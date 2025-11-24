Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Митина

Латиноамериканский маятник сорвался с оси: Чили вспоминает Пиночета, Эквадор спасает Конституцию

Эквадор отверг возвращение американских военных баз — историк Дарья Митина
Правда ТВ » Личное мнение

Кризис левых, рост правых и борьба за суверенитет Латинской Америки — выборы в Чили и Эквадоре в авторской передаче "Личное мнение" на Правда ТВ комментирует секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина.

— На этой неделе в Южной Америке прошли два знаковых голосования. Мы часто говорим о сжимании левого политического пояса в Латинской Америке, и нынешние выборы в Чили вместе с референдумом в Эквадоре подтверждают этот тренд. В Эквадоре власть перешла к Даниэлю Нобоа, богатому бизнесмену, сочетающему либеральные и консервативные позиции, сменившему левое руководство.

Поражение левых в Чили: кризис и утрата доверия

Можно с уверенностью прогнозировать поражение левых сил в Чили. Они не смогли закрепить успех 2021 года, когда Габриэль Борич победил с убедительным перевесом, объединив коммунистов и другие левые партии. Опасения оправдались: его управление оказалось беспомощным, основанным на пустых леволиберальных лозунгах. Это был "социализм меньшинств", где права меньшинств ставились выше интересов большинства.

Антироссийская позиция Борича, поддержка Киева и Зеленского, голосования в ООН — всё это лишь усилило недовольство. Но решающим фактором стали экономический кризис, неспособность управлять хозяйством и провал в борьбе с преступностью.

В итоге настоящие левые, включая коммунистов, оказались заложниками близорукой политики, которую избиратели не оценили.

Жанет Хара: лидерство без шансов на победу

Жанет Хара, коммунистка и яркий представитель левых сил Чили, вышла в лидеры первого тура президентских выборов. Однако её результат — всего 26%, меньше прогнозов социологов, — отражает предел электоральной поддержки. Победа стала возможной лишь из‑за раздробленности правых кандидатов.

Во втором туре объединённые голоса правых, скорее всего, решат исход кампании. Поэтому, несмотря на лидерство, у Хары нет реальных шансов на победу. Это печально: став символом левых, она рискует остаться лишь временным лидером гонки, а Чили — без перспективы освобождения от квазипиночетовской диктатуры.

Возвращение "Пиночета"? Предсказуемый исход выборов

Чилийская пресса всё чаще пишет о "возвращении Пиночета". И действительно, будущим президентом страны почти наверняка станет правый кандидат Хосе Антонио Каст. Только чудо могло бы помочь коммунистке Жанет Хара выиграть второй тур, но чудес не бывает.

В первом туре Хара получила 26%, Каст — 24%. Однако раздробленность правых сыграла ей на руку. Во втором туре голоса объединятся, и преимущество окажется на стороне Каста.

Каст и Йоханнес Кайзер - оба выходцы из немецких семей, родители Каста эмигрировали в Южную Америку после деноцификации.

  • Кайзер набрал 14%,
  • Эвелин Матей — 12,5%.

В сумме правые кандидаты собрали более половины голосов.

Даже если часть католиков или умеренных демократов поддержит Хару, это будет лишь капля в море. Популист Франко Париси получил 19%, и его электорат во втором туре почти наверняка поддержит Каста. Поэтому, к сожалению, говорить о возвращении пиночетизма можно вполне: исход выборов предсказуем.

Парламент как вотчина правых

Новый парламент Чили стал фактически вотчиной правых сил:

  • 76 мест в Палате депутатов
  • 27 мест в Сенате.
  • Партия людей Франко Париси получила 14 мандатов.
  • Левые сократились до 64 мест, потеряв позиции социалистов и демократов, включая ярких лидеров студенческих протестов 2019 года.

С приходом к власти Хосе Антонио Каста ситуация для левых станет ещё сложнее: впервые за 20 лет президент будет иметь квалифицированное большинство в парламенте. При умелых переговорах Каст может получить почти абсолютное превосходство. В таких условиях даже победа Жанет Хары не имела бы смысла — её инициативы были бы заблокированы, а дискредитация левых зашла бы ещё дальше, чем при Бориче.

Ошибка Жанет Хара

Сравнительно низкий результат Жанет Хары во многом объясняется её собственной стратегией.

  • Она пыталась дистанцироваться от коммунистической партии,
  • она является приверженцем общечеловеческих ценностей,
  • она за меньшинство,
  • она за демократический социализм без перегибов,
  • она против радикализма.

Вообще с таким позиционированием, конечно, левому кандидату на выборах делать нечего, потому что на самом деле никаких избирателей со стороны она этим не привлечет, а вот своих же избирателей она таким образом потеряет.

Если бы Хара открыто заявила о своей коммунистической идентичности и выступала принципиально, её результат мог бы достичь 30-40%. Вместо этого попытка "выпрыгнуть из штанов", чтобы казаться менее радикальной, обернулась потерей поддержки и слабым итогом.

Хосе Антонио Каст: наследник ультраправой традиции

Хосе Антонио Каст почти наверняка станет новым президентом Чили. Его родители — выходцы из Баварии, эмигрировавшие в Южную Америку после денацификации, где основали колбасную фабрику. Детей воспитывали в духе ультраправых взглядов, с идеализацией нацистского прошлого.

Семья Каста многодетная: его брат Мигель входил в группу Chicago Boys — экономистов, активно работавших при Пиночете и позже советовавших постсоветской России. Сам Каст ещё студентом участвовал в плебисците 1988 года, выступая за продление власти Пиночета.

На международной арене он проявлял солидарность с правыми партиями, подписав Мадридскую хартию, созданную испанской ультраправой партией "Голос", которая осуждала левые движения в Иберо-Америке. Всё это демонстрирует его мировоззрение и политическую линию: в Чили сенсации не произошло — страна готовится к президентству Каста.

Референдум в Эквадоре: "Нет" иностранным базам

В Эквадоре прошёл сенсационный референдум, инициированный президентом Даниэлем Нобоа. На голосование были вынесены вопросы о реформе Конституции, ключевой из которых касался возвращения иностранных военных баз. Напомню, ещё в 2008 году Рафаэль Корреа запретил их размещение, закрыв базу ВМС США в порту Манта.

Избиратели решительно отвергли предложения Нобоа: четыре раза сказали "нет":

  • против иностранных баз,
  • против отмены государственного финансирования партий,
  • против сокращения числа депутатов,
  • против созыва учредительного собрания для новой Конституции.

Да, они в свое время проголосовали за правого президента, но в принципиальном вопросе, подвергать ли сомнению свой суверенитет или нет, эквадорцы проголосовали правильно, сказали "да" старой конституции, принятой при Рафаэле Корреа.

Главный итог очевиден: эквадорцы сохранили верность принципу суверенитета. Их голос — это отказ от американских баз и защита политической системы от попыток задушить оппозицию. В этот раз сработал инстинкт самосохранения, и страна подтвердила приверженность курсу, заложенному при Корреа.

Реакция на результаты референдума

Для президента Даниэля Нобоа, родившегося в Майами и тесно связанного с США, итоги референдума стали чувствительным ударом. Уверенный в своей популярности, он столкнулся с жёстким отказом избирателей: эквадорцы ясно дали понять, что готовы терпеть его власть, но без американских военных баз.

Вашингтон также получил неприятный сюрприз. Несмотря на визиты представителей Госдепа и демонстрации готовности принять американских военных, эквадорцы проголосовали иначе. 60% населения страны высказалось против, а в Манте, где ранее действовала база ВМС США, — 73%. Это убедительное большинство стало настоящей сенсацией и показало организованный отпор попыткам торговать суверенитетом.

Латинская Америка переживает сложные процессы: общий тренд — поправение, но далеко не все народы готовы следовать за Вашингтоном. Эквадорский пример показывает, что сохранение суверенитета остаётся ключевой ценностью. Потеря независимости в принятии решений всегда ведёт к утрате государственности — урок, подтверждённый множеством мировых примеров.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Темы эквадор дарья митина аугусто пиночет

Новости Все >
Сейчас читают
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Казачество в документальном кино как часть культурного кода России — Владимир Тодоров
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Эквадор отверг возвращение американских военных баз — историк Дарья Митина
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта
Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.