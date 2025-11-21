Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России

Выборы в Венгрии: Орбана могут сменить — Габор Штир

Венгрия балансирует между суверенитетом и давлением ЕС. Как выборы могут изменить курс страны и почему Евросоюз представляет опасность для себя и для евразийского пространства, спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказывает венгерский политолог, член Валдайского клуба Габор Штир.

Выборы в Венгрии: возможные перемены

— В следующем году у вас выборы. В апреле политическая позиция Венгрии может измениться.

— Не исключено. Политическая ситуация: 50 на 50. Оппозиция собралась против Орбана, почти все партии, с лидером Петером Мадьяром. Это партия ТИСА — новая, возникшая из ошибок Фидес и скандалов.

Некоторые опросы говорят, что среди тех, кто точно пойдёт голосовать, ТИСА опережает Фидес минимум на 5%. Но впереди ещё пять месяцев, многое может измениться.

Популярность оппозиции объясняется усталостью от Орбана и Фидес: почти 16 лет у власти, плюс ещё четыре года в начале 2000‑х. Новое поколение выросло при Орбане, им уже около 30 лет, и они видят всё те же лица.

Есть и ошибки — коррупция, экономические проблемы. Даже сторонники Фидеса признают это. Проблемы не только из‑за войны и глобальных факторов, но и из‑за внутренних просчётов в экономической политике.

Инфляция и феномен "орбанизма"

— У нас серьёзная проблема — инфляция. Официально она около 5%, но если зайти в магазин, то за последние пять лет цены на основные продукты выросли почти вдвое. В России это тоже проблема, но вы ещё не догнали нас.

— Недавно в политическом пространстве возник термин "орбанизм". Что он означает?

— У нас в Венгрии так не говорят, но в мире это уже используется. "Орбанизм" — это политика суверенизма: патриотизм, суверенитет, традиционные ценности. Можно назвать это популизмом, но в здоровом смысле слова — когда народ живёт не хуже, а уровень жизни постепенно растёт. Это важный социальный уклон, и он есть.

Суверенитет, национализация и ценности

— Очень важен суверенитет. За последние 30 лет разные правительства, в том числе леволиберальные, продали всё, что могли. Первое консервативное правительство после смены структуры тоже пошло по этому пути.

Фидес, напротив, начал обратный процесс в сфере энергетики — возвращал активы государству. Это была частичная национализация, и это принципиально важно. Особенно в стратегических отраслях государство должно сохранять влияние. Без этого говорить о суверенитете невозможно.

Важен и социальный уклон, и ценности: семья, родина, дети, защита детей. Это основа политики.

Внешняя политика и открытость Орбана

— Но в связи с этим есть и проблемы. Были скандалы, и полтора года назад популярность Фидеса немного снизилась. Но если говорить об "орбанизме", то во внешней политике ключевым остаётся открытость. Орбан не закрыл дипломатические каналы ни на восток, ни на юг, ни на север.

Это прагматичная политика: отношения с Россией, Китаем, арабскими странами. При этом никогда не был под вопрос факт, что Венгрия — часть западного блока, член ЕС и НАТО. Но "ворота на восток" остаются открытыми, и это расширяет экономическое и политическое пространство.

Растущая популярность Орбана на Западе и давление ЕС

— Конечно, многим это не нравится. После событий последних лет давление усилилось. Евросоюз критикует и предпринимает шаги против правительства Орбана. Последние четыре года это давление стало особенно сильным. В Брюсселе уже открыто говорят о желании сменить венгерское правительство.

Ранее и американская администрация при Джо Байдене действовала в том же направлении, но после смены власти ситуация изменилась. Европейский мейнстрим — прогрессисты и леволибералы — делают всё, чтобы поддержать оппозицию и ослабить позиции Орбана.

Хотя Орбан непопулярен среди западных политических элит, но в западных обществах его популярность растёт. В 2016 году, когда Европа столкнулась с миграционным кризисом, он предупреждал: это серьёзная и глубокая проблема. В ответ его называли фашистом и расистом. Сегодня многие европейские правительства разделяют его мнение, но уже поздно — Европа переживает кризис идентичности.

Часто говорят, что Будапешт остаётся "последним нормальным европейским городом". В чём‑то это так. Но если бы не экономические трудности, можно было бы говорить спокойнее.

— А, кстати, на какую сумму ЕС заблокировал из-за Орбана деньги Венгрии?

— Европейский союз заблокировал для Венгрии около 20 миллиардов евро. Это половина средств, которые страна должна была получить. При этом кредит ЕС Венгрия обязана погашать, хотя деньги так и не поступили. Лишь частично средства выделялись, например, когда нужно было снять венгерское вето на переговоры об интеграции Украины.

В Брюсселе говорят о проблемах с демократией и верховенством права. Но коррупция и трудности есть везде.

Россия, Украина и предвыборное давление

— В предвыборной кампании отношение к России, к Украине, к войне стало центральным вопросом. Оппозиция открыто занимает антироссийскую позицию. Орбана же критикуют за прагматичный курс, который называют пророссийским. Но он исходит из национальных интересов: продолжает диалог и торговлю с Россией и Китаем, несмотря на позицию Евросоюза.

Если правительство сменится, политика Венгрии резко изменится. Новая власть будет поддерживать европейский мейнстрим и его линию по Украине и России. Это приведёт к чувствительным изменениям во внешней политике страны.

Социальные меры, международный престиж и усталость общества

— Есть шансы, что Орбан выиграет, но есть и шансы, что проиграет. Это 50 на 50. До выборов ещё пять месяцев, и результат остаётся открытым.

Орбану может помогать то, что он сделал многое в социальной сфере. Для молодёжи открыли кредиты под 3% — это очень дешёво. Пенсионеры получают не только 13‑ю пенсию, но и 14‑ю. Можно спорить, популизм это или нет, но социальное обеспечение реально даёт людям поддержку, несмотря на экономические трудности.

Важен и международный престиж Орбана. Он высок и продолжает расти. Но главный фактор против него — усталость. Орбан слишком давно у власти. Молодое поколение хочет новое лицо, независимо от проблем или их отсутствия. Даже если давать деньги, возможности, поддержку — они всё равно хотят перемен. Им просто надоело.

Кризис Европы и интеграция Украины

— Давайте вернёмся к вопросам внешней политики Евросоюза. Венгрия — часть ЕС. В России сейчас ощущение, что Европа идёт к милитаризации. Мы видим это по аэродромам, дорогам, бюджетам. Ваши ощущения?

— Европа переживает очень глубокий кризис: политический, экономический, кризис идентичности и кризис руководства. Сегодняшнее руководство Евросоюза ведёт его в пропасть. Орбан говорит, что последним гвоздём в гроб ЕС может стать интеграция Украины. Ни Европа, ни Украина к этому не готовы.

Главная проблема — конкурентоспособность. Именно этим следовало бы заниматься. Чтобы выйти из кризиса, Европе нужно скорее завершить войну на её периферии. ЕС остаётся единственным крупным игроком, который не предложил свой план перемирия на Украине.

— Как разрешить эту проблему?

— Европейский мейнстрим хочет удерживать Украину в войне ещё 2-3 года, исходя из идеи, что Россия представляет угрозу и рано или поздно нападёт на Европу. Украина становится прокси Европы и Америки, передовой линией обороны. Армию Украины хотят превратить в "кулак Европы" против России.

Но это ошибочный подход. Европейскую систему безопасности нужно перестраивать, и без России, как и без Америки, это невозможно. Вместо переосмысления ЕС идёт по пути милитаризации и строит безопасность исключительно "против России".

Восточная Европа, кредиты и кризис Евросоюза

— Я надеюсь, что это не приведет в войне, но напряженность и дестабилизация сохраняются в евразийском пространстве. Это постоянное противостояние. Но ни поляки, ни венгры не будут воевать за Европу и за Украину. Даже Польша официально заявляет: если европейские министры захотят отправить войска, Польша не будет участвовать. Франция пусть занимается своими внутренними проблемами.

Агрессивный подход европейского мейнстрима помогает скрывать внутренние кризисы ЕС и отдельных обществ.

Одновременно строится централизованный Евросоюз. Раньше это не удалось, но теперь через кредиты это возможно.

Всё, что делает ЕС для поддержки Украины и усиления армии, идёт из кредитов. Так формируется кредитная пирамида и централизованный союз, где все страны оказываются втянутыми через долги. Откуда будут деньги — никто не понимает. Но это выгодный бизнес для тех, кто даёт кредиты. Суммы огромные: 700 миллиардов евро, может половина, может треть уйдет Украине. Логика есть, но это плохая логика.

Европа, милитаризация и кризис демократии

— Эта логика ведёт к пропасти. Она напоминает логику нацистской Германии.

— Европа сегодня не может защищать себя: за последние 30 лет всё было разрушено, и теперь нет ни армии, ни развитого ВПК. Есть громкие заявления, есть агрессивность, но за этим ничего не стоит. Без Америки Европа не способна себя защитить.

Европа угрожает России только словами, но не силой. Нужно усиливать оборону, но вопрос остаётся: это будет милитаризация или просто защита? Сейчас Европа переоценивает свои возможности и заявляет о планах в отношении России и Украины, но реальной силы нет.

Внутри Евросоюза усиливаются авторитарные тенденции. Основы политических ценностей и демократии во многом выброшены. В сфере информации и отношения к прессе ситуация напоминает Советский Союз.

В Европе даже выборы становятся условными: если побеждают силы, которые не нравятся, их могут снять или даже арестовать, как это было в Румынии и Франции. Это называют демократией. Не о такой Европе мы мечтали 35 лет назад, когда вступали в ЕС. Орбан тоже считает, что Евросоюз нужно реформировать: укреплять внутреннюю демократию и сам союз, иначе он будет маргинализироваться в глобальном мире.

Орбан, Евросоюз и будущее Европы

— Многие упрекают Орбана, что он против Евросоюза, против Европы. Но это не так. Он за сильную Европу. Сегодняшнее руководство в Брюсселе ослабляет ЕС своей политикой, а Орбан и патриоты хотят его укрепить и реформировать.

Перед нашими глазами идёт распад Евросоюза. Великобритания вышла после брексита, но продолжает участвовать во внешнеполитических вопросах. Европа в нынешнем состоянии представляет опасность для себя и для евразийского пространства.

— Как вы видите будущее Евросоюза? Он сохранится, устоит?

— Я надеюсь, что ЕС устоит, что не будет распада. Идея Евросоюза сама по себе хорошая, экономически выгодная. Но последние 5-10 лет курс был неверным. Без политической интеграции это не работает. Вопрос в том, каким будет ЕС: "Соединённые Штаты Европы" или Европа суверенных государств? В этом вопросе очень важно, как укрепляются европейские альтернативные силы.

В Европарламенте вокруг Орбана формируется патриотическая политическая семья. Эти силы усиливаются, но прорыва пока нет — мейнстрим удерживает власть.

Обновление ЕС, к сожалению, возможно только через кризис. Когда почти всё рухнет, тогда можно будет перестроить систему. То, что мы видим сейчас, это агония.

Этот процесс может ускориться, если западные общества осознают, что нынешняя политика ведёт в тупик, и выйдут на улицы. Тогда правительства будут вынуждены менять курс. В разных странах к власти могут прийти суверенисты и патриотические силы, например, в Германии — АФД. Тогда в Брюсселе изменится расклад сил, и будущее Европы будут обсуждать иначе.

Глобалисты, Европа и опасность радикализации

— Кто сейчас управляет Евросоюзом? Глобалисты и финансисты?

— Верно, сегодняшний Евросоюз уже давно стал вассалом глобалистского финансового капитала. После возвращения Трампа центр этих сил из Вашингтона переместился в Брюссель. Поэтому очень трудно прорвать систему внутри Европы.

— Вы хотите сказать, что после прихода к власти Трампа, глобальный финансовый капитал переместился в Европу и изнутри контролирует её?

— Да. Сегодня на одной стороне идеологического, культурного, цивилизационного фронта — Трамп и европейские патриоты‑суверенисты. Их мало, но его победа в США помогает. На другой стороне — прогрессисты и глобалисты: американские демократы и европейский мейнстрим под руководством Евросоюза.

В разных странах возможен коллапс.

Германия живёт хуже, чем раньше, и это чувствуется. Люди недовольны, но выйти на улицы им трудно.

Есть поговорка: Германия не делает маленьких ошибок, только большие. И тогда возможен радикализм: либо сверхлиберализм, либо сверхрадикализм. Мы уже переживали это — нацизм.

Опасность в том, что глобальный финансовый капитал контролирует большинство европейских партий. Какой выход? Логика ведёт к одному — к противостоянию с Россией. Уже говорят, что Европа готовится к войне с Россией к 2030 году.

Европа, война и венгерские выборы

— Но сегодня у Европы нет реальной способности вести войну с Россией. Даже если будет перемирие и решат отправить миротворцев, выяснится, что контингент недостаточен. Нет армии, нет развитого ВПК — только агрессивные заявления.

Восточная Европа не будет воевать за Украину. В Германии в армии не хватает минимум 40 тысяч человек, и люди не хотят идти служить даже в мирное время.

Цель Европы — держать Россию под давлением. Но если это затянется, Россия станет сильной армией, хотя в расширенном смысле ослабнет: почти 40% ее бюджета идёт на оборону, а значит, не хватает средств на образование и модернизацию. Это политика ослабления России.

За четыре года войны Европа не усилила свою оборону. Склады пустые, нет боеприпасов, нет танков.

Трамп действует прагматично: Америка продаёт оружие, передаёт его Украине, а расходы перекладывает на ЕС. При этом он сохраняет контакты с Россией, видя экономические, финансовые и геополитические перспективы сотрудничества с Россией, с Китаем после урегулирования конфликта.

Я надеюсь, что Евросоюз не окажется в агонии, хотя кризис неизбежен. Если весной 2026 года Орбан проиграет выборы, многое изменится. Ведь вопрос венгерских выборов — это не только внутренний вопрос, но и европейский. В кампании против Орбана участвует руководство ЕС, но Трамп поддерживает Орбана. Возможна встреча с Путиным в Будапеште. Европейский мейнстрим делает всё, чтобы перечеркнуть сценарий, при котором Орбан остаётся у власти.