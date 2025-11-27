Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Митина

Десять лет после удара: почему эпизод с Су‑24 до сих пор имеет последствия для России

Атака Турции на Су‑24 показала важность жёсткого ответа России — аналитик Ведруссов
Точка зрения

10 лет назад произошло трагическое собыите: российские лётчики погибли после атаки турецкого F‑16 на Су‑24. Директор аналитического центра Стратег-PRO, аналитик и социолог Александр Ведруссов в программе "Точка зрения" на Правда ТВ рассуждает о том, какие выводы были сделаны, какие ошибки повторяются и как готовиться к новым вызовам в отношениях с Турцией, Азербайджаном и Европой.

Уроки из прошлого

— Сегодня, размышляя о национальных интересах, нельзя не вспомнить дату, о которой мало пишут. Десять лет прошло с момента подлого удара в спину: турецкий F‑16 сбил наш Су‑24, погибли лётчики. Константина Мурахтина удалось спасти, Олег Пешков и Александр Пазынич погибли. Мы сделали выводы или нет? Какие уроки извлекли и какие ещё предстоит извлечь?

— В тот момент эмоциональный накал был максимальным. Моя позиция была такая — Турцию надо было наказывать жёстко. С одной стороны, я уважаю неистеричность нашей внешней политики, она не раз служила нам добрую службу. Но на то, что произошло у нас с Турцией, а потом это стало происходить с такими странами, как Азербайджан, надо отвечать жёстко и сразу.

— Эрдоган тогда публично извинился. Спорили, за что именно: за сам факт сбития или только перед семьями лётчиков. Но тем не менее извинения он принёс. А вот люди, которые сидят за решёткой без связи с военными действиями, политические заключённые, остаются заложниками. Вроде бы всё нормально, стратегическое партнёрство есть, но вопросы не решены. Я помню, как даже "Единая Россия" хотела пикетировать посольство Азербайджана, но потом отказалась.

— Вот эти уроки десятилетней давности, что мы сделали правильно? Мы не стали устраивать истерику, дождались извинений, хотя даже подбор слов там был очень своеобразный, тем не менее формально извинения были принесены, и отношения не ушли в крутой пике.

Но когда требуется жёсткий и оперативный ответ, его надо давать сразу, иначе это воспринимается как стратегическая слабость и потом аукнется. Мы проявили великодушие, а потом получили удар в ответ. Наши люди до сих пор сидят в заложниках, потому что мы слишком мягко реагировали на эпизоды, требовавшие жёсткости. Западные политики до сих пор используют аргумент: турки сбили самолёт, им за это ничего не было.

У нас впереди обострение с Европой, независимо от решений по Украине. И там нам надо очень хорошо рассчитать силу и жёсткость ответа. Я думаю, что надо уже сейчас всю торговлю с европейцами прекращать, вот просто до последнего евроцента.

Нам надо готовиться к обострению на Балтике. Те же самые американцы, с которыми мы только что договорились по Украине, будут у нас на Южном Кавказе, в Средней Азии. 

Нам надо будет отвечать по всему периметру границы. Сила удара и своевременность ответа могут сэкономить множество жизней.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
