Жизнь до 150 лет становится реальностью: долгожители выигрывают за счёт привычек, а не технологий

Жизнь до 150 лет возможна благодаря режиму и питанию — врач Александр Карасев

Можно ли прожить 150 лет и что для этого важнее — медицина или образ жизни? Какие привычки сокращают годы, а какие технологии уже сегодня продлевают активное долголетие? Об этом в передаче "Точка зрения" на Правда ТВ рассказал врач‑специалист в области клинической лабораторной диагностики и организации здравоохранения, член Европейского общества генетики человека и Федерации лабораторной диагностики, автор телеграм‑канала "Карасёва забыли спросить" Александр Карасёв.

Реальность долголетия и образ жизни

— Можно ли согласиться с нашим президентом, который заявил, что человек может жить до 150 лет, заменяя органы? Это реальность ближайших десятилетий?

— Да, такие оценки уже многократно давались научными и медицинскими коллективами. Но есть одно "но". Если посмотреть на среднего человека, мы хорошо изучили привычки и факторы, влияющие на продление жизни. К сожалению, люди их игнорируют.

В первую очередь важны режим, сон и физическая активность — их нельзя заменить таблетками и ими пренебрегают.

Ещё один ключевой фактор — питание: правильное и разнообразное — оно даёт до 50% вклада в активное долголетие. По различным оценкам медицина добавляет лишь 10-13%.

Поэтому задача науки и техники — дать людям понятные и простые советы, как действовать уже сегодня и отказаться от вредных привычек, которые сокращают жизнь.

Вредные привычки и медицина

— Какие основные вредные привычки вы можете назвать?

— Табакокурение. Оно не имеет ни одного положительного момента, кроме зависимости. Статистика о якобы меньшем риске болезни Альцгеймера — лишь игра цифр: люди просто не доживали до этих заболеваний, умирая раньше от последствий курения.

Алкоголь также вызывает серьёзную зависимость, и, по мнению многих специалистов, безопасной дозы не существует. Отказ от этих привычек способен добавить десяток лет жизни.

Дальше уже медицина делает своё. За последние десятилетия появились революционные классы препаратов. В онкологии мы научились понимать механизмы избыточного деления клеток и подбирать адресную терапию с минимальными побочными эффектами, полностью вылечивая некоторые виды рака.

Серьёзный прогресс достигнут и в лечении сердечно‑сосудистых заболеваний — инфарктов, инсультов, атеросклероза, диабета второго типа. Все они объединяются понятием "метаболический синдром". Несмотря на критику и страхи о побочных реакциях, статины остаются важным классом препаратов: они не только снижают холестерин, но и реально удлиняют жизнь, причём активную — когда человек учится, работает, общается, а не проводит годы в больнице.

Пределы продления жизни

— В древности люди искали эликсир бессмертия, философский камень. Сегодня вопрос звучит иначе: 150 лет — это предел или возможна теоретическая бессмертность?

— Мы идём по пути последовательных исследований, доказательств и включения новых решений в медицинскую практику. Этот процесс не быстрый, но шаг за шагом он движется вперёд.

Если включить фантазию, то после возможности замены органов самым сложным барьером останется мозг — разум и сознание. Но и он может быть преодолён. Поэтому 150 лет — не предел.

Каждый раз мы сталкиваемся с "бутылочным горлышком" старения. Сегодня выделено более 20 факторов, запускающих этот процесс. Поборовшись с каждым, можно добавить годы жизни. Потенциал продления серьёзный: если в 170 лет слабым звеном окажутся кости, и эту проблему можно будет решить.

Тупик возникает в том, что мы до сих пор не понимаем некоторые клеточные механизмы — почему вдруг нормальные здоровые клетки вдруг начинают себя убивать, как защититься от внешних воздействий.

Человечество само сокращает себе жизнь, отравляя планету: свинец в бензине, продукты синтеза тефлона, гербициды. Воздух стал чище, в 60-е годы прошлого века количество дыма и продуктов горения в городах всего мира было в разы больше. Но теперь мы столкнулись с загрязнением океана микропластиком. Так что работы впереди много, и предел долголетия пока не виден.

Жидкости организма и их обновление

— Вы рассказали, что разрабатывают технологии по выращиванию органов, но а как же быть с жидкостями в теле человека? Я имею в виду кровеносную систему, гормоны, желчь. Их тоже надо обновлять?

— Все верно. Кровь — это тоже ткань, просто с большим количеством жидкости. В ней есть клеточные элементы, которые образуются в костном мозге. Стволовые клетки постоянно делятся, создавая дочерние клетки, из которых формируются все типы клеток крови.

Эндокринная система также стареет: органы постепенно теряют способность чувствовать внешние сигналы. Люди утрачивают чувствительность к питанию, начинают есть более калорийное и вредное. Аналогичные изменения происходят и на уровне гормонов.

Сегодня мы эффективно применяем заместительную гормональную терапию. Она безопасна, а по последним исследованиям её правильное назначение даже снижает вероятность онкологических заболеваний. Новые поколения препаратов способны полностью замещать функции организма — главное начать вовремя.

Что касается других жидкостей — это продукция органов. Задача медицины сохранить их правильную работу или скорректировать её так, чтобы изменения были незаметны. По сути, новый орган запускает обновлённые жидкости.

Реакция нервной системы на долголетие

— Существуют ли теоретические исследования о том, как будет реагировать нервная система и мозг человека, если продолжительность жизни увеличится в два‑три раза по сравнению с нынешней нормой?

— Теоретические исследования показывают, что продление жизни в два‑три раза ставит новые вопросы для нервной системы и мозга. Медицинская этика всегда балансирует между риском и пользой, абсолютных решений здесь нет.

Такие технологии потребуют начинать вмешательства в более молодом возрасте. Для тех, кто уже прожил значительную часть жизни, полное восстановление органов может оказаться невозможным. Это приведёт к серьёзному расслоению населения.

Восприятие возраста — известная психологическая проблема. "Кризис среднего возраста" лишь пример того, как человек адаптируется к новым этапам. Всё живое на планете приспосабливается, и человек не исключение.

Тот, кто будет жить 150 лет, столкнётся с изменением социальных норм. Мы уже видим это на примере повышения пенсионного возраста. В будущем обучение, социальные программы, новые навыки и профессии для активно стареющего населения станут практической задачей для любого государства.