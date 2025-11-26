800 миллиардов евро на войну: кто заплатит за милитаризацию Европы

Европа строит "военный Шенген", Трамп умывает руки, а Россия проиграла идеологически в первые дни СВО. Своим взглядом на ключевые проблемы конфликта спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой поделился венгерский историк Тамаш Краус.

Опасения России и ремилитаризация Европы

— Мы, в России, опасаемся, что Европа готовится к большой войне против нас. Справедливы ли наши опасения?

— Россия боится, что Европа готовится к созданию напряжения. Господствующая элита ищет выход из кризиса, и один из способов — ремилитаризация. Это шаг не к войне напрямую, а к восстановлению экономики через военный сектор. В капитализме выход из кризиса всегда связан с войной. Первый шаг — милитаризация.

— Как финансируется ремилитаризация?

— Уже заявили о кредите в 800 миллиардов евро. И заплатят за него народы Евросоюза. При этом всё время говорят о "зелёной программе", но деньги уходят на оружие. Сейчас это преподносят как "защиту Европы", но это пропаганда.

— Гитлер в свое время тоже начинал с ремилитаризации…

— Но почему сразу Гитлер? Хотя не исключаю, что в конце концов всё может закончиться войной. Другого объяснения для такой массы денег не придумали: "Мы хотим защищаться". Но история показывает: как только поднимается военно‑промышленный комплекс, рано или поздно пушки выстрелят.

Военный Шенген и пропаганда Прибалтики

— Что означает идея "военного Шенгена"?

— Еврокомиссия обсуждает создание военного шенгена — свободного перемещения войск и оружия через границы. Первые сторонники — страны Прибалтики, которые с начала войны занимают жёстко русофобскую позицию.

Их идеология проста: "Россия хочет напасть". После Украины — Европа: Прибалтика, Польша. Я постоянно повторяю: Россия никогда не нападала ни на одну страну НАТО. Но спорить невозможно — пропаганда работает, и люди верят.

Трамп и его политика в отношении Украины

— Почему Трамп не смог вывести Америку из войны?

— От него часто звучали слова: "Мы закончим эту войну", но политика менялась буквально на следующий день. Верить его обещаниям нельзя, а в России многие верят. Трамп ведёт собственную линию, представляя интересы США.

Он хочет мира на Украине, но при условии, что расходы возьмёт на себя Евросоюз. Если Европа не готова — пусть воюет дальше. В таком случае Трамп "умывает руки", как Понтий Пилат. Так его и нужно воспринимать.

Военный бизнес и параллели с Германией

— Судя по всему, Европа готова финансировать эту войну?

— Да, речь идёт о колоссальных суммах — около 800 миллиардов евро на милитаризацию. Огромный концерн Rheinmetall, известный ещё со времён Гитлера, сегодня работает почти в каждой стране: есть заводы в Венгрии, Англии, строят новые на Украине. Производят дроны, пушки, вооружение. Это очень большой бизнес, и параллели с историей напрашиваются сами собой. Как только военно‑промышленный комплекс начинает расти, последствия становятся серьёзными.

Необходимость мира и режим Зеленского

— Что делать России в нынешней ситуации?

— Европа заявляет, что будет готова к войне к 2030 году. Но война не выход. Проблема в режиме Зеленского. Лавров недавно говорил об этом: с таким режимом мир заключить крайне трудно. Он нелегитимен, и все его заявления остаются лишь бумагами.

Главная проблема — затянутость конфликта. В начале войны народы Европы и мира не понимали, что происходит. Ваша пресса не объяснила, почему Россия пошла на Украину. Многие не осознали, что НАТО уже стоит у границ России. Для тех, кто знает историю России и Украины, как я, это было ясно, но для большинства — нет.

Идеологическое поражение и режим Зеленского

— Россия проиграла в Европе идеологически?

— Да, в области пропаганды Россия проиграла уже в первый день. Конфликт затянулся, и, хотя люди постепенно начинают понимать, о чём идёт речь, уже слишком поздно. Выйти из войны невозможно без изменения русофобского, пронацистского режима Зеленского.

Есть две Украины: не только бандеровская и русофобская, но и другая, которая должна существовать. Однако народ запуган военным режимом. Зеленский хороший актер и представлен в Европе как демократический лидер, защитник прав человека. Он создаёт впечатление "европейца", говоря о демократии, тогда как русская культура на Украине уничтожается. Это ещё не всем очевидно.

Я бы посоветовал России в области пропаганды работать в медиа, распространять собственную аналитику, факты.

В Евросоюзе действует односторонняя пропаганда: показывают разрушения от российских ракет, говорят глупости о якобы "украденных детях".

Мир и сама Россия не может обойтись без советской культуры. Антисоветские настроения зародились внутри самой России, но глобально это часть геополитической войны. Это не война между народами: русские есть на украинской стороне, украинцы — на российской. Под ударом культура — законы выбрасывают всё советское и русское, от Чайковского и Пушкина до языка.

Советскую культуру нужно защищать. Новая идеология на постсоветском пространстве должна сохранить ценное наследие — от Шолохова до космонавтики. Это не ресталинизация, а признание ценности советской истории и культуры.

Восстановление советской культуры и ситуация на Украине

— Но Сталин — тоже часть советской культуры.

— Это спорный вопрос, конечно, но в России по нему есть ностальгия. Настоящую советскую культуру необходимо восстановить — другой нет. Украина страдает именно от отсутствия культурной основы: без советской и без российской культуры там пустота.

Есть две задачи.

Первая — показать миру, что происходит в войне, ведь на Западе действует односторонняя пропаганда, люди не понимают ни характера режима Зеленского, ни ущерба для России. Вторая — сохранить культуру, потому что сейчас идёт политика отмены русской культуры в Европе и мире. Это фактически истребление советского и российского наследия.

Россия должна чаще говорить об этом, но в Европе её точка зрения под запретом: нет медиа, нет каналов для распространения. Поэтому я считаю, что войну нужно завершить как можно скорее. Победа уже есть — Крым и четыре области под контролем. Остальное должно стать зоной демилитаризации.

Демилитаризация и будущее Украины

— Как вы видите будущее Украины?

— Днепр может стать границей и буферной зоной без военных, где народы живут свободно, независимо от паспорта.

— Но существование Украины в нынешнем виде означает лишь отсрочку новой войны.

— На Западе вопрос ставят иначе: кто будет платить за мир?

Их концепция — чем хуже России, тем лучше. Военно‑стратегическое поражение России уже не обсуждают, сейчас говорят о том, что экономически надо убить Россию.

Важно понимать: это позиция элит, а не народов. Европейские народы, по моему опыту, не русофобы. Русофобия — инструмент элит, которые держатся у власти именно на этой идеологии. Поэтому заключить мир с ними крайне трудно.

Будет ли "Новая Ялта"

— Как вы видите будущее Евросоюза? И возможен ли новый "Ялтинский договор"?

— Евросоюз не собирается в могилу. Как бы вам в России этого не хотелось. В капитализме всегда есть две тенденции — интеграция и дезинтеграция. Сейчас ЕС планирует расширять границы: Украина, Балканы, Грузия, Армения, Молдавия. Но что бы ни было, центр союза — Германия, Франция, Голландия, Испания — не допустит разложения. Евросоюз остаётся прежде всего общим рынком, основным элементом капитализма.

Политический кризис, конечно, неизбежен — капитализм живёт через кризисы, нищету, проституцию, безработицу. Вместо решения классовых проблем элиты используют тему мигрантов и русофобию. Но со всеми своими преступлениями капитализм прекрасно себя чувствует.

Что касается войны, нужен международный договор — новая "Ялта", если угодно. Договор о границах, экономических связях, нейтральном статусе. В нём должны участвовать США, Россия, Китай, Евросоюз и Украина как субъект.

— Но Европа скомпрометирована как участник войны.

— Но без Европы ничего не получится: у неё своя история политических и торговых отношений с Россией, более двухсот лет. И без ее участия мир невозможен. Такой договор должен быть долгосрочным — хотя бы на 50 лет, для наших внуков.