От фанерных танков до дронов: как войны рождают технику, которая раньше казалась фантастикой

Спецоперация ускорила модернизацию авиации и дронов — генерал-майор Липовой

От фанерных танков до высокоточных дронов, от Афганистана до Сирии: в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" генерал‑майор Сергей Липовой объясняет, как войны становятся толчком для развития авиации, дронов и российской науки.

Психологическое воздействие авиации: прошлое и настоящее

— В прошлых войнах авиация действовала днём, и это имело сильный психологический эффект. Сейчас боевые вылеты чаще происходят ночью. Почему?

— Ночь даёт множество преимуществ. Во‑первых, большая часть людей и техники спит, системы не работают. Проще скрыть налёты, взлёты и посадки, особенно в сложных метеоусловиях — туман, облачность. Днём объект легче визуально обнаружить и попытаться сбить, ночью это сделать гораздо сложнее.

Авиация сегодня принципиально отличается от прошлого века: она всепогодная, оснащена высокоточным оружием, способна действовать вне видимости земли. Поэтому ночные вылеты повышают шансы экипажа выполнить задачу и вернуться без потерь.

Играет роль и психологический фактор.

Для противника ночной налёт — сильнейший стресс. В темноте слышны приближающиеся самолёты или дроны, вспышки, взрывы. Это ломает морально‑психологическое состояние: солдат уже не боец, он ищет укрытие.

— А как соотносится роль авиации и дронов?

— Дроны бывают разные — от крупных самолётного типа до совсем мленьких. Он не конкурируют напрямую с авиацией, но дополняют её. Авиация решает стратегические задачи, дроны — тактические. В комплексе они усиливают друг друга, и заранее просчитать эффективность можно только исходя из конкретной операции.

Революция в военном деле

— За три года специальной военной операции изменилась сама природа боя. В чём главная революция?

— Мы стали свидетелями настоящей технической революции. Раньше задачи уничтожения танков, командных пунктов или складов боеприпасов решались с помощью дорогого высокоточного оружия — управляемых ракет, сложных систем, самолётов и экипажей. Сегодня те же задачи выполняет дешёвый дрон. Не нужно входить в зону ПВО, рисковать самолётом или экипажем. Это новое развитие боевых действий — бесконтактное, беспилотное.

Теперь идёт охота именно на операторов БПЛА. Побеждает тот, кто лучше владеет высокоточным оружием: беспилотниками самолётного типа, квадрокоптерами, ракетами.

Появились и новые тактики — роботизированные доставщики боеприпасов, воды, эвакуации раненых. То, что раньше делал человек, теперь выполняет техника.

Фактически современная война становится войной высокоточного оружия, а человеческий фактор всё дальше уходит от передовой — под землю, в укрытия, в замаскированные пункты управления.

Управление боевыми действиями

— Сегодня боевыми действиями можно управлять даже удалённо. Как изменилась военная наука за годы операции?

— При наличии космической группировки управление возможно с любой точки земного шара. За короткий период мы получили целый ряд новых вооружений, которых не было в начале операции. Мы быстро учимся, совершенствуем бронетехнику, авиацию, вертолёты.

Главное — появилась новая линейка беспилотных аппаратов: воздушных и морских. В акватории Чёрного моря они уже успешно уничтожают корабли противника.

Военная наука серьёзно развернулась в сторону войны дронов. То, что раньше казалось фантастикой в фильмах вроде "Терминатора", сегодня стало реальностью.

Наука и техника сделали огромный рывок вперёд. У нас уже есть виды вооружений, которых нет у противника. Задача теперь — на основе имеющегося высокоточного беспилотного оружия создавать новые образцы, разрабатывать тактику и обучать специалистов.

Если раньше были пилоты и руководители полётов, то теперь появилось новое понятие — "дроновод", оператор беспилотников. Он работает в безопасности, управляет оружием, которое стоит в разы дешевле, чем объект, который оно способно уничтожить. Это серьёзное преимущество.

Будущее авиации

— Может ли случиться так, что авиация станет не нужна, и её полностью заменят дроны?

— В ближайшие 20 лет авиацию серьёзно потеснят беспилотники. Большая часть боевых задач, которые сегодня выполняют экипажи самолётов и вертолётов, перейдёт к беспилотным летательным аппаратам.

Лётчики останутся, но будут применяться только для узконаправленных задач, где дроны пока не способны заменить человека. Поэтому пилоты станут особенно ценными специалистами.

Это потребует пересмотра структуры вооружённых сил: изменения уставов, создания дополнительных подразделений беспилотных войск. Тактика современного боя будет всё больше строиться вокруг применения высокоточного оружия и беспилотных систем.

История развития военного дела

— Военные часто говорят, что командиры воюют по правилам прошлых войн. Как менялось военное дело?

— История это подтверждает. Перед Великой Отечественной войной Будённый настаивал на кавалерии, хотя уже было ясно, что её время прошло. В 1941‑м мы начинали войну на фанерных танках и самолётах, а через пять лет закончили её с лучшей авиацией, танками и артиллерией.

Война как социальное явление всегда даёт мощный толчок развитию техники и науки. Появляются новые материалы, создаются новые образцы вооружений, разрабатывается тактика их применения.

И так происходит постоянно: от Великой Отечественной до Афганистана. Каждая война меняет армию, заставляет её учиться и перестраиваться.

Опыт Афганистана

— В Афганистан мы входили на гражданских вертолётах Ми‑8, абсолютно незащищённых — их можно было сбить буквально из рогатки. Но за десять лет ситуация изменилась кардинально: появились "летающие танки", новые типы вооружения — управляемые и неуправляемые ракеты, противотанковые комплексы.

Мы получили новые боевые вертолёты — Ми‑28, камовские "Аллигаторы" и другие. Всё это стало возможным именно благодаря опыту афганской кампании. Если бы не война, такая техника появилась бы на вооружении лишь через 20-30 лет.

А так за десятилетие мы сделали огромный рывок, и эта техника позволила успешно завершить войну на Кавказе, в Таджикистане и эффективно применялась в Сирии. Всё это на основе опыта войны в Афганистане.

Войны — толчок для развития науки

— В начале специальной военной операции дроны почти не применялись. Как изменилась ситуация?

— В самом начале мы о дронах знали мало. Казалось, что это оружие противника, собранное "на коленке". Но очень быстро иллюзия рассеялась: дроны стали создавать серьёзные проблемы на поле боя.

Мы перестроились. Промышленность наладила выпуск десятков новых образцов: разведывательных, ударных, противодронных истребителей. Сегодня они охотятся за крупными беспилотниками противника и выполняют задачи, которые ещё три года назад казались невозможными.

Фактически операция дала мощный толчок развитию военной науки. Мы перестраиваем оборонную промышленность, создаём новые виды бронетехники, артиллерии, летательных аппаратов. Беспилотники стали ключевым элементом современного боя — на земле, в воздухе, на море и даже в космосе.

Как говорится, "не было бы счастья, да несчастье помогло": именно война заставила нас ускорить развитие и выйти на новый уровень.

Война — это трагедия для людей и семей. Но она всегда становится стимулом для научного прогресса.

Военные технологии часто первыми появляются на поле боя, а затем переходят в гражданскую жизнь. Есть разработки двойного назначения, которые могут применяться и в армии, и в мирных сферах.

Учёные создают продукт, а потом решают, где он наиболее выгоден — в военном деле или в гражданском. Но факт остаётся фактом: война даёт мощный толчок развитию российской науки в целом.