Комета или зов из иных миров: сигнал из глубины космоса решает судьбу человечества

Искусственная природа объекта 3I/ATLAS выявлена криптографическим анализом экспертов

19 декабря 3I/ATLAS приблизится к Земле на расстояние меньше 300 млн километров. Аномалии объекта, его природу и возможные цели предполагаемого внеземного контакта в программе "Точка зрения" на Правда ТВ объясняют исследователи проявлений внеземного контакта Анна Ажажа и Юрий Григорьев.

— Американский режиссер документального фильма "Эпоха раскрытия информации" Дэн Фара сообщил, что Дональд Трамп собирается выступить с заявлением, где раскроет файлы НЛО и расскажет о внеземных контактах с инопланетянами. Что интересно, в его фильме дают интервью такие известные личности, как госсекретарь США Марк Рубио, экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность, что информация об НЛО все же будет опубликована? И, главное, это будет фейк или действительно настоящие файлы и факты? Как вы считаете?

Ю.Г.: Мы считаем, что это будут настоящие факты, хотя и показанные лишь частично. С 1921 года демонстрируются различные объекты. Их немного: один фиксировался над морем, другой — совсем недавно, а 3I/ATLAS почему‑то представили в размытом виде.

Проблема в том, что американцы не всегда говорят правду, они всё время лукавят, используют эту карту темы НЛО. Исследования у них ведутся с 60-х годов, накоплено большое количество данных. Вопрос дошёл до обсуждения в Конгрессе — аналогично тому, как у нас рассматривали бы его в Верхней палате.

Так что у них есть документальные подтверждения появления объектов, в том числе над ядерными базами. Эти материалы будут показаны. Остаётся лишь закрепить всё официальным заявлением на уровне президента. Если оно прозвучит, это станет первым в мире признанием того, что мы не одни.

Советские исследования и современное замалчивание темы в России

— Американцы любят шоу. С ними понятно: эффект может быть огромный, а реальность мизерная. А есть ли у России данные, что мы действительно наблюдали НЛО: какие-то зафиксированные кадры, видеосъемки? И вообще, что российские, допустим, военные или власти, может быть, вам виднее, тоже контактировали с пришельцами?

А.А.: С 60-х годов прошлого века советская наука и советская астрономия серьёзно изучали внеземной контакт. Была даже конференция в 1964 году в г. Бюракан, на которой советские астрономы поставили официальную задачу найти язык общения с внеземными цивилизациями.

Но с приходом капиталистического строя у нас всё это прекратилось. Сейчас исследования ведутся, но в мизерном объёме и замалчиваются. Как такового обнародования и популяризации этой темы в России не существует, у насдругие проблемы.

— А почему мы скрываем эту информацию? И, кстати, не только в России. В США до последнего времени тоже скрывали такие факты. В чём причина?

Ю.Г.: Первое — это действительно непонимание того, что это очень важно не только для отдельного государства, а вообще для науки. Это один из главных вопросов — одиноки ли мы во Вселенной. Когда мы это докажем, мир будет развиваться по-другому. Мы будем знать, что мы не одни, и тогда и наука, и перспективы, и сотрудничество — всё станет иным.

Второе: от непонимания идет страх. "А вдруг что-то будет, если мы это признаем? Вдруг они нас захватят?"

И третье — банальная глупость: время подошло к контакту, а мы это никак не воспринимаем.

3I/ATLAS и возможный космический корабль

— Сейчас самое громкое событие, которого ждут люди по всей планете, о котором особенно громко говорят астрономы, — это приближение кометы. Насколько я понимаю, она показывает нестандартную для природного объекта траекторию движения: то ускоряется, то замедляет свой полет. Может быть, это действительно искусственный объект и космический корабль пришельцев?

А.А.: Информация о 3I/ATLAS пришла от наших зарубежных коллег, и, конечно, вокруг этого объекта очень много домыслов, они только предполагают, что эта комета — искусственный объект.

Мы выяснили, что, кроме астрономических методов, существует ещё и метод криптографического анализа получаемых сведений от этого объекта. Применив его, мы получили подтверждение, что это искусственный объект, который посылает сигналы Земле. Каждая его аномалия — это некий сигнал, текстовые сообщения в виде визуализации.

Если провести аналогию, то этот способ передачи похож на морскую семафорную азбуку, когда невозможность радиоконтакта заставляет общаться картинками или аномалиями.

Объект действительно летит с мирной целью. Причём он летит к России, контакт назначен через Россию, на её усиление.

Потому что если такой объект Россия получит в качестве дружеской помощи, у страны будет перевес.

Он летит с целью тестирования землян, с целью контакта и предотвращения глобальной астероидной катастрофы, которая нам сейчас грозит.

Угроза Апофиса и "мощь" объекта

— А что это за астероидная катастрофа?

А.А.: По исследованиям астрономов, в 2036 году нам грозит падение астероида Апофис, о котором ещё в древних текстах говорилось как об очень опасной ситуации для Земли, о действительно масштабной катастрофе.

И вот те, кто летит на 3I/ATLAS, такие же люди, как и мы, хотят предупредить нас и помочь предотвратить эту катастрофу. Взрыв на Солнце с обратной стороны, который инициировал 3I/ATLAS, показывает его мощь и возможности уничтожить астероид любой величины.

Кто такие "соседи по космосу"

— Вы очень интересно сказали про людей на этом корабле. Не могли бы вы объяснить, что имеете в виду?

А.А.: Мы имеем в виду соседей по космосу, которые живут так же, как и мы, — разумных людей. Это не серые человечки, не рептилоиды. Мы сами можем на Земле видеть, что такие существа не отличаются разумными действиями. А здесь — такие же люди, которые в состоянии построить корабль и пронзить пространство.

Ю.Г.: Мало того, они нас видят и слышат и передают информацию, через аномальное поведение объекта. Они говорят: "Мы вас видим, мы слышим в прямом эфире, то, что вы делаете".

— Они как-то используют голограмму, чтобы скрыть своё присутствие в космосе от каких-то агрессивных действий? Или чтобы замаскировать себя от нас, землян?

Ю.Г.: Они выбрали такую траекторию, что, когда пролетали мимо Земли, шли с другой стороны, за Солнцем, Солнце нас отделяло. 19 декабря они тоже будут относительно близко, — но 270 миллионов километров, это всё-таки большое расстояние.

Да, они используют маскировку, это специальная программа. Но если бы они хотели нас захватить, они бы уже давно это сделали.

Это вообще другая физика пространства. Если мы согласимся на этот контакт, нам раскроют, как это всё происходит. Они перемещаются в пространстве: мы видим, что они были в миллионах километров и вдруг оказываются гораздо ближе.

Контакт они запрашивают с Россией, потому что миссию назвали "Установление дружественного контакта". А если "установление", значит, с кем-то они должны войти в контакт. С Россией. Но американцы хотят перехватить первенство, потому что понимают, каким международным козырем является установление первого внеземного контакта. А Россия, к сожалению, не обращает внимания на тему поиска внеземных цивилизаций, не говоря уже о контакте.

Цель контакта и демонстрация силы

— То есть вы хотите сказать, что все боятся, хотя такой многокилометровый объект, обладая, как вы говорите, мощнейшим "вооружением", не угрожает человечеству, а его цель — установить с нами контакт. А для чего?

Ю.Г.: Мы должны выйти в пространство, подобно ребёнку, который впервые выходит на улицу. Человечество должно впервые выйти в космос официально. Сядут, Приземлятся, пожмут друг другу руки и скажут: "Вот мы есть". Это совсем другой уровень.

3I/ATLAS передаёт, что знает будущее. Наша наука по сравнению с их наукой находится на низком уровне.

Они продемонстрировали выстрел по Солнцу и этим предупреждают неразумные действия землян: если мы будем подлетать, не пытайтесь стрелять, не надо, мы летим с дружественными намерениями.

Если бы инопланетяне хотели захватить Землю, они бы ясно показали это своими агрессивными действиями.

Но они спрашивают разрешение. Мы пока никак не отвечаем, кроме слова "зелёные человечки" — других определений у нас нет. А это наши соседи. Просто устройство физического пространства у них другое, это параллельный мир.

Инопланетяне и "демонические сущности"

— Существует мнение, что инопланетяне — это демонические сущности из других измерений. Вы считаете, что те, кто якобы находятся на комете 3I/ATLAS, желают нам добра. Но наверное, есть и другие цивилизации, которые, наоборот, желают нам зла, захвата нашей планеты, уничтожения. Возможно, эти демонические сущности живут среди нас, только мы их не видим, они никак себя не проявляют. Это уже духовная тема, не будем глубоко в неё уходить. Но, в принципе, могут ли инопланетяне быть демоническими сущностями?

А.А.: Вот в том-то и дело, что вы правильно сказали: это религиозная тема, которая полностью основана на символах, на аллегориях. Главная демоническая сила, противостоящая свету, — это человек. Он губит свою планету, стреляет по гостям из космоса и не понимает, зачем ему нужен контакт с более высокими цивилизациями, чтобы развивать свой интеллект.

Эти сущности, или, лучше сказать, наши братья по космосу, уже давно за нами наблюдают. Можно сослаться на древние источники, китайские, европейские хроники.

— Вы имеете в виду палеоконтакт, сейчас вы о нём говорите, да?

А.А.: Да, палеоконтакт. То есть они были, но не захватывали — они наблюдали. Земля специально ограничена в контакте, в общении. Наша планета отделена от центра Млечного Пути и находится в самом дальнем месте рукава "Ориона — Лебедя". Мы находимся в автономном мире и сначала должны осознать, зачем нам нужен контакт.

— То есть, если говорить образно, мы всё ещё в школе?

А.А.: Да, это школа по обучению человеческого сознания. Поэтому время от времени, не пролетая 7 миллиардов лет, а проникая через так называемые червоточины, инопланетяне посещают Солнечную систему.

— Это теории, которые выдвигают астрономы: что можно преодолевать огромное пространство и расстояние благодаря астрономическим червоточинам.

— При Контакте это всё будет объяснено — как они это делают.

Почему до сих пор нет открытого контакта

— У меня возникает резонный вопрос: если пришельцы существуют, то почему они до сих пор не вступили с нами в открытый контакт?

Ю.Г.: Мы действительно находимся в школе по воспитанию человечества. Но время от времени этот контакт происходит. Говоря религиозным языком, контакт происходит раз в две тысячи лет.

В Средневековье есть картины 500-летней, 300-летней давности, есть записи, что люди видели некие объекты, но объяснить это не могли. Сегодня нам показывают, что это такое, потому что земная цивилизация доросла до того уровня, когда ей можно открыть, что космос хранит тайны.

В школу никто войти не может без пропуска: вокруг специально создано пустое охраняемое пространство.

Сегодня настало время первого контакта

3I/ATLAS летит, демонстрируя, что он разумный объект. Но человеку оставляют пространство для выбора — признать разумность или отвергнуть её.

Однако человек возражает: "Нет, это комета". Возможно, он не хочет лишиться иллюзии закрытого мира, не готов принять мысль о существовании кого‑то ещё, от кого может зависеть.

— По большому счету, если после 19 декабря 3I/ATLAS покинет пределы Солнечной системы, одни скажут, что это была просто комета, которая пролетела, а другие — что мы не смогли выйти с ними на контакт, не захотели установить с ними никакого контакта. Они, как говорится, махнули рукой и улетели.