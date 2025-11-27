Фавориты прошлого застряли, а новички рвутся в лидеры: как 2025 год переписал авто‑рейтинги

Премия "Автомобиль года в России" отмечает 25‑летие. Миллионы участников выбрали лучшие модели и бренды, от массовых до премиальных. О новинках, рекордах и проекте "Рейтинги" в авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Автоправде рассказывает руководитель национальной премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников.
— Год завершается. Недавно подвели итоги премии "Автомобиль года в России", которой исполнилось 25 лет. Почему вы её создали?
— Мы хотели узнать мнение самих автомобилистов, а не только экспертов. В Европе уже существовали подобные форматы, где голосовали автолюбители. Мы изучили опыт и решили внедрить его в России.
— Как начиналась премия?
— Первая анкета вышла в журнале, откликнулись полторы тысячи человек. Это показало интерес, и мы подключили другие издания. Обработкой занималась компания "Комкон", позже "Ипсос". Идею поддержала Российская ассоциация автомобильных дилеров, и с 2000 года премия стала ежегодной.
Со временем мы поняли, что лучше выпускать отдельный каталог. Он распространялся бесплатно на АЗС, автомойках и других местах, где собираются автомобилисты. Каталог давал возможность проголосовать и содержал все официально продаваемые модели — фактически справочник рынка.
— Каталог включал технические характеристики, цены и изображения, разделённые по классам. Мы ориентировались на европейскую классификацию, но автопроизводители постоянно вводили новые категории. Решили: класс считается полноценным только при наличии минимум пяти моделей, иначе автомобиль относили к ближайшему существующему сегменту.
Все вопросы классификации ежегодно согласовывались с производителями — это была официальная процедура. Такой подход обеспечивал связь рынка и покупателей: производители напрямую общались с автомобилистами, а премия становилась площадкой для обратной связи.
— Какой год был самым массовым по числу участников?
— Абсолютный рекорд случился, когда появились терминалы "Киви". Мы договорились с их создателями и запустили голосование через сеть терминалов. В тот год проголосовало 3,5 миллиона человек — самый большой показатель за всю историю премии.
— Почему в России выбрали схему голосования автомобилистов, а не экспертное жюри, как в Европе?
— Европейская модель основана на решении 40-50 журналистов, но у них есть профессиональные пристрастия и "деформация": они оценивают технологические прорывы или любимые бренды, что не всегда совпадает с реальностью рынка.
В России мы сделали ставку на мнение миллионов автомобилистов. Для них важен личный опыт эксплуатации и практичность. Голосование даёт возможность выразить мнение до покупки, сравнить его с большинством и получить обратную связь. Это делает премию ближе к реальным потребителям.
Примеры показывают разницу: в Европе "Автомобиль года" иногда проваливался в продажах (Chevrolet Volt, отдельные модели Alfa Romeo). В России же выбор отражает интересы покупателей.
— Автомобилист голосует не только сердцем, но и кошельком.
— Да, это главный критерий — "примерить" машину на себя и свои возможности. Но люди голосуют не только в том классе, где реально могут купить автомобиль. Они оценивают весь рынок, выступая экспертами "из народа". Часто такие участники знают больше продавцов: читают, обсуждают, делятся опытом. Мы видим, что один голосующий влияет примерно на десять человек вокруг — фактически амбассадоры, формирующие мнение о выборе автомобиля.
— В классификации присутствуют и автомобили, недоступные большинству, — суперкары, люксовые купе, кабриолеты, родстеры. Здесь решает эстетика: люди голосуют за красоту и стиль, даже если никогда не купят Ferrari или Lamborghini.
Такие машины воспринимаются как произведения искусства: как в галерее любуются картинами, так на улице оборачиваются на "иконы стиля". Автомобиль остаётся венцом инженерного искусства, и страсть к нему делает нас в хорошем смысле "больными" машинами.
В стабильные годы — нулевые и десятые — парк машин был самым молодым: автомобили покупали и меняли каждые 2-3 года, существовала негласная формула "три года — и пора менять".
Премия давала людям возможность сравнить модели: фотографии, характеристики, цены, голосование. Дополнительная мотивация — розыгрыши автомобилей. За время существования премии было вручено около 25 машин, что усиливало интерес и вовлечённость.
— "Автомобиль года" давно вышел за рамки премии. Мы проводим исследования всех сфер автомобильной жизни, включая туризм — важный мотиватор покупки машины, ведь семейные поездки создают яркие впечатления.
Также организуем ресурсные испытания: проверяем реальные характеристики автомобилей, а не только заявленные. Многие проекты связаны с Книгой рекордов России — мы фиксируем достижения и ставим амбициозные цели, показывая полную картину автомобильной жизни страны.
— В 2025 году голосование проходило по классам: лучший автомобиль выбирали среди равных, ведь сравнивать малый класс с суперкаром бессмысленно.
Далее социологи анализировали массив голосов и определяли специальные номинации. Так выбирали "Новинку года" — отдельно в массовом сегменте и в премиальном. Полный список победителей доступен на сайте автогода. ру.
— В премии определяют "любимую марку" — по сумме голосов за все модели бренда в массовом и премиальном сегментах.
Внедорожный класс делится на шесть категорий: от компактных SUV до пикапов.
Сравнивать рамные внедорожники с кроссоверами бессмысленно, но голосование показывает предпочтения людей.
Неожиданным открытием стало первое место "Лады" в массовом сегменте, за ней — Haval и Chery. В премиальном сегменте выделяются другие марки.
Из новинок 2025 года россияне выбрали бренд Tenet — он стал "брендом года" по результатам голосования и анализа независимой социологической компании.
— Какие ещё мероприятия ждет наших автолюбителей?
— До конца года мероприятий не будет, но впереди проект "Рейтинги". Он глубже изучает потребительское поведение: выбор не по классам, а по назначению — семейные автомобили, машины для коммерции или путешествий.
Участникам дают три попытки голосования и возможность ранжировать варианты. Такая модель позволяет точнее понять, чего хотят автолюбители и как они принимают решения.
— Проект "Рейтинги" помогает и рынку, и покупателям. Для профессионалов это понимание потребностей, для людей — возможность просчитать, какой автомобиль действительно нужен. Голосование превращается в своеобразный квест: сравниваешь понравившиеся детали с реальными потребностями и избегаешь ошибок, ведь возврат машины всегда связан с потерями.
"Автомобиль года в России" остаётся площадкой для сбалансированного выбора и проверки своего мнения на фоне большинства. Премия в 25-й раз прошла успешно и даёт шанс каждому участнику сделать осознанный выбор и почувствовать себя частью автомобильного сообщества.
Если вы внимательно прочитали или просмотрели интервью Игоря Моржаретто с Владимиром Безукладниковым, у вас есть возможность получить книгу Ларри Эдсалла "Легендарные автомобили. Иконы прошлого и настоящего" в подарок, ответив с 27 по 4 декабря 2025 года на один вопрос.
Среди тех, кто правильно ответит на вопрос, мы с помощью жребия выберем одного победителя.
