Соседи слышали крики, но молчали: равнодушие обернулось чудовищной трагедией

Мать лишила жизни сына — эксперт Волынец об уязвимости системы защиты детей

Жестокое убийство ребёнка вызвало волну возмущения и вопросы к системе защиты детей. О причинах трагедии и путях предотвращения подобных трагедий Pravda.Ru рассказала лидер волонтерского сообщества детской безопасности "Заступник", председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— В последнее время участились трагические случаи жестокости родителей. Женщина из Пензы переехала в Москву и совершила убийство своего 6-летнего сына: она совершала длительное насилие по отношению к ребёнку, в итоге отрезала ему голову, находясь в неадекватном состоянии. В случае переезда в другой город можно ли отследить таких неблагополучных родителей?

— Да, трагедия страшная. Ребёнок настрадался за свою короткую жизнь. Случаи становятся известны чаще благодаря СМИ, и это важно для обсуждения детской безопасности. Если семья состояла на учёте по прежнему месту жительства, органы опеки обязаны поставить её на учёт и в новом регионе. Если же семья не была на учёте и никаких сигналов об опасности не поступало, то и оснований для контроля нет.

Органы опеки работают на заявительной основе. Сейчас проводится расследование, дело на контроле у руководителя Следственного комитета. Если поступали обоснованные сигналы, семья должна была быть поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении (СОП). В этом случае подключаются различные ведомства — министерство образования, здравоохранения, полиция, опека. Составляется план реабилитации семьи. Если улучшений нет, опека обязана ставить вопрос о лишении или ограничении родительских прав, решение принимает суд. Если же при наличии всех вводных со стороны ответственных сотрудников было бездействие, то это преступная халатность, и виновные должны быть наказаны максимально строго.

Порядок изъятия детей из неблагополучных семей

— Если родители состоят на учёте как наркозависимые или психически больные, органы опеки могут изымать детей только через суд?

— Нет, забрать ребёнка можно и до решения суда. Суд лишь определяет статус родителей — лишение или ограничение прав. Сам факт алкоголизма, наркомании или психиатрического диагноза не является автоматическим основанием для изъятия. Основание возникает, если родители признаны опасными для детей или общества.

Принудительного лечения от алкоголизма и наркомании в законе нет. Но если семья стоит на учёте и родители отказываются лечиться, это может привести к лишению прав.

Даже после лечения или в случае срывов семья снова ставится на контроль. При переезде органы опеки обязаны уведомлять друг друга, и если они бездействовали, то должны отвечать за это по всей строгости закона. К сожалению, ребёнка уже не вернуть.

Бездействие полиции и равнодушие

— В резонансном случае соседи часто вызывали полицию из-за скандалов и криков, но участковые действовали формально, даже не проверяли детей. Как исправить ситуацию?

— Сегодня страшное явление — равнодушие и формальное исполнение обязанностей. Раньше соседи сами разбирались хотя бы на начальном уровне, теперь это считается вмешательством в частную жизнь. Но когда полиция получает сигнал об избиении ребёнка и не принимает мер, это может быть квалифицировано как преступная халатность. Все, кто бездействовал, должны быть привлечены к ответственности. Нужны жёсткие меры: либо сотрудник работает добросовестно и выполняет инструкции, либо идет на другую работу, ведь речь идёт о жизни и смерти. Нашим полицейским, сотрудникам органов опеки и всем, кто по долгу службы отвечает за детей, хочу напомнить: относитесь к таким сигналам внимательнее, ведь речь идёт о жизни детей. Уважаемые сограждане, дорогие соседи, бойтесь равнодушия — оно убивает, прикрываясь принципом невмешательства.

Магия и психические расстройства: опасное сочетание

— Женщина, убившая сына, увлекалась чёрной магией. Может, пора запретить ведьм, колдунов и эзотериков?

— Когда психически больной человек увлекается магией, это особенно опасно. Даже здоровый может потерять контроль, ведь граница между нормой и патологией иногда тонкая. Все эти обряды по сути сатанинские. Уже есть инициатива приравнять сатанизм к экстремизму, и такие случаи в очередной раз подтверждают, что закон необходим. Тогда литература и учения будут признаны вне закона. Но важно, чтобы правоприменение было чётким, без разночтений, чтобы не путать бытовые суеверия с реальной угрозой и не вогнать обычных людей в страх.

Граница между спасительным контролем и вмешательством в семью

— Если ребёнок подвергается насилию, это видно в школе или саду. Нужно ли активизировать работу школьных психологов?

— Важно вовремя вмешаться и наладить взаимодействие с органами опеки. Регулярные медосмотры всех детей невозможны — синяки бывают и от игр, и от случайных травм, падений. Психологи и так по регламенту проводят регулярные скрининги на тревожность и скрытую агрессию, но часто не хватает квалификации и мотивации: зарплаты низкие, многие уходят в частную практику. Профилактика важна, но нельзя превращать каждую семью в объект надзора — и специалистов не хватит, и это может стать грубым, назойливым надзором. К тому же некоторые дети вообще не посещают школу, как и погибший ребёнок в обсуждаемом случае.

Система "Заступник" и призыв к неравнодушию

— Ситуация страшная. Но то, что мы её обсуждаем, показывает: людям не всё равно. Родители, общественные деятели и СМИ звонят, спрашивают, что делать, чтобы подобное не повторилось.

Советую всем использовать нашу систему безопасности "Заступник", к которой каждый день подключается все больше детей и волонтёров. Это бесплатное мобильное приложение: при опасности достаточно нажать сигнальную кнопку на экране телефона, и помощь приходит в течение двух минут. Сигнал поступает на 112, включается аудиозапись, которая транслируется в режиме онлайн, а волонтёры реагируют.

Уже более 10 тысяч детей получили помощь, свыше тысячи потерявшихся найдены. Сегодня сотни тысяч детей находятся под защитой системы. Мы уже стали самым многочисленным волонтёрским сообществом России.

Призываю граждан не оставаться равнодушными. Если слышите крики или скандалы — звоните в полицию или используйте приложение. Волонтёры нашего сообщества живут по принципу "чужих детей не бывает".