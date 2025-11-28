Туризм зовёт свежие силы на помощь: кадровый голод отрасли превращается в шанс для первокурсников

Сфера туризма нуждается в обучении на реальных примерах — доцент Титова

Российские студенты в сфере туризма получают новые возможности: международные стажировки, практика в отелях и ресторанах, обучение по гибкой системе "50 на 50". О перспективах отрасли и кадровом голоде рассказывает доцент кафедры социальной психологии Института психологии имени Выготского РГГУ Наталья Титова.

Перспективы для выпускников

— Какие перспективы открываются перед студентами, закончившими ваш вуз. На какие специальности они могут претендовать? Например, в Краснодарском крае во времягорячего сезона ощущается нехватка поваров, а управляющие гостиницами порой оказываются непрофессиональными. Как у вас решается эта проблема?

— Вы совершенно верно говорите: туристская и гостиничная отрасль испытывает кадровый голод. Не хватает поваров, не хватает клиентоориентированного персонала. Для новых студентов и молодых специалистов это возможность войти в профессию и построить карьеру в разных направлениях.

Но нельзя сразу прийти и стать менеджером — наша отрасль уникальна. Нужно пройти линейные позиции, чтобы понять "кухню" изнутри, как всё работает. Только после этого можно стать менеджером предприятия или ресторана. Все ступени обязательны.

Проще говоря, как на заводе: молодой человек никогда сразу не становится мастером, он должен показать себя в деле. Так же и здесь — карьерный рост возможен только по ступеням. Поэтому студентам рекомендуется уже на первом-втором курсе определиться с нишей, начинать стажировки, практики, краткосрочные курсы. На третьем-четвёртом курсе важно углубиться в выбранное направление, добирать узкоспециализированные курсы и двигаться дальше.

Направления карьерного развития

— Какие направления карьерного развития открываются для студентов, которые выбирают сферу туризма?

— Первое направление — классическая карьера. Студент начинает с линейных позиций, получает практический опыт и постепенно поднимается до уровня менеджера предприятия или ресторана.

Второе направление — цифровая сфера. Здесь востребованы специалисты, умеющие работать с онлайн‑системами, управлять маркетингом, взаимодействовать с клиентами, блогерами и социальными сетями. Сегодня важно не просто разместить турпродукт, а выстроить коммуникацию и привлечь аудиторию.

Третье направление — финансы. Ревенью‑менеджмент, управление доходами — одна из самых актуальных профессий на стыке туризма, гостеприимства и экономики.

Четвёртое направление — управление клиентским сервисом. Задача специалиста — сделать сервис бесшовным и гармоничным, чтобы турист получал удовольствие от всего путешествия: от покупки услуги до её завершения.

И, конечно, создание творческих турпродуктов. Здесь важно знание культурных особенностей разных регионов: китайского, азиатского, восточного направления, стран СНГ. И будем откровенны, наши граждане очень любят отдыхать в этих жарких странах — Турция и Египет остаются любимыми направлениями для российских туристов, поэтому специалисты должны учитывать эти предпочтения.

Развитие практической базы

— Существуют ли проблемы с развитием практической базы? Сейчас много онлайн‑программ, появились блогеры. Готова ли база или нужно предпринимать дополнительные шаги? Вы довольны вашей практической базой?

— Наши базы активно развиваются. Это лаборатории, симуляционные классы с барной стойкой, залами для работы, учебно‑тренинговыми гостиницами. Есть стойка приёма и размещения, где студент может в безопасной среде отработать практические навыки.

Важны проекты, где студент не просто изучает материал, а решает задачу в команде и видит результат. Это кейсы, которые позволяют отрабатывать реальные практические ситуации.

У нас хорошая взаимосвязь с отраслью. Мы знаем всех отельеров Москвы, и они знают нас. Недавно в "Метрополе" прошёл бизнес‑завтрак, где обсуждали практико‑ориентированные задачи: каким должен быть студент, какие языки востребованы. Это особенно актуально в условиях переориентации туризма на Восток и Азию после ограничений со стороны Европы.

— Важно, что у вас есть взаимодействие с бизнес‑сообществом. Ведь обучение часто отстаёт от реальности, и студент сталкивается с другими задачами на практике. Есть ли идеи, как ещё плотнее выстроить эту работу?

— Да, мы понимаем эту проблему и стремимся к постоянному диалогу с отраслью. Совместные проекты, бизнес‑встречи и участие работодателей в образовательных программах помогают нам быстрее адаптировать учебный процесс к реальным запросам рынка.

Мы сосредоточены на практикоориентированном обучении.

Сегодня учебные планы меняются слишком консервативно, а стандарты ограничивают гибкость. Наша мечта — система "50 на 50", как в Швейцарии, где половина обучения приходится на практику.

Мы хотели бы, чтобы учебные планы обновлялись чаще — хотя бы раз в год или два, на 20%. Важно внедрять гибкую модульную систему, где студент сам выбирает короткие курсы под свою нишу и интересы. Такая модель позволит готовить специалистов более практикоориентированных и подготовленных к реальным задачам. Для нас принципиально важно, чтобы университет и кафедра были не "фабрикой дипломов", а настоящим бизнес‑инкубатором, где рождаются новые профессионалы.

Конкурс на место и советы поступающим

— Есть ли конкурс у вас на место?

— Конкурс большой. В целом в Российской Федерации не хватает вузов туристского направления. В сентябре я была в Российском университете дружбы народов и увидела, что на туризм набрали 90 человек, тогда как обычно это было около 60. Конкурс составил 4,5 человека на место. В направлении "гостеприимство" набор ещё выше — 120 студентов, что является предельным количеством для аудиторного фонда. Такая ситуация наблюдается и в других вузах.

— Чтобы попасть в число студентов, нужны ли подготовительные курсы?

— Да, как и в других направлениях, помогают подготовительные курсы и участие в олимпиадах. У нас есть географические и исторические диктанты, олимпиадники всегда имеют приоритет.

— Что бы вы посоветовали абитуриентам?

— Коротко скажу: дорогу осилит идущий. Если вы хотите — нет ничего невозможного. Можно поступить и в Московский государственный университет спорта и туризма (бывший ГИИТ), и в РУДН, и в МГУ, где также есть направление "туризм". Это высокий уровень подготовки.

Главное — быть гибким, адаптивным, любить общаться и путешествовать, быть многозадачным. Туризм — это гармоничный труд, который приносит удовольствие и впечатления. Если вам это интересно, то эта профессия для вас.