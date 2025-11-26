Игрушка, которая может взорваться: как обычные вещи становятся главным риском зимних праздников

Террористы маскируют взрывные устройства под обычные предметы — эксперт Веселов

Взрывные устройства могут маскироваться под обычные вещи и представлять серьёзную угрозу для жизни. Эксперт по безопасности, антитеррору и молодежной политике Вячеслав Веселов в программе "Точка зрения" на Правда ТВ объяснил, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов, чтобы избежать трагических последствий.

Участившиеся случаи минирования купюр

— Недавно в Красногорске произошёл ужасный случай: ребёнок пострадал от заминированной купюры. И это не единичное происществие. Что делать, если находишь подозрительный предмет — деньги, игрушку, книгу?

— У нас время, к сожалению, непростое, особенно на фоне военных событий и приближения праздников. Террористы тщательно планируют акции к массовым мероприятиям. Чем ближе к Новому году, тем выше риск. Поэтому гражданам и гостям столицы нужно быть особенно осторожными.

Главное — не быть беспечными. В общественных местах, на вокзалах, в торговых центрах и на массовых мероприятиях нужно сохранять внимание. Работают службы безопасности и городские дружины, но ответственность лежит и на гражданах.

Особое внимание — детям и пожилым людям. Родителям важно объяснять: любой предмет на улице может быть опасен. Делать это можно в форме беседы, игры или урока. Главное правило — ничего не трогать.

Террористы используют разные приманки: телефоны, коробки, деньги, а в преддверии праздников даже игрушки. Красивый предмет на улице — сигнал опасности.

Родители должны донести до детей: случайные игрушки или деньги просто так не валяются. Такую же работу обязаны вести и школы.

Ядовитые вещества и рекомендации

— Бывают ли случаи, когда купюры или предметы смазаны ядовитыми веществами? Как их отличить?

— Такие методы террористы используют, особенно в зоне спецоперации. Расбрасывают листовки или деньги, обработанные токсичными составами. Солдаты отмечают характерный неприятный запах и маслянистый слой — на это стоит обращать внимание.

Безопасность и роль местных властей

— Какие рекомендации вы дали бы местным властям для защиты жителей?

— Сегодня в Москве и области действует система видеонаблюдения и распознавания лиц в рамках проекта "Безопасный город". Она помогает отслеживать преступников по базе МВД, а дальше дело за силовыми структурами. Но важно не только техническое оснащение: муниципалитеты должны чаще информировать граждан, наладить взаимодействие с участковыми, распространять памятки и проводить уроки безопасности в школах.

К сожалению, в образовательной системе не хватает специалистов, поэтому такие занятия часто не проводятся. Здесь необходимо подключать сотрудников силовых структур, профильные комитеты и комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Эти комиссии работают в каждом районе и должны тесно взаимодействовать со школами и управляющими советами. Совместные лекции и профилактические мероприятия с детьми — от начальных классов до старших — помогут снизить риски и вовлечение подростков в противоправные действия.

Вовлечение подростков в преступную деятельность

— Как происходит вербовка несовершеннолетних и что можно предпринять?

— Чаще всего подростков вовлекают через соцсети и мессенджеры, предлагая лёгкий заработок. Многие соглашаются, не сообщая родителям или учителям. Практика показывает: наиболее уязвимы дети от 13 до 18 лет.

Поэтому важно не ослаблять контроль за их онлайн‑общением. Родители несут ответственность до совершеннолетия, и именно они вместе с бабушками, дедушками и школой должны уделять внимание этой проблеме.

Эффективна связка педагогов и родительских комитетов: обсуждать поведение детей, разъяснять риски, проводить профилактические беседы. Задача учителей не только учить но и помогать семье в воспитании и защите ребёнка.

Действия при обнаружении подозрительного предмета

— Что делать, если найден подозрительный предмет? Иногда звонишь в полицию, они приезжают, а потом говорят — ложный вызов.

— Действительно, раньше полиция делала акцент на ложных вызовах, за них у нас существует административное наказание. Но, к сожалению, за последнее время ситуация в целом в стране резко обострилась. Сегодня полиция и экстренные службы реагируют оперативно, проверяют каждый сигнал, подключая сапёров, кинологов и другие подразделения.

Бояться ответственности за "ложный вызов" не стоит — главное сообщить о находке.

Ни в коем случае нельзя подходить к предмету. Нужно передать информацию ближайшему наряду полиции, охране торгового центра или позвонить по номеру 112, указав точный адрес. Лучше дождаться приезда сотрудников.

Фотографировать можно только с безопасного расстояния. При необходимости полиция может попросить запись как доказательство. Дальше специалисты проведут проверку и примут меры, если угроза окажется реальной.