Молчание перед разрушенной церковью: как 1 процент верующих на Святой земле оказался никому не нужен

Православная церковь не отреагировала на разрушение храма в Газе — сведения ИППО

В XIX веке Россия через Императорское православное общество строила школы и больницы. Сейчас православные в Святой земле сталкиваются с молчанием Церкви и отсутствием реакции на разрушение храмов. Об этом в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" рассказал председатель Вифлеемского отделения Императорского православного палестинского общества Дауд Матар.

Императорское православное общество и проблемы православных

— Сегодня положение православных в Святой земле вызывает серьёзные вопросы. Если раньше их доля была значительнее, то теперь речь идёт лишь об одном проценте. Чтобы понять причины, стоит обратиться к истории.

В XIX веке Василий Хитрово возродил Императорское православное палестинское общество (ИППО). Оно занималось защитой интересов православных, открывало школы, больницы, культурные центры. Россия активно поддерживала православных верующих, противостояла влиянию французов, немцев и англичан, которые также стремились закрепиться в регионе.

Однако революция 1917 года, а затем Вторая мировая война разрушили прежнюю систему поддержки. В последние десятилетия ИППО продолжает помогать: строятся школы, музеи, дороги, ведётся работа с общинами. Но при этом сама церковь, к сожалению, всё меньше обращает внимание на проблемы православных арабов.

Исторически греки получили право представлять православных в Святой земле благодаря договорённостям с османскими властями. Русская церковь же традиционно защищала интересы православных, но в последние 10-15 лет её внимание заметно ослабло.

Особенно остро это проявилось во время трагедии в Газе, когда израильские удары разрушили православную церковь, погибли 12 человек. Тогда все — католики, англикане, греческая церковь, дипломатические миссии — выразили протест. Русская духовная миссия и представители Москвы промолчали. Этот факт вызвал недоумение: люди спрашивали, где позиция русской церкви, почему она не осудила разрушение храма и больницы.

Обращения в русскую церковь и отсутствие реакции

Были предприняты официальные обращения. Письма направлялись в русскую духовную миссию в Иерусалиме, в Патриархат и в Москву, в том числе через Сергея Вадимовича Степашина. Но реакции не последовало.

Местные жители, которые хорошо помнят, как Россия помогала православным и мусульманам — строила школы, больницы, поддерживала общины, — теперь задают прямой вопрос: почему церковь молчит?

Ответа нет. Одни считают, что причина в страхе перед Израилем, другие — в политических соображениях. Но факт остаётся фактом: русская церковь не выступила в защиту православных, и это вызывает серьёзное разочарование среди верующих.

Скоро читайте подробное интервью с Даудом Матаром о ситуации в Палестине