Большая страна на тормозах, фуры уходят с трасс: что сломало систему грузоперевозок России

Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов

Тысячи перевозчиков уходят с рынка, топливо дорожает, автопарк стареет, а рынок ждёт монополизация. О тенденциях и перспективах грузоперевозок в программе "Точка зрения" на Правда ТВ рассказал автоэксперт, член рабочей группы при правительстве по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Массовое закрытие грузоперевозчиков: причины

— В России почти 7 тысяч грузоперевозчиков разорились или готовятся к закрытию. Почему так?

— Эти цифры условные: есть крупные компании с десятками машин, а есть ИП‑водители с одним грузовиком. Но тенденция очевидна — падение экономики. Перевозки - это "кровь" экономики, и когда спрос снижается, компании закрываются. Такой эффект наблюдается и в других отраслях.

Рост цен: миф или реальность?

— Стоит ли ждать роста цен на товары из‑за ухода перевозчиков?

— Сложный вопрос. Но сильного скачка не будет. Уход части компаний связан скорее с падением спроса, чем с ростом затрат. Перевозки стали нерентабельными, но это не главный фактор. Да, небольшой рост цен возможен, но драматических изменений ждать не стоит.

Фальшивые номера и "письма счастья"

— Перевозчики жалуются на расходы и иногда идут на мошенничество.

— Да, известная история: чтобы избежать штрафов за перегруз, на фуры ставят случайные номера. В Омске легковому водителю пришёл штраф на 600 тысяч — его номер использовали на чужой фуре. Рост цен на топливо и давление на бизнес толкают перевозчиков на такие схемы.

— Что делать добросовестным водителям, если они получат такие штрафы? Особенно, если на фотографии будет изображена не их машина, а большегруз.

— Нужно обжаловать. Я сталкивался с похожим случаем: система перепутала цифру в номере, и штраф легковушке пришёл как грузовику. Мы подали обращение через сайт ГИБДД, приложили фото, и штраф отменили. Сейчас такие ошибки будут встречаться чаще: фуры ставят чужие номера, и "письма счастья" приходят добросовестным водителям. Им придётся тратить время на доказательства своей невиновности — другого пути пока нет.

Камеры, нейросети и борьба с подложными номерами

— Может ли Ространснадзор создать систему, чтобы камеры сразу определяли реальный номер машины и не штрафовали невиновных?

— Уже разрабатываются нейросетевые решения: они смогут распознавать номер даже при частичном закрытии, сопоставлять образ автомобиля и корректно определять цифры. Ространснадзор может установить оборудование для синхронной съёмки — общий план грузовика и крупный план номера. При камеральной обработке станет ясно, есть ли подмена. Использование фальшивых номеров карается сурово, и такие технологии помогут выявлять нарушителей.

Топливо и рост цен на товары

— Как рост стоимости топлива влияет на цены в магазинах?

— Цены растут не только из‑за топлива, но и из‑за подорожания технических жидкостей и обслуживания грузовиков. Перевозка стала дороже примерно на 10% и более, что напрямую отражается на конечной стоимости товаров. Даже есть шутка: бензин дорожает, потому что дорожает его доставка цистернами.

Старые европейцы и новые китайцы: обновление автопарка

— Автопарк грузовиков устарел? Насколько обновление влияет на безопасность перевозок?

— Сейчас парк разделился: часть машин — старые европейские модели, надёжные и живучие, хотя возрастные. Другая часть — новые китайские грузовики, но они хуже справляются с зимними условиями. Это уже отражается на безопасности: иногда низкие температуры дают о себе знать. Пока техника свежая, проблемы не так заметны, но через 2-3 года эксплуатационные недостатки проявятся сильнее.

Тенденции и прогнозы для рынка перевозок

— Если ситуация не изменится, сколько компаний ещё закроется? Какие тенденции?

— Всё зависит не столько от транспорта, сколько от экономики и геополитики. Сейчас спрос на перевозки падает, экономика идёт вниз. Если ставка рефинансирования останется высокой, как обещает Эльвира Нигматуллина, закроются ещё сотни компаний. Некоторые перевозчики уже приостановили работу: сдают отчёты "по нулям", ставят грузовики на стоянку и ждут лучших времён. Когда экономика начнёт расти, часть игроков может вернуться, но пока тенденция отрицательная.

Крупные против мелких: передел рынка неизбежен

— Какие меры нужны для стабилизации рынка? Или нас ждёт поглощение мелких компаний крупными?

— Поглощение неизбежно. Крупные перевозчики устойчивее к кризисам: у них больше машин, инструментов и возможностей распределять риски. Мелким удержаться сложнее, поэтому они будут уходить с рынка. Это стандартная политэкономия: как писал Маркс, сильные поглощают слабых.

Роль правительства и судьба мелких перевозчиков

— Какие меры должно предпринять правительство для стабилизации рынка после СВО?

— Правительству всё равно, кто доставляет товары — один крупный перевозчик или десятки мелких. Управлять крупными проще, поэтому никаких льготных кредитов или субсидий не вводят. Важно лишь, чтобы доставка шла по спросу. После выхода из СВО никто не будет восстанавливать множество мелких компаний — останется ограниченное число игроков, полностью подконтрольных государству. К сожалению, для малого бизнеса это плохой прогноз.

Монополия и контроль цен

— Если рынок останется за крупными перевозчиками, они будут контролировать цены?

— Да, конкуренции не будет, и цены определят крупные игроки. Это напрямую скажется на стоимости товаров. Пример — таксомоторные перевозки: раньше было много компаний, но постепенно один монополист поглотил всех, сохранив лишь юридические вывески. В грузоперевозках, уверен, будет та же история.