Тень Анкориджа возвращается: документ Трампа перетасовывает расклад по Украине

Совпадение плана Трампа с позицией России усиливает переговоры — политолог Шаповалов

Обсуждение сокращённого плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине сопровождается обвинениями и сомнениями в его соответствии интересам России. Ситуацию в передаче "Точка зрения" на Правда ТВ подробно разбирает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

План Трампа рождается на фронте

— Циркулирует новый план Дональда Трампа по переговорам по Украине. Сначала он состоял из 28 пунктов, затем сократился до 19. Сергей Лавров сказал, что если он потеряет дух Анкориджа, как он выразился, то не подойдет России. Как вы оцениваете этот документ?

— Главное в этом плане — поле боя. Сегодня Россия фактически принуждает противников к миру военным путём, когда дипломатия не даёт результата. Мы за переговоры, но если они не помогают реализовать национальные цели, приходится доказывать необходимость диалога силой.

Сам факт появления плана, будь то 28 или 19 пунктов, — следствие российских побед после встречи в Анкоридже.

Тогда переговоры получили импульс, но затем были сорваны Европой и Киевом. Новые успехи армии вновь сделали переговорный процесс актуальным. Это ключевой момент, на который стоит обратить внимание.

Анкоридж как ориентир переговоров

— План Трампа по переговорам составлен в соответствии с духом анкориджа. Как вы это оцениваете?

— Этот план основан на идеях, обсуждавшихся в Анкоридже, и именно поэтому вызывает ярость у сторонников войны на Западе. В СМИ распространяют абсурдные версии: будто документ написан русскими и подсунут американцам, а Трамп его даже не читал.

В качестве "доказательства" приводят нелепые утверждения о некорректных английских формулировках, якобы составленных Кириллом Дмитриевым, человеком, который много лет прожил на западе и лучше западных лидеров знает английский язык. Представить, что наши дипломаты не владеют английским, невозможно — они имеют блестящее образование. Подобные инсинуации — лишь попытка дискредитировать идеи, поскольку фактически американский президент продолжает линию Анкориджа, что и вызывает раздражение на Западе.

Линия Анкориджа и цели России

— В чём заключается линия анкориджа? Какие пункты плана ей соответствуют?

— Эти положения совпадают с целями, обозначенными Владимиром Путиным в начале специальной военной операции и подтверждёнными в последующих выступлениях. Они достаточно просты и понятны.

Во‑первых, это признание суверенитета России над новыми субъектами федерации и учёт реальной ситуации на поле боя.

Во‑вторых, нейтральный статус Украины: исключение её вступления в НАТО, отсутствие войск альянса на её территории, сокращение вооружённых сил и отказ от дальнобойного оружия, способного угрожать России.

В‑третьих, защита прав русских и русскоязычных граждан, сохранение русского языка, деноцификация политической и информационной сферы Украины, а также защита интересов верующих. Именно эти три блока составляют основу позиции России и были отражены в предложениях, обсуждавшихся в Анкоридже и вошедших в американский документ.

Выборы и деноцификация

— В плане говорится о выборах через 100 дней после заключения договоров. Но разве это приведёт к деноцификации?

— Пункт о выборах напрямую не связан с деноцификацией, а скорее с восстановлением политических прав граждан Украины. Сегодня там действует режим, узурпировавший власть, и новые выборы должны дать стране легитимное руководство. Сейчас ни один орган власти на Украине не является законным, что создаёт серьёзные проблемы в международных контактах.

Что касается деноцификации, прямого пункта в документе нет. Есть лишь положения о пресечении экстремизма и радикальных идеологий, которые можно рассматривать как намёк на деноцификацию. Но важно понимать: это американский план, а не российский. Он в целом отражает дух Анкориджа, но не полностью соответствует нашим интересам — и это нужно признать.

Несоответствия интересам России

— В плане есть пункты, которые вызывают серьёзные сомнения. Например, речь идёт о разделе российских активов и даже о возврате территорий, включая конституционно закреплённые регионы — Запорожскую и Херсонскую области. Получается, что документ противоречит заявленной позиции России, ведь президент прямо говорил о необходимости их освобождения. Возникает ощущение, что подобные инициативы не отражают наши интересы и что мы всё время ждём предложений от противника в прокси‑войне, вместо того чтобы формулировать собственный план. Почему у нас нет чёткой программы с конкретными пунктами, а лишь общие задачи? Что вы можете сказать на это?

— Наше видение существует и оно ясно сформулировано президентом. Оно не меняется и детализировано в конкретных предложениях. Более того, совпадение ряда пунктов условного плана Трампа с нашей позицией вызывает раздражение и недоумение на Западе. Поэтому утверждать, что у нас нет видения, неверно — оно есть и оно чёткое.

Исторические параллели и собирание земель

— Как можно оценить нынешнюю ситуацию с территориями в историческом контексте?

— История России показывает разные примеры борьбы за эти земли. В XVII веке шла долгая русско‑польская война: удалось вернуть лишь Левобережье, а Киев позже пришлось выкупать у Польши. В XX веке была советско‑польская война, где тоже не все земли удалось освободить. Эти примеры показывают, что есть геополитические и военные реалии, которые мы не можем не учитывать.

Сегодня мы движемся от распада 1991 года к новому собиранию русских земель. В 2014 году вернули Крым и Севастополь, затем восемь лет поддерживали Донбасс, а позже началась специальная военная операция.

В этом контексте вопросы "разве Одесса не русский город?" или "разве Киев не русский город?" имеют исторический и культурный ответ: да, они русские. Но юридическое закрепление зависит от военных успехов, а переговорный процесс лишь отражает результаты на поле боя. Поэтому главное — делать своё дело на фронте, и рано или поздно возможно закрепить эти города де‑юре.

Стратегия Трампа и санкции

— Трамп угрожает новыми санкциями против России, в частности на нефть. Насколько это может повлиять на финансирование военной операции и выполнение социальных задач внутри страны?

— Во-первых, тактика Трампа для нас не нова. Ещё в предвыборный период он обозначил стратегию: шантажировать Россию санкциями, а Киев — отказом от финансирования и поставок оружия. Он последовательно пробует оба инструмента, и его горизонт планирования нам хорошо известен.

Во-вторых, против России уже введено беспрецедентное количество ограничений — такого не было ни в отношении какой-либо другой экономики. Ещё в 2015 году Обама заявлял, что российская экономика "разорвана в клочья", Байден говорил о желании "сделать русским больно", Трамп тоже неоднократно высказывался в том же духе. Всё это лишь свидетельства ненависти западных лидеров к России. Но для нас это не повод для паники: ни бояться, ни отказываться от своих целей мы не собираемся.

Иммунитет российской экономики к санкциям

— Насколько новые санкции могут повлиять на российскую экономику и выполнение социальных задач?

— Экономика России показала высокий уровень устойчивости к внешнему давлению.

Мы имеем четвёртую экономику мира, ориентированную на внутренний рынок и импортозамещение. Даже от дружественных стран, таких как Китай и Индия, зависимость минимальна.

Сейчас создаётся собственный национальный самолёт, полностью локализованный в России, в отличие от американского "Боинга", производство которого распределено между десятком стран.

У нас нет гигантского долга, как у США и Европы, зато есть четвёртые по объёму золотовалютные резервы.

Бюджет утверждён с предохранителями: все социальные и военные статьи будут выполнены при любых санкциях и давлении на нефтегазовый сектор.

Опыт СССР и уроки санкций

— Можно ли провести параллели с советским прошлым и его зависимостью от нефтяных санкций?

— У нас некоторая часть общества с ностальгией вспоминает советское прошлое. В советское время не всё было благополучно. В 1986 году американские нефтяные санкции обрушили советскую экономику. Сговор США и Саудовской Аравии привел к тому, что резкое падение цен на нефть фактически стало основой для последующего краха Советского Союза.

Сегодня подобная ситуация невозможна. Российская экономика куда более устойчива и диверсифицирована. Поэтому попытки Трампа использовать нефтяные санкции запоздали на сорок лет: в 1985 они могли бы иметь эффект, но в 2025 — уже нет.