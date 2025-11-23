Огненная Лошадь поднимает мир на дыбы: год стремительных побед и рискованных поворотов судьбы

Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади

Год огненной лошади обещает перемены для всего мира: от политики до личной жизни. Астролог и публицист Татьяна Борщ в передаче "Точка зрения" на Правда ТВ объясняет, как этот год изменит судьбы стран и людей и какие тайные возможности откроются каждому знаку Зодиака.

— Какие особенности у наступающего года красной Огненной Лошади? Стоит ли ждать сюрпризов?

— Год Огненной Лошади никогда не бывает спокойным. Он приносит сюрпризы, особенно в наше время. Они коснутся всех стран и людей, и я надеюсь, что будут приятными.

Что касается России. В 2026 году должно завершиться СВО нашей победой. Думаю, это произойдет достаточно быстро — в первом квартале года. Это станет очень позитивным событием, которое выведет страну на новый уровень.

Во второй половине года после победы начнется напряжённый период, связанный с разделом Украины. Будет много противоречивых мнений, процесс не пройдет спокойно. Основные боевые действия завершатся, как мне видится, к марту, но локальные конфликты на территории Украины могут сохраняться.

— Что означает год Огненной Лошади в китайской традиции?

— Любителям встречать Новый год по‑китайски нужно помнить: это плавающая дата, он никогда не начинается 1 января. В этот раз Новый год стартует 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года. Поэтому не стоит торопиться — встречайте его именно 17 февраля. Если хотите подчеркнуть символику Огненной Лошади, используйте красный цвет.

Ситуация в мире в год Огненной Лошади

— Татьяна, ситуация в мире успокоится или события будут стремительно меняться?

— Мир не ждёт спокойной жизни. В Европе и Америке тенденции раскола очевидны и будут усиливаться.

Евросоюз начнёт сильно шататься: многие страны станут задумываться и даже заявлять, что им не место в объединении.

В 2026 году это не произойдёт, но предпосылки будут заметны. Во многих государствах возможна смена правителей на более адекватных, потому что нынешние политики часто выглядят как марионетки, работающие против интересов народа. Время постепенно вытеснит таких лидеров.

В Америке противоречия между командой Трампа и демократами крайне велики. Урегулировать их в 2026 году не удастся. Что бы ни делал Трамп, у него всегда будут противники, и это приведёт к серьёзному внутреннему расколу.

Астрологический портрет Трампа и прогноз на 2026 год

— По своей натальной карте Трамп — человек фантазийно‑оптимистичный, любит играть на публику. У него восходящий знак льва, а это артистический знак, определяющий его поведение. Он может настолько увлечься игрой, что сам верит в то, что говорит.

Война и кровь Трампу неприятны, он стремится к сделкам, торговле и прибыли. Но есть и другие силы, поэтому противоречия в 2026 году не закончатся. Более того, осенью — в октябре и ноябре — они достигнут пика. Это будут самые тяжёлые месяцы года.

Сложным окажется и конец февраля — март, но это время будет конструктивным, оно связано с окончанием СВО и завершением 12‑летнего цикла.

12‑летний цикл Юпитера и исторические параллели

— Татьяна, вы упомянули важность 12‑летнего цикла. Расскажите подробнее.

— 12‑летний цикл — один из ключевых интервалов, который управляет государствами и влияет на жизнь людей. Астрология — это наука циклов, и один из самых интересных циклов — 12-летний цикл Юпитера.

Если вспомнить историю: в 1933 году Гитлер пришёл к власти, а ровно через 12 лет фашистский рейх бесславно закончился. На Украине события развивались схожим образом: Майдан начался осенью 2013 года, а в 2014 году к власти пришли силы, которые я называю фашистскими. Прошло ровно 12 лет, и именно поэтому я считаю, что февраль‑март станет временем завершения этого цикла.

Мы видим повторение: тогда был Майдан, сейчас — мини‑Майдан и сильное напряжение в украинском правительстве. Это не фантазия, а закономерность циклов.

Какие знаки Зодиака получат преимущества в 2026 году

— Татьяна, для каких знаков год будет удачным, а для каких сложным?

— Прогноз всегда индивидуален, но я бы отметила черты характера, которые будут наиболее востребованы в 2026 году. Это энергия, амбиции, смелость и стремление идти вперёд. Это год Огненной Лошади, однако нельзя сказать, что преимущество будет только у огненных знаков.

Главная особенность года — уникальное расположение высших планет, они находятся в очень благоприятных аспектах. Такое случается крайне редко.

Поэтому каждый человек, если приложит усилия, сможет этим воспользоваться. Возможны неожиданные предложения, новые работы, знакомства, браки.

Год особенно хорош для рождения детей: появятся дети с необычными умственными способностями. Мы говорим о том, что новая раса уже стоит на пороге.

Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году

— Овен продолжит движение вперёд, но ему стоит беречь здоровье. Год принесёт много хозяйственных забот: недвижимость, ремонт, новые офисы. Во второй половине года — рост популярности.

Телец восстановит связи со старыми друзьями и получит поддержку. Возможны переезды, решение жилищных вопросов, приятные семейные события. Те, кто не устроил личную жизнь, смогут это сделать.

Близнецов ждут хорошие финансовые доходы, новая работа и выход на новый уровень. Во второй половине года — поездки или переезд.

Ракам будет вести практически во всём: сложный период позади, начинается благоприятное время.

У Льва первая половина года сложнее: стагнация бизнеса, невезение. Но во второй половине года Юпитер переходит в знак Льва, и ситуация редко изменится к лучшему, появятся новые возможности и работа.

Девы смогут по-новому проявить себя во всех сфера, есть реальная возможность получить новую работу. Этот год для них очень интересен в профессиональнй сяере, поэтому нужно трудиться, не покладая рук.

Для Весов год значимый: профессиональные успехи, стабилизация и шаг на более высокий уровень. Во второй половине года — признание и возобновление старых связей.

Скорпион может начать новый творческий проект. В течение двух лет возможны перемены в работе и месте жительства. Для кого-то это будет новая квартира, для кого-то новый дом.

Стрельцу стоит беречь здоровье в первой половине года. Вторая половина будет удачной, но успех потребует серьёзной подготовки и много "чёрной" работы.

Козероги продолжат реализовывать планы, связанные с приобретением недвижимости. Постепенно выйдет из проблем и стабилизирует дела и личную жизнь.

У Рыб всё хорошо: успехи в личной жизни, рождение детей или внуков. Во второй половине года — интересные предложения новой работы.

Водолей в первой половине 2026 года сможет с успехом разрешить большую часть профпроблем, а во второй половине 2026 года найдет новых партнеров, что одинаково актуально и для работы, и для личной жизни. Будьте внимательны к начальству и к сильным мира сего в октябре-ноябре — это сложное время, когда многие профдостижения откажутся под угрозой.

Как правильно встречать Новый год в год Огненной Лошади

— Татьяна, традиционно мы встречаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. В каких цветах лучше отмечать праздник и что должно быть на столе?

— Хотя год Огненной Лошади начинается 17 января, встретить праздник 31 декабря можно в красном цвете — он очень почитается на Востоке, особенно в Китае. Также будут востребованы жёлтый и зелёный: зелёная трава символизирует любимое угощение Лошади, а жёлтый связан с её образом.

На столе не должно быть конины, но можно подавать рыбу, баранину, свинину, птицу. Обязательно добавьте много зелени. Хорошо, если ёлку украсит фигурка Лошади — маленькая или большая.