Как тяжёлая судьба народа: войны, голод, репрессии, — изменила жизнь поколений? Почему дореволюционная Россия оставалась страной нищеты, а СССР дал движение к развитию? В авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" историк Николай Платошкин — о прошлом и настоящем России.

— Вы и дипломат, и историк, и политик, и блогер. Кем вы себя ощущаете в 1925 году?

— Одним из последних осколков советского поколения. Сегодня остается все меньше людей, заставших Советский Союзе, и это очень сильно сказывается на положение нашей страны.

— Чем советское поколение отличается от нынешнего постсоветского поколения?

— Душой. Тогда люди были братья.

Сейчас человек человеку волк, высокий уровень конкуренции, жизнь по принципу "люби себя, чихай на всех".

Когда люди интересуются только собой, общество атомизируется, растворяется, исчкзают скрепты. Люди стали злые, непримиримые.

Я очень тяжело переживаю потерю той страны, потому что мне там было легче жить. Смотрите, антилопа живет в джунглях 15 лет, а в зоопарке 45. Почему? Потому что нет хищников, стрессов, нормальное питание. В обществе то же самое: в России очень низкая продолжительность жизни, мы на 116 месте в мире. Наши мужчины живут в сренем 68 лет, в мире — 73 года.

— Наше детство было спокойным и безопасным. Но ведь у Советского Союза была очень тяжёлая судьба — гражданская война, коллективизация, голод, репрессии, Великая Отечественная, послевоенное восстановление. Как вы это оцениваете?

— Действительно, путь страны был очень тяжёлым. Каждое десятилетие приносило испытания, и лишь к 60-м годам жизнь стала более стабильной. Тогда появились уверенность и возможность хотя бы нормально питаться, а в 70-80-е годы люди почувствовали, что живут в более спокойное время. Это и делает наше поколение в каком-то смысле счастливым — мы застали период, когда страна наконец-то начала восстанавливаться после всех потрясений.

— В дореволюционной России жизнь крестьян была крайне тяжёлой. Лишь после войны постепенно стало лучше: появились дома под шифером и железом, новые товары. Как вы оцениваете это отличие?

— Дореволюционная Россия была страной повседневной нищеты. Некрасов писал о крестьянах, которые жили впроголодь, дети болели от истощения. В советское время, несмотря на трудности, жизнь постепенно улучшалась: появились продукты, жильё стало прочнее, люди начали чувствовать изменения к лучшему. Это и есть главное отличие — движение от постоянной бедности к постепенному развитию.

Война ради союзников: бессмысленные потери народа

— Судьба нашей страны всегда была тяжёлой. Каждое десятилетие приносило испытания. Вспомним Первую мировую войну: пять миллионов погибших, тяжелая крестьянская жизнь … Как вы оцениваете это прошлое?

— Первая мировая действительно стала трагедией без ясного смысла для народа. Россия вступила в войну не из-за нападения, а ради союзников, и миллионы жизней были потеряны. Крестьянский труд при царе был изнурительным: никакой техники, только ручной инструмент, жизнь в бараках, нищета. Это была постоянная бедность и тяжёлый быт, а не временные трудности.

Без паспортов и свободы: жизнь деревни в СССР и при царе

— Моя мама рассказывала, что в 50‑е годы в колхозах люди работали за трудодни — за палочки в учёте, а паспорта крестьянам тогда ещё не выдавали. Почему так было?

— Действительно, крестьяне долгое время жили без паспортов. Но это не было чем‑то уникальным для СССР: при царе крестьянин вообще не имел права покинуть уезд без разрешения полицейского исправника.

В Советском Союзе внутренние паспорта появились в 1930‑е годы, когда началась индустриализация.

Их вводили прежде всего для тех, кто перебирался в города на стройки и заводы, чтобы учитывать численность рабочих и снабжать их продовольствием. В деревне паспорта долгое время считались ненужными — люди жили по свидетельствам о рождении, а свобода передвижения была гораздо шире, чем в царской России.

Почему разговоры о прошлом всегда возвращаются к Советскому Союзу

— Сегодня часто говорят, что современное поколение сильно отличается от советского. Но ведь мы сами тоже часть современности. Почему же в общественно‑политических дискуссиях всё время сравнивают именно с СССР, а не с дореволюционной Россией?

— Потому что СССР остаётся точкой отсчёта. Молодые люди не могут сравнивать с тем, чего не застали, но в СМИ и политике постоянно вспоминают советскую систему — пенсионное обеспечение, социальные гарантии, культуру. С царской империей сравнивать бессмысленно: там вообще не было ни пенсий, ни социальной защиты. Поэтому разговоры о прошлом всегда возвращаются к Советскому Союзу, и даже сегодня многие признают, что он юридически продолжает существовать.

Правопреемство СССР: законы Союза продолжают действовать в России

— В Конституции сказано, что Российская Федерация является государственным продолжателем СССР. Что это означает на практике, и как быть с республиками, которые входили в Союз?

— Это значит, что все законы и постановления СССР продолжают действовать в России, если их специально не отменили. Например, северные надбавки на Дальнем Востоке до сих пор выплачиваются по постановлению 1965 года. Россия унаследовала международные обязательства и членство в организациях, включая Совет Безопасности ООН. По сути, изменилось название, но государство осталось тем же. Что касается республик, то их статус и границы менялись и раньше: были новые автономии, исчезали отдельные союзные республики. Это не отменяет того факта, что Россия юридически является правопреемником всего Союза.

Менялись названия и границы, но Союз оставался единым

— А как расценивать границы? Названия республик и границы менялись, а часть стран, например Литва, Латвия и Эстония, заявили, что они никогда не входили в Союз. Как это отражается на правопреемстве и долгах СССР?

— Формально это не играет роли: менялись названия и статус республик, но общее государство оставалось единым. Россия унаследовала обязательства и права СССР.

Прибалтийские страны отказались признавать своё членство, чтобы не платить долги, но это ставит под сомнение их права на территории, подаренные им в советское время, например, Клайпеду или Вильнюс.

Остальные двенадцать республик признали членство и договорились разделить долги и активы: России досталось около 60%, Украине — 16%. Однако позже почти все отказались от активов, оставив долги на России. Украина и Грузия соглашение не выполнили, что создавало проблемы даже в дипломатической практике. Поэтому до сих пор в ряде стран собственником числится "Советский Союз".

Русофобия и учебники истории в Узбекистане

— Вы недавно были в Узбекистане и других республиках. Как там сегодня относятся к России и к советскому прошлому?

— Ситуация разная. В Казахстане сильны националистические движения, а в Узбекистане я открытой русофобии не увидел. Но проблема в другом: молодёжь там не учит русский язык и получает знания о прошлом из учебников, где СССР представлен как оккупант, запрещавший национальные языки.

Эти книги полны небылиц, и молодые люди, не знавшие Союза, воспринимают их как истину. Власти это поддерживают, ведь именно через учебники формируется взгляд на историю.

Люди старшего поколения относятся иначе — они жили в СССР и понимают, что многое из написанного неправда. Но новое поколение воспитывается на мифах, и это создаёт почву для недоверия и русофобии.

Восприятие войны в разных странах

— Николай Николаевич, вы часто говорите, что восприятие войны в разных странах сильно отличается. В чём главная разница?

— Для нас война — это трагедия в каждой семье, треть территории уничтожена, миллионы погибших. В Белоруссии погиб каждый третий, на Украине — каждый четвёртый.

В Западной Европе и США война воспринимается иначе: у голландцев не было партизанского движения, французы жили под оккупацией почти в обычном ритме, американцы вспоминают лишь карточки на сахар и дефицит чулок.

Поэтому они не понимают масштаб катастрофы, которую пережил наш народ. Даже посещая концлагеря, многие воспринимают их как "лагерь" в бытовом смысле, не осознавая ужаса. Люди воспринимают только то, что готовы услышать, и если в учебниках годами повторяют мифы, новое поколение начинает верить именно им.