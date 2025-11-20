Два игрока, одна ставка: почему Россия и Сирия держатся друг за друга уже 80 лет

Россия сохраняет стратегическое партнёрство с Сирией — эксперт Вавилов

Россия и Сирия строят отношения на прагматике, а не идеологии. Чрезвычайный и полномоченный посланник, профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов — о сотрудничестве двух стран и новом курсе Москвы.

Россия приняла Ашара

— Что происходит в Сирии и в отношениях с Россией? Там новое руководство, временный президент Ахмад Ашара, бывший террорист Джулани. Он уже был в Москве, встречался с нашим президентом, идут переговоры о российских базах.

— Мы исходили не из признания его как представителя народа, а из реальной обстановки. В регионе ситуация острая и конфликтная, в Сирии в прошлом году произошёл переворот. Нам важно определить позицию: Сирия остаётся стратегическим партнёром на Ближнем Востоке. Это краеугольный камень региона — убери его, и конструкция рухнет.

Новое руководство само выразило желание развивать отношения с Россией. Мы получили позитивный сигнал и продолжаем сотрудничество на исторической основе, которая идёт ещё от Советского Союза.

Исторические связи России и Сирии

— За советское время мы подготовили для Сирии огромную армию специалистов — около ста тысяч человек получили образование в советских и российских вузах. В каждой семье есть те, кто говорят по‑русски, многие семьи основаны с участием наших граждан.

Эти связи жизненно важны для Сирии, и новое руководство подтверждает готовность их развивать. Это объективное и реалистичное желание: страна переживает переходный период, и надежда на помощь России остаётся высокой.

За 80 лет отношений не было случая, чтобы действия России или Сирии противоречили интересам независимости и целостности страны.

Жизнь — лучший учитель: почему политика России в Сирии подтверждается самой реальностью

— Когда начиналась гражданская война, Россия поддержала легитимные власти Асада, чтобы остановить терроризм, который мог проникнуть на Кавказ. Но какие гарантии, что нынешний Ашара или Джулани не нанесут удар по нашим базам в Тартусе или Хмеймиме? Эти люди кажутся недоговороспособными.

— Вся наша политика в отношении Сирии и клана Асадов подтверждается самой жизнью. Если бы мы заняли отстранённую позицию, в том числе и во время гражданской войны, последствия были бы крайне негативными. Я подробно писал об этом в книге "Битва за Сирию". Гарантия в том, что мы идём верной дорогой: жизнь сама заставляет действовать именно так. Она — лучший учитель и наставник для любого политика.

Изменение ситуации и необходимость действий

— Сегодня сирийцы без нашей поддержки оказываются в сложном положении. Раньше Джулани и его соратники могли критиковать, нападать, вести террористическую деятельность. Но, оказавшись у власти, они вынуждены думать о другом — как накормить людей, куда вести страну, куда направлять её курс. Почему?

— Именно поэтому их политика изменилась. Сейчас они действуют по принципу "и нашим, и вашим": продолжают сотрудничество с Россией, но параллельно налаживают связи с региональными игроками, США и даже Китаем. Джулани уже встречался с американцами, беседовал с Трампом, посещал Китай. Это прагматичный и реалистичный курс, оправданный самой жизнью. В нынешних условиях руководство в Дамаске проводит достаточно взвешенную линию, исходя из того, что выгодно стране и её народу.

Голанские высоты и соглашения Авраама: Сирия выбирает прагматизм вместо крайностей

— Среди региональных вызовов показателен вопрос о присоединении Сирии к "соглашениям Авраама", которые предусматривают нормализацию отношений с Израилем и уже подписаны Бахрейном, ОАЭ и Марокко.

— Новый президент переходного периода Ахмад Шаара поставил принципиальный вопрос: как подписывать соглашение, если Израиль после свержения Асада ещё больше расширил контроль над Голанскими высотами? Это стратегически важное место, оттуда можно легко обстреливать территорию Израиля.

Сегодня у сирийского руководства все рычаги управления, но ресурсов мало. В отличие от соседей, Сирия не располагает богатыми запасами нефти и газа. Добыча осложнена высоким содержанием серы, полноценной нефтепромышленности нет. Экономика держится на сельском хозяйстве — финиках и других культурах, но этого недостаточно.

"Это дело сирийского народа"

— Чем конкретно Россия может помочь Сирии? Денег у нас немного. Нужно ли возобновлять патрули на Голанах и обострять отношения с Израилем?

— Мы с Израилем отношения не обостряем. С самого начала независимости Сирии 80 лет назад и с начала гражданской войны наша позиция была неизменной: всё, что происходит в Сирии — дело сирийского народа. Если народ попросит помощи, мы готовы содействовать. Это принципиальная и реалистичная линия, которой мы придерживаемся.

Официальное приглашение и принципы международного права

— В 2015 году, 30 сентября, сирийский народ в лице Асада официально попросил Россию прислать войска. Повстанцы контролировали значительную часть территории, и без нашей помощи ситуация стала критической. Мы вмешались только после приглашения.

— Сегодня на востоке Сирии действует антитеррористическая коалиция США, хотя никто их туда не звал. Они занимаются нефтью, работают с курдами и другими конфессиональными и национальными меньшинствами, что усложняет нормализацию.

Главные принципы остаются неизменным:

сохранение суверенитета, сохранение территориальной целостности Сирии.

Израиль это никак не может оспорить. Это основа международного права, без которой рушится вся система.

Продолжение сотрудничества с Россией

— Вряд ли нынешнее сирийское руководство откажется от сотрудничества с Россией. Оно жизненно необходимо, и сам менталитет во многом сформирован в советских и российских вузах.

— Это своего рода новый прецедент для России: мы стали смотреть на многие вещи прагматично, а не только с идеологической точки зрения. Надежда остаётся, хотя есть много "но". Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанское.