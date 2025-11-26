Новый вирус атакует горло иначе, чем грипп и ковид: чем опасен новый штамм

Вирус "Стратус" вызывает поражение слизистой и отёк — врач Людмила Лапа

Учёные бьют тревогу: Новый вариант вируса COVID-19 "Стратус" быстро распространяется. Быстрое распространение нового вируса вызывает тревогу у врачей и пациентов и ставит перед обществом вопрос о профилактике и защите.

Врач‑терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени профессора Ходановой Р. Н. Людмила Лапа в программе "Точка зрения" на Правда ТВ объяснила, чем он отличается от гриппа и ковида и какие меры помогут снизить риск заболевания.

Отличия нового вируса "Стратус" от других

— Чем новый вирус "Стратус" отличается по симптомам от традиционных заболеваний — ОРВИ, гриппа и ковида?

— Стратус — это новый вариант вируса COVID-19, аналог "омикрона". Лечится он так же, как и другие вирусные инфекции. Главное отличие — поражение горла. Мы уже наблюдаем пациентов с симптомами общей интоксикации, пузырьковыми высыпаниями на слизистой ротоглотки (инъекцией сосудов слизистых, осиплостью голоса), длительным, непродуктивным кашлем, чего раньше не было.

Симптомы "Стратуса": высокая температура, герпетические высыпания

— Пишут, что люди жалуются на высокую температуру, а иногда даже на кровохарканье. Эти симптомы действительно соответствуют заболеванию?

— Да, соответствуют. Причина в повышенной проницаемости (хрупкости) сосудистой стенки сосудов слизистых, вследствие герпетического поражения. Если раньше они появлялись на губах, то теперь — на слизистой горла: на дужках, язычке, нёбе, иногда даже на деснах. Мы наблюдаем, что вирус более заразен: люди быстро заболевают, и болезнь сразу сопровождается кашлем и развитием пневмонии.

Пути распространения и статистика заражений

— Как распространяется вирус? Есть ли данные, сколько людей уже заразились и в каких регионах вирус наиболее распространён?

— Основной путь передачи — воздушно‑капельный, особенно в местах массового скопления людей. Поэтому защита стандартная: соблюдение дистанции, использование масок, промывание горла содовым раствором и другие профилактические меры.

Температура обычно может подниматься до 39*С и может быть нормальной. Но важно понимать: этот вирус так же опасен, как и ковид. При высокой температуре необходимо оставаться дома и не посещать общественные места, иначе можно заразить большое количество людей. Распространяется он быстро, что мы уже наблюдаем на практике.

Смертность, инкубационный период и течение болезни

— Есть ли уже случаи со смертельным исходом?

— Нет, такие случаи мне неизвестны.

— Каков инкубационный период вируса?

— Обычно два дня.

— А как проходит течение болезни и сколько длится?

— Если лечиться у хорошего врача, болезнь длится около пяти дней. Без лечения может затянуться на несколько месяцев, и перейти в хроническую персистенцию (ЛОНГ-ковид). Основные проявления — язвочки в ротовой полости и поражение слизистых.

Группы риска и последствия заболевания

— Какие категории граждан входят в группу риска? Кто тяжелее всего переносит данное заболевание?

— В первую очередь это дети и пожилые люди, особенно те, у кого есть хронические заболевания. После перенесённой инфекции возможны постковидные осложнения:

пневмония,

бронхиты,

длительный кашель,

тонзиллиты.

Причём мы наблюдаем герпетические тонзиллиты, что требует обязательного лечения противовирусными препаратами.

Профилактика: избегать скопления людей и поддержка иммунитета

— Вы уже упомянули меры профилактики: избегать общественных мест и скоплений людей. Какие ещё рекомендации? Нужно ли снова носить маски? Может быть, есть препараты, которые помогут снизить риск заражения? И что значит усилить интерфероновое звено защиты?

— Для профилактики можно использовать:

спрей Панавир.

Содовые частые полоскания.

Вирусы, включая ковид, не любят щелочную среду. Меняя кислую среду ротовой полости на щелочную, мы создаём неблагоприятные условия для вируса и снижаем риск заболевания. Такие меры особенно важны при контакте с человеком, у которого кашель, насморк или высокая температура.

Чеснок и профилактика: что действительно работает

— Многие считают, что хороший способ профилактики — это употребление чеснока. Может ли он помочь в данном случае?

— Чеснок действительно является хорошим антисептиком, но он действует против бактерий, а не против вирусов. Нам же нужно бороться именно с вирусной инфекцией. Более правильный подход — использование препаратов на основе растительных экстрактов. Например, Панавир — это вытяжка из картофеля, и он эффективнее в профилактике вирусных заболеваний, чем чеснок.

Прививки от гриппа, перенесённый ковид и защита организма

— Вы сказали, что природа нового вируса понятна — это разновидность мутировавшего ковида. А прививки от гриппа помогают человеку не заразиться или хотя бы перенести болезнь легче?

— Прививка от гриппа защиту не даёт от нового варианта вируса COVID-19 "Стратус", потому что это прививка от гриппа.

Те, кто уже переболел ковидом, как правило, болеют легче, потому что в организме сохраняется достаточный уровень антител от ковида. Мы контролируем этот процесс и видим, что повторные случаи протекают мягче. То же самое касается прививок: если они сделаны, это работает как профилактика.

— Нужно ли сейчас делать прививки?

— Сейчас — нет. Это основной момент.

— А как насчёт прививок от гриппа? Они дают защиту?

— Дают.

Новая пандемия?

— Людмила Григорьевна, вы сказали, что заболевание быстро распространяется. Нас снова ждёт пандемия?

— Я так не думаю. Мы уже переболели ковидом, а этот вирус — его разновидность. Большинство людей сделали прививки, многие перенесли болезнь, поэтому риск новой пандемии невелик. Считается, что около 30% населения уже переболело, и этого достаточно, чтобы избежать масштабного распространения.