Фавориты прошлого застряли, а новички рвутся в лидеры: как 2025 год переписал авто‑рейтинги

Премия "Автомобиль года в России" отмечает 25‑летие. Миллионы участников выбрали лучшие модели и бренды, от массовых до премиальных. О новинках, рекордах и проекте "Рейтинги" в авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Автоправде рассказывает руководитель национальной премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников.

— Год завершается. Недавно подвели итоги премии "Автомобиль года в России", которой исполнилось 25 лет. Почему вы её создали?

— Мы хотели узнать мнение самих автомобилистов, а не только экспертов. В Европе уже существовали подобные форматы, где голосовали автолюбители. Мы изучили опыт и решили внедрить его в России.

25 лет премии: от первых анкет до национального масштаба

— Как начиналась премия?

— Первая анкета вышла в журнале, откликнулись полторы тысячи человек. Это показало интерес, и мы подключили другие издания. Обработкой занималась компания "Комкон", позже "Ипсос". Идею поддержала Российская ассоциация автомобильных дилеров, и с 2000 года премия стала ежегодной.

Со временем мы поняли, что лучше выпускать отдельный каталог. Он распространялся бесплатно на АЗС, автомойках и других местах, где собираются автомобилисты. Каталог давал возможность проголосовать и содержал все официально продаваемые модели — фактически справочник рынка.

Классификация автомобилей в каталоге

— Каталог включал технические характеристики, цены и изображения, разделённые по классам. Мы ориентировались на европейскую классификацию, но автопроизводители постоянно вводили новые категории. Решили: класс считается полноценным только при наличии минимум пяти моделей, иначе автомобиль относили к ближайшему существующему сегменту.

Все вопросы классификации ежегодно согласовывались с производителями — это была официальная процедура. Такой подход обеспечивал связь рынка и покупателей: производители напрямую общались с автомобилистами, а премия становилась площадкой для обратной связи.

Голосование автомобилистов против мнения экспертов

— Какой год был самым массовым по числу участников?

— Абсолютный рекорд случился, когда появились терминалы "Киви". Мы договорились с их создателями и запустили голосование через сеть терминалов. В тот год проголосовало 3,5 миллиона человек — самый большой показатель за всю историю премии.

— Почему в России выбрали схему голосования автомобилистов, а не экспертное жюри, как в Европе?

— Европейская модель основана на решении 40-50 журналистов, но у них есть профессиональные пристрастия и "деформация": они оценивают технологические прорывы или любимые бренды, что не всегда совпадает с реальностью рынка.

В России мы сделали ставку на мнение миллионов автомобилистов. Для них важен личный опыт эксплуатации и практичность. Голосование даёт возможность выразить мнение до покупки, сравнить его с большинством и получить обратную связь. Это делает премию ближе к реальным потребителям.

Примеры показывают разницу: в Европе "Автомобиль года" иногда проваливался в продажах (Chevrolet Volt, отдельные модели Alfa Romeo). В России же выбор отражает интересы покупателей.

Автолюбители голосуют кошельком

— Автомобилист голосует не только сердцем, но и кошельком.

— Да, это главный критерий — "примерить" машину на себя и свои возможности. Но люди голосуют не только в том классе, где реально могут купить автомобиль. Они оценивают весь рынок, выступая экспертами "из народа". Часто такие участники знают больше продавцов: читают, обсуждают, делятся опытом. Мы видим, что один голосующий влияет примерно на десять человек вокруг — фактически амбассадоры, формирующие мнение о выборе автомобиля.

Эстетика и суперкары

— В классификации присутствуют и автомобили, недоступные большинству, — суперкары, люксовые купе, кабриолеты, родстеры. Здесь решает эстетика: люди голосуют за красоту и стиль, даже если никогда не купят Ferrari или Lamborghini.

Такие машины воспринимаются как произведения искусства: как в галерее любуются картинами, так на улице оборачиваются на "иконы стиля". Автомобиль остаётся венцом инженерного искусства, и страсть к нему делает нас в хорошем смысле "больными" машинами.

В стабильные годы — нулевые и десятые — парк машин был самым молодым: автомобили покупали и меняли каждые 2-3 года, существовала негласная формула "три года — и пора менять".

Премия давала людям возможность сравнить модели: фотографии, характеристики, цены, голосование. Дополнительная мотивация — розыгрыши автомобилей. За время существования премии было вручено около 25 машин, что усиливало интерес и вовлечённость.

Исследования и тесты

— "Автомобиль года" давно вышел за рамки премии. Мы проводим исследования всех сфер автомобильной жизни, включая туризм — важный мотиватор покупки машины, ведь семейные поездки создают яркие впечатления.

Также организуем ресурсные испытания: проверяем реальные характеристики автомобилей, а не только заявленные. Многие проекты связаны с Книгой рекордов России — мы фиксируем достижения и ставим амбициозные цели, показывая полную картину автомобильной жизни страны.

Итоги премии "Автомобиль года России 2025"

— В 2025 году голосование проходило по классам: лучший автомобиль выбирали среди равных, ведь сравнивать малый класс с суперкаром бессмысленно.

Далее социологи анализировали массив голосов и определяли специальные номинации. Так выбирали "Новинку года" — отдельно в массовом сегменте и в премиальном. Полный список победителей доступен на сайте автогода. ру.

Любимые марки и бренд года

— В премии определяют "любимую марку" — по сумме голосов за все модели бренда в массовом и премиальном сегментах.

Внедорожный класс делится на шесть категорий: от компактных SUV до пикапов.

Сравнивать рамные внедорожники с кроссоверами бессмысленно, но голосование показывает предпочтения людей.

Неожиданным открытием стало первое место "Лады" в массовом сегменте, за ней — Haval и Chery. В премиальном сегменте выделяются другие марки.

Из новинок 2025 года россияне выбрали бренд Tenet — он стал "брендом года" по результатам голосования и анализа независимой социологической компании.

Новые горизонты и планы

— Какие ещё мероприятия ждет наших автолюбителей?

— До конца года мероприятий не будет, но впереди проект "Рейтинги". Он глубже изучает потребительское поведение: выбор не по классам, а по назначению — семейные автомобили, машины для коммерции или путешествий.

Участникам дают три попытки голосования и возможность ранжировать варианты. Такая модель позволяет точнее понять, чего хотят автолюбители и как они принимают решения.

Рейтинги и осознанный выбор автомобиля

— Проект "Рейтинги" помогает и рынку, и покупателям. Для профессионалов это понимание потребностей, для людей — возможность просчитать, какой автомобиль действительно нужен. Голосование превращается в своеобразный квест: сравниваешь понравившиеся детали с реальными потребностями и избегаешь ошибок, ведь возврат машины всегда связан с потерями.

"Автомобиль года в России" остаётся площадкой для сбалансированного выбора и проверки своего мнения на фоне большинства. Премия в 25-й раз прошла успешно и даёт шанс каждому участнику сделать осознанный выбор и почувствовать себя частью автомобильного сообщества.

