Золотая наживка для штучных лётчиков: как западные спецслужбы ловят российских пилотов на крючок

Вербовка российских лётчиков: генерал-майор Липовой описал методы западных спецслужб

Переговоры через соцсети, обещания денег и паспортов, психологический контроль и трагическая судьба предателей. В авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Клуб главного редактора" военный летчик, герой Российской Федерации, генерал‑майор Сергей Липовой рассказывает, как западные спецслужбы ведут охоту за российскими лётчиками.

Предотвращение диверсии и провокации

— Начнём с актуальной темы — недавней попытки вербовки экипажа и угона самолёта МиГ‑31. Как вы оцениваете эту ситуацию и саму идею подобных операций?

— Мы снова получили подтверждение: Россия находится в окружении недружественных стран, которые ведут работу на её уничтожение. Все разведки этих государств задействованы, включая провокации. ФСБ уже пресекла попытку угона истребителя МиГ‑31. Самолёт сам по себе не представлял особого интереса — главной целью была провокация: перегнать его на базу НАТО в Румынии, где он должен был быть сбит, чтобы представить это как "нападение России" и втянуть альянс в конфликт.

Подобные операции Украина самостоятельно проводить не может — за ними стоят западные спецслужбы. Их методы циничны и могли привести к жертвам среди мирных граждан.

Психологическое давление на военнослужащих

— Насколько реально через современные технологии выходить напрямую на наших военных и использовать это для давления?

— Наши военнослужащие, особенно офицеры ВВС и ВКС, это наиболее подготовленная часть армии. На их обучение и подготовку государство тратит огромные средства. Если сравнить затраты на офицеров сухопутных войск, ВМФ и ВКС, то именно авиация — самый дорогостоящий вид вооружённых сил. Поэтому попытки выйти на наших лётчиков через мессенджеры или социальные сети — это не просто провокация, а серьёзная угроза, направленная на ключевой сегмент армии.

— Наши лётчики считаются штучными специалистами. Насколько они уязвимы для психологического давления и попыток вербовки?

— Подготовка пилота занимает 8-10 лет и требует огромных затрат. Поэтому такие специалисты постоянно находятся под прицелом — не только военных угроз, но и психологического давления. Спецслужбы, в том числе британские и украинские, используют социальные сети, чтобы изучать личные проблемы военнослужащих и постепенно входить с ними в контакт.

У каждого человека есть слабые места. Спецслужбы ищут их, чтобы предложить деньги, паспорта, вывоз семьи за границу. Так формируется зависимость, которая превращается в предательство. Так было с вертолётчиком Кузьминовым: он постоянно нуждался в деньгах, занимал, и именно через эту слабость его завербовали. Сначала обещали небольшие суммы, потом больше, а затем потребовали совершить преступление — угон техники.

Последствия вербовки и судьба предателей

— Что обычно ждёт тех, кто соглашается на вербовку?

— Вербовщики щедро раздают обещания — деньги, паспорта, вывоз семьи за границу. Но как только человек выполняет задание, он перестаёт быть ценным агентом.

В лучшем случае ему дают немного времени пожить. Но чаще всего таких людей стараются ликвидировать.

Ведь они знают систему вербовки, каналы связи, методы работы — и становятся опасны для тех, кто их использовал. Поэтому обещания о гражданстве, вознаграждениях и новой жизни остаются пустыми словами.

История показывает: все, кто попадались на эту удочку, заканчивали очень плохо. Судьба предателей всегда одинакова — бесславная гибель при разных обстоятельствах. Они быстро перестают представлять ценность и исчезают.

Психологический контроль пилотов

— В милиции и полиции существовали психологические службы, которые проверяли сотрудников при приёме и во время службы. Есть ли подобная система у пилотов и военных?

— Конечно. Причём не только у лётчиков, но и у офицеров флота, сухопутных войск, особенно у ракетчиков на боевом дежурстве. Существует целая методика контроля: регулярные психологические тесты, специальные детекторы. Специалисты наблюдают, анализируют и делают выводы — есть ли у военнослужащего проблемы в жизни или он выходит из‑под контроля. Это одна система, направленная на выявление внутреннего состояния.

— А есть ли внешние признаки, по которым можно понять, что человек готовится к предательству?

— Да, такие признаки хорошо известны. Например, человек проявляет повышенный интерес к западному образу жизни, распродаёт имущество, открывает счета в иностранных банках. Начинает прятать родственников — отправляет их за границу под видом турпоездки, а потом они исчезают. Всё это сигнализирует о подготовке к чему‑то из ряда вон выходящему.

Когда внутренние данные психологических тестов совпадают с внешними признаками, специалисты, которые следят за моральными признаками военнослужащих или гражданских, могут сделать вывод: человек задумал недоброе.

Именно так удаётся выявлять потенциальных предателей ещё до того, как они совершают шаг.

Шантаж и предательство

— Насколько серьёзна проблема предательства среди военных?

— Предатели не рождаются — ими становятся. Когда человек принимает решение стать военным, поступает в училище, он идёт по правильному пути. Но если он попадает в поле зрения недружественных разведок, начинается обработка.

Вербовщики постепенно подводят его к барьеру, за которым дороги назад уже нет: мосты сожжены, остаётся только выполнять их команды в надежде выжить. Это не одномоментный процесс. Сегодня он образцовый военнослужащий, а завтра — предатель.

Создаётся искусственная ситуация, которая разворачивает карьеру в другую сторону. Человека ломают морально и физически, воздействуют страхом, шантажом, угрозами разоблачения. Иногда объектом давления становятся родственники: за себя человек может беспокоиться меньше, чем за близких. Под этим давлением он теряет волю и начинает слепо выполнять распоряжения вербовщиков.

Уровень психолога и гипнотизёра

— Можно ли обработать любого человека? Насколько уязвимы лётчики для психологического давления?

— В принципе обработать можно любого, вопрос лишь в уровне специалиста. Одни поддаются легко, для других нужен психолог или гипнотизёр высочайшего уровня. Это касается не только военных, но и общества в целом.

Лётчики — особая категория. Это элита: люди с крепким здоровьем, высокой подготовкой, способные выполнять самые сложные задачи. Государство вкладывает в них огромные средства, поэтому именно они становятся объектом особой охоты со стороны разведок.

Особенно если речь идёт о технике, способной перевозить уникальное вооружение или быть носителем ядерного оружия. За такими экипажами ведётся целенаправленная охота.

Роль соцсетей в вербовке пилотов

— Какую роль играют соцсети в вербовке военных пилотов?

— Соцсети — это основное поле деятельности вербовщиков. Мы привыкли думать о лётчиках как о "роботах", но на самом деле они такие же люди, как все: интересуются новостями, общаются с друзьями, переписываются в интернете. Запретить им пользоваться соцсетями было бы неправильно, это ущемление прав.

Но пилоты должны трезво оценивать ситуацию, внимательно относиться к новым знакомствам и предложениям, особенно если они выходят за рамки закона. Ошибки возможны, иногда влияют и обстоятельства: нехватка енег, конфликты дома, болезни близких. Всё становятся серьёзным крючком. Именно через такие уязвимости вербовщики находят путь к военнослужащим.

Обещания вербовщиков и реальность

— Вербовщики обещают деньги, паспорта, помощь семьям. Но ведь все понимают, что это обман?

— Да, все эти красивые обещания — ложь. Никто их выполнять не собирается. Человеку создают иллюзию, что ничего страшного не происходит, особенно если он загнан в угол бытовыми проблемами или болезнью близких. Ему предлагают "решение всех проблем" — и только нужно сделать небольшой шаг навстречу.

Поэтому важно, чтобы руководство помогало военнослужащим находить выход из сложных ситуаций, а не оставляло их один на один с проблемами. Самое главное — не скрывать такие случаи. Когда информация становится достоянием общества, подключаются семья, друзья, коллеги, которые могут остановить человека.

Это коллективная ответственность. По старому римскому принципу: "Предупреждён — значит вооружён". Открытость и гласность помогают не допустить позорного явления предательства.

Продолжение следует...