Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец

Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович

Центральная Азия сталкивается с давлением Запада. Как новые инвестиции США меняют экономическую динамику региона, что стоит за сделками и как страны региона формируют свои элиты, рассказывает глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник Никита Мендкович.

Экономическая колонизация Центральной Азии

— Президент США Дональд Трамп пригласил на саммит лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Были заключены соглашения о добыче ресурсов и крупных закупках Boeing. Чем вызван интерес США к региону?

— Итоги саммита показали: Вашингтон добился значительных успехов в выкачивании денег и ресурсов. Узбекистан обязался вложить в американские проекты 135 млрд долларов, часть — уже в ближайшие годы.

Обычно страны ездят в Вашингтон договариваться об инвестициях в их промышленность, однако здесь речь шла о либо вложении денег в американские проекты, либо закупке американских товаров, в том числе ненужных потребителю, по завышенной стоимости.

Узбекистан, производитель и экспортер хлопка, теперь должен закупать его у американскаой корпорации. Самолёты Boeing были проданы вдвое дороже рыночной стоимости. Для США это новые рабочие места, для региона — дефицит валюты и слабая модернизация. По сути, Трамп продолжает курс на экономическую колонизацию Центральной Азии, где ресурсы уходят на Запад, а выгоды для местных экономик минимальны.

Эти сделки подписываются сейчас, потому что в национальных элитах Центральной Азии сильны агенты влияния США — люди, учившиеся за рубежом, имеющие коммерческие интересы, недвижимость и даже гражданство в западных странах.

Это делает регион уязвимым. Последние переговоры показали: страны фактически оказались должны Америке. В отличие от прежних президентов, Трамп действует жёстко — стремится максимально быстро извлечь деньги для решения внутренних задач. Его цель — переход от финансовой модели капитализма к индустриальной, создание рабочих мест в США.

Политика элит и агентуры

— Многие обещания Трампу выглядят пустыми — денег и товаров нет. Может, это хитрая восточная дипломатия, чтобы избежать санкций?

— Повторюсь, речь скорее идёт о влиянии западной агентуры в элитах региона. Казахстан должен США около 17 млрд долларов, Узбекистан — 35 млрд. Формально это соглашения о закупках и услугах, но фактически деньги уходят в Америку. Астана могла бы пересмотреть соглашения о разделе продукции на нефтяных месторождениях, но влияние прозападных менеджеров мешает. В ключевых компаниях, включая Самрук-Казына и Air Astana, руководят иностранцы. Именно это объясняет подписание невыгодных сделок. Если Токаев или Мирзиёев решатся отказаться от обязательств и убрать агентуру, это стало бы серьёзным шагом, но пока таких решений нет.

Российский опыт и возможный путь Казахстана

— Россия смогла избавиться от западной агентуры и развиваться самостоятельно. Что должно произойти в Казахстане, чтобы он пошёл по такому же пути?

— Россия начала этот процесс ещё в 2000‑е, пересмотрев соглашения о разделе продукции и вернув ресурсы государственным и частным, но российским компаниям. У нас модель основана на контроле государства и национального капитала. В Казахстане же доминируют иностранные инвесторы — США, Франция, Великобритания, Италия. Чтобы изменить ситуацию, стране нужно пересмотреть соглашения и сократить влияние внешнего капитала.

СВО как антиколониальная революция

— Можно ли рассматривать СВО как часть глобальной антиколониальной борьбы?

— СВО стала флагманом общемировой антиколониальной революции. Успехи России запустили процессы деколонизации в Африке, Азии и Латинской Америке: изгнание военных баз, новые союзы, самостоятельная эксплуатация ресурсов. Чем больше успехов на Украине, тем активнее сопротивление западному капиталу в других странах. Десятки тысяч добровольцев из Центральной Азии воюют на стороне России, видя в этом путь освобождения своих стран. Украина была примером неоколониальной эксплуатации — контроль над промышленностью и инфраструктурой.

Победа России запустит процесс в Центральной Азии: будут пересмотрены соглашения о разделе продукции и формированию новых элит в Казахстане и Узбекистане, куда вернутся добровольцы с фронта и будут принимать новые решения по экономике.

Роль Азербайджана и слабость региональных форматов

— Новая форма сотрудничества Центральной Азии с Азербайджаном вызывает тревогу. Какова его роль?

— НАТО, прежде всего Великобритания и Турция, используют Азербайджан как рычаг влияния в регионе. Баку под сильным давлением Анкары, выполняет функцию проводника прозападных инициатив. Попытка включить его в формат Центральной Азии лишь закрепляет эту роль.

Однако региональные консультации неэффективны: у стран есть общие проблемы, но нет ресурсов для их решения. Проекты вроде железной дороги через Афганистан к Индийскому океану требуют капитала и компетенций, которых нет у местных государств. Поэтому они обращаются к Москве. Россия обладает технологиями, финансами и соседством, что делает её естественным партнёром, в отличие от США, которые действуют как колонизаторы. Мы не хотим заниматься такой агрессивной колониальной эксплуатацией, как США: выкачивать природные ресурсы и капиталы, а потом сбегать. Мы в одном полушарии, у нас самая продолжительная сухопутная граница в мире с Казахстаном.

Россия и проекты в Центральной Азии

— Хотелось бы жить мирно с соседями, но их заявления о "праве США находиться в регионе" вызывают недоумение. Может ли Россия воздействовать на руководство Центральной Азии через крупные проекты? Сейчас обсуждается переброска стока реки Оппи в Аральское море — старый советский проект, который планируют реализовать через Казахстан и Узбекистан по трубопроводам. Вода — главная проблема региона, ради её решения готовы идти на уступки. Почему мы не используем этот ресурс как рычаг, предлагая сотрудничество в обмен на более осторожную политику с США, вместо того чтобы запускать грандиозные проекты без их запроса и без ясной выгоды для России?

— Решений по переброске воды пока нет, идут лишь изыскания. Скорее всего проект не реализуют — слишком велики экологические риски, в Сибири меняется климат и снижается влажность, что уже приводит к лесным пожарам. Но работать с регионом Средней Азии придётся: Россия добывает уран, строит атомные станции в Казахстане и Узбекистане, развивает проекты в Кыргызстане. Есть добыча золота, фосфатов и других ресурсов.

Главное — сотрудничать на основе взаимной выгоды, а не мошеннических схем, как это делает США.

Активное обсуждение центральноазиатских проектов начнётся после завершения СВО, когда появятся новые патриотические элиты и ресурсы для совместных решений.

Итоги должны запустить мирный эволюционный процесс: уход прозападных элит, формирование патриотической повестки и решение проблем совместно с Россией. История показывает три этапа модернизации региона — при империи, при СССР и теперь новая волна, связанная с климатическими вызовами. Всё это возможно на основе взаимной выгоды.