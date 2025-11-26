Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Медовая ловушка глобального масштаба: дело Эпштейна превращается в каток по политическим соперникам

Публикация списка Эпштейна усиливает раскол политических элит США — Сергей Маркелов
Правда ТВ » Точка зрения

Дело Эпштейна становится инструментом давления в американской политике: публикация материалов может ударить по демократам, включая Клинтона, Обаму и семью Байденов.  Ситуацию в программе "Точка зрения" на Правда ТВ комментирует политический советник Сергей Маркелов.

Раскол элит в США

— После серьезного давления Трамп все же решил опубликовать так называемый "список Эпштейна", в котором есть громкие имена ведущих политиков и бизнесменов. Может ли эта публикация вызвать раскол в американских элитах?

— Скандал вокруг Эпштейна — лишь один из факторов, усиливающих раскол. Сегодня американская политика стала жёстко полярной: либо "за", либо "против". Договорённости и тонкая игра уступили место публичным конфликтам. Любое заявление делит элиты почти поровну, а радикализация приводит даже к покушениям и убийствам. Например, покушение на Дональда Трампа, убийство практически в прямом эфире Чарльза Кирка. Это подрывает доверие к двупартийной системе и усиливает напряжение в обществе.

— Как дело Эпштейна влияет на избирательные процессы в США? Оно может внести путаницу в конфигурацию политических сил, которые столетиями сложились в Соединенных Штатах?

— Американский электорат делится на три группы:

  • "ядерный" электорат,
  • оппоненты,
  • колеблющиеся избиратели.

Именно последние решают исход выборов. Скандалы вроде дела Эпштейна не влияют на убеждённых сторонников, но сильно воздействуют на сомневающихся. Для Трампа это особенно опасно: такие истории бьют по моральным ожиданиям умеренных избирателей. В результате республиканцы рискуют потерять поддержку на предстоящих выборах, где решающими станут именно эти голоса.

Третья сила в США и двухпартийная система

— Может ли в США появиться третья партия или всё останется в рамках двухпартийной системы?

— Намёки на новые силы есть — вспомним инициативу Илона Маска или региональные партии, включая даже коммунистическую. Но высшие эшелоны власти США находятся в негласном согласии: демократы и республиканцы не допустят серьёзного конкурента. Для них важно сохранить контроль над системой, и редкий случай, когда они действуют сообща — закрывают "огород" от третьих игроков. Есть достаточно сильные региональные партии, даже, вы удивитесь, существет американская коммунистическая партия. Поэтому, несмотря на отдельные успехи социалистов и ультралевых на местном уровне, национальная политика остаётся жёстко двухпартийной.

Дело Эпштейна и израильский след

— Какова роль Израиля в деле Эпштейна? Его любовница, некая Гислен Максвелл, которая поставляла детей для утех и теперь сидит в тюрьме, оказалась дочерью офицера израильской разведки Моссад.

— История началась ещё в 2005 году с показаний Вирджинии Джуфре, первой жертвы, которая добивалась справедливости в судах Майами. СМИ быстро подхватили тему, и дело стало федеральным. Позже всплыли факты о Гислен Максвелл. Это породило версию о сборе компромата на американскую и мировую элиту через "остров развлечений". В мемуарах Джуфре, опубликованных посмертно в 2025 году, упоминается, что услуги предоставлялись не только американским политикам, но и премьер-министру Израиля Эхуду Бараку. Эти сведения усилили подозрения о международном масштабе "медовой ловушки" и возможном участии спецслужб.

Связь Эпштейна с Израилем и компромат

— Выяснилось, что Эпштейн имел совместные проекты с Эхудом Бараком, а израильские СМИ писали о его связях с "Моссадом". Бывшие премьеры признавали: он выполнял роль "медовой ловушки", собирая компромат не столько на президентов, сколько на американскую элиту. Два премьер-министра Израиля летали на его бизнес‑джете, были совместные инвестиции. Израильская разведка, одна из сильнейших в мире, не могла упустить шанс использовать "остров развлечений" для сбора информации. На этом фоне политика США в отношении Израиля выглядит чрезмерно дружественной, игнорирующей нарушения в Газе. Возникает вопрос: кто реально влияет на американскую политику? Подобные компроматы явно корректируют её курс.

Влияние Израиля на политику США

— Израиль называют прокси‑государством США на Ближнем Востоке, но это миф. Он действует автономно и порой игнорирует требования Вашингтона, например в Газе. Причина — наличие компромата: если США давят слишком сильно, Израиль может ответить. Эпштейн — лишь один элемент, подобных рычагов больше. В итоге американская политика не столь независима, как принято считать: она учитывает позиции Израиля, Британии, ЕС, Китая и Индии. США знают свои "красные линии" и не могут действовать абсолютно беспредельно.

Список Эпштейна и демократы

— Может ли публикация "списка Эпштейна" ударить по демократам?

— Трамп хорошо помнит попытки демократов посадить его и намерен использовать дело Эпштейна против них. В списке могут оказаться громкие имена — Билл Клинтон, Барак Обама, Хантер Байден. Скандал будет всплывать ещё долгие годы, становясь частью американской политики.

Трамп заранее обозначил свою позицию: он бывал на острове как гость, но не участвовал в преступлениях. Это позволяет ему дистанцироваться и одновременно атаковать оппонентов. Публикация материалов станет для него инструментом давления: "каток дела Эпштейна" будет раскатывать демократов, усиливая их уязвимость. Старшего Байдена, вероятно, не тронут, но его окружение и семья, как и Клинтон, окажутся под ударом. Для американцев такие истории легко ложатся на уже известные скандалы, усиливая эффект.

