Чужие клетки становятся своими: технологии, которые вплотную подбираются к бессмертию

Генномодифицированные животные могут стать донорами органов для людей — врач Карасев

Сегодня всё больше внимания уделяется проблемам биофабрикации органов, перспективам использования стволовых клеток и этическим аспектам продления жизни. Эти вопросы в эксклюзивном интервью Pravda. Ru подробно прокомментировал врач — специалист в области клинической лабораторной диагностики и организации здравоохранения, член Европейского общества генетики человека и Федерации лабораторной диагностики, автор телеграмканала "Карасева забыли спросить" Александр Карасев.

Проблемы биофабрикации органов

— Сейчас во всем мире, в том числе и в России, проходят исследования, направленные на то, чтобы увеличить продолжительность жизни человека. У нас разработан метод биофабрикации — это создание сосудов и органов вне человека. Скажите, пожалуйста, вы сами этим занимались? Если да, то насколько идентичны своим натуральным аналогам создаваемые образцы ? Как вообще этот процесс происходит?

— Несколько лет назад я занимался проблемой стволовых клеток и их истощения в процессе старения, разрабатывал терапии для лечения сложных заболеваний. Мы уже умеем манипулировать стволовыми клетками: замораживать их, возвращать к доращиванию и превращать в клетки со специфической функцией.

Когда мы пытаемся вырастить органы и ткани в искусственной среде, возникают трудности: они не формируются так, как в эмбриональном периоде. Для полноценного органа необходимы сосуды, нервы, подключаемые системы. Поэтому заявления о "печати органов на 3D-принтере" — заблуждение. Это лишь органоспецифическая культура клеток, которые попытались упорядочить некими слоями, — пересадить её невозможно, да и органом нельзя назвать.

Более перспективна технология, когда мы выращиваем по сути, животное: берём из него каркас того или иного органа и сосудов. При этом удаляются все клетки и белки, способные вызвать иммунную реакцию, затем каркас заселяется стволовыми клетками человека; таким образом мы преодолеваем иммунологический конфликт и делаем продукт, готовый к пересадке.

Получается полуискусственный орган, который не видит иммунная система и который обладает инженерными свойствами. По сути он способен замещать функцию. Такие трансплантаты уже создавались, были удачные и неудачные попытки.

Есть и более радикальный, фантастический путь — выращивание генетически модифицированных животных, клетки которых максимально похожи на человеческие. По сути, речь идет о выращивании животных, под наши нужды. Такие эксперименты уже проводились, получены первые результаты трансплантаций. Дальнейшее развитие технологий я связываю именно с этим направлением: генетическая модификация людей запрещена, а животных — допустима. Фактически речь идёт о создании "стада доноров" для каждого пациента. Дорого, но возможно.

Перспективы развития технологий

— Были удачные эксперименты по созданию естественной пломбы зуба: клетки выращивали костную ткань в искусственной среде, и такая живая пломба успешно применялась.

Источников клеток достаточно — эпителий, кожа, костный мозг. Чем моложе человек, тем быстрее они делятся. Интересные клетки есть и в носу: из них вырастают настоящие нейроны. Эти технологии применялись при попытках трансплантации стволовых клеток в нервную ткань, например при деменции, когда нейроны быстро теряются и медленно восстанавливаются. Не у всех и не полностью, однако это принципиально другой метод, который не может быть заменен лекарствами.

Перспективы есть: технологические предпосылки созданы, исследований и патентов уже накоплено немало.

Конкретные результаты и этические вопросы

— Насколько я понимаю, эти исследования активно развиваются. Через сколько времени, на ваш взгляд, мы получим уже конкретные результаты, и действительно ли можно будет выращивать орган, а потом заменить сердце, почки, печень.

— Вы правильно назвали органы, функцию которых невозможно восстановить таблетками — в первую очередь почки. Количество трансплантаций растёт, а мы сами ускоряем их утрату избытком лекарств и добавок, химическими компонентами в пище и загрязнённой водой. Всё это необратимо действует на почки, и пересадка остаётся значимой перспективой продления жизни.

Что касается сроков: здесь возникает серьёзный этический вопрос. Дорогостоящие технологии продления жизни доступны лишь единицам, чаще всего биохакерам, которые экспериментируют на себе. Со временем такие инициативы дешевеют и масштабируются, но на это уходят десятилетия.

От первых удачных экспериментов, например с сердцем, выращенным в животном, до внедрения в медицину потребуется минимум десять лет. Затем вступят регуляторы, потребуют дополнительных исследований, чтобы обезопасить пациентов от отсроченных побочных эффектов.

Я думаю, что в пределах десяти лет мы увидим эти технологии как ранние экспериментальные медицинские решения, а позже появятся данные о возможности их масштабирования и доработки для безопасного применения.

Продолжение следует…