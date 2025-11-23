На карте появляется новый Балканский узел: куда ведёт кризис украинского режима

Только присоединение Украины обеспечит безопасность России — политолог Михайлов

Итоги четвёртого года спецоперации, кризис украинского режима, перспективы смены власти на Украине и геополитическое будущее Европы в программе "Точка зрения" на Правда ТВ анализирует военный политолог Александр Михайлов.

Цели спецоперации: режим, армия и новые территории

— Заканчивается третий год специальной военной операции на Украине. Каковы, с вашей точки зрения, итоги?

— Её завершение зависит от выполнения заявлепнных президетом целей: смены политического режима Украины, лишения военной мощи, сокращения армии и возвращения территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам Путина, куда вступает нога русского солдата, оттуда он больше не уходит, поэтому работа может продолжиться и за пределами этих регионов.

— Можно ли сказать, что 2025 году российская армия считает наиболее успешными за время спецоперации?

— Да, вы правы, противник не смог провести ни одной крупной контрнаступательной операции и не освободил значимых населённых пунктов, несмотря на постоянные поставки западного вооружения и систем ПВО. Это делает текущий год самым удачным для российских сил с начала операции в феврале 2022 года.

В свою очередь Россия в 2025 году провела ряд успешных локальных операций. Главные направления — Красноармейский и Купинский котлы, где окружены более 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Киевское руководство фактически оставило их без поддержки, перебрасывая даже элитные подразделения как обычную пехоту. Это привело к росту дезертирства: число самовольно покинувших части увеличилось в семь раз и исчисляется десятками тысяч, что стало серьёзной проблемой для украинского режима и его западных союзников.

Будущее Украины после СВО: политические силы и новые территории

— А как вы видите нашу стратегическую мысль по окончанию СВО?

— Будущее после завершения СВО зависит от политических сил на Украине. Если к власти придут более прагматичные лидеры, они изменят идеологию, прекратят считать Россию врагом и дадут регионам больше самостоятельности. Россия готова принимать русскоязычных граждан и уже реализует программы переселения. Важно также закрепить правовой статус новых территорий, чтобы они получили равные права с остальными регионами России.

Поясню: многие организации, банки и страховые компании пока не работают с новыми территориями. Это создаёт серьёзные бытовые и правовые трудности для жителей, например при ДТП или оформлении услуг. Решение этих проблем напрямую связано с закреплением правового статуса регионов и их интеграцией в общую систему России.

Военные поставки и риск превращения Украины в серую зону

— Будет ли Запад продолжать накачку вооружениями украинского государства?

— Россия заявляет, что продолжение поставок вооружений на Украину делает невозможным завершение спецоперации, так как задача демилитаризации не выполняется. Для рядовых украинцев критически важно прекращение военной поддержки Запада.

Украина рискует превратиться в "серую зону" Европы — транзитный хаб для оружия, наркотиков и контрабанды, подобный Балканам после 1990‑х.

Приграничные страны Восточной Европы — Румыния, Польша, Словакия, Венгрия — уже ограничивают въезд украинских беженцев и товаров, понимая масштабы угрозы. Украина остаётся насыщенной оружием, сотни тысяч людей имеют боевой опыт и могут перемещаться в Европу, что создаёт риск диверсий и терактов. Дезертиры уходят с фронта с оружием, пересекают границы по подложным документам. Одновременно растёт число военнопленных, желающих получить российское гражданство. Ситуация критическая для ЕС и будет зависеть от того, насколько европейские лидеры смогут принимать самостоятельные решения без оглядки на Вашингтон.

Главная цель спецоперации: безопасность новых регионов и денацификация Украины

— С моей точки зрения, гарантия того, чтобы Украина не превратилась в серую зону, — это взять под контроль как можно больше территорий бывшей Российской империи. Я не верю, что бандеровцев не будут поощрять, они стремятся вернуться во власть. Наши новые регионы страдают от ударов БПЛА, ракет и артиллерии западного производства, что терроризирует жизнь мирных кварталов. Возможности беспилотников и дальнобойных систем растут, противник и западный ОПК не стоят на месте. Мы можем продвинуться на 100 километров, но завтра появятся изделия с дальностью 300. Проблему нужно решать на военно‑политическом уровне: киевский режим должен прекратить существование, власть должна перейти к адекватным руководителям. Главная цель спецоперации — денацификация и мирное сосуществование, исключающее удары по России.

Прекратятся удары по энергетике, начнётся восстановление пострадавших районов. Главное — чтобы в Киеве были адекватные руководители, которые не называют Россию врагом и не перегружают приграничье вооружениями.

Ведь именно с 2014 по 2022 год вдоль границы Украины сформировался корпус наступательных вооружений, и Россия не могла больше закрывать на это глаза и начала специальную операцию.

Переход к хорошему украинскому руководству

— А как вы видите на практике переход к хорошему украинскому руководству?

— Я вижу это только через военную администрацию в Киеве, которая несколько лет будет наводить порядок. Лишь после этого можно передавать власть условным политикам.

Если контроль будет только над Киевом, а Одесса или Львов останутся под прежним режимом, проблема сохранится — удары по России и поставки западного оружия продолжатся.

Мы решим проблему лишь если вся украинская территория станет частью России. Темпы спецоперации не такие высокие, ведь это не полномасштабная война, а локальная кампания. Теоретически можно дойти до Киева и сменить власть, но тогда появятся две Украины: восточная под нашим контролем и западная под контролем Запада, где могут разместить ядерное оружие и дальнобойные комплексы. Нужно либо мирное соглашение с США и новая архитектура безопасности в Европе, либо полный контроль над всей территорией Украины.

СНВ‑4 как инструмент давления на Запад

— Какой дедлайн вы видите в этом плане?

— Я считаю, что к февралю 2026 года мы должны либо продлить СНВ‑3, либо подписать новый договор — СНВ‑4. Без него США остаются "как моллюск без ракушки", не зная о наших развернутых боеприпасах и не имея возможности перехватывать новые средства доставки — "Буревестник", "Посейдон" и другие элементы ядерной триады.

Россия уже вышла за рамки СНВ‑3, создав новые комплексы, и это серьёзный успех нашей оборонки. Развивая успехи на поле боя и укрепляя стратегические силы, мы можем принудить Запад к переговорам.

Условие простое: любые поставки оружия Украине — и Россия выходит из СНВ‑4, оставляя США без защиты.

Сегодня именно Россия и Китай лидируют в новых средствах доставки, а США отстают. Я думаю, что Китай пока избегает открытой конфронтации с США, но давление вокруг Тайваня растёт. Китайский "дракон" уже на взводе, и если мы усилим совместное геополитическое давление, то сможем прогнуть англосаксов и добиться своего.