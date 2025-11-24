Кризис левых, рост правых и борьба за суверенитет Латинской Америки — выборы в Чили и Эквадоре в авторской передаче "Личное мнение" на Правда ТВ комментирует секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.
— На этой неделе в Южной Америке прошли два знаковых голосования. Мы часто говорим о сжимании левого политического пояса в Латинской Америке, и нынешние выборы в Чили вместе с референдумом в Эквадоре подтверждают этот тренд. В Эквадоре власть перешла к Даниэлю Нобоа, богатому бизнесмену, сочетающему либеральные и консервативные позиции, сменившему левое руководство.
Можно с уверенностью прогнозировать поражение левых сил в Чили. Они не смогли закрепить успех 2021 года, когда Габриэль Борич победил с убедительным перевесом, объединив коммунистов и другие левые партии. Опасения оправдались: его управление оказалось беспомощным, основанным на пустых леволиберальных лозунгах. Это был "социализм меньшинств", где права меньшинств ставились выше интересов большинства.
Антироссийская позиция Борича, поддержка Киева и Зеленского, голосования в ООН — всё это лишь усилило недовольство. Но решающим фактором стали экономический кризис, неспособность управлять хозяйством и провал в борьбе с преступностью.
В итоге настоящие левые, включая коммунистов, оказались заложниками близорукой политики, которую избиратели не оценили.
Жанет Хара, коммунистка и яркий представитель левых сил Чили, вышла в лидеры первого тура президентских выборов. Однако её результат — всего 26%, меньше прогнозов социологов, — отражает предел электоральной поддержки. Победа стала возможной лишь из‑за раздробленности правых кандидатов.
Во втором туре объединённые голоса правых, скорее всего, решат исход кампании. Поэтому, несмотря на лидерство, у Хары нет реальных шансов на победу. Это печально: став символом левых, она рискует остаться лишь временным лидером гонки, а Чили — без перспективы освобождения от квазипиночетовской диктатуры.
Чилийская пресса всё чаще пишет о "возвращении Пиночета". И действительно, будущим президентом страны почти наверняка станет правый кандидат Хосе Антонио Каст. Только чудо могло бы помочь коммунистке Жанет Хара выиграть второй тур, но чудес не бывает.
В первом туре Хара получила 26%, Каст — 24%. Однако раздробленность правых сыграла ей на руку. Во втором туре голоса объединятся, и преимущество окажется на стороне Каста.
Каст и Йоханнес Кайзер - оба выходцы из немецких семей, родители Каста эмигрировали в Южную Америку после деноцификации.
В сумме правые кандидаты собрали более половины голосов.
Даже если часть католиков или умеренных демократов поддержит Хару, это будет лишь капля в море. Популист Франко Париси получил 19%, и его электорат во втором туре почти наверняка поддержит Каста. Поэтому, к сожалению, говорить о возвращении пиночетизма можно вполне: исход выборов предсказуем.
Новый парламент Чили стал фактически вотчиной правых сил:
С приходом к власти Хосе Антонио Каста ситуация для левых станет ещё сложнее: впервые за 20 лет президент будет иметь квалифицированное большинство в парламенте. При умелых переговорах Каст может получить почти абсолютное превосходство. В таких условиях даже победа Жанет Хары не имела бы смысла — её инициативы были бы заблокированы, а дискредитация левых зашла бы ещё дальше, чем при Бориче.
Сравнительно низкий результат Жанет Хары во многом объясняется её собственной стратегией.
Вообще с таким позиционированием, конечно, левому кандидату на выборах делать нечего, потому что на самом деле никаких избирателей со стороны она этим не привлечет, а вот своих же избирателей она таким образом потеряет.
Если бы Хара открыто заявила о своей коммунистической идентичности и выступала принципиально, её результат мог бы достичь 30-40%. Вместо этого попытка "выпрыгнуть из штанов", чтобы казаться менее радикальной, обернулась потерей поддержки и слабым итогом.
Хосе Антонио Каст почти наверняка станет новым президентом Чили. Его родители — выходцы из Баварии, эмигрировавшие в Южную Америку после денацификации, где основали колбасную фабрику. Детей воспитывали в духе ультраправых взглядов, с идеализацией нацистского прошлого.
Семья Каста многодетная: его брат Мигель входил в группу Chicago Boys — экономистов, активно работавших при Пиночете и позже советовавших постсоветской России. Сам Каст ещё студентом участвовал в плебисците 1988 года, выступая за продление власти Пиночета.
На международной арене он проявлял солидарность с правыми партиями, подписав Мадридскую хартию, созданную испанской ультраправой партией "Голос", которая осуждала левые движения в Иберо-Америке. Всё это демонстрирует его мировоззрение и политическую линию: в Чили сенсации не произошло — страна готовится к президентству Каста.
В Эквадоре прошёл сенсационный референдум, инициированный президентом Даниэлем Нобоа. На голосование были вынесены вопросы о реформе Конституции, ключевой из которых касался возвращения иностранных военных баз. Напомню, ещё в 2008 году Рафаэль Корреа запретил их размещение, закрыв базу ВМС США в порту Манта.
Избиратели решительно отвергли предложения Нобоа: четыре раза сказали "нет":
Да, они в свое время проголосовали за правого президента, но в принципиальном вопросе, подвергать ли сомнению свой суверенитет или нет, эквадорцы проголосовали правильно, сказали "да" старой конституции, принятой при Рафаэле Корреа.
Главный итог очевиден: эквадорцы сохранили верность принципу суверенитета. Их голос — это отказ от американских баз и защита политической системы от попыток задушить оппозицию. В этот раз сработал инстинкт самосохранения, и страна подтвердила приверженность курсу, заложенному при Корреа.
Для президента Даниэля Нобоа, родившегося в Майами и тесно связанного с США, итоги референдума стали чувствительным ударом. Уверенный в своей популярности, он столкнулся с жёстким отказом избирателей: эквадорцы ясно дали понять, что готовы терпеть его власть, но без американских военных баз.
Вашингтон также получил неприятный сюрприз. Несмотря на визиты представителей Госдепа и демонстрации готовности принять американских военных, эквадорцы проголосовали иначе. 60% населения страны высказалось против, а в Манте, где ранее действовала база ВМС США, — 73%. Это убедительное большинство стало настоящей сенсацией и показало организованный отпор попыткам торговать суверенитетом.
Латинская Америка переживает сложные процессы: общий тренд — поправение, но далеко не все народы готовы следовать за Вашингтоном. Эквадорский пример показывает, что сохранение суверенитета остаётся ключевой ценностью. Потеря независимости в принятии решений всегда ведёт к утрате государственности — урок, подтверждённый множеством мировых примеров.
