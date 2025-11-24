Латиноамериканский маятник сорвался с оси: Чили вспоминает Пиночета, Эквадор спасает Конституцию

Эквадор отверг возвращение американских военных баз — историк Дарья Митина

Кризис левых, рост правых и борьба за суверенитет Латинской Америки — выборы в Чили и Эквадоре в авторской передаче "Личное мнение" на Правда ТВ комментирует секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

— На этой неделе в Южной Америке прошли два знаковых голосования. Мы часто говорим о сжимании левого политического пояса в Латинской Америке, и нынешние выборы в Чили вместе с референдумом в Эквадоре подтверждают этот тренд. В Эквадоре власть перешла к Даниэлю Нобоа, богатому бизнесмену, сочетающему либеральные и консервативные позиции, сменившему левое руководство.

Поражение левых в Чили: кризис и утрата доверия

Можно с уверенностью прогнозировать поражение левых сил в Чили. Они не смогли закрепить успех 2021 года, когда Габриэль Борич победил с убедительным перевесом, объединив коммунистов и другие левые партии. Опасения оправдались: его управление оказалось беспомощным, основанным на пустых леволиберальных лозунгах. Это был "социализм меньшинств", где права меньшинств ставились выше интересов большинства.

Антироссийская позиция Борича, поддержка Киева и Зеленского, голосования в ООН — всё это лишь усилило недовольство. Но решающим фактором стали экономический кризис, неспособность управлять хозяйством и провал в борьбе с преступностью.

В итоге настоящие левые, включая коммунистов, оказались заложниками близорукой политики, которую избиратели не оценили.

Жанет Хара: лидерство без шансов на победу

Жанет Хара, коммунистка и яркий представитель левых сил Чили, вышла в лидеры первого тура президентских выборов. Однако её результат — всего 26%, меньше прогнозов социологов, — отражает предел электоральной поддержки. Победа стала возможной лишь из‑за раздробленности правых кандидатов.

Во втором туре объединённые голоса правых, скорее всего, решат исход кампании. Поэтому, несмотря на лидерство, у Хары нет реальных шансов на победу. Это печально: став символом левых, она рискует остаться лишь временным лидером гонки, а Чили — без перспективы освобождения от квазипиночетовской диктатуры.

Возвращение "Пиночета"? Предсказуемый исход выборов

Чилийская пресса всё чаще пишет о "возвращении Пиночета". И действительно, будущим президентом страны почти наверняка станет правый кандидат Хосе Антонио Каст. Только чудо могло бы помочь коммунистке Жанет Хара выиграть второй тур, но чудес не бывает.

В первом туре Хара получила 26%, Каст — 24%. Однако раздробленность правых сыграла ей на руку. Во втором туре голоса объединятся, и преимущество окажется на стороне Каста.

Каст и Йоханнес Кайзер - оба выходцы из немецких семей, родители Каста эмигрировали в Южную Америку после деноцификации.

Кайзер набрал 14%,

Эвелин Матей — 12,5%.

В сумме правые кандидаты собрали более половины голосов.

Даже если часть католиков или умеренных демократов поддержит Хару, это будет лишь капля в море. Популист Франко Париси получил 19%, и его электорат во втором туре почти наверняка поддержит Каста. Поэтому, к сожалению, говорить о возвращении пиночетизма можно вполне: исход выборов предсказуем.

Парламент как вотчина правых

Новый парламент Чили стал фактически вотчиной правых сил:

76 мест в Палате депутатов

27 мест в Сенате.

Партия людей Франко Париси получила 14 мандатов.

Левые сократились до 64 мест, потеряв позиции социалистов и демократов, включая ярких лидеров студенческих протестов 2019 года.

С приходом к власти Хосе Антонио Каста ситуация для левых станет ещё сложнее: впервые за 20 лет президент будет иметь квалифицированное большинство в парламенте. При умелых переговорах Каст может получить почти абсолютное превосходство. В таких условиях даже победа Жанет Хары не имела бы смысла — её инициативы были бы заблокированы, а дискредитация левых зашла бы ещё дальше, чем при Бориче.

Ошибка Жанет Хара

Сравнительно низкий результат Жанет Хары во многом объясняется её собственной стратегией.

Она пыталась дистанцироваться от коммунистической партии,

она является приверженцем общечеловеческих ценностей,

она за меньшинство,

она за демократический социализм без перегибов,

она против радикализма.

Вообще с таким позиционированием, конечно, левому кандидату на выборах делать нечего, потому что на самом деле никаких избирателей со стороны она этим не привлечет, а вот своих же избирателей она таким образом потеряет.

Если бы Хара открыто заявила о своей коммунистической идентичности и выступала принципиально, её результат мог бы достичь 30-40%. Вместо этого попытка "выпрыгнуть из штанов", чтобы казаться менее радикальной, обернулась потерей поддержки и слабым итогом.

Хосе Антонио Каст: наследник ультраправой традиции

Хосе Антонио Каст почти наверняка станет новым президентом Чили. Его родители — выходцы из Баварии, эмигрировавшие в Южную Америку после денацификации, где основали колбасную фабрику. Детей воспитывали в духе ультраправых взглядов, с идеализацией нацистского прошлого.

Семья Каста многодетная: его брат Мигель входил в группу Chicago Boys — экономистов, активно работавших при Пиночете и позже советовавших постсоветской России. Сам Каст ещё студентом участвовал в плебисците 1988 года, выступая за продление власти Пиночета.

На международной арене он проявлял солидарность с правыми партиями, подписав Мадридскую хартию, созданную испанской ультраправой партией "Голос", которая осуждала левые движения в Иберо-Америке. Всё это демонстрирует его мировоззрение и политическую линию: в Чили сенсации не произошло — страна готовится к президентству Каста.

Референдум в Эквадоре: "Нет" иностранным базам

В Эквадоре прошёл сенсационный референдум, инициированный президентом Даниэлем Нобоа. На голосование были вынесены вопросы о реформе Конституции, ключевой из которых касался возвращения иностранных военных баз. Напомню, ещё в 2008 году Рафаэль Корреа запретил их размещение, закрыв базу ВМС США в порту Манта.

Избиратели решительно отвергли предложения Нобоа: четыре раза сказали "нет":

против иностранных баз,

против отмены государственного финансирования партий,

против сокращения числа депутатов,

против созыва учредительного собрания для новой Конституции.

Да, они в свое время проголосовали за правого президента, но в принципиальном вопросе, подвергать ли сомнению свой суверенитет или нет, эквадорцы проголосовали правильно, сказали "да" старой конституции, принятой при Рафаэле Корреа.

Главный итог очевиден: эквадорцы сохранили верность принципу суверенитета. Их голос — это отказ от американских баз и защита политической системы от попыток задушить оппозицию. В этот раз сработал инстинкт самосохранения, и страна подтвердила приверженность курсу, заложенному при Корреа.

Реакция на результаты референдума

Для президента Даниэля Нобоа, родившегося в Майами и тесно связанного с США, итоги референдума стали чувствительным ударом. Уверенный в своей популярности, он столкнулся с жёстким отказом избирателей: эквадорцы ясно дали понять, что готовы терпеть его власть, но без американских военных баз.

Вашингтон также получил неприятный сюрприз. Несмотря на визиты представителей Госдепа и демонстрации готовности принять американских военных, эквадорцы проголосовали иначе. 60% населения страны высказалось против, а в Манте, где ранее действовала база ВМС США, — 73%. Это убедительное большинство стало настоящей сенсацией и показало организованный отпор попыткам торговать суверенитетом.

Латинская Америка переживает сложные процессы: общий тренд — поправение, но далеко не все народы готовы следовать за Вашингтоном. Эквадорский пример показывает, что сохранение суверенитета остаётся ключевой ценностью. Потеря независимости в принятии решений всегда ведёт к утрате государственности — урок, подтверждённый множеством мировых примеров.