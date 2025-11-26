Скидки превращаются в ловушку: как онлайн-покупки подталкивают к долговой яме

Конфликт банков и маркетплейсов из-за налогов и скидок растёт — эксперт Масленников

Конфликт между банками и маркетплейсами вокруг налогов и скидок выходит на новый уровень. Банки обвиняют маркетплейсы в недоплате налогов и нечестных скидках, а ФНС указывает на продавцов. Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что спор выходит за рамки комиссий и требует системного регулирования. Подробности — в программе "Точка зрения" на Правда ТВ.

— Сегодня банки при поддержке ЦБ обвиняют маркетплейсы в недоплате налогов и недобросовестной конкуренции: скидки действуют только при оплате их собственной картой, а владельцы карт других банков — например, Сбербанка — таких условий не получают. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Это не битва, а очередной эпизод споров вокруг платформенной экономики. Они начались ещё до принятия летнего закона: торговые сети жаловались на слишком большие скидки и предлагали ограничить их 10 процентами.

Закон приняли, но остались "белые пятна" — не прописаны размеры скидок и способы оплаты. Банки и сети назвали документ сырым. Сейчас дискуссия вышла на новый уровень: инициатива исходила от Совета Федерации, который предложил поправки о равных условиях и единых ценах вне зависимости от формы оплаты. Центробанк лишь поддержал обращение, а обсуждение продолжается в правительстве и Минэкономразвития.

Скидки как инструмент честной конкуренции

— Сегодняшняя ситуация — это не схватка, а очередной этап дискуссии о платформенной экономике. Позиция Центрального банка корректна: он следует линии Совета Федерации и законодателей, которые указали на слабые места закона и необходимость их исправления.

Главный принцип — равные условия конкуренции: цена товара не должна зависеть от способа платежа. Сейчас мы видим нарушение этого правила.

При этом ЦБ не выступает против скидок — это часть конкурентной борьбы. Но тогда маркетплейсы должны допускать оплату картами Сбербанка со скидками наравне со своими. Многие производители и продавцы уже участвуют в программах лояльности крупных банков.

Вопрос выравнивания условий актуален, но решается небыстро. Запрета скидок и резкого роста цен на маркетплейсах ожидать не стоит — впереди длительный период притирки позиций и поиска компромисса.

Запутанный вопрос налогов в платформенной экономике

— Банки говорят о недоплате налогов маркетплейсами на 1,5 трлн рублей, но эксперты считают, что это скорее расчёт упущенной выгоды. ФНС отмечает: претензии должны быть к продавцам, а не к платформам. Как вы оцениваете ситуацию?

— Вопрос налогов действительно запутанный. Если бы была прямая недоплата, ФНС уже озвучила бы претензии к платформам, но этого нет. Сумма, о которой говорят, — это скорее расчёт упущенной выгоды: если бы товары продавались без скидок, то НДС мог бы составить такую величину. По текущим операциям серьёзных претензий нет, хотя упущения в бизнесе бывают у всех.

Позиция ФНС заключается в том, что основные вопросы должны адресоваться продавцам, а не маркетплейсам. Платформы, наоборот, помогают урегулировать ситуацию, следят за тем, кто работает по упрощённой системе и не доплачивает НДС.

Но, конечно, вопросы к селлерам остаются.

Селлеры и маркетплейсы: скрытые противоречия

— Какие основные трудности сегодня возникают в отношениях маркетплейсов и продавцов?

— Селлерам сложно адаптироваться к новым налоговым правилам, особенно при переходе на уплату НДС в упрощённой системе. Это требует времени. Но есть и более серьёзные проблемы в их взаимодействии с маркетплейсами. Для потребителя они незаметны — он получает скидку и доволен, но внутри системы конфликтов немало.

Федеральная антимонопольная служба и другие регуляторы предлагают решение — долгосрочные контракты с фиксированными или гибкими интервалами ценовых колебаний. Такие соглашения обеспечат обеим сторонам дополнительные преференции. Однако вопрос пока в стадии обсуждения.

Главная задача остаётся прежней: выравнивание условий конкуренции. Цена товара не должна зависеть от формы оплаты — этот принцип поддерживают и сенаторы, и Центральный банк.

Скидки и карты лояльности: единые правила оплаты

— Сегодня маркетплейсы дают скидку только при оплате картой их собственного банка. Должны ли появиться аналогичные условия для карт Сбербанка и других банков?

— Никакой новой карты создавать не нужно. Уже есть карта "Мир", выпущенная Сбербанком, и покупатель вправе расплатиться ею со скидкой. Проблема в том, что маркетплейсы сами ограничивают скидки только своими картами. Если это условие убрать, то ситуация станет нормальной: скидка будет доступна при оплате любой картой, и вопросов не останется.

Банки и маркетплейсы: главная проблема — качество товаров

— В споре банков и маркетплейсов речь идёт только о скидках и картах, или есть более серьёзные вопросы?

— Проблема гораздо глубже. Речь идёт о качестве товаров, которые получает покупатель. Приведу пример: человек заказал книгу за 2,5 тысячи рублей, а получил тонкий покетбук. Деньги вернули, но заказ не был выполнен. Таких случаев немало, особенно в сегменте одежды, обуви и продуктов — возвраты достигают десятков процентов.

Это касается всех крупных платформ: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, СберМаркет. Часто курьер приносит то, что ему положили на полку, а не то, что выбрал клиент. Поэтому вопрос качества и защиты интересов потребителей куда серьёзнее, чем спор о том, какой картой оплачивать покупки.

Кэшбэк и перегретый спрос

— Кэшбэк — это просто бонус или в нём есть более серьёзные последствия для экономики?

— Кэшбэк — это та же программа лояльности, что и скидки. Но в отличие от них он напрямую разгоняет спрос. В условиях перегретого рынка это ведёт к росту инфляции, с которой Центральный банк вынужден бороться. Поэтому такие программы требуют регулирования и единых правил на федеральном уровне. Иначе обилие кэшбэков будет стимулировать избыточный спрос и создавать дополнительные риски для экономики.

Банки против финтеха: цунами перемен

— Споры о комиссиях — это главная проблема или есть более серьёзные вызовы?

— Конфликт вокруг комиссий — лишь поверхностная "пена". Гораздо глубже идёт конкуренция традиционных банков и компаний, работающих с современными финансовыми технологиями. Это глобальный процесс, который меняет всю экономику.

У нас уже есть первый шаг — закон о платформенной экономике, но двигаться придётся дальше.

В 2010 году Билл Гейтс сказал: "Банкинг — это навсегда. А вот банки как учреждения — большой вопрос".

Сегодня мы видим, как платформы активно развиваются, а традиционные игроки вроде Сбера и ВТБ проходят глубокую трансформацию, внедряя собственные сервисы и программы лояльности.

Финтех становится новым явлением, которое требует серьёзного внимания и регулирования. Именно здесь лежит настоящая линия будущей конкуренции.

Регулирование и сохранение скидок

— Почему так важно вмешательство регуляторов в ситуацию со скидками и картами?

— Конфликты будут повторяться, если регуляторы не начнут их решать. Главное — сохранить скидки для покупателей: именно они делают онлайн-покупки выгоднее и должны действовать при оплате любой картой, включая Сбербанк и ВТБ.

Для потребителя важно не средство оплаты, а сама скидка. Но нужно учитывать конфликты интересов вокруг новых финансовых технологий: что приносит пользу, а что вызывает вопросы. Сегодняшняя ситуация тревожит, и решения должны приниматься в рамках позиции Совета Федерации.

Мы вправе гордиться нашими маркетплейсами: в других странах таких возможностей почти нет. Даже в Китае сначала нужно оплатить товар, а потом ждать возврата. У нас же можно заказать сотни вещей, отказаться и ничего не потерять — это серьёзное достижение, выделяющее российские платформы.

Кэшбэки и долговая ловушка

— В чём опасность кэшбэков для покупателей?

— Кэшбэки могут затягивать людей в долговую ловушку. Банки учитывают предельную долговую нагрузку — соотношение кредитов и доходов, а маркетплейсы это игнорируют. В результате появляются схемы, когда кредиты выдаются без оценки реальной финансовой устойчивости клиента. Человек набирает покупки, оформляет новые кредиты и постепенно оказывается в ситуации личных финансовых проблем.

Центральный банк видит эту угрозу и работает над нормативами, которые должны учитывать долговую нагрузку при решениях платформ и банков. Это важный шаг для защиты потребителей от скрытых рисков.