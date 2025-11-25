Эмиграция христиан, закрытые храмы и сотни блокпостов: как выживают христианские общины Палестины

После 7 октября Израиль усилил блокаду палестинских городов — Дауд Матар

Оккупация, вытеснение арабов, разрушения и нехватка воды — палестинская реальность после терактов ХАМАС 7 ноября. Своим видением будущего и надеждами на мир в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" поделился председатель Вифлеемского отделения Императорского православного палестинского общества Дауд Матар.

Ухудшение ситуации после 7 октября

— Какая сейчас обстановка в Палестине и на Западном берегу?

— После 7 октября стало хуже. В Израиле власть у фанатиков — Натаньяху, Бен-Гвир. Они не признают договоры, используют войну как повод закрыть палестинские территории. На Западном берегу исторически арабов больше, но теперь хотят депортировать их в Иорданию или Египет. Начали с Газы. Люди страдают, но не покидают землю. Женщины, дети, бедные — все держатся. Израильские лидеры открыто говорят, что для палестинцев нет места. Поэтому мы и страдаем.

Израильская политика вытеснения арабов

Речь идёт не только о Газе. На Западном берегу раньше жили бедуины и крестьяне‑арабы, теперь их почти нет — поселились израильтяне. Арабов выгоняют, дома разрушают, скот забирают. Солдаты помогают фанатичным поселенцам. Недавно убили двух мальчиков у реки Иордан. Израиль открыто говорит: пусть арабы живут в Иордании. Территорию называют "Иудея и Самария", будто Палестины нет. Люди против, они не могут терпеть. Даже некоторые израильские военные и писатели признают: это неправильно.

Ицхак Рабин действительно хотел мира. Я встречался с ним, он говорил: согласитесь на автономию, и постепенно будет палестинское государство. Но в Израиле не принимают лидеров, готовых дать арабам второе государство.

Палестина — всего 27 тысяч квадратных километров, нам осталось лишь 22%, и мы готовы жить на этой земле.

Арафат и Аббас признавали Израиль, но мирного сосуществования не получилось — Израиль не согласен. Мы надеемся на выборы 2026 года: если победит демократическая сила, у арабов появится шанс на свободу и государство.

Израильское общество и тема заложников

— Израильское общество настроено воинственно, тема заложников очень болезненна. После 7 октября всё подается через призму заложников — женщин, детей. Это невероятно, но факт. Сейчас 70-80% израильтян не хотят уступить палестинцам землю для мирной жизни. Однако мир видит и признаёт нашу ситуацию.

Ограничения передвижения и блокада городов

— Раньше мы видели стены, заборы, солдат на каждом посту. Сейчас ситуация ещё хуже?

— Да, хуже. Сейчас почти 900 шлагбаумов, города перекрыты. Раньше через стену можно было пройти после проверки, теперь просто закрывают — и всё.

Между Вифлеемом и Хевроном всего 17 километров, раньше дорога занимала 15 минут. Теперь — 2 часа даже для священника с русским паспортом, для нас 3-4 часа. Солдаты — мальчики и девочки по 18-19 лет — то открывают на 10 минут, то закрывают на час. Люди не выдерживают. Это делается специально, чтобы палестинцы уезжали.

Налоги и финансовая политика Израиля

— Израиль собирает налоги с палестинцев, но не возвращает их. Речь идёт о 10 миллиардах шекелей — около 3 миллиардов долларов. Эти деньги должны поступать в палестинскую власть, но министр финансов Израиля блокирует выплаты. В результате 180 тысяч работников на палестинских территориях получают лишь часть зарплаты — 30-40%, а иногда ничего. Это политика давления. Мы ничего не можем сделать: у Израиля оружие, за ним стоит Америка. Президент Махмуд Аббас продолжает говорить о мире, ведь воевать против такой силы невозможно. Но сколько ещё люди смогут терпеть?

Уничтожение сельского хозяйства и оливковых рощ

— Израильские танки разрушали поля, даже убивали кого-то из фермеров, не давали продавать урожай. У нас 25 долларов стоит килограмм мяса, потому что почти не осталось скота — ни коз, ни баранов, ни коров. Особенно тяжело с оливковым маслом: людям не дают собирать урожай, деревья поджигают вместе с машинами и домами. Масло было основой питания каждой семьи, теперь его нет. Израильские власти хотят вытеснить палестинцев, называют территорию "Иудея и Самария", будто Палестины не существует. Это политика расширения за счёт изгнания арабов.

Нежелание Иордании принимать палестинцев

— Израиль фактически вынуждает палестинцев уезжать. Но готова ли Иордания принять их?

— Иордания не хочет принимать больше беженцев — у них уже есть люди из Ирака, Сирии, Ливана. Главное, они считают, что палестинцы должны оставаться на своей земле. И сами палестинцы готовы терпеть бедность и жизнь под оккупацией, лишь бы не уезжать. Даже детей воспитывают в понимании, что они живут под оккупацией и есть враг. Люди видят солдат‑подростков с автоматами на их земле, но всё равно остаются, потому что это их родина.

Воспитание детей в условиях оккупации

— Как живут и воспитываются дети в условиях постоянных блокад и ограничений?

— Дети растут под оккупацией и страданиями. Я видел это на примере своих внуков: солдаты‑подростки грубо проверяют машины, и детям приходится понимать, что они живут на своей земле, которую должны защищать. По договору Осло нам обещали автономию хотя бы на 2% территории, но даже там нет свободы — аресты, блокпосты, закрытые дороги. Школы тоже страдают: моя внучка идёт пешком сотни метров, потому что дорогу перекрыли. Всё это формирует у молодёжи убеждение: они должны оставаться на своей земле и защищать её интересы.

Исторические аспекты конфликта и роль Британии

— Говорят, что раньше Палестина и Израиль жили мирно, а Британия всех поссорила. Так ли это?

— Это миф. Действительно, раньше евреи, мусульмане и христиане жили вместе, работали, даже вели общий бизнес. Но всё изменилось с приходом фанатиков. Новые поселенцы получают землю бесплатно, строят дома, им дают воду и электричество. Арабов вытесняют, захватывают богатые земли — между Рамаллой и Наблусом, где были деревни, поля, университет. Теперь там новые города, а палестинцев лишают земли и ресурсов, даже воды.

Водный вопрос и контроль над ресурсами

— Палестинцы не могут свободно рыть колодцы и пользоваться подземной водой. Как это устроено?

— Любая скважина требует разрешения Израиля. В районе Вифлеема 42% чистой воды забирают израильтяне, а палестинцам остаётся минимум. Три христианских города получают всего около 12 кубов в день, хотя по договору должно быть больше. Вода подаётся по очереди: месяцами её нет, люди ставят железные баки на крыши, покупают воду по высокой цене — 70-80 долларов за 10 кубов. В Хевроне бывает, что воду дают раз в два‑три месяца. Многие считают, что война ведётся ради воды: страна бедна, дождей мало, а скважины нам не разрешают использовать. Израиль же применяет капельное орошение и выращивает всё, а палестинцы остаются без воды.

— Израиль использует воду для сельского хозяйства, а палестинцам её не хватает. Как это отражается на жизни?

— Израиль забирает около 42% воды из района Вифлеема, а палестинцам остаётся засуха. При этом на рынках полно израильских продуктов — они выращены за счёт нашей воды. Логика проста: кто сильнее, тот и прав. За Израилем стоит Америка и сильное лобби, его поддерживают Британия, Германия, Франция, дают оружие и деньги. Израиль выполняет роль защитника интересов НАТО, и даже сами еврейские авторы пишут, что война идёт ради этих интересов. Мы жили мирно, но эмиграция из Европы изменила всё: теперь Израиль действует ради Запада, а палестинцы остаются без воды и земли.

Отношение к христианам и мусульманам в Палестине

— Претензии в Палестине касаются только христиан или и мусульман тоже? Вообще, Палестина, это мусульманская или христианская?

— Раньше, сто лет назад, в Палестине было:

40% христиан,

60% мусульман,

5% евреев.

Эмиграция всё изменила: войны, переселения, новые поселенцы. Христиане особенно страдают и массово уезжают — в Чили, Южную Америку. В Вифлееме когда-то было большинство христиан, теперь остался лишь 1%. Мусульмане тоже эмигрируют, но меньше. Есть риск, что через пару десятилетий останутся только храмы без прихожан.

Я сам православный, из семьи Матар — самой большой православной семьи в Палестине. Мы живём в Бейджале, наша церковь посвящена Святителю Николаю и другим святым. Для меня больно видеть, что христиане почти исчезли, остался лишь один процент.

Будущее Палестины и надежды на мир

— Как вы видите будущее Палестины сегодня?

— Президент Махмуд Аббас говорит о мире, и мы надеемся на перемены после выборов. Палестинцы готовы жить рядом с израильтянами — мирно, без оружия, в одном или двух государствах, название не важно. Но Израиль не хочет такого сосуществования. Рабин когда-то говорил: мир даст евреям возможность развивать бизнес во всём арабском мире, но его не поддержали. Мы, арабы и христиане, не собираемся эмигрировать. Даже после войны в Газе через 10-20 лет нас будет больше, и мы должны жить вместе. Без второго государства мира не будет. Договор Осло оказался ошибкой — мы поверили обещаниям, но государство нам так и не дали. К сожалению, Россия была слабая, не вела себя серьезно.

— Можно ли доверять международной политике?

— Нет. Америка принимает решения, и все соглашаются, но землю нам не возвращают. В международной политике верить никому нельзя. Как говорил Александр III: у России нет друзей, её друзья — армия и флот. Это относится не только к России, но и ко всему миру.