень трудно. Сейчас они, наверное, стоят больших денег. Вы предусмотрели возможность, чтобы как можно больше детей и родителей смогли попасть на ваш праздник?

— Безусловно. У нас намечено два спецпоказа: один пресс-показ 23 декабря, куда будут приглашены СМИ, различные фонды, с которыми мы сотрудничаем, и 02 января - официальное открытие Всесоюзной Ёлки -90 лет с Российским движением детей и молодёжи "Движение Первых," которое привезёт нам талантливых детей из 89 регионов и республик, включая Херсонскую, Запорожскую области, ЛНР, ДНР и Крым. Это традиция, идущая из 1936 года, — приглашать детей, имеющих какие-то заслуги в течении года. В течение этих двух дней 700 мест мы отдаём под социальную программу.

— Дети участников специальной военной операции также будут приглашены?

—Да. У нас три фонда этим занимаются. Подчеркну, что они приглашены 23 и 2 января на официальное открытие. А билеты у нас доступны для граждан от 3 до 15 тысяч рублей.

Новый год как символ веры и надежды

— Вы занимаетесь новогодними представлениями, а что для вас означает новогодний праздник? Что такое для вас Новый год?

— Символ веры, надежды, любви. Ученые посмотрели в какие-то супер телескопы и увидели, что когда 31 декабря в 00 часов 00 минут все мы поднимаем бокал шампанского и все радуются и взрослые и дети, в этот миг в атмосфере над землей появляется пласт энергетического слоя, как легкой дымки, которая выстраивается в зависимости от часового пояса. Представляете, какая сила заключена в человеческом желании!

— Если мы откроем труды Вернадского про ноосферу, то увидим, что действительно происходит свечение этой ноосферы. Вообще в Новый год происходят разные чудеса. Как юбилейная елка поможет детям окунуться в атмосферу чудес, чудесного настроения, волшебства, магии?

— Вы посмотрите, сколько составляющих в одной только Ёлке. Прекрасная музыка, игра артистов, танцоров, певцов- полная палитра искусства. Работа большой команды, визуал, реклама, в том числе наружная. К чуду надо готовиться, верить в него, тогда оно и произойдет. Чтобы желание сбылось, его надо правильно внутри себя осознать. А для этого нужна искра. Новогоднее представление для того и нужно, чтобы зажечь эту искру. Это доказали даже психологи. Для чуда нужна концентрация желаемого и конечно коллективное осознание чуда.

— Но самое главное на любом празднике, особенно на юбилейной новогодней ёлке, — это подарки. Какие сюрпризы ждут детей? Расскажите хотя бы частично, не раскрывая всех карт.

— У нас есть главные герои: Потешник, Улыбочка, аватар Звёздочка, а также три "грозных" персонажа — мистер Сбой, мистер Схлоп и мистер Спам. Эти интернет‑вредители пытаются лишить детей праздника, у каждого свой характер. Все шесть героев появится в виде игрушек, которые выпускает Ивановская фабрика игрушек в 2026 году.

Конечно, будут и сладости: конфеты, пряники, шоколад… Но сам Колонный зал Дома Союзов — место с невероятной историей и аурой. Только представьте: величественные колонны, хрустальные люстры, знаменитая ёлка... Это же классика главного детского праздника страны, который помнят десятилетия. Это подарок-впечатление, подарок-погружение.

Это не просто билет на новогоднюю сказку, а возможность за небольшое время стать частью живой легенды, почувствовать дыхание истории (ведь там бывали и выступали многие знаковые фигуры разных эпох) и в то же время окунуться в магию современного новогоднего представления.