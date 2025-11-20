Нижним чинам и собакам — запрет: как унижение солдат подорвало армию царской России

Как менялись права женщин и условия труда? Почему в СССР не было эпидемий во время войны, а в царской России крестьяне жили в нищете? Историк и дипломат Николай Платошкин в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" рассказывает о социальных реформах и различиях двух эпох.

Очернение истории и роль Ленина

— Вы говорите, что Россия юридически продолжает СССР. Но почему тогда у нас так часто очерняют собственную историю и основателей государства, например Ленина?

— Это действительно парадокс. В Конституции закреплено, что Россия — правопреемник СССР, но в общественном пространстве основателей государства часто выставляют в негативном свете, например Ленина называют немецким шпионом. В других странах основателей чтят, даже если у них были тёмные стороны биографии, а у нас снимают фильмы и распространяют версии, которые очерняют собственное прошлое — это ослабляет государство.

Если мы отмечаем 80‑летие Победы, то главнокомандующий этой победы не может быть представлен как тиран.

До недавнего времени у нас существовали разные версии истории, каждый писал по‑своему. Путин говорил о необходимости единого учебника, и он появился, но даже в нём остаются разные трактовки. При этом блогосфера, сериалы и публикации продолжают поддерживать антисоветские версии, и мы сами даём повод соседям и оппонентам говорить: "Вы же сами хаите свою историю".

От эмиграции к Красной армии: амнистия и образ врагов в советской культуре

— Сейчас возникает более глубокое понимание того, что было в России в период революции. Для многих офицеров и аристократии она стала переворотом: они защищали ту Россию, которой присягали, и потому эмигрировали или оказались в оппозиции. Но часть военных позже решила вернуться и искать своё место уже в новой стране. Именно тогда возникла тема амнистии и возвращения офицеров и казаков после Гражданской войны.

— Действительно, после Гражданской войны многие офицеры и казаки вернулись в страну. Как это происходило?

— В 1920‑е годы была объявлена амнистия: все, кто не участвовал в карательных операциях против мирного населения, могли вернуться без наказания. Даже такие фигуры, как генерал Слащев, прообраз Хлудова в фильме "Бег", получили возможность преподавать в Красной армии. Каратели, конечно, ответственности не избежали — это были военные преступления.

Но в фильмах и литературе врагов не демонизировали. В "Беге" эмигранты показаны как обычные люди, в "Тихом Доне" главный герой Григорий Мелехов вовсе не сторонник советской власти, но представлен как сложный, ищущий человек.

— Казаки действительно долго сопротивлялись советской власти. Почему так происходило?

— У казаков было по 25 десятин земли, они были привилегированным сословием по сравнению с крестьянами. Когда большевики провозгласили принцип "земля всем, кто её обрабатывает", это лишало казаков их особого положения. Для бедных крестьян, у которых земли не было, это решение стало справедливым и понятным.

Состояние сельского хозяйства перед революцией

— Как выглядело сельское хозяйство перед революцией?

— Очень примитивно. В стране было около 6 миллионов деревянных сох и лишь 3 миллиона железных. Две трети населения имели тягловый скот, но часто брали его у кулаков в аренду на несколько дней, чтобы обработать поля. Большевики предложили простое решение: земля тем, кто её обрабатывает, делите её в селе сами. Именно поэтому Красная армия насчитывала миллионы бойцов, а белые армии были куда слабее — крестьяне воевали за землю, за возможность жить по‑новому.

Русско-японская война и Первая мировая

— Почему Россия потерпела поражение в русско‑японской войне и в начале Первой мировой?

— Причины были в коррупции, некомпетентности и слабости царского военного руководства.

Русско‑японская война закончилась позорным поражением: потеря флота, половины Сахалина и первая революция.

В Первой мировой мы сами пошли в наступление и потерпели разгром от меньших по численности немецких армий. Русский солдат был храбр, но не доверял офицерам — те относились к нему свысока, как дворяне к "чмошным" крестьянам. Такая система не могла работать: без уважения и доверия армия обречена на поражение.

— А каковы вообще были отношения в царской армии?

— В дореволюционной армии офицеры могли совершенно легально избивать нижних чинов — это считалось нормой. На кораблях положение было особенно тяжёлым: жаловаться было некуда, любое сопротивление каралось каторгой. Солдатам прямо показывали их место — в Севастополе даже висели таблички "нижним чинам и собакам вход запрещён". Такая система унижений вызывала ненависть и недоверие к власти.

— Распутин сыграл важную роль в дискредитации монархии?

— Распутин стал символом разложения власти. Он фактически торговал министерскими постами, что возмущало даже монархистов — они его и убили. При этом он понимал, что Россия отстаёт: говорил царю, что Германия современна, там крестьяне кофе пьют, а у нас людей бьют розгами. Сам происходя из низов, он видел контраст и понимал, насколько власть оторвана от народа.

Вторая мировая война и роль союзников

— Какова была роль союзников во Второй мировой войне?

— В 1941 году на СССР фактически напала вся Европа за исключением Великобритании — кто-то добровольно, кто-то вынужденно. Даже такие нейтральные страны, как Швеция, помогали Германии: через неё перебрасывали войска и поставляли железную руду.

Это была война на уничтожение: никаких требований к СССР не предъявляли, цель была одна — стереть страну с карты.

Только после Сталинграда союзники начали действовать активнее. Да, помощь от Британии и США была, но решающий вклад в победу внёс именно Советский Союз — мы сломали хребет всей Европе и сделали это практически одни.

Искажение истории и роль Советского Союза

— Сегодня часто умаляется роль Советского Союза в победе во Второй мировой…

— Да, это сознательное искажение истории. В учебниках стран Балтии и Украины война описывается как противостояние двух "тоталитарных империй" — СССР и Германии, а местное население будто бы ни при чём. В результате победа Советского Союза ставится на один уровень с поражением немцев, будто разницы нет. Но это ложь: если бы Германия победила, эстонцев и латышей просто выселили бы за Урал, а их земли заселили немцами. Для этих народов существование СССР означало сохранение жизни и будущего.

США до сих пор не признают многие свои ошибки, а победу во Второй мировой приписывают только себе: Берлин взяли американцы, а СССР воевал на стороне Гитлера. Подобные искажения встречаются и в Казахстане, и в других республиках. Историю действительно пишут победители, но наша задача — напоминать о фактах, документах, хрониках, чтобы не дать исказить роль Советского Союза и правду о войне.

— Как на Украине трактуют Переяславскую Раду и тему Голодомора?

— Украинские историки часто представляют Раду как начало крепостного гнёта и используют мифы о "строительстве Петербурга на костях казаков". В школах это закрепляется как часть национального нарратива. Тема голодомора также политизируется, хотя засухи в этих регионах были всегда — ещё при царе, о чём писал Толстой. Засуха 1946-го даже была очень серьезна. Поэтому Сталин начал строить Днепровский канал.

Россия до и после революции: контраст эпох

— Если сравнивать царскую Россию и Советский Союз, разница колоссальная. В 1913 году, на пике царской экономики, страна всё равно сильно отставала:

удобрений вносили в десятки раз меньше, чем в Германии,

железные дороги были редкостью,

Транссиб строили на французские кредиты, обязуясь закупать у них материалы.

промышленность контролировали иностранцы — Донецк назывался Юзовкой в честь английского капиталиста,

швейные машинки производили за границей.

Поэтому в войну ресурсы быстро иссякли: винтовки пришлось покупать у японцев, сапоги у американцев.

Советский Союз пошёл другим путём — развивал собственную базу. Мы первыми в мире перешли на электротягу железных дорог, обогнали США по электрификации, создали космическую программу. Это требовало колоссальной инфраструктуры — электростанций, подстанций, проводов — но именно это обеспечило независимость и технологический прорыв.

Фронтовые бани и столовые против тифа и холеры

Даже в годы Великой Отечественной войны эпидемий не было, хотя миллионы людей перемещались и жили в тяжёлых условиях. Работали фронтовые бани, система питания, а в тылу — сеть общественных столовых для рабочих и эвакуированных.

В Гражданскую войну наоборот — тиф и холера уносили больше жизней, чем бои. Советская социальная политика стала примером для Запада, который позже перенял подобные меры.

От подчинения мужу к самостоятельности

Большевики первыми в мире освободили женщин. В царской России замужняя женщина не могла устроиться на работу без письменного согласия мужа, браки и разводы контролировала церковь, насилие в семье считалось нормой. После революции появились ЗАГСы, развод стал возможен, регистрация стала светской и доступной всем. Женщина могла работать, избираться, обратиться в милицию за защитой. Советская власть не поощряла разводы, но давала право на них, чтобы семья держалась на уважении, а не на невозможности разойтись.

Рабочий день: золотой стандарт СССР

И ещё одно важное отличие — рабочий день. При царе он доходил до 11,5 часов, попытки ограничить проваливались, отсюда и первая революция. Большевики ввели 8‑часовой день, и этот стандарт позже приняли во всём мире.

Продолжение следует...