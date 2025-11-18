Удар по Кабулу обернулся эффектом домино: что скрывает новый виток афгано-пакистанской войны

Напряжённость на афгано‑пакистанской границе остаётся высокой — политик Митина

Пакистанские ВВС нанесли удар по Кабулу, что стало началом нового обострения конфликта с Афганистаном. Секретарь Объединенной Коммунистической Партии, председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" на Правда ТВ разбирает причины кризиса, провала переговоров и роль внешних акторов — Китая, Индии и России.

Обострение конфликта между Пакистаном и Афганистаном

— 9 октября бомбардировкой пакистанской авиации начались боестолкновения между Пакистаном и Исламским Эмиратом Афганистаном, чью столицу Кабул атаковали. Международное сообщество предпринимает усилия, чтобы усадить стороны за стол переговоров, но пока безрезультатно. Важно понять, будет ли новое военное обострение, какие последствия оно принесёт, возможна ли перекройка границ или фиксация победы. На чьей стороне окажутся мировые акторы и какова подоплёка конфликта? Для большинства людей это очередной непонятный спор, смысл которого видят лишь две противоборствующие стороны.

Провальные переговоры и напряжённость на границе

Здесь много заинтересованных внешних игроков. В Стамбуле провалились переговоры между Кабулом и Исламабадом при посредничестве Катара и Турции. Делегации разъехались без итогового меморандума. Закрыты все пограничные переходы на линии Дюранда — границе, проведённой британцами в XIX веке без учёта интересов Афганистана. Ни одно афганское правительство её не признавало.

Договориться о мирном сосуществовании не удаётся. Это говорит о возможном новом военном обострении.

Несколько раундов переговоров в Стамбуле и Дохе не увенчались успехом. Сегодня на линии Дюранда стрельбы меньше, но напряжённость остаётся высокой. Многие наблюдатели — военные, политики, дипломаты — оценивают перспективу новой войны в зоне афгано-пакистанского пограничья как вполне реальную.

Неожиданный удар по Кабулу и роль Пакистана

Удар по Кабулу со стороны пакистанских ВВС 9 октября стал неожиданностью не только для внешних наблюдателей. В пакистанском истеблишменте, как отмечает один из главных специалистов по Южной Азии Андрей Серенко, не ожидали, что охота за лидерами движения Тихрик-и-Талибан Пакистан обернётся настоящей горячей войной.

Пакистан, взявший на вооружение израильскую тактику точечного уничтожения конкретных персоналий противника, не предполагал, что ему будет брошен силовой вызов.

Причём вызов исходил от политической силы, которую сам Пакистан привёл к власти в Афганистане четыре года назад. Это стало неожиданностью для официального Исламабада.

Сегодняшние руководители афганского талибана, захватившие страну силой и удерживающие контроль более четырёх лет, выращивались с конца 1990-х годов в джихадистской "оранжерее" спецслужб Пакистана, по выражению Серенко. Все лидеры — от душманов 90-х до талибов нулевых — проходили обучение и подготовку именно в пакистанских спецслужбах. Сам "Талибан" создавался для борьбы с советским военным присутствием в Афганистане.

Талибан как террористическая организация

Я хочу подчеркнуть, что "Талибан" остаётся экстремистской и террористической организацией, невзирая на решения Верховного суда Российской Федерации. Объективная реальность такова: "Талибан" — группировка, захватившая власть в Афганистане силой.

Выжить в нулевые годы, когда движение было вышвырнуто американцами из президентского дворца Арк и оказалось в состояние маргинализации, афганскому талибану удалось только благодаря поддержке Пакистана — разведки ISI и командования армии. Из этого положения он сумел быстро выкарабкаться.

На протяжении 20 лет "Талибан" укреплялся, наращивал ресурсы. Всё это было бы невозможно без финансовой, организационной и прямой военной помощи Пакистана.

Восстание "дитя" против "родителя"

Сегодня дитя восстало против родителя. Для Исламабада это неожиданность. Пакистанские спецслужбы рассматривали крах республиканского правительства Афганистана в 2021 году и реставрацию режима талибов как собственный политический и военный успех. Первым иностранцем, прилетевшим тогда в Кабул поздравить лидеров "Талибана", был шеф пакистанской разведки генерал Фаиз Хамид. Его фото с чашкой кофе и широкой улыбкой в окружении талибов стало символом триумфа стратегии ISI в Афганистане. Однако сегодня ребёнок, которого Исламабад выращивал десятилетиями, превратился в угрозу своим "родителям".

Изменение роли Кабула и промах пакистанских спецслужб

Постепенно Кабул ослаблял нити, за которые ещё недавно дергали руководители из Исламабада и Равалпинди. Сегодня Кабул говорит с Пакистаном языком ультиматума, с позиции силы. Даже многочисленная агентура, внедрённая в структуры талибов, не сигнализировала вовремя. То ли сигналы не были восприняты, но ответ Афганистана стал серьёзным промахом пакистанских спецслужб. Управлять Кабулом через "Техрик-и-Талибан Пакистан" оказалось невозможно.

Ситуация перевернулась: теперь Кабул воздействует на пакистанское правительство через собственные прокси-силы. Ещё вчера афганские талибы были инструментом пакистанских, а сегодня всё наоборот.

Так бывает в политике, особенно восточной: выигрывает тот, кто вовремя почувствует изменения и сумеет их просчитать.

Афганский Талибан как ресурс влияния

Ситуация усугубляется тем, что афганский "Талибан" отказался выполнять роль агента влияния в отношении пакистанских талибов и превратил их в собственный ресурс. Главная зона интересов на территории Пакистана — Пуштунистан, официально провинция Хайбер-Пахтунхва. Афганские талибы начали снабжать пакистанских оружием и боеприпасами, оставленными НАТО и США в 2021 году.

Постепенно в приграничных районах Афганистана была создана инфраструктура "Техрик-и-Талибан Пакистан": вербовочные центры, тренировочные лагеря, цеха по производству вооружения, места лечения и реабилитации. Эта структура, как когда-то афганский "Талибан", превращается в параллельный центр силы в Пакистане.

Сепаратистские устремления пуштунов теперь подкреплены материальными ресурсами. В результате резко активизировался джихад пакистанского талибана против собственной армии и властей.

Этот силовой ресурс способен распространиться далеко за пределы Северного Вазиристана, Пуштунистана и зоны племён — проникнуть в Пенджаб, другие регионы и страны Южной Азии. Это серьёзная проблема не только для Пакистана.

Интересы Индии и неразрешимые противоречия

Для Индии это тоже проблема, но правительство Моди сделало выбор в пользу сотрудничества с афганскими талибами. Для Индии выгодно всё, что ослабляет Пакистан. Поведение афганских талибов стало серьёзной проблемой для Исламабада, и Индия не замедлила этим воспользоваться. Октябрьский военный кризис в отношениях между Исламабадом и Кабулом выявил практически неразрешимое противоречие между двумя странами.

Казалось бы, пакистанские и афганские талибы имеют единую природу и могли бы сотрудничать, претендуя на создание собственного государства. Но страдает от этого прежде всего Пакистан: вопрос его выживания стоит куда острее, чем для Афганистана. Последний никогда не был единым монолитным конгломератом народов и группировок. Именно разобщённость провинций делала его более устойчивым.

В случае Пакистана любое сильное сепаратистское движение способно нанести неизлечимую рану.

Не стоит забывать: Пакистан — государство молодое, ему ещё нет 80 лет, и оно искусственно создано как противопоставление Британской Индии. Поэтому говорить о едином и монолитном основании не приходится.

Пуштунский, талибанский сепаратизм может сыграть роковую роль. Противоречия между двумя странами рано или поздно станут бомбой замедленного действия.

Роль внешних акторов и позиция России

Талибанский фактор используется внешними акторами по‑разному. Китай и Индия активно задействуют его в своих интересах.

Россия избрала странную тактику умиротворения потенциального агрессора и террориста. Тактика эта уязвимая и проигрышная, но спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов её бережно поддерживает и менять не собирается.

В этом есть что‑то иррациональное, на первый взгляд непостижимое разумом. Хотя, если разобраться, мотивы не столь уж иррациональны. Но углубляться в них сейчас не будем.

Информационные удары и планы аннексии территорий

По текущей ситуации прозвучали информационные удары со стороны лидеров общественного мнения Пакистана. Так, бывший министр информации провинции Белуджистан Джан Ачисай заявил о необходимости создать 30‑километровую приграничную зону безопасности Пакистана за счёт территорий Афганистана.

Мнение бывшего министра не имеет прямой материальной силы, но отражает точку зрения, популярную в части пакистанского истеблишмента. Ачекзай пояснил, что считает целесообразным аннексию афганского Джалалабада, а также уезда Вахан в провинции Бадахшан.

Ваханский коридор — узкая полоска земли между горами, соединяющая Афганистан и Китай. Его аннексия затрагивает интересы других стран напрямую.

Редкоземы и военное обострение

Почему активизировалось движение в Пуштунистане и Северном Вазиристане? Это эпицентр пакистанских редкоземов. Пакистан уже подписал с США несколько соглашений по совместному освоению этих ресурсов. Военное обострение позволяет Исламабаду вводить дополнительные контингенты в зону для охраны и реализации договоров.

Именно из‑за этого и весь конфликт. Афганский фактор здесь может сыграть роковую роль. В ближайшее время будем внимательно наблюдать: если горячая фаза войны не начнётся до Нового года, я буду сильно удивлена.