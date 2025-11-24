Патриотизм без кваса: как документальное кино формирует новый образ казачества

Казачество в документальном кино как часть культурного кода России — Владимир Тодоров

Казачество остаётся малоизученной частью культурного кода России. Продюсер платформы Okko Владимир Тодоров в программе "Казачья правда" на Правда ТВ объясняет, почему зрительское кино должно вернуть интерес к этой теме и как проект "Казаки 2.0" способен изменить восприятие традиций.

— Что такое документальное кино сегодня? Какая это индустрия, чем она живёт?

— В России полноценной индустрии документального кино нет. Есть фестивальное кино — его смотрят только на фестивалях, это закрытый мирок, где авторы показывают фильмы друг другу.

Есть так называемое "документальное кино" в формате нарезанных интервью или блогерских роликов. Дискуссионно, можно ли их считать документалкой.

Есть зрительское документальное кино, которое называют платформенным. Мне не нравится термин "коммерческое", но по сути любое кино должно быть зрительским. Внимание аудитории равно финансированию.

Главный локомотив развития — платформы. Они единственные крупгые игроки, которые инвестируют в производство и дают фильму массового зрителя. Но законы у документального кино те же, что и у художественного: драматургия, структура, работа с героем.

Законы драматургии в документальном кино

— Что значит, что документальное кино подчиняется законам драматургии?

— У зрительского документального кино должна быть история и персонажи. Любой человек, попадая в кадр, становится персонажем со своим характером, мотивацией и аркой. Современный зритель избалован контентом: десятки миллионов подписчиков онлайн-кинотеатров смотрят по 30 высокобюджетных художественных сериалов в год, у них сформирован киновкус и понимание жанров.

Документальное кино — это не жанр, а тип контента. Точно так же, как Пиксар — это просто мультфильм. Документальныая картина может быть триллером, комедией, боевиком. Важно чётко определить персонажей и их цели, чтобы зритель принял предлагаемый мир и подключился к истории.

К этому добавляется визуальная концепция, потому что любое пространство кадра — это функциональный, когнитивный способ работы со зрительским вниманием. Как сняты спикеры, как сделаны реконструкции, какие шрифты выбраны. Всё должно работать на единую драматургию и визуальный стиль. Тогда проект становится успешным для массового зрителя, прежде всего на онлайн-платформах.

Зрительское документальное кино как основа индустрии

— Может ли зрительское документальное кино сформировать индустрию в России?

— Да, именно оно должно стать фундаментом. На Западе индустрия документального кино сложилась ещё в 1970‑х благодаря кабельному телевидению. Каналы боролись за место в пакете, а доходы от подписки и рекламы распределялись по доле аудитории. Чтобы удерживать внимание зрителей, им приходилось производить большой объём контента, включая документальные фильмы.

В России такого опыта не было. Нам предстоит пройти этот путь быстрее, иначе мы проиграем гонку за зрительское внимание.

Тема патриотизма в документальном кино

— Как патриотическая тематика встраивается в документальное кино?

— Законы драматургии и работы с персонажами универсальны. Всё зависит от того, каких героев и истории мы выбираем и на какую аудиторию ориентируемся.

В России условно можно выделить три группы зрителей:

Патриотичные — им не нужно лишний раз объяснять ценность патриотики, они воспринимают её на любом уровне качества.

Нейтральные — именно с ними важно работать тонко и аккуратно, избегая "квасного патриотизма", о котором говорил Горький.

Непринимающие — таких становится всё меньше, многие покинули страну, и это не ключевая аудитория.

Главное — реализм и честная драматургия. Если зритель понимает героя, его мотивацию и цель, он подключается к истории. Тогда патриотическая документалка работает и становится востребованной.

Детали и цельность образа в патриотическом кино

— Какие ошибки мешают зрителю подключиться к патриотическому кино?

— Пример из художественного фильма "Боевик неба" с Игорем Петренко. Сюжет героический — события в Сирии, когда турки сбили наш штурмовик. Но возникает вопрос: почему в первой трети фильма герой всё время ходит в летной форме — даже дома или в магазине. Это выглядит неестественно и ломает цельность образа.

Такие детали важны: зритель не принимает искусственность. Поэтому патриотическое кино должно искать необычные, живые истории и учитывать, что людям нужно именно сейчас.

Уникальные проекты и запрос на реализм

— Какой контент сегодня востребован в документальном кино?

— Мы недавно взяли в лицензию фильм "Донбасс. Передовая у казаков" режиссёра Валерия Тимошенко. Таких проектов крайне мало: снимать на передовой сложно из‑за ограничений и закрытости военных структур.

Ценность фильма в том, что там есть чётко прописанные персонажи, понятный быт, мотивация и развитие истории. Зритель сопереживает героям, понимает, кто есть кто. Съёмки уникальны — сравнимы разве что с культовым "У края бездны". Это большая удача для режиссёра и продюсера.

Подобных проектов не хватает, хотя интерес к ним очевиден. Миллионы просмотров собирают даже короткие ролики с боевыми действиями. Но если добавить к ним историю, качественную съёмку и драматургию, получается сильный фильм для массового зрителя, включая нейтральную аудиторию. Людям важно увидеть реальность и почувствовать её через живых героев.

Жанры и историческая память

— Документальное кино должно быть познавательным, историческим или развлекательным?

— На мой взгляд, оно должно охватывать все жанры. В США ещё в 1970‑е благодаря рыночной модели телевидения сформировалась устойчивая индустрия. Там отработали все аспекты истории и культуры, выработали чёткие оценки: "Буря в пустыне" — героизм и успех, Вьетнам — героизм, но трагедия и ошибки, фронтир — история первопроходцев, а не геноцида.

В России ситуация иная. Советское телевидение ограничивалось несколькими каналами, а в 1990‑е не хватало средств. В результате огромные пласты истории остались недоисследованными. До сих пор нет единого мнения по ключевым вопросам — например, роль Сталина или репрессии 1930‑х.

Особый пласт — история казачества. Её часто объединяют под одним брендом, хотя это неправильно: Новороссия, Сибирь — разные сюжеты. Но в целом казачество неотделимо от истории государства российского, и это важная тема для документального кино.

Ассоциации о казачестве

— С сегодня чем ассоциируются казаки у массовой аудитории?

— Сегодня мы находимся в "нулевой точке": в зрительском документальном и художественном кино тема казачества почти не раскрыта. Первая задача — понять, с чем у массовой аудитории ассоциируются казаки, какой контент нужен.

Основные ассоциации

Гоголь и "Тарас Бульба" — базовый культурный образ.

Внешний вид — традиционная форма и атрибуты.

Современность — участие казаков в специальной военной операции, важное для патриотичной аудитории.

История — поход Ермака Тимофеевича.

На этом знания большинства зрителей заканчиваются. В глубину никто не идёт, потому что мы сами не провоцируем интерес. Зритель ленив и редко любопытен.

Поэтому ключевая задача документального кино — расширить эти ассоциации, показать богатую и разнообразную историю казачества, его связь с государством, культуру и традиции. Только так можно сформировать полноценное восприятие и интерес у широкой аудитории.

Ключевое понимпние и исторические примеры

— Какие исторические сюжеты могут стать основой для документального кино о казачестве?

— У нас есть множество ярких кейсов. Например, история Николая Ашинова: казак в Эфиопии захватывает форт и заявляет, что это русская земля. Сюжет невероятный, но малоизвестный широкой аудитории. Сейчас обсуждается проект, который может стать продолжением документального фильма "Атаман Африка" с Павлом Табаковым.

Зрителю важно понять мотивацию героя: почему Паша Табаков отправился в Джибути повторять путь Ашинова? Там есть глубинная мотивация — актёр хочет сыграть этого персонажа в художественном проекте и погружается в материал максимально глубоко. Такие истории показывают, что многое в регионе с тех пор почти не изменилось: появились автоматы Калашникова и пикапы Toyota Hilux, но в остальном жизнь похожа на прошлое.

Социокультурность казачества и традиции

— Что такое казачество сегодня — народ, этническая группа или нечто иное?

— Казаки — это не этнос и не отдельный народ. Это социокультурное явление, тесно связанное с историей государства. Возникают важные вопросы: можно ли стать казаком не по крови, а по выбору? Что такое казачья традиция и как она формируется?

Казачество неразрывно связано с историей России. Его традиции и ценности — часть общей культурной памяти.

От "Быть цыганом" к исследованию казачества

— У нас был хулиганский проект "Быть цыганом", где мы работали со стереотипами. Главный герой Леонид Кулаков — народный комик, использовал жёсткий юмор, чтобы показать проблематику и объяснить, что цыгане интересны с историко‑культурной точки зрения.

Теперь мы хотим сделать второй сезон — про казаков. Здесь отойдём от жёсткого юмора и сосредоточимся на исследовании: зададим вопросы о казачьей традиции и её месте в русском культурном коде. Казачество — часть нашей истории, но оно до сих пор недораскрыто.

"Казаки 2.0" и современные образы

— Историю нужно исследовать и рассказывать, но важно показать и современный образ казаков. У нас есть такой сейчас крючок, "Казаки 2.0" называется. Мы планируем поездки на юг, в Луганщину, в Сибирь, чтобы увидеть боевую подготовку и поговорить с героями.

Главный вопрос — кто такие современные казаки и как они передают традиции. Важно, чтобы человек, выросший в казачьей семье, транслировал ценности, но не выгляде и не вёл себя как ряженый. Казак — это не обязательно форма и нагайка, это идентичность, которой можно гордиться даже в обычной жизни.

Документальное кино должно помочь избавиться от негативных стереотипов и показать казачество как живую социокультурную общность. Мы надеемся реализовать проект и представить его на конкурсе национального контента.

Продолжение следует...